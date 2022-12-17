保健康助逃疫？ 黃桃罐頭如何意外「封神」

在超市裡的黃桃罐頭貨架上寫著「桃過疫情」，有祝福之意，無關療效或保健。（取材自澎湃新聞）

近日，隨著疫情防控政策的優化，退燒藥、N95口罩、新冠病毒抗原試劑盒等需求量大漲，甚至出現斷貨現象。然而在一眾防疫 物資中，黃桃罐頭的意外走紅令人不可思議。誰在囤貨? 它如何在東北「封神」? 疑問不難解答。

「東北小孩，哪個童年時代，生病了不得吃一罐罐頭，吃了罐頭病就好了。」「黃桃罐頭神會保佑你健康的！」這個甚至連廠家都特意闢謠稱沒有藥效作用，勸網友理性囤貨的黃桃罐頭，究竟為何會成為東北人眼中治療感冒發燒的「神器」？

東北玄學 發燒來一罐

綜合中新網、時代周報報導，對於很多東北人來說，發燒感冒時吃黃桃罐頭，已成為治病環節的一部分，甚至可以戲稱為「東北玄學」。不少人都說，「小的時候生病了，家裡人都會餵給我一些黃桃罐頭吃，涼涼的，甜甜的，吃完會舒服很多。」

然而事實上，感冒發燒吃罐頭，只是東北人民在物資匱乏年代的無奈之舉。早期的黃桃罐頭，也只是眾多水果罐頭中的「小弟」。

「小時候發燒感冒，醫生除正常開藥外，還會囑咐吃點水果罐頭，其實是因為罐頭裡含糖。」家住遼寧的邱女士表示，「白糖有利尿等作用，有助於身體恢復，但在當時白糖很金貴，所以用水果罐頭來代替。」

在替代糖以外，水果罐頭又是新鮮水果的「替身」。過去東北水果稀有，幾乎只有蘋果 、梨、桃子，又難以運輸和儲存。因此，方便儲存、口感甜而不膩，又可補充水、糖分和維生素C的水果罐頭，成為生病中的東北人首選的營養品。

據邱女士回憶，最早市場上流行的水果罐頭有桔子罐頭、蘋果罐頭、菠蘿罐頭、黃桃罐頭等等，其中最受青睞的是桔子罐頭和蘋果罐頭。

「桔子在東北很稀有，因此喜歡買桔子罐頭嘗鮮的人多；東北生產蘋果，蘋果罐頭價格也最便宜，買的人也很多。」相比之下，黃桃罐頭其實並不好賣。

這一情況在90年代發生轉變。當時的商家在宣傳中打出了「圖吉利」這一殺手鐧。「桃木辟邪，桃又與逃諧音，吃黃桃罐頭可以逃過一劫，就這麼傳開了。」

此後，黃桃罐頭力壓一眾水果罐頭，成為東北地區名副其實的「水果罐頭之王」。黃桃罐頭不僅只是發燒感冒時購買的營養品，「兩包槽子糕+兩瓶黃桃罐頭」，成為不少東北人送禮的小標配，為過生日、逢年過節的餐桌增添一份喜慶。

從早期的雜牌罐頭，到商標法頒布後品牌的建立，喜好吃黃桃罐頭的東北人，也帶紅了不少東北地區的水果罐頭廠家，例如林家鋪子、真心等，均來盛產黃桃的遼寧大連。

在網路時代發達的今天，東北人對黃桃罐頭的狂熱，也感染了當下的南方人。在黃桃罐頭走紅後，有不少南方網友也發出了感慨：「我一南方人也慌了，長了三十年從來不知道黃桃罐頭有這個作用，先囤起來。」

網友「楓葉」是南方人，也在這幾天參與購買黃桃罐頭的熱潮。「單純就是新聞看多了，嘴饞了，加上寓意也很好，希望黃桃罐頭神也來保護南方的孩子。」楓葉說當時她是在購物網站上下單，十來塊錢一罐，一共買了兩罐，價格還可以，不過幾天過去，目前還沒有發貨。

在南方讀書的東北姑娘琦琦也於幾天前，在學校附近的超市買了兩瓶黃桃罐頭，琦琦表示黃桃罐頭更多還是童年記憶，長大後很少吃了，一年到頭可能吃不到3次。

不管手頭有沒有消炎藥，黃頭罐頭都要成箱抱。（取材自虎嗅網）

童年味道 甜蜜安慰劑

但是這次老家的特色產品突然火了，在社交平台上看到東北老鄉們分享自己對於黃桃罐頭的記憶，琦琦不由得引發共鳴，也想再次嚐嚐「童年的味道」，「某種程度上，是一種鄉愁。」琦琦說。

然而黃桃罐頭真的能治療發燒感冒嗎？山西醫科大學第二醫院呼吸與危重症醫學科副主任高曉玲提醒，黃桃罐頭並非真的是發燒咳嗽的特效藥，更多是一種甜蜜的「安慰劑」。尤其在出現咳嗽症狀時，食用黃桃罐頭這樣的甜食會加重咳嗽。

