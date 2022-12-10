寧夏男沉迷賭球 2屆世界盃足球賽輸掉1棟房

世界盃如火如茶，場內是球員起腳拚命把球射向球網，場外則是博弈網站向賭徒布下天羅地網。(新華社)

卡達世界盃 正如火如荼進行，「賭球輸錢跳樓」的傳言卻讓人驚愕。有切身之痛的「賭徒」現身說法，十賭九輸的勸諫雖老套，卻是不變的真理；網路賭球利益鏈也被起底，3.5萬元人民幣(約5018美元)就可搭建賭球網站，一年非法盈利上千萬元。

★男大生沉迷 學費輸光光

極目新聞報導，26歲的胡杰(化名，以下人物均化名)，如今在江蘇一家小企業上班。他仍記得當初因為貪念賭球輸掉學費。33歲的寧夏人段鶴，曾賭球八年，最終賣掉了自己的房子。

2018年，胡杰在一所高校就讀大三。本該無憂無慮度過大學生活的胡杰，卻在2018年的5月底，因賭球改變人生軌跡。當年5月25日，胡杰玩著單機遊戲卻突然卡關，在網站搜索通關攻略時，攻略網站右下方彈出廣告，引起他的注意，「某球隊指定博彩合作夥伴，多種競彩模式等你來玩。」

「當時，皇家馬德里就要參加歐冠決賽了，我想著就賭200元，應該沒事吧？大不了，我後面午飯晚飯少吃一點。」胡杰當天在網站註冊了帳號，很快就有代理添加其微信。

代理為胡杰詳細介紹賠率，表示胡杰只需要告知想要買什麼、買多少，然後直接轉帳給代理，剩下的交給他就行。

胡杰一開始擔心被騙，但轉念一想，不過是200元，於是一咬牙，選擇押注皇馬並將錢轉了過去。最終，皇馬以3：1的比分，戰勝利物浦。比賽結束後三小時，代理很快將400餘元轉給他。那一刻，胡杰覺得這是在賺錢，「只要我不像其他人那樣豪賭，肯定沒問題。」

在代理的邀請下，胡杰加入一個賭球群聊，群聊裡除了有50多位代理，其他的400餘人，都是「賭友」。雖然歐冠剛剛結束，但世界盃也即將到來，因此群裡總是顯得火熱。

胡杰運氣很好，世界盃揭幕戰他押中俄羅斯，將200元變成700元。又在西葡大戰中押中平局，將200元變成1600元。在淘汰賽階段，他又接連壓中法國、烏拉圭。

胡杰的胃口越來越大。1/8決賽西班牙對陣克羅埃西亞，胡杰將此前贏來的7000餘元，以及生活費3000餘元，均壓在西班牙身上。卻不曾想，西班牙在點球大戰，輸給了克羅埃西亞。「當時感覺心裡一直在抽搐。」胡杰說，那一刻他只想著翻本，但那時手頭已沒了本金。

左思右想，胡杰騙父親說學校開發新的學費繳納系統，可提前繳納下學期學費，胡杰的父親便將1.5萬元的學費全部打給了他。胡杰拿到錢後，便開始在群聊裡找人詢問，接下來該如何下注，也在那時認識了段鶴。

到了7月11日，克羅埃西亞即將在半決賽迎戰英格蘭隊，二人分析後認為可全押英格蘭。胡杰隨後將學費1.5萬元盡數投在英格蘭隊。但結果又讓胡杰失望。這一次胡杰終於清醒了，自己早已經陷入賭博的陷阱。

警方偵破特大網路賭球案的資料照片。(取材自中國日報網)

★辭體制內工作 掏空存款

胡杰醒了，但段鶴還在沉迷。段鶴賭球是從2014年開始的，與胡杰只賭「勝負平」不同，他還會賭比分，「一般都是國外網站，他們會開設賭比分。」段鶴說，這種賭博模式賠率更大，猜對比分，一元便可以翻倍到百元不止。

第一次下注，段鶴以4000元買了個冷門，成功贏2.6萬元。隨後，不到三個月的時間，段鶴就贏了29萬元。

「正常工作累死累活，十年都可能賺不了這麼多。」段鶴於是辭掉體制內的工作專心賭球，為了賭球他不僅會看球隊陣容，還會在網頁搜索球員身價、表現。

剛開始，段鶴確實贏了錢。可很快，他就開始贏幾場、輸幾場。不知不覺，他的10萬元存款也被掏空。

不少賭徒下注世界盃。(取材自公安部網站/視覺中國圖)

