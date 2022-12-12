獲利上億的核酸產業 在政策急轉彎後何去何從？

上海靜安區一名衛生工作者準備從一個人身上採集拭子樣本。（Getty Images)

一個顯而易見的行業泡沫被快速吹大，當政策快速改變後，整個醫學檢測 行業該何去何從？

12月7日，國務院發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。隨著一連串政策調整，大規模核酸檢測正式退場。

從新冠疫情暴發以來，到今年實行常態化核酸檢測前，中國已經完成約115億人次的核酸檢測。據全國體外診斷網統計，截至今年10月，國家藥監局已批准41個新冠核酸檢測試劑上市。共同支撐起龐大檢測數量的，還有30多家生產企業和數百家第三方醫學檢驗機構。

核酸產業亂象 屢被曝光

2022年5月14日，監督員發現北京樸石醫學原始檢測資料明顯少於樣本檢測數量。11月24日上午，蘭州市七里河區轉運陽性感染者時，發現蘭州核子華曦實驗室人員誤將個別核酸檢測異常人員名單錄入陰性人員資訊包。

蘭州核子華曦醫學檢驗實驗室今年8月才成立，是深圳市核子基因科技的全資子公司。今年火速註冊上馬的核子華曦還有16家，時間大多集中在近3個月。

深圳核子基因成立於2012年，2016年透過加盟模式以更快的速度占領市場。普通創業者可以通過代理的方式加盟核子基因，基因小屋就是非獨家代理的重要場景。

招商資料描述了巨大的利潤 空間，一個基因小屋成本5萬~10萬元，平均月利潤3萬~5萬元，年利潤45萬元左右。前提是先交加盟費。獨家代理模式需開設實體店，預付檢測費36萬元起，要取得一個地級市的獨家代理，預付檢測費甚至會達到70萬元以上。

在蘭州核子華曦實驗室被予以嚴肅處理之前，核子基因及旗下實驗室曾多次被罰。

2021年1月17日，承擔河北省邢臺市隆堯縣第二輪核酸檢測的濟南華曦醫學檢驗公司涉嫌謊報檢測結果。今年8月，長沙核子華曦醫學檢驗公司因為雇用未有相關資質、證書的工作人員被罰。9月，廣州睿因醫學檢驗實驗室因醫療器械生產經營使用違反品質管制體系要求，被行政執法局警告。

不只是核子基因，據不完全統計，2022年以來，已有7地10家核酸檢測機構被立案偵查、通報或處罰，涉及北京、安徽合肥、河北石家莊、河南許昌、內蒙古呼和浩特、雲南昆明、甘肅蘭州等地。

上海一名婦女在核酸檢測點接受檢測。(路透)

因防控 從幕後走到台前

東方證券研報分析指出，常態化疫情防控帶動核酸檢測需求量旺盛，長期來看，對整個核酸檢測產業鏈起到正向帶動作用。下游獨立醫學實驗室快速發展，不斷提高檢測效率，刺激中游試劑盒廠商投入研發，提高檢測水平，同樣受益於下游需求旺盛、降本增效、產業鏈安全等因素，上游國產生物試劑原料廠商也在加快國產替代進程。

第三方檢測服務機構，原本只是作為醫療機構和疾控部門外包。但疫情在武漢快速爆發後，國務院聯防聯控機制綜合組印發通知，涉及獨立醫學檢驗實驗室的內容，由以往的「鼓勵」轉變為「應當由」，獨立醫學檢驗機構，終於從幕後走到台前。

金域醫學、迪安診斷、艾迪康、達安基因這四家第三方實驗室龍頭企業的市場份額已占到70％左右，去年仍均保著兩位數的營收增速。金域醫學2021年財務資料顯示，年營業收入為119.43億元，同比增長了44.88％。

今年5月，大城市建立步行15分鐘核酸檢測採樣圈消息發布後，核酸檢測產業下游市場的入局玩家進一步增多。天眼查專業版資料顯示，2021年新增醫學檢驗相關機構437家，年度增速高達25.1％，為歷年最高。截至2022年5月27日，當年國內新成立醫學檢驗相關機構已達265家，同比增長47.22％。

中國核酸檢測市場規模逐年擴大。疫情全面爆發前的2019年，市場規模已達到106億元，2021年，規模進一步擴大到132億元，同比增長9.1％。美國創投研究機構CB Insights預測，2022年市場規模有望達到146億元。

