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賭球平台玩科技、玩專業 境外到境內一條黑色產業鏈

中國新聞周刊／周群峰報導
卡達世界盃讓大批足球迷瘋狂，也給了網路賭球產業「發展」平台。圖為法國對摩洛哥。（路透）
卡達世界盃讓大批足球迷瘋狂，也給了網路賭球產業「發展」平台。圖為法國對摩洛哥。（路透）

即使足球圈內專業人士，也只是因為了解博彩公司背後的遊戲規則和邏輯思維，才避免了衝動。「博彩公司跟賭客玩科技、玩專業，而賭客在玩衝動、玩感性，怎麼會贏球？」

在卡達世界盃如火如荼時，網路賭球團夥與境外賭博平台勾結，發展境內代理，他們如同傳銷組織一樣不斷發展下線，形成了一條從境外賭球平台（莊家）到總代理，再到各級代理，一直延伸到賭客的完整黑色產業鏈，慫恿球迷在他們的賭球平台充值下注。夢想著靠賭球一夜暴富的賭客，往往會陷入賭球平台圈套，輸得傾家蕩產。

四川宜賓警方抓捕賭球團夥現場。（取材自新華網）
四川宜賓警方抓捕賭球團夥現場。（取材自新華網）

★賭球平台 玩轉世界盃

世界盃開賽期間，一些網路平台對賭球網站的宣傳廣告等加大了審查和懲治力度，但仍有賭球網站通過製作圖片、發諧音字等形式逃避審查，在貼吧、微信群等傳播。為了解不法分子拉攏代理和會員（賭客）模式，中國新聞周刊記者臥底賭球網站，在某貼吧搜索到一家寫著「卡達世界盃指定投注站，獨贏、滾球、波膽玩法齊全」的網站。

該網站首頁出現一段話「歡迎來到開雲體育& 2022卡達世界盃官方贊助品牌」，下方介紹說「開雲體育擁有歐洲馬耳他博彩管理局（MGA）和博彩委員會（PAGCOR）頒發的合法執照。註冊於英屬維爾京群島，是受國際博彩協會認可的合法博彩公司」。

「開雲App」在iOS和安卓軟件市場無法查到，記者通過掃描二維碼下載後打開首頁，發現上面不停滾動著「燃爆綠蔭、玩轉世界盃」等標語，以及招募代理的廣告，還顯示包含網銀轉帳、銀行卡轉卡等支付方式，但推薦的支付和充值方式為虛擬幣。該App上還有卡達世界盃的直播畫面，畫面下面有盤口，賭客可以進行即時投注。

當世界盃四分之一決賽，葡萄牙對陣摩洛哥，最終摩洛哥爆冷擊敗葡萄牙，進入四強。該場比賽尾聲，眼看葡萄牙即將被淘汰，有賭客在畫面發彈幕留言稱，「不要擠我，我好上天台」、「這盤口太硬了」等。「上天台」是網路流行語，意為「買球輸光了，一起去跳樓」，表達的是一種賭輸後的沮喪心情。

公眾號「網信衡水」10月底發文稱，近日，河北深州市網信辦接網民舉報稱，屬地「開雲體育」等六家網站存在違法違規現象，深州市網信辦已依法對這些網站負責人集體約談。經核查，這些網站均是由於負責人疏於管理，域名到期後未及時註銷備案，導致網站被非法分子盜用篡改，發布賭博類、遊戲類信息。

海口市警察近日打掉世界盃特大網路賭博犯罪團夥。（取材自海口網）
海口市警察近日打掉世界盃特大網路賭博犯罪團夥。（取材自海口網）

★傳銷發展 金字塔架構

多地辦案警方表示，網路賭球團夥普遍有一條「境外賭博網站—總代理—下級代理—會員（賭客）」傳銷式發展、金字塔架構的違法鏈條。在卡達世界盃期間，四川瀘州警方打掉了一個涉案流水高達1億多元人民幣（約1434萬美元）的網路賭球團夥，鄭某等人合謀通過境外賭博網站開設平台帳號，在瀘州、成都、重慶等地發展下級代理，組織賭客投注，獲取賭博網站返點。

專案組成員胡松表示，經查經過前期摸排，發現該團夥以鄭某等四人為首，發展二級代理人員50餘人，參賭人員上千人。鄭某等犯罪嫌疑人供述，今年9月，他們就開始從事網路賭球活動，涉及種類包括國內外的籃球、足球等賽事。今年卡達世界盃前夕，他們開始專注世界盃，想利用這項大賽大撈一筆。

辦案民警稱，該團夥拉會員時，類似於傳銷模式。比如鄭某最初在微信中做宣傳，吸引朋友通過他下注賭球，接著一傳十，十傳百，不斷發展賭客。鄭某與境外的賭博公司結算時，可以拿到10％左右的返點。這意味著，不管賭客輸贏，只要在平台投注，代理都會賺錢。在世界盃期間，該團夥一天流水有時就達到上百萬元。

