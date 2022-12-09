神14太空出差三人組回家 細數3大關注點

神舟14號載人飛船返回艙12月4日在東風著陸場成功著陸，圖為航天員陳冬安全順利出艙。 （新華社）

在軌工作生活183天，神舟14最忙「太空 出差三人組」回家了。這半年期間，他們創下令人嘆為觀止的紀錄，中國空間站安家計畫也向前邁大步。民眾好奇他們在太空的一切：做了什麼、怎麼吃住、如何返回地球、帶了什麼物品…等，三大關注、八個首次，全都一一細數。

神舟14號載人飛船返回艙12月4日20時09分在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲身體狀態良好，神舟14號載人飛行任務取得圓滿成功。陳冬成為中國首個在軌駐留時間超過200天的航天員。

神舟14號載人飛船於2022年6月5日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙 對接形成組合體。

三名航天員在軌駐留六個月期間，先後進行三次出艙活動，完成空間站艙內外設備及空間應用任務相關設施設備的安裝和調試，開展一系列空間科學實驗與技術試驗，在軌迎接兩個空間站艙段、一艘載人飛船、一艘貨運飛船的來訪，與地面配合完成了中國空間站T字基本構型組裝建造。

神舟14號乘組與神舟15號航天員首次完成在軌交接班，見證了貨運飛船與空間站交會對接最快的世界紀錄等眾多歷史性時刻，並利用任務間隙，進行了一次天宮課堂太空授課，以及一系列別具特色的科普教育和文化傳播活動。

神舟14號航天員陳冬11月3日順利進入夢天實驗艙。（ 新華社）

新京報報導，在軌駐留六個月的神14乘組安全返回有三大關注點：

1.返回艙如何返回地面？

神舟14號載人飛船返回艙成功返回地面前，經歷分離、制動、再入、減速、著陸緩衝五個階段。

神舟14號在與空間站組合體分離後，飛行5圈後就開始返回地面；之後，位於前段的軌道艙與中段的返回艙分離；返回艙、推進艙兩艙組合體再通過制動變軌，使艙體從近400公里的圓形軌道變成近地點低於100公里的橢圓軌道；隨後，推進艙和返回艙分離，返回艙以精確計算的再入角度進入地球大氣。

神舟14號載人飛船返回艙12月4日在東風著陸場成功著陸。（新華社）

返回艙的外形像一個上窄下寬的大鐘，再入之前，艙上自帶的發動機會將返回艙調整為大底朝前的配平狀態，以升力控制的方式再入。再入的過程中，返回艙和大氣層空氣劇烈摩擦，造成地面與艙體之間信號中斷。

當返回艙距離地面10公里左右時，靜壓高度控制器會給出信號，引導傘、減速傘和主傘相繼打開，通過逐級開傘的方式以減小過載與減速。當返回艙降至距離地面1米高度時，底部的伽馬高度控制裝置發出點火信號，艙上的4台反推發動機點火，產生一個向上的衝力，使返回艙的落地速度達到1-2米/秒。同時，安裝緩衝裝置的航天員座椅會在著陸前開始抬升，使衝擊的能量被緩衝吸收。

2.如何進行返回艙回收？

神舟14號載人飛船返回艙落地後，回收試驗隊首先對艙體進行狀態檢查。航天員出艙後，回收試驗隊首先將艙內的伽馬源取出、封存；接著進行載荷交接，包括科學實驗樣品、航天員個人物品等；再將艙內火工品插上短路保護插頭，防止火工品意外引爆；最後將艙內電源斷電。

航天員陳冬11月17日出艙的畫面。（新華社）

隨後，回收試驗隊將返回艙裝車並運回指定地點。由於本次任務是在夜間，從返回艙掉落的散落物不易被發現，只能後續在白天通過搜索尋回。

3.神14航天員帶回什麼？

神舟14號乘組返回的前幾天，三名航天員都在緊鑼密鼓地打包返回要攜帶的行李，除了個人物品外，他們還攜帶了一批醫學 科學實驗樣本，這些樣本將為研究人類長期太空生活提供重要依據。