上海火車站的移動核酸檢測亭關閉。(路透)

千百億市場誘人 入局後卻騎虎難下

核酸產業在疫情中到底賺了多少錢？

同花順iFinD資料顯示，目前新冠檢測相關上市企業共有109家，這些企業2021年全年的淨利潤總和為740.98億元，今年前三季度的淨利潤已經超過去年全年。

很多公司被新冠疫情改寫了命運。原本售賣血壓計、血糖儀系列產品的九安醫療，今年前三季度營業收入同比增長30.1倍，歸母淨利潤同比增長319.2倍。據該公司公告顯示，業績高增主要源於新冠試劑盒銷售大幅增加所致。

事實上，營收增速最快的幾家企業，大多不是核酸檢測服務機構，而是試劑及儀器的研發生產企業，且大部分市場在海外。安旭生物2022三季報顯示，公司主營收入61.27億元，同比上升798.35％，據其半年報顯示，外銷售占比99.25％以上，主要銷往北美洲、歐洲、大洋洲等發達國家。

提供核酸檢測服務業務的多家公司營收資料緊隨其後。明德生物、達安基因、凱普生物、碩世生物、蘭衛醫學、金域醫學、迪安診斷、譜尼測試等上市公司，也保持了至少兩位數的營收增速。

然而，不是所有公司都能幸運地分到一杯羹。膨脹的市場規模背後，獨立機構核酸檢測的定價、成本、利潤均在下降。

一家醫學公司的工作人員整理核酸樣本。（中新社）

利潤下降 小企業將淘汰

為配合大規模篩查和常態化檢測工作，到今年6月，湖南省單人單檢最高限價統一調整為每人次16元，多人混檢最高限價統一為每人次4元，對於政府組織的大規模篩查、常態化檢測，多人混檢按照不高於每人次3.5元的標準計費。最高定價包括了全部試劑耗材、配送、檢測、採樣員人力等全程成本。

「檢測機構增多的趨勢到今年上半年基本停止了，市場在向頭部集中，小企業很快會被淘汰。」體外診斷（IVD）企業品牌戰略顧問張洪華指出，很多人只看到了早入局者前兩年營收翻倍，看到全國核酸檢測千百億量級的市場，真正加入後才發現騎虎難下，沒有足夠的市場規模和資金底子，很難撐到回款那一天。

另一方面，儘管看似不缺乏需求，但業內競爭從未停止。不久前，體外診斷龍頭上市公司達安基因內部的一份「試劑調價通知函」流出，據統計，此次大幅降價的實際產品多達53個，48個試劑產品的價格下調至20元及以下，其中10元與15元的產品占比超過95％，價格在20元以上的則僅有5個。

「達安基因這次調價擊穿了核酸檢測產品的價格體系，整個分子檢測行業會面臨一次洗牌，規模小的企業會被擠掉。」一位IVD領域投資人說。

漂亮的營收業績也加速了核酸檢測相關企業的上市步伐。截至11月24日，今年共有5家新冠檢測相關企業IPO過會，分別是康為世紀、達科為、致善生物、瑞博奧、菲鵬生物，都在2020年之後實現了大幅增加，淨利潤均超過億元。但不少核酸檢測相關公司急於上市背後，是整個行業平均利潤率已經不可避免的下滑，需要更多資金續命。

23日，本應接受科創板IPO上會審核的翌聖生物，被迫踩下急刹車。上交所和深交所堅持從嚴審核涉核酸檢測企業的上市申請。翌聖生物成了新規發布後第一家被取消IPO申請審議的公司。同日晚間，另一家待過會的北京芯願景軟體技術公司也已撤回申報材料。

北京被隔離的小區前，站著多位防護人員。(路透)

屬短期業務 恐難再持續

事實上，相關企業自己也十分清楚，新冠病毒核酸檢測是因政策而生的短期業務，不可持續。「群情激憤下，短期內不太可能再有核酸檢測相關企業上市。」上述IVD領域投資人指出，核酸檢測技術不是只服務於新冠篩查，在疫情爆發前，核酸檢測已經廣泛應用於流行性感冒、麻疹、風疹等傳染病的檢測和篩查，此外，還應用于農牧、刑偵等非傳染病領域，包含新冠病毒檢測在內的分子診斷被行業視為未來技術的發展方向。