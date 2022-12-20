中國解封亂了套…5位養老院長的哀嘆

中國「新十條」出台，老人族群防護仍是重中之重。但新政策匆匆上路，養老院準備好了嗎？圖為示意圖。（取材自經濟觀察報）

前言：中國官方在疫情 封控時期一再強調，動態清零政策是為努力構築起疫情期間保護老年人的醫療屏障，但如今，這道屏障說放開就放開，養老院 和院裡依然脆弱需要保護的老人們，在缺乏周邊配套的破傘下，正努力想撐到疫情終結的那一刻。

2022年12月7日，中國發布「新十條」放鬆新冠疫情防控；翌日，國家衛健委要求養老院、福利院做好院內發生感染的相關預案。但即使嚴格封控，養老院都難避免感染，更何況是放開之後。經濟觀察網採訪了三個城市五位養老院院長，發現他們正面臨諸多快要崩潰的困境。院長們說，他們需要更明確的政策指導及社會的幫忙，協助老人們度過這倉促但關鍵的一戰。

北京宋靜：4個電話撥120都沒人接

我們是一家中大型的連鎖養老機構，入住老人人數超過百名。從12月14日上午11點至15點，我一直在解決養老院一位老人的急救問題。當下本來就是老年人感冒發燒多發季節，這位老人因基礎疾病發高燒，我們一直撥打120急救電話，但工作人員用4個電話不停地撥打都提示占線中。 一名醫務人員為老人注射新冠疫苗。（路透）

上周，第一次出現老人在長時間等待撥通120急救電話過程中去世後，院長和員工們就亂了方寸。因為誰也沒有經歷過這種事情。我們能怎麼辦？我們不是醫師，實施不了搶救。我運營的幾家養老院旁邊都有社區衛生中心或醫務站，但他們的反饋都是，醫療人員急缺。

最近幾個月，北京的養老院實行嚴格的封控管理，除非特殊情況，只出不進。但現在，我們安排在養老院外的工作人員也發著高燒，外圍已經沒有人去幫助協調院外各項事務。我硬扛著協調統籌，結果是員工不舒服，老人家屬不停打電話劈頭蓋臉就罵，還得自己採買養老院物資。從事養老行業十幾年，從來沒有過這種程度的壓力，我都快崩潰了。

我們已經忙得不知道白天、黑夜，管理變得雜亂無章。十幾年前，我們本著情懷開始摸索做養老機構，但經歷這幾年的種種事件，完全沒有了當初的滿懷希望。

北京覃言：抗原藥沒儲備也搶不到

我們是一家公辦民營的普惠性質養老院。12月7日，防疫政策調整時，我們還沒有儲備任何藥物，因為沒有任何人通知我們要提前儲備藥品、抗原檢測 試紙等物資。12月7日「新十條」發布後，我們才去協調院外人員囤藥，那時藥不僅貴，還根本就買不到。

12月8日，國務院聯防聯控機制綜合組提出免費為老年人發放抗原檢測試劑，並每周開展兩次抗原檢測。但迄今我們養老院都沒有收到官方發放的抗原檢測試紙，也不知道去哪裡免費領取，只能通過一些在藥店朋友勻給我們一些藥品，或各養老院之間相互借用應急。這幾天，我都在為購買藥品四處奔走。

北京市一棟養老院工作人員在進行消毒。（取材自新京報）

社會面放開之前，我們養老院是由護理人員給老人做核酸檢測，再把試劑盒放在院門口，由院外的第三方工作人員送去檢測。但現在，已沒有人上門取試劑盒，也聯繫不上對方，我們只能自己做抗原檢測，但院內僅剩300個抗原檢測試紙，只好在老人或院裡員工出現發熱等症狀時才給做，不敢全員都做。

民政部門只告知我們做好防控預案。但即使我們盡最大努力執行，也很難做到百分之百不發生院內感染。加上院裡原本就極度缺乏機構護理人員，年關又近，一些三年沒回過家的工作人員就想趁這次放開能回家過年，家屬們又不願意接走老人，肯定會出現護理員帶病去照顧高燒的老人，那時老人和護理員精神壓力只會更大。

