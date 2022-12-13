人性化設計…國產飛機C919 「六亮點」吸睛

經濟艙布局為「33制」（左右各三個座位）。（取材自財經雜誌）

前言：繼一連串航天工程突破之後，中國也開始造飛機，準備進軍大型客機市場。除了各種看來貼心又新穎的設計之外，市場是否買單的關鍵，還是在最重要的飛航安全因素。

2022年12月9日，中國東方航空正式接收全球首架國產大飛機C919，標誌著中國國產民機的商業化運營邁出第一步。有業內人士分析，中國自主研發的飛機較波音、空客等在製造上有成本優勢，但事故率會相對更高一些；且受制於政治等因素，海外取證的困難不小，預計中短期內不會對波音和空客構成實質性威脅。2023年春天將投運的C919，未來可期，但路仍漫長。

C919是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機。「財經」雜誌交通工業組「出行一客」微信公眾號報導，C919對標空客320、波音737，最大載客量為190人，可實現最遠5555公里的航程。從2007年立項，歷經十多年研發後取證交付。

東航 總經理、黨組副書記李養民指出，C919國產大飛機全球首機正式交付中國東航，意味著國產大飛機事業從中國商飛研發製造的「上半場」，轉入中國民航商業運營的「下半場」。業界猜測，東航運營的京滬線會成為C919首飛航線 ，預計最早在2023年春天普通乘客就能購票乘機。

機頭 流線造型更省油

央視報導，C919的外形中，讓人印象最深的就是它流線型的機頭設計，以及4塊大面積雙曲面造型的風擋玻璃的設計。傳統的飛機機頭是正面2塊，側面4塊，一共6塊風擋玻璃，而C919只採用了4塊，這為飛行員提供了更廣闊的視野，曲面的風擋玻璃也讓C919機頭的線條更加流暢，從而減少空氣阻力，可以讓飛機變得更省油。

C919大型客機的駕駛艙，為飛行員提供了更廣闊的視野。（取材自財經雜誌）

C919的機翼設計也非常獨特，它採用了超臨界的機翼設計方式，既能適應高速巡航飛行，又能保持較高氣動效率。這也是設計師團隊在2000多副機翼中精挑細選，最終來確定的，這樣的翼型可以減輕飛機的結構重量，增大結構空間和燃油的容積。

座位 中間明顯變寬敞

而相較於波音、空客的單通道窄體飛機，國產大飛機有何不同？

走進客艙最直觀的感覺就是它的高度，一共是2.25米，圓弧頂的設計也讓空間感變得更強。C919的行李艙採用下拉式的設計方式，保證了身材比較矮小的乘客也可以非常輕易地夠到這個行李艙。

C919客機中間座椅是18.5英寸，兩側都是18英寸，多出來的0.5英寸就是一種人性化的設計。（取材自央視） C919客艙高2.25米，圓弧頂的設計也讓空間感變得更強。（取材自央視）

再來是座椅。財經雜誌「出行一客」微信公眾號報導，12月9日交付的首架飛機配備了兩艙布局，164座，包括8個公務艙和156個經濟艙。商務艙為「22制」（即左右各兩個座位），經濟艙為「33制」（左右各三個座位）。

C919設有8個公務艙。（中通社）

「考慮到很多旅客不願意選擇中間的座位，因為會覺得比較擁擠，所以我們中間的座位設計時是會比兩邊座位更寬，這個人性化設計會讓中間旅客比較舒適。」乘務長毛文婷表示。C919的中間座椅是18.5英寸，兩側是18英寸，多出來的0.5英寸就是人性化的設計。飛機上所有靠過道的扶手都可以抬起來，方便旅客進出；座椅的靠枕能上下拉動，滿足不同身高需求。

實測中間位置的座椅坐上去明顯比同類型飛機更寬敞。（取材自財經雜誌）

照明 設10種情境模式

除了座椅，國產大飛機還有諸多重視舒適性的細節。

比如燈光。根據起飛、下降、巡航、上下機等場景，機艙內提供10種情景化照明模式。比如登機時的模式比較明亮，方便乘客尋找座位；還有適合夜航的彩虹燈。閱讀燈也做了優化，有兩種模式可以調節，日常使用下是藍燈，比較護眼，需要看書讀報時可調節成白色的燈光。

