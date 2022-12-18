追陽、打疫苗…方艙退場後 社區醫療中心1人當3人用

上海閔行區古美社區衛生服務中心家庭醫師在平吉一村一名老人家中探訪，並為她量血壓。（新華社）

被新冠疫情 「干擾」的三年來，社區中心如弓弦般時刻緊繃又苦撐，儘管忙碌的狀態各不相同，各地基層醫護人員卻被同一份混亂和無序所籠罩。他們疑惑著，「新十條」到底是這場鏖戰的結束，還是另一種戰役的開端？

2022年12月7日，中國國務院聯防聯控機制發布的「新十條」及「分級診療工作方案」，明確無症狀感染者和輕型病例一般採居家隔離。新政下，一些感染人數正處高位城市的基層社區醫療機構也迎來了新一輪挑戰，大批工作追加、人手嚴重不足等情況，讓醫護人員忙到「一個人劈成三個人都不夠用」。 原以為將是回到過去的日常，好像成了「暴風雨前的平靜」。

北京 青年報報導，截至12月10日，北京市有349家社區衛生服務中心開放接診發熱患者；天津市衛健委推薦居家治療人員就醫首選社區衛生服務中心，轄區264家社區衛生服務中心和衛生院，均開設發熱診室。上海、廣州、深圳等城市也相繼出台相似政策。

多位社區醫師表示，社區醫師不僅要負責「追陽」的任務，還承擔著接種疫苗 、特殊病人監測等工作。如今，社區醫院的電話還頻繁被抗原陽性的感染者「打爆」。面對新的變化，社區醫師們也在嘗試各種方法來應對這些「突發情況」。

廣州黃埔區社區衛生服務中心。（取材自北京青年報）

方艙取消 治療壓力轉移

「你好，我家人自測抗原，剛才測的好像是陽性，請問現在怎麼辦？」12月8日晚上11點多，「新十條」發布的第二天，廣州市黃埔區夏港街社區衛生服務中心醫師鄧天已數不清一天中接到多少個這樣的電話。他告訴來電者，出現發燒、喉嚨痛等症狀就來社區醫院掛號看病，「如果沒有症狀，就像平時一樣，該工作工作，該休息休息，該吃飯吃飯」。

方艙醫院的陸續取消，讓新冠治療的壓力轉移到了基層社區醫院，「政策調整以後，我們基層的工作壓力越來越大」，鄧天說，他感受到的首要問題就是居民比較恐慌，即使沒有症狀大家也想求助社區醫院，要求要來做單管核酸。他有時會用大白話勸說：「不要去天天測抗原，這個病毒現在都沒什麼致病力了，你感染也無所謂，聽明白了嗎？」

社區醫院為核酸陽性居家人員準備的愛心包。（取材自北京青年報）

陽性病患 多到管不了

廣州越秀區北京街道衛生服務站醫師黃祥也遇到同樣情況，他介紹，現在居民在家自測抗原，陽性結果無需報備社區，即使報備了，他們也已經無力管理，「實在是太多了」，現在抗原陽性的人員名單已經排表排了好幾頁。

鄧天表示，目前，社區醫院的大部分精力還是在「核酸陽性」的感染者。在廣州，社區衛生服務站醫護人員給核酸陽性的住戶貼門磁，同時發送「愛心包」，裡面有連花清瘟，小柴胡顆粒等中藥和幾片退燒藥，居家隔離的第六天，衛生服務站醫護上門採核酸，陰性即刻解除隔離。「我們是從一個戰場（方艙）到了另外一個戰場（社區），這個戰場的壓力更大」。

八點健聞報導， 在北京，一周裡的新冠陽性病例呈指數級上漲，基層衛生服務機構也已捲入「新十條」所帶來的浪潮中。各地社區中心需直面居民們對疫情的焦慮，以及這種焦慮的連帶產品——「囤藥潮」。

王昊作為一家社區中心的主任，最近一周感覺在直面居民的焦慮，首要表現是看門診、「搶藥」，門診量快速激增50%到60%，最多一天甚至超過2000人次。除了正常的慢性病就醫需求，多數居民都是怕感染後發燒來開感冒藥，想囤點藥。社區中心的庫存「退燒、止咳、抗病毒、抗生素類的四類藥品都沒了，尤其是退燒藥緊張」。

