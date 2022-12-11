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「圍爐煮茶」社交新寵 有秋冬氛圍又出片

中國新聞組／整理
四川成都，一茶館內坐滿了圍爐煮茶的民眾。(中新社)
四川成都，一茶館內坐滿了圍爐煮茶的民眾。(中新社)

氣溫漸低，三五好友圍著茶爐說笑。煮茶、烤橘子、嗑瓜子，今年冬天「圍爐煮茶」正以席捲之姿迅速走紅網絡。有人因為網上一張張古意純樸煮茶照片入坑，但幾杯茶湯入喉後，他們愛上煮茶帶來的慢生活鬆弛感，因為「煮的不只是茶，還有情緒」。

★煮茶+烤物 儀式感拉滿

綜合紅星新聞、中國婦女報報導，以陶罐、爐火或者鐵網烤盤，中間擺上一壺茶，茶壺外圍擺上栗子、柿子、雜糧…紅爐裡炭火燒得正旺，烤架上的玉米、紅薯等散發出絲絲香味，三五好友圍坐於溫暖的烤爐前，「煮茶+烤物」的完美組合，直接把入冬儀式感拉滿。

「圍爐煮茶」有多火？截至12月4日，#圍爐煮茶#相關話題在抖音上的播放量已經超過19.3億次。在小紅書上，圍爐煮茶的話題有1154.3萬次瀏覽量，筆記有1萬多篇。在微博上，「圍爐煮茶把秋日氛圍感拉滿了」和「圍爐煮茶是種新的社交方式嗎」的話題不斷被網友們熱議。

圍爐煮茶其實並不是新鮮事物。煮茶是中國的傳統飲茶文化，早在唐宋時期，中國人喝茶就是煮著喝的，將茶葉碾成碎末、製成茶團，飲用時把茶搗碎，加入薑、橘子皮、薄荷等調料一起煎煮。同時，圍爐煮茶也是雲南少數民族傳承多年的茶文化，在當地叫「火塘烤茶」。

一些熱門古裝劇的播出，更是給圍爐煮茶狠狠地添了一把火。

69歲的成都人陳光憲也格外喜歡圍爐煮茶。平日喜歡穿漢服的他被稱作「漢服爺爺」。日前陳光憲第一次在自家的小區門口體驗了圍爐煮茶。「冬天天氣比較冷嘛，炭火烤起就熱和點兒，還可以烤一些瓜果，比如紅薯、橘子、板栗、花生」。

圍爐煮茶一般煮紅茶，煮出來的味道也比較好。在戶外圍爐煮茶的空氣比較流通，朋友們圍坐在爐火旁氛圍感也更好。

陳光憲平時就很喜歡喝茶，多以蓋碗茶為主。他以前沒看過圍爐煮茶，體驗過後感覺挺好的。陳光憲說，有的壩壩茶店鋪沒有圍爐，他還會和朋友帶上爐子、炭火、茶具、烤食，自製簡易的圍爐煮茶。

生火、煮茶、烤橘子、嗑瓜子…知己好友們聚在一起圍爐煮茶似乎成了周末休閒新時尚。（...
生火、煮茶、烤橘子、嗑瓜子…知己好友們聚在一起圍爐煮茶似乎成了周末休閒新時尚。（取材自小紅書）

★慢生活氛圍 年輕人迷上

圍爐煮茶也漸成一種新的社交方式，滿足了年輕人小眾社交的需要——三五好友圍成一團，一邊盯著煮茶的炭火，一邊吃著零食聊天，偷得浮生半日閒。從布置到煮茶再到品茶，都是賞心悅目的事情，用自己的方式營造「慢生活」氛圍，和好友們喝茶、聊天。

90後白領李靜說，今年雙11她為自己添置了一套精緻茶具，「我住頂樓，有個戶外小露台，天冷時在露台上圍爐煮茶，想想都很愜意」。00後小蕊也說：「我平時就愛喝茶，秋冬煮上一壺茶跟三兩好友坐在一起，一邊喝茶一邊侃大山，舒坦。」

深圳女孩陳穎近期迷上圍爐煮茶，每到周末她就會約上幾個好友前往南頭古城的一家茶館品茗。她說，圍爐時最適合七嘴八舌地閒聊，「聊天的時候時間飛逝，我可能並不會記得我聊了什麼重要的事情，只覺得這個下午是很開心的。」

四川成都市民在茶館裡圍爐煮茶。(中新社)
四川成都市民在茶館裡圍爐煮茶。(中新社)

★第一口茶 「朋友圈」先喝

新週刊提到，圍爐煮茶的第一口茶一般都是「朋友圈」先喝。

圍爐煮茶能暴紅，「出片」是網紅文化的決定性因素，而圍爐煮茶的過程中全是殺手鐧。 

桂花糕、蛋黃酥這類易碎的點心，要擺在釉下彩陶瓷盤碟裡，一個碟只能擺一個，才顯得精緻；紅薯等烤物，用筲箕呈上之際，田園風便撲面而來；柿子、聖女果等豔紅如晚霞的水果，則要額外裝在純白瓷盤中。