C919客艙內部獨特的燈光模式——彩虹燈。（取材自央視）

國產大飛機也針對有「咖啡 市」之稱的上海做出了專屬設計。考慮到飛機上常見配備的速溶咖啡口感一般，C919在廚房設置了專門的咖啡壺，能現場製作現磨咖啡。在餐食方面，操控界面有多種預設的操作模式，能根據餐食的品種進行對應的操作，為旅客提供口感更好的餐食。

在廚房設置了專門的咖啡壺。（取材自財經雜誌）

C919的盥洗室也有貼心設計，除配置嬰兒護理台板、扶手，盥洗室的梳妝鏡有兩條燈帶，會使鏡前乘客的臉色變得更加好看。

靜謐 噪音降低3到5分貝

靜謐，也是國產大飛機的另一大特點。「乘客可以感受到發動機的聲音很柔和，噪音比平時的飛機下降3到5個分貝。」中國東航客艙部副總經理張馳表示。C919也致力打造一款飛行員愛飛的飛機，採用新一代集成式的側方操縱桿，單手就可以實現開飛機，還有先進的「靜暗」設計，為飛行員提供更加簡潔、現代的人機交互界面，可以有效地降低飛行員的工作負荷。

為保障國產大飛機的運營，東航飛行部於2022年12月專門成立了C919飛行部。其中不少飛行員都有超過一萬小時的飛行經驗。目前已經選拔了24名飛行員，會根據交付計畫和機隊規模來逐步增加飛行員的訓練。張馳透露，東航正在研究專門針對C919的服務流程、設計、產品，希望通過中國飛機、中國製造，打響東航和民族的品牌，給乘客更好的體驗。

全球首架國產C919飛機交付中國東方航空。圖為儀式上交付C919全球首架紀念鑰匙。 （中通社）

「對於東航而言，首次作為啟動客戶接收飛機，可以說是公司發展歷程上一個重要的里程碑。」民航業內人士李瀚明表示，啟動客戶往往在飛機的設計中扮演著幫助飛機製造商改進設計的基礎性角色。事實上，東航也深度參與了C919的設計研發過程。

2021年3月1日，東航與中國商飛公司正式簽署C919大型客機購機合同，成為國產大飛機C919的全球首家啟動用戶。根據協議，東航首批將引進5架C919飛機。在本次交付之後，其餘4架飛機將在未來2年間陸續交付。

燃料 耗損率媲美波音

由於C919是全球首發機型，在獲得中國民航局初始批准的基礎上，東航還要在完成交付後開展100小時以上的空機驗證試飛。完成上述準備之後，東航首架C919有望在2023年投入商業載客運營。東航表示，將圍繞「四梁八柱」航線網絡，將C919投入上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的優質精品航線。

北京航空航天大學航空科學與工程學院教授黃俊指出，國產大飛機的勞動力成本相對比較低，在燃料消耗和轉化效率上跟波音、空客相比也不會有太大差距。但在飛機的維護上，成熟的機型壽命更長、檢修頻率更低，而中國自主研發的飛機事故率會相對更高一些，可能需要更高的檢修頻率，這些會讓航空公司等產生更大的成本。

前瞻 立足國內先求穩

需求蓬勃發展的中國市場，是國產大飛機的目標所在。中國商飛公司C919大型客機副總設計師傅國華估計國內需求在2000架左右。目前，C919的訂單多數來自國內航空公司和飛機租賃公司。受限於海外取證困難，現階段穩紮穩打國內市場，是C919現實的選擇。

2022年12月9日，中國東方航空正式接收全球首架國產大飛機C919，標誌著中國國產民機的商業化運營邁出第一步。（新華社）

傅國華認為，從市場規模上看，國內一方面需要替代老飛機，也要買新飛機，「期待中國大飛機商業化的心情，大家都很迫切，從國外民機到國內民機的研製經驗，我們的目標是用兩到三年的時間投入市場。不過一款大飛機的研製和商業化過程不可能一帆風順，很難有確切的時間表」。

一個主要原因是短期產能有限。任何新研發飛機的交付節奏都是從小批量交付到大批量交付，產量的提升也將是一個緩慢的過程，需要逐漸爬坡。