假髮之都 河南許昌的「黑金」危機

許昌當地村民在做假髮。（取材自新京報）

河南 許昌，中國地圖上一個小小的點，卻關係著全球「面子問題」。這裡的假髮產業鏈，在後疫情 時代裡，正因教育 、觀念、經濟等影響而產生巨大的改變。

河南許昌，是公認的世界假髮之都，出產了世界上50%的假髮，當地有超過30萬人口從事假髮相關行業，鼎盛時有2萬許昌人在世界各地收頭髮。但當地願意賣髮的女孩越來越少，新冠病毒疫情導致海外頭髮無法運輸進來，斷供危機加上來自多方面的競爭，促使當地假髮產業面臨各環節的轉型。

11歲許夢鴿那頭烏黑的長髮在父親許海眼中是一座金礦。「財經」雜誌「財經十一人」報導，許夢鴿從未去過理髮店，一頭長髮如今長度及腰、未燙未染、髮量合起來有三指寬，雖然髮根有蝨子和頭皮屑，但髮尾烏黑沒有分叉，像綢緞一樣順垂還壓秤。

沒燙沒染 村民眼中金礦

遊走在鄉間收頭髮的人打量了一下，報出了600元（人民幣，下同，約85美元）的一口價。見許父有些遲疑，收髮師傅打開身後的背包，展示裡面許多紮成捆的頭髮說，「你看，這都是我剛收的頭髮，誠信做生意的，她沒燙沒染，長度還可以，600元我就收了。」

許海同意了。許夢鴿和父親生活在河南新蔡的農村，女性賣頭髮補貼家用，是這裡流傳已久的營生。許夢鴿的母親前幾年因病過世，留下三個年幼孩子給僅有小學文化的父親許海照顧，許海動過大手術，無法承載過重體力勞動，只能留在老家靠耕種自己名下2畝2分地過活。

他的玉米一年一收成，每畝地不過1000斤產量，收購價每斤為1.2元。滿打滿算，每畝地年收入在1200元左右，除去種子、肥料等成本，一年收益僅幾百元。而許夢鴿的同學裡，賣髮最多的一個人賣了1600元。換句話說，一畝玉米的收益趕不上女孩子賣頭髮的收入。 許海院子的玉米棒子，玉米粒掰下來後單獨秤重售賣。（取材自「財經」雜誌「財經十一人」）

一畝玉米 不如一頭長髮

可許夢鴿不願賣頭髮。收頭髮商販為讓買來的頭髮賣到好價錢，在鄉間收頭髮時會採用「倒梳剪」的方式，確保能取下頭頂上最長、髮質最好的那截。學校裡賣過頭髮的女孩子因此頭髮層次不齊，隱約還能看見「像被狗啃過」的頭皮，被同學嘲笑是「癩頭」。

許海不以為意，「好看能值幾個錢？實在不行給你買個帽子唄」。許海覺得許夢鴿這頭秀髮礙事，「費事不說還費錢，洗髮水都比短髮用的多」，眼瞅著冬天快來了，家裡三姊弟還穿著拖鞋，不如把沒用的頭髮換成幾百塊錢用來購置衣物。

父女二人僵持不下。收頭髮的人又加了50元來到650元，約是一畝地的純收入了。最後眼見無果，商販急著去下一個村子收頭髮，臨走前他讓許海好好勸勸孩子，「如果想通了，一定要賣給我」。父女倆不知道的是，商販如此迫切是因為在距離新蔡230公里的假髮之都許昌，這把頭髮能上千元，而那裡現在頭髮也告急。

假髮暢銷 米雪兒成主顧

河南許昌是世界上最大的假髮生產基地，街頭隨處可見印有「高價回收長頭髮」廣告的理髮店。許昌的頭髮生意最早可追溯到明朝嘉靖年間為戲班子製作假髮，後來當地人白錫結識收購頭髮的德國商人，開辦了許昌第一家「德興義發莊」，靠著從農村貨收購頭髮並加工後銷到國外賺錢。周圍農紛紛效仿，奠定了許昌的「黑金」假髮生意。

靠著簡單易複製的模式，90年代許昌已經湧現許多假髮工廠和專門從事頭髮回收的村莊，此時恰逢原本的假髮之都南韓因勞動力成本增高和產業升級，境內假髮公司紛紛到中國設廠，許昌憑藉地理位置、人口眾多、原材料豐富、勞動力成本低等優勢，穩坐假髮之都的寶座，並誕生了假髮第一股「瑞貝卡」。