若是到茶館品茗，木質趟櫳門、瓦磚房頂、六邊形小窗或是地上的蒲團，似乎都值得一張特寫，有些茶館會提供拍照道具，比如油紙傘、圓紙扇、草書字畫，甚至大葵扇。

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，圍爐煮茶只是把整個場景進行了創新，通過這種形式讓它更具有話題感，兼備社交屬性，非常匹配、滿足新生代的核心需求。

福州黎明湖公園內的大眾茶館成為市民享受假期的好去處。(中新社)
福州黎明湖公園內的大眾茶館成為市民享受假期的好去處。(中新社)

●新中式茶社紛跟進 茶經濟也帶旺

圍爐煮茶的興起，也帶火了一些新中式茶社和茶館。

據「2022年抖音電商茶行業洞察報告」，18-30歲消費者規模增速迅猛，年輕消費群體以花草茶等代用茶為消費入口，並向烏龍茶、紅茶、普洱等品類延展。而健康、國潮、文化自信，也成為新中式茶館的時尚標籤。

中國婦女報實地走訪北京幾家茶館，發現不少茶館都推出圍爐煮茶套餐。有的茶館不僅有宋代點茶，更推出了二至四人圍爐煮茶套餐、戶外雙人暖心套餐，一壺炭火熱茶搭配花生、紅棗、玉米、甜湯、茶點、果盤等小食。

一些茶館茶飲的名字也很有中式韻味，比如赤子心、小團圓、白蒹葭等，有些茶館在單純的白茶、綠茶、普洱等基礎上增加了花茶和陳皮雪梨白茶飲、桑葚烏梅飲、玫瑰茯苓飲等，更注重秋冬的養生需求。

茶館的裝潢也是互別苗頭，新週刊介紹，露天茶館是最常見的。在庭院裡擺上幾組竹編桌椅，四周掛白色的紙燈籠和書法字畫，勾勒出愜意的模樣。有茶館裝修成半開放式草房，周圍種滿大樹，地上鋪滿鵝卵石。有理念前衛的茶館，把茶器搬進酒吧和廢棄工廠，顧客或在幽暗的燈光下，一邊欣賞駐場樂隊的表演一邊品茶。

茶也有了新形態，煮奶茶、煮咖啡、煮薑茶乃至煮果酒相繼出現在菜單上，茶點逐漸往顏色豐富、口味偏甜、中西結合的方向發展，除了烤柿子、烤橘子、烤年糕外，有特立獨行的茶館推出了烤龍眼。如果覺得烤物上火，可以單獨點幾樣水果，店員照樣會幫你擺盤成好看的模樣。

為了照顧社恐人群，一些茶館會用四至六人小桌取代傳統的環形大桌，給每張小桌配兩個小炭爐，一個煮茶、一個烤點心，讓顧客自己動手。

95後教師欣怡說，新中式茶館簡約清新的中式古典風格，再加上精緻的茶具、茶點，可以說是天生自帶高出圖率。「這裡氛圍舒適，很適合與朋友小坐閒談。不同的茶還搭配了不同的器皿，茶點也很有趣，好吃又好看，我嘗鮮一次後就喜歡上了，好想立馬拉上閨密來這裡打卡」。

對於不少人質疑圍爐煮茶是花錢拍照，欣怡並不認可，「春日露營、秋日煮茶都是周末放鬆的不同方式。煮茶能讓更多年輕人了解中國傳統茶文化，這是一件好事。至於拍照打卡，現在已成為大多數年輕人的一種生活習慣，很正常。」

潮汕致遠南苑茶社主理人黃少聰告訴大公報，目前圍爐煮茶的核心受眾是年輕女性，知名茶企，像是八馬茶業、竹葉青等目前並沒有針對女性消費習慣推出產品，他們的核心用戶依舊是中老年高端用戶。

黃少聰指出，傳統茶企不太可能為了短暫興起的煮茶形式做營銷策略上的變化，但有些新興茶企在迎合細分人群上做得比較出色，比如品牌小罐茶，他們就針對女性群體推出了不少包裝精美的產品。 

圍爐煮茶也帶火了「茶經濟」。

結合大眾點評和小紅書的資訊，提供圍爐煮茶服務的茶館主要分布在杭州、蘇州、揚州、廣州、福州、上海等地，價格為每人98元至288元人民幣(約14美元至41美元)，並不便宜，如果約上三兩好友，總價就要到300元至850元，比自己在家泡茶貴多了。有敏感捕捉到需求的商家，開始販賣家用周邊。

紅星新聞搜索淘寶平台上，「冬日圍爐熱茶」一度排在全網Top熱點第二名，目前熱度732.4萬，在該平台有2.6萬件相關商品。單人煮茶／烤點心的陶製電爐、竹編椅子、油紙傘、竹製分茶器等，甚至有燒木炭的爐子都受到民眾關照。在小紅書上，關於「圍爐煮茶、圍爐飲茶」的話題筆記已經近20萬。

也有茶社推出了暖冬圍爐煮茶兩人餐，其中包括烤物六宮格、炭火和青梅煮茶一壺，團購價格為99元。烤物包括紅薯、土豆、金桔、饅頭、板栗、玉米等。工作人員透露，圍爐煮茶上線以來，受到不少年輕人的喜愛，平均一天可以賣出去四、五十份，如果是周六、周日銷量更好。

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