此外，罐頭企業林家鋪子日前也發布聲明稱，黃桃罐頭本身沒有任何藥效作用，只是能在生病沒胃口時緩解不舒服的狀態。並表示目前黃桃罐頭貨源充足，建議網友理性囤貨，不要盲目跟從。

不過對於不少東北人來說，黃桃罐頭仍是生病時的心靈慰藉，「黃桃罐頭會保佑每一個東北孩子。」

社交平台上也陸續有網友調侃，除了黃桃罐頭，冰淇淋、烤鴨、佛跳牆、棗泥餅也對病情的預防和治療有好處，因為吃了這些心情大好，情緒好了免疫力也更有保證。

加有麥飯石的黃桃罐頭。（取材自觀察者網）

加麥飯石 遼陽罐頭廠奇招

遼寧遼陽的一位網友發視頻稱自己購買的黃桃罐頭中有石頭，但罐頭廠工作人員回應說，這個石頭是中華麥飯石，有很多功效，也有經過國家檢測，同時也可以釋放出多種礦物質和微量元素，而且這些微量元素是可以被人體吸收的，配料表中也寫了麥飯石。

觀察者網引述「魯班七號Seven」報導指出，根據百科資料介紹，麥飯石是一種天然的矽酸鹽礦物，無毒。麥飯石對生物無毒、無害並具有一定生物活性的複合礦物或藥用岩石。麥飯石的主要化學成分是無機的矽鋁酸鹽。

此外，根據網友介紹，這個罐頭廠是遼陽縣小縣城的罐頭廠，在網上可能沒有店鋪，所以想買的朋友估計有錢也找不到買的地方。

北方小孩看病都得帶罐頭來。（取材自虎嗅網）

東北常備零食 年節、養病少不了它

黃桃罐頭被貼上「防疫治病」標籤後，銷量暴漲，各大超市水果罐頭貨架上的黃桃罐頭被一搶而空，購物網站上的銷量也持續火熱。對於黃桃罐頭被「封神」，很多東北人都不覺得意外。

時代周報報導，隨著黃桃罐頭治病說在社交平台越來越火，在北京 工作的孫先生前幾日也當即在網上下單黃桃罐頭。

孫先生是地地道道的遼寧撫順人，黃桃罐頭對他來說是童年記憶般的存在。家在吉林大連的王佳，和孫先生有著相同的童年記憶，不過不同的是，大連是有名的黃桃種植和生產基地，當地人對黃桃的羈絆也更為深厚。

「直到今天，黃桃罐頭也就是我們家中常備零食，每周都吃。」王佳表示，每年夏天黃桃豐收的日子，家中長輩總要買來幾十斤新鮮黃桃，自己在家裡做成黃桃罐頭，密封罐一扣，保存個一年時間不是問題，全家人也因此實現了「黃桃自由」。

據了解，黃桃喜歡冷涼氣候，主要在華北、華中、西南地區種植，山東平邑、浙江嘉善、湖南炎陵、遼寧大連等都是著名的黃桃產地。

其中遼寧大連既是中國重要的黃桃種植城市，也大力發展輕工業、尤其以製作罐頭見長。民國初期，大連罐頭已經初具規模，到了1949年後，大連罐頭有些產品還出口蘇聯等國家，至上世紀90年代，單是大連罐頭食品廠一家，1990年就有3000多名職工，罐頭品種多達300餘個，水果罐頭也是在這個時間點步入尋常百姓家。

黑龍江雖然不是黃桃的主要產地，但毫不耽誤當地人對黃桃罐頭的執念。從小在黑龍江長大的相嘉寧說，黑龍江同樣有自製黃桃罐頭的習慣，不過喜歡用「凍桃」製作，因為「凍桃」沒有季節的限制，所以當地人一年四季都在自製「黃桃罐頭」。

隨著現代物流和種植技術的發展，東北地區也逐漸實現水果自由，超市、便利店，甚至村口的小賣部，各式樣的零食也應接不暇。黃桃罐頭在東北地位不及當年，但對許多東北人來說，吃黃桃罐頭也演變為不少東北人逢年過節或患病治療過程當中不可或缺的儀式感，抑或是在外地的東北人的一抹鄉愁。

孫先生認為，黃桃罐頭在東北地區持續幾十年封神，絕不僅僅因為口味。

購物網站上的黃桃罐頭被一搶而空。（取材自虎嗅網）

有吉祥味 諧音哏加分

「東北人酷愛諧音哏，過年要吃豬蹄雞爪－撓錢，吃白菜－百財，團聚時不吃梨－不分離，到了黃桃就是你逃掉了大災難。」胡先生認為，好味道加上好寓意，是黃桃罐頭連續幾十年在東北地區封神的原因。