11月29日，廣西北海市公安局鐵山港分局偵破一起特大網路賭球案，九名嫌疑人被刑拘。經查，他們自2022年2月起累計投注金額達1000餘萬元，非法獲利200餘萬元。專案組成員陳宇表示，該團夥利用不同的賭球網站對同一場球賽同一盤口下的賠率差，通過在網上找「賭球內幕」，對球賽的盤口賠率分別投注，賺取「水位」差，這一網路賭球方式也被俗稱為「打水」。

警方繳獲賭球集團的銀行卡。（取材自人民日報）
警方繳獲賭球集團的銀行卡。（取材自人民日報）

★博彩公司 永遠的贏家

世界盃是球迷的節日，也是賭徒的夢魘。與賭客相比，處在金字塔頂端的境外賭博網站成為永遠的贏家。

資深足球媒體人冉雄飛表示，足彩是國家為籌集社會公益資金而特許發行的，是合法行為，但玩法比較單一，且都是在賽前購買，而非法的網路賭球玩法靈活多樣，在比賽進行時也可隨時下注，特別是世界盃這樣四年一次的賽事，「博彩公司充分研究用戶心理，造就了更多玩法，不斷吸引大量賭客」。

冉雄飛表示，博彩公司像吸血鬼一樣，利用賭客追求一夜暴富的心理弱點做文章，還高薪聘請了專業的「精算師」通過大數據分析，把一些科學方式綜合到每一個球員身上，來推算進球概率、比賽走向、可能比分等，然後再開出盤口和賠率。「博彩公司經常設置各種陷阱和騙局等著賭客上當，賭客下賭注時沒有經過縝密思考，他們沒法跟集團化專業化的博彩集團抗衡」。

冉雄飛稱，一些博彩公司也會通過調整「水位」來把控風險。他舉例，比如，博彩公司開出阿根廷讓荷蘭半球，或荷蘭受讓阿根廷半球的盤口，這意味著即便打平，也算荷蘭贏。通過調整「水位」，荷蘭的「水位」是0.85，此時賭客投注100元，在荷蘭打平或贏球情況下，博彩公司賠賭客85元。如果阿根廷贏球，「水位」是0.95，意味賭客投100元，博彩公司賠賭客95元。

「這種情況下，即便賭客在兩邊各下注100元，最後這200元拿到手的也只能是180元，有20元被莊家抽走。博彩公司就成了永遠的贏家。」他說。

知名足彩專家、公眾號「老鬼看盤」負責人余祖雲表示，國內很多代理與國外博彩公司合作後，通過虛擬服務器在境內讓賭客登錄博彩網站。域名費用一年才幾十元，他們可以經常更新域名，以逃避警方打擊。賭客贏球數額較少時，還可以順利提現。當賭客贏球的錢多到一定程度時，一些博彩網站甚至會直接關閉域名，讓賭客們無處尋找。

網路賭球集團通常成員不多但分工精細。（取材自微信）
網路賭球集團通常成員不多但分工精細。（取材自微信）

●境外服務器+境內代理人 難管也難禁

北京市中聞律師事務所律師李亞表示，地下博彩平台與代理攬客的行為，屬於網路賭博犯罪案件中的開設賭場行為，視情節情況可能構成開設賭場罪。用戶參與違法賭球屬於賭博行為，情況嚴重的同樣構成犯罪。

中國在法律層面上，打擊網路賭博由來已久。但法律法規的不斷完善，並未遏制網路賭球的蔓延勢頭，世界盃期間，仍有賭球團夥鋌而走險，繼續作案。梳理發現，卡達世界盃期間，廣東揭陽、遼寧瀋陽、福建福州等警方均打掉了類似團夥。

2018年世界盃期間，公安部公布數據稱，當屆世界盃開賽以來，各地偵破賭球刑事案件300餘起、打掉賭球團夥100多個，涉案金額逾10億元。

陳宇認為，這類犯罪組織往往涉案人員眾多且分散，信息龐雜，通過境外網站聯繫，比較隱蔽，所以也給案件偵破帶來一定難度。

上海凱遠律師事務所律師楊潛認為，當前主要存在的問題是，網路賭球涉及國內外，境外設置服務器與境內發展代理相結合，按照中國法律很難對國外架設的服務器進行管理；網路賭球的投注時間極短，偵查取證工作難度很大。

讓余祖雲印象深刻的是，有些人因沉迷賭球導致傾家蕩產後，找到他的目的，不是痛改前非，而是問他有什麼技巧可以下注翻身，「他們把我當救命稻草，卻不知道禁賭遠離賭博才是他們止損的第一步」。

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