上海市黃浦區豫園街道社區衛生服務中心醫護人員正在核對核酸檢測樣本數量。（中新社）

恐慌搶藥 只能限購應對

而在上海，進入醫療機構依然需要核酸陰性證明，但靜安區的家庭醫師鄭宇也面臨類似情況。「居民擔心感染，都來搶購感冒藥、咳嗽藥這些，感冒相關的藥都給開空了」。鄭宇還總接到簽約患者的電話諮詢，「基本都是對放開後的焦慮，我勸住了大部分，但現在我也擔心，會不會反而害了人家」。

「社區居民瘋狂搶藥，克感敏、複方甘草合劑，甚至連強力枇杷露都開不到了。」距離鄭宇不遠，在上海中心城區的另一個社區中心裡，資深全科醫師李春也表示，就在12月9日下午，社區中心剛進了一批克感敏，第二天一早就搶完了。

面對居民的「囤藥潮」，社區衛生服務中心日常的採購節奏和數量被打破。社區中心的應對措施，一方面是限購，另一方面只能從各個渠道隨時採購。王昊說，12月7日開始，他們社區中心就開始限購，每人只能開1天至2天的藥量。一位資深醫師表示，這幾天上海的幾個社區中心進藥都要去上海市統一的藥品採購平台上搶，「搶到多少是多少」。

在上海市浦東新區北蔡鎮一處封控樓，北蔡社區衛生服務中心醫師在採樣。（新華社）

3場硬仗：打疫苗、做流調、設陽性門診

「分級診療工作方案」提到，以家庭醫師簽約服務為重點引導患者基層首診。家庭醫師需要為簽約患者的健康檔案進行風險評估，以健康風險等級將他們的檔案標為綠、黃、紅三個等級，就像「健康碼」一樣。打疫苗、做流調、設陽性門診，成為社區中心面前的三場「硬仗」。

半個月前，鄭宇的工作重點轉為社區中心的常態工作，而近一周，工作又要轉變到疫苗和陽性患者監護、轉運上。最先的任務是在兩天內完成對簽約的700多個65歲以上老人進行新冠疫苗的流調。一個人需時三分鐘，周五他打電話打晚上收集好，將信息移交給信息科完成風險等級的建立。鄭宇做完，又要回到「追陽」的任務裡。

為抵禦疫情衝擊，保護轄區內的老年人，社區中心在勞累困頓的長期抗疫中，依舊希望做一些長足的準備。而社區中心人力不足，卻是橫在面前無法跨越的障礙。

在北京的王昊說，最近開始做健康檔案分級，「工作量很大，上級沒有給明確的時間線，只要求盡快完成」。但12月起，社區中心減員了40%。看著堆積如山的工作，和不斷衝擊居民的疫情，王昊難免擔憂，「目前最缺的就是人」。

2022年，上海市60歲以上老人有542萬，佔總人口的36%，而家庭醫師只有6000餘人。「家庭醫師能不能在大疫情面前能夠服務好這些老年人，我是有擔憂的。」李春說。

一名老年人在廣東省廣州市南崗街社區衛生服務中心預防接種門診進行吸入用新冠疫苗接種。（中通社）

滬6000家醫 照顧540萬老人

建立「陽性門診」，是眼下社區中心的另一個任務。上海閔行區的方星說，現在，社區中心的發熱門診會根據患者自報抗原陽性和發熱症狀進行分流。「這兩天只不過是剛開始，後面真正大量的陽性患者要來看病了」。鄭宇則表示，社區中心基本上還不具備接待陽性病人的條件，「如果最近有陽性病人來看門診，只能說好在目前沒有」，他擔憂道。

李春也說，現在醫院沒辦法分陽性/陰性診區，最多把發熱門診那一小塊地方劃給陽性病人。山東某社區中心的醫師表示，有發熱的必須去醫院，「社區搞不了發熱門診，醫院才行」。

社區中心的第三個「硬仗」是疫苗接種。今年以來，李春所在的社區一直派人去社區接種疫苗，之前沒有什麼人來，但最近人數明顯增加，「一個點一天最多有四五十人來接種，其中約三分之一是接種第一針」。

大城市風暴將至，人們的緊張情緒也開始瀰漫在一些小城市中。在「白撿」了幾天「輕鬆」後，周日晚上，山東省東營市一家社區服務站的醫師張志表示，昨天接到通知，說社區中心的發熱哨點現在要24小時值班，需要他們衛生站上的醫師去輪流值夜班。