這一批由神舟14號航天員帶回的實驗樣本，主要是體液和細胞學樣本，一共包含5大類、80多個實驗樣本。航天員科研訓練中心研究員李瑩輝說明，航天員帶回了（航天員的）血液、尿液、唾液，有助更深層次、從細胞分子基因的層面，去研究人對環境的適應性，這也使中國擁有自己的在軌環境適應遺傳資源庫。

神舟14號航天員帶回來的太空水稻。(取材自人民日報)

人民日報報導，返回的樣品包括3個生物樣品冷包和1個無容器樣品袋，其中3個生物樣品冷包裝載的是水稻和擬南芥的實驗樣品，無容器樣品袋中為4盒無容器材料實驗樣品。其中，水稻和擬南芥種子經歷了120天的空間培育生長，完成了從種子到種子的發育全過程，是國際上首次在軌獲得水稻種子。

最忙乘組創造8個首次

神舟14號乘組在軌工作生活183天，任務安排飽滿，他們被稱為最忙「太空出差三人組」，新華社報導，半年在軌時間，神舟14號乘組創造令人嘆為觀止的八個「首次」。

1.兩個20噸級的航天器在軌交會對接

神舟14號今年6月5日發射入軌後，7月25日3時13分，23噸的問天實驗艙入軌後成功對接於22.5噸的天和核心艙的前向端口。這是兩個20噸級航天器首次在軌實現交會對接。

2.首次實現空間站艙段轉位

神舟14號乘組在軌期間，先後經歷了兩次空間站艙段轉位。9月30日，問天實驗艙完成轉位，空間站組合體由兩艙一字構型轉變為兩艙L構型。

夢天實驗艙11月3日採用平面轉位方式完成轉位，對接於天和核心艙節點艙側向端口。中國空間站T字基本構型在軌組裝完成。

3.開啟中國人太空三居室時代

在問天艙和夢天艙與核心艙分別完成對接後，乘組首次進駐了兩個實驗艙。同時，三名航天員還在這兩個艙完成十幾個科學實驗機櫃的解鎖、安裝等工作。

4.貨運飛船2小時自主快速交會對接

11月12日12時10分，天舟5號貨運飛船入軌後成功對接於空間站天和核心艙後向端口。2小時自主快速交會對接創造世界紀錄。

5.首次利用氣閘艙出艙

9月1日18時26分至19時09分，陳冬、劉洋先後通過問天實驗艙氣閘艙成功出艙，蔡旭哲在核心艙內配合操作。這是首次從問天實驗艙氣閘艙出艙活動。在軌期間，乘組創造了一次飛行任務三次出艙的紀錄。

神舟14號航天員蔡旭哲（上）、陳冬（下）9月17日同時在艙外操作的畫面。（新華社）

6.首次使用組合機械臂支持出艙活動

第三次出艙活動期間，神舟14號航天員完成天和核心艙與問天實驗艙艙間連接裝置、天和核心艙與夢天實驗艙艙間連接裝置安裝，搭建一座三艙間艙外行走的天橋，蔡旭哲通過天橋實現了首次跨艙段艙外行走，檢驗了航天員與組合機械臂協同工作的能力。

7.首次在軌迎來貨運飛船來訪

11月12日，航天員首次在空間站迎接貨運飛船天舟五號的來訪，拿到了來自家鄉的大禮包。包括神舟15號三名航天員6個月的在軌駐留消耗品、推進劑、應用實驗裝置等物資，及用於航天育種實驗的植物種子等。

神舟15號航天員乘組與神舟14號航天員乘組11月30日在太空合影的畫面。（新華社）

8.首次6名航天員在軌輪換

11月30日5時42分，神舟15號飛船自主快速交會對接於天和核心艙前向端口，加上問天、夢天實驗艙，神舟14號、天舟5號飛船，中國空間站首次形成三艙三船組合體，達到當前設計的最大構型。中國空間站也迎來6名中國航天員同時在軌飛行的歷史時刻。