北京黃欣：老人發熱只能自行隔離

我們是北京一家連鎖型的養老院，「新十條」出台後，北京市養老機構依舊執行養老服務一級防控響應等級。幾天前，我的養老院一位員工自測抗原呈陽性，但無症狀，根本就不知道傳染源在哪裡，被拉到區級隔離點隔離治療。但隨後，養老機構其他老人、員工相繼出現發熱症狀，再向上反饋時，已經沒辦法拉走集中隔離了，只能自行隔離。

有養老機構擔心若感染擴大，工作人員緊缺，可能出現老人照顧老人的情況。圖為示意圖。（取材自新京報資料圖）

在應對舉措上，我比較慶幸的是提前在院外雇了護理員。現在只有幾位老人出現了發燒症狀，我們也在積極採取辦法照顧他們。老人基本上都扛過來了，護理員也能實現輪轉，起碼能讓發燒的護理員休息一下。但我們擔心出現新冠重症的老人，更擔心不能及時送往醫院救治。醫養結合推動了多少年，到現在這個關鍵時刻，根本不管用。

如果真的到了養老機構大面積感染那一天也沒辦法。期間，如果有老人因為重症去世了，有些糾紛是躲不過去的。我們現在的想法就是盡量堅守住，頂過這一輪疫情感染的高峰期。往後撐一天，離勝利就近一天，老人感染後，生命得到延續的可能性就更大一些。

長沙張雯：缺乏更多醫療應急預案

我們是一家位於長沙的中高端養老機構。2022年，有三分之一時間都處於封控狀態，對於老人感染之後的責任劃分，我們還沒有走到這一步。但我們也深知，湖南疫情高峰期還沒有正式到來，為此，我們都是嚴陣以待，盡量做好充足的準備。

在隔離服、口罩、抗原試紙、發燒藥等防疫物資方面，我們基本上備足了三個月的用量；其次，我們也在養老機構內單獨設置一個隔離區域。當然，也不排除養老機構內出現大面積感染，多位護理員緊缺的情況。我們做了相應的預案，必要時啟動專門做養老護理人員輸出的第三方勞務公司人員來做老人的護理服務。

中國進入中度老齡化，但「新十條」卻未對脆弱的老人提出周延的防疫配套。圖為示意圖。（中通社）

我們的理念就是盡量堅持到最後一刻，如果實在防控不住了，那也沒辦法。過去三年，也還沒有聽過長沙有養老機構出現院內感染的情況，所以也沒有模式可以照搬，也沒有文件標準來執行，估計只能憑自己的判斷來。

物資方面雖提前做了準備，但也不排除出現藥品等物資緊缺情況。其實，過去幾年，我們的營收面臨非常大的壓力，能耗、餐飲成本、人力成本等運營成本都顯著高於普通養老機構的5到10倍，受疫情影響，沒多少時間能收住新的老人，所以收入一直上不來，但防疫支出還在一直增加，而民政部門的補貼對於我們來講是杯水車薪、微不足道。

泉州李笛：養老院可能被強制關停

我們養老院為福建晉江市一家公辦民營養老機構，有40多位老人入住。12月11日，晉江市民政部門要求當地養老機構負責人及其機構所在鎮的領導一同開會。每家養老機構向民政部門具體匯報各自情況，再由民政部門決定養老機構能否達到封閉式管理標準。我的養老機構被劃分至「待協商」，意思是機構負責人認為自己可以實施封閉式管理，但民政部門判定不可以。

這兩天，該關閉的養老機構陸續就要關閉了，但是我還在積極地協商中。有一部分老人的家屬來諮詢能否繼續入住，我給不了他們準確的答案。如果家屬願意配合，我們會盡量去保護老人家不被感染；如果不能接受，建議就把老人接回家。

今天同行一位院長在民政部和養老院負責人共同群裡面吐槽，民政部只發布要養老機構採購的物資清單，但請問領導能不能幫我們統一採購；因為個別機構完全採購不到物資，養老機構內部員工不出去，外面又沒有人，採購很麻煩。

北京市東城區三和老年公寓內，醫護人員正為老人測量體溫。圖為示意圖。（取材自新京報）

其實，現在連最基礎的抗原我們都買不到。養老機構說封閉就封閉，也沒有提前給我們通知或預留出時間採購備用醫療用品，如果民政部門能夠幫助統一協調採購，我們自費也願意。還有，會議從頭到尾，相關部門也沒有提過如何補償分流後給養老機構帶來的損失。（應採訪對象要求，五位口述受訪人均為化名）