★網貸湊錢 最後一搏仍輸

「沒錢的時候，想起我還有幾張信用卡 。」段鶴說，做了一個規畫，決定辦理多張信用卡，用半年時間贏回失去的一切。一個月的時間，段鶴辦理了11張信用卡，並用各種網貸，湊出40萬元的賭資。

他也一改自己此前幾千元一賭的模式，開始幾百元一次的下注。時至今日，他已經忘記自己當初輸了多少錢，只記得自己的銀行卡餘額在一天天減少。信用卡和網貸的還款帳單，卻越來越多。

於是，段鶴為了每個月的還款，又一次次地借網貸。到2018年世界盃開賽前，段鶴總共已欠下近百萬元巨款。

「再借30萬元，做最後一搏。」段鶴說，自己決定藉這次世界盃翻身。但最終，如同胡杰一樣，他輸得一無所有。段鶴說，自己最終賣掉房子填平了帳務，並向父母坦白了自己賭球的經過。

在中國，任何形式的賭博行為均不被法律所允許。(取材自界面新聞/視覺中國圖)

●3.5萬元即可建網站 代理返利攬客

41歲的袁立是一名社區民警，無數次見過賭徒傾家蕩產後的悔恨。袁立說，每到世界盃，總會掀起網路賭球的狂潮。數據顯示，2010年南非世界盃，全球賭球金額高達100億歐元(約732億人民幣、105億美元)，其中60%的增量賭資來自中國。而2014年巴西世界盃，境外非法賭球網站從中國抽走了1兆資金。

賭球一般有兩種模式，一種是「代為結算」。另一種則是「地下錢莊」。

「代為結算」基本與普通賭場無異，這類賭博是平台自己坐莊，構建賭博平台，招攬層層代理，再由代理們組建社交群，直接在群裡發布參賭信息，再私聊交易。賭資一般由代理通過各種渠道匯入莊家帳戶中，而代理則會從賭資中抽取「勞務費」。這種交易方式主要以從中抽水、對賭、詐騙等方式牟利。

而「地下錢莊」模式較複雜，一般出現在各博彩網站和App中，由莊家在海外搭建同步運行的博彩網站，再由國內代理將邀請碼和網站鏈接發送給用戶，用戶註冊登錄後，將人民幣按照匯率兌換成虛擬貨幣 ，再用虛擬貨幣與莊家交易兌換為籌碼，進行賭球。待用戶賭完結算時，需要將籌碼提現，莊家將籌碼變回虛擬貨幣打到用戶帳戶中，再由用戶在虛擬貨幣平台上賣出，最終兌換為人民幣。

★境外網站 警方難查

「無論哪種模式，都存在莊家抽水錢（佣金）的情況。」袁立舉例，「你和朋友各為兩隊投出100元，你支持的隊贏了，朋友的錢歸你。但莊家並沒有白忙活，他們會把本該是2的賠率設置為1.9，所以無論你倆誰贏，只能拿到190元而不是200元，那十元就是水錢，被莊家抽走了。」

實時變動賠率、接受賭資、返還賭資，究竟這種賭球網站是如何搭建起來的？

一個名為「小龍」的代理商說明，搭建一個賭球網站並不貴，如果只賭世界盃，需5000UDT（一種區塊鏈虛擬貨幣，約3.5萬元人民幣）。小龍還表示，賭客只需要支付費用及尋找代理即可，他們會協助賭客實時更新賠率。

那麼，一個類似的賭球網站究竟能有多少個代理？一名代理「四方」稱，自己所在的賭球團隊，代理有200人左右。賭客通過代理獲得賭博網站的登錄帳戶和密碼，便可自主在賭博網站上進行投注。他們會則根據賭客的資金實力，授予相應的投注額度，「相當於每個帳戶信用額度不同，資金實力強的人可以投注的額度相應較高。」

為了保證賭球網站的活躍度，同時招攬更多人參賭，四方表示，自己有時候會「讓利」，以微信發紅包的形式，將原本可以自己賺取「水錢」，「返利」給下線及賭客，以此穩定「客戶」。

同時，無論是小龍還是四方均表示，搭建賭球網站或成為代理都十分安全，「警方很難查到境外網站。」

袁立也表示，網路賭球涉及國內外，偵查取證工作難度很大。但莊家抽水的比率一般在3%到5%。因此，只要參與賭博，玩下去是無限趨向於負收益，「因為不可能一直贏。」