假髮界的奢侈品牌瑞貝卡廠間的女工製作假髮。（取材自財經網）

報導指出，後來因為電商和外貿的發達，許昌的假髮遠銷世界上120多個國家，美國前第一夫人米雪兒戴的假髮也是出自此處。許昌也湧現了許多「頭髮村」，到2020年時，許昌當地人口總數是438萬人，當地超過30萬從業人員，相當於每14個人裡，就有一個人是從事假髮行業的。

收髮版圖 擴展至全世界

但現在，報導指出，許昌假髮之面臨著巨大挑戰，最大的挑戰來自於收頭髮。許昌的假髮行業成規模後，當地人發現靠賣自己的頭髮供應不上工廠的需求，於是將收頭髮的版圖從周圍鄉村擴展到全國乃至世界。許昌的年輕男子一年365天除了過年，幾乎都奔波在各地收頭髮的路上，最好做的時候，差不多有70%的利潤。

低門檻、豐厚的利潤催生了許昌大批收頭髮從業者。據統計，最鼎盛時候約有2萬許昌人在世界各地收頭髮，每年超過數千噸的頭髮從世界各地運回老家村子，進行加工後再賣向全世界，一條海外收頭髮、加工製作、再販售到全球的假髮產業鏈就此形成。許昌人打趣地稱自己為「頭髮搬運工」。

髮源少 許昌重塑產業鏈

新冠病毒疫情卻導致外貿行業遭受嚴重衝擊，海外頭髮無法運輸進來、許昌的假髮企業一度面臨斷供危機。不僅如此，許昌還面臨著內憂外患的競爭局面。「為了搶奪發源，大家開出更高的收購價」，業者說，不少許昌人出走到成本、勞動力更低廉的城市開設工廠，並將成熟的許昌模式帶去四川、湖南、重慶等人口大省複製，這些後起之秀讓許昌的假髮生意不那麼好做了。

假髮市場很大。（本報資料照片）

可在支教老師劉清看來，這些只是生意不好做的外因。劉清是許夢鴿的老師，她認為，「頭髮生意不好做的更深層次原因，和賣頭髮的人減少了有關」；而賣頭髮女性的減少，和經濟發展、鄉村教育發展離不開關係。

劉清80年代出生於河南鄉村，全家4口人全靠父親名下一畝三分地養活，日子常常捉襟見肘，她的媽媽、姑姑和姐姐都賣過頭髮，其中姐姐的頭髮最貴，因為未成年姑娘的頭髮質量最好，價格最好。她回到鄉村教書後，發現鄉村經濟變好，賣頭髮的情況少了很多，許多父母為了不讓孩子們在讀書時分心，不會讓女孩子們留長髮。

另一方面，城市化和鄉村人口流失也導致了收發生意的難做。隨著城市裡靈活就業機會增多，許多孩子會跟著父母去縣城讀書，縣城裡不少學校對孩子的髮型、衣著都有規定，自然也減少了賣頭髮的人群。

透過網路 招攬客戶

從事假髮生意13年的老周也有同感。他剛做這行時，河南大部分農民家庭收入微薄，村子裡大部分婦女頭髮又黑又亮，「根本不愁收」。但往後十年，大量農民工進城工作，留在鄉村的中、老年婦女受到網絡衝擊開始燙染頭髮，頭髮更加難收，大家才開始去海外收頭髮。但疫情下，老周無法前往海外，只能留在家鄉收頭髮，「有時候一天也收不到一包合適的頭髮」。

髮源減少，倒逼著假髮產業鏈條上各環節的從業者轉型，轉變首先從最容易感受到市場變化的收頭髮商人展開。「現在我們都不採用倒梳剪了，店裡還提供髮型設計」，37歲的楊成說，「現在收頭髮的人多，賣頭髮的人少，不提供髮型設計，那就去別的店裡了。」楊成解釋。

頭髮生長需要周期，僅依靠周圍居民和附近村子居民主動上門賣頭髮，不能維持楊成的收入，楊成開始「觸網」通過網絡收頭髮，他也學會了用小紅書、知乎、閒魚等平台招攬客戶。但互聯網上，合適賣頭髮的用戶可以輕而易舉地聯繫到賣家並對比價格，如果不在行銷上推陳出新，「頭髮長在別人頭上，不賣給你了」，老周說。

人工合成 取代真髮

更讓老周憂心的是，許昌許多有研發實力的大廠已開始創新，採用人工合成的材質取代真髮，以減少對原料的依賴，「外觀看上去已經和真髮差不多了」，假以時日，或許會取代真髮。