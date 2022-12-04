粉絲惡搞他、也為他續命 江澤民謎樣的「膜蛤文化」

2019年10月1日在中國北京舉行的中華人民共和國成立70周年閱兵式上，表演者走過天安門廣場，旁邊是一輛展示前中國國家主席江澤民的花車。（路透）

他被指趁天安門 事件崛起，開創不足；他是官方評價中，成功把中國特色社會主義推向21世紀的卓越政治家；同時，他也是一些人眼中，少見具真性情的領導人。在舉國高規格哀悼的氛圍中，中國又一位強人隕落，各自表述的仍是他的歷史功過。

中國前國家主席江澤民 於2022年11月30日在上海逝世，享耆壽96歲。由於時值中國各地爆發白紙運動，官宣江澤民的死訊不免引起巧合聯想。

退出政治舞台後，江澤民或江系上海幫仍在中國有「存在感」，其中最奇妙的是以江澤民為嘲弄素材的「膜蛤文化」，反覆惡搞再現江澤民訓斥記者的經典發言，或是替生死未卜的江祈福續命。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，江澤民1926年出生，江蘇省揚州市人。以年紀而言，江澤民已是當前中共 年齡較大的長者，童年時代經歷過中國內部動亂、中日戰爭，也曾在日本占領區中度過學生時代；戰後的1946年，在同學介紹下加入中共，之後從國立交通大學畢業後，在上海成為一位電力供應工程師。

2001年10月，小布希到上海出席亞太經合組織領導人非正式會議。圖為小布希與江澤民身穿唐裝合影。 （本報資料照片）

1949年前後，是江澤民人生的第一個重大轉折期，汪道涵提拔江澤民在上海工廠的工作；中共建政之後不久，江澤民也結婚生子；1954年，江澤民調派到新成立的長春第一汽車製造廠，車廠工作讓江澤民累積了實務經驗，這使他儘管經歷文化大革命、上海四人幫之亂，仍可以保全自身，並在1970年代的經濟改革開放氛圍下，等到了扶搖直上的機會。

同樣在汪道涵的庇蔭下，江澤民有機會參與福建和廣東的經濟特區試辦工作，頗得中共高層與國務院的欣賞。1980年代，中共中央計畫著重上海的發展時，當地主政的汪道涵需要新人面孔交接，才又屬意江澤民，1985年7月，江澤民出任上海市長，翌年以市長的身分接待了英國女王伊莉莎白二世，頗為風光得意。

當時掌權的鄧小平，把江澤民在上海的表現與實力看在眼裡，特別是順利壓制了1986年的八六學潮，使之未從上海繼續擴大，展現江澤民有「撲滅學生運動」的手腕。然而當時已年屆60歲的江澤民，欠缺黨內人脈派系的支持，仕途始終沒能更上一層樓。

1999年10月19日，江澤民和英國女王伊麗莎白二世於英國倫敦白金漢宮舉行的國宴合影留念。（路透）

無黨派背景 進權力核心

據江澤民的相關傳記資料，他原本預計到1991年任期之後就退休，但沒料到中共權力內鬥的政爭，成為他人生的上位轉折，而這個關鍵事件就是1989年的天安門學運。江澤民當時在鄧小平的安排下二度被調入北京，有一說認為江澤民替鄧小平牽制解決了政治阻礙的中央元老，在無黨無派的背景下得以「安全」進入權力核心，6月24日宣告擔任總書記一職。

1993年，江澤民接任國家主席，直到2002年11月由胡錦濤接班。對於江澤民的政治評價，多認為江澤民承襲了鄧小平的改革開放、因而能持續構築擴大中國的經濟發展。但同時江澤民在外交方面的強硬態度，也使中國對外關係頗為緊張。

交棒給團派的胡錦濤後，退出中央的江澤民仍在起家的大本營上海，持續以被稱為上海幫的江系人馬，發揮政治影響力。2011年前後，與胡溫一派有所矛盾、激化對抗，江系漸漸遭到剃除，現任國家主席習近平上台後尤為明顯。江系勢力是否還有作用，各種派系角力傳言不斷，其中在中國政治極為罕見的現象是關於江澤民的「膜蛤文化」。

1998年11月18日，亞太經濟合作組織 (APEC) 領導人在馬來西亞賽城峰會結束時發表聲明後，中國國家主席江澤民將手指放在耳朵上回應媒體的呼喊。（路透）

「我見得太多」 他訓話記者

「膜蛤」起於中國網路社群對江澤民形象的討論，膜有膜拜之意，蛤是指江澤民酷似蛤蟆的外型，帶有惡搞笑料，也意有所指，或是變成江澤民粉絲支持者的「蛤絲」與「膜法師」，形成特殊的網路迷音（meme）現象。

膜蛤起因是2000年10月27日，當時江澤民與香港行政長官董建華會談，在接受記者群提問的時候，香港記者張寶華追問江澤民「是不是會欽定香港特首人選」，沒想到脾氣本來就不太好的江澤民竟情緒爆炸，當場斥責記者的提問，還講出了一連串教訓言語：

「任何事情也是按照基本法，按照選舉法，剛才你問我，我可以說無可奉告，但你們又不高興，我怎麼辦？我的意思不是我欽點他當下任。你們問我支持不支持？我說支持，我就明確告訴你這點。至於你們呀，我感覺你們新聞界還是要學習，你們非常熟悉西方的一套理論，畢竟還是too young，明白這意思嗎？」

江澤民接著說：「我告訴你們，我是身經百戰，見得多了，西方哪一國家我沒去過？你們要知道，美國的華萊士，比你們不知高到哪裡去了！我跟他談笑風生。其實媒體呀，還是要提高自己的知識水平，識得唔識得呀？唉！我要為你們著急呀！真的。」

據相關報導，激動的江澤民讓當時在場的記者頗為難堪。但江澤民還沒講完，他走近記者的方向接話：「你們有一個好，全世界跑到甚麼地方，你們比西方記者跑得還要快 。但是問來問去的問題呀，too simple， sometimes naive，懂了嗎？識得唔識得？」。

語畢的江澤民返回座位，旋即又忍不住折返向記者說：「我很抱歉，我今天是以一個『長者』跟你們講，我不是新聞工作者，但是我見得太多，我有必要告訴你一點人生的經驗。中國有一句話叫『悶聲發大財』，我就喜歡這一句話，就是最好的。但是我見你們那麼熱情，一句話不說也不好，所以你一定要問，在宣傳上將來如果你們有偏差，你們要負責」。

江澤民2017年10月18日在北京人民大會堂舉行的中共第19次全國代表大會開幕期間，用放大鏡閱讀國家主席習近平的報告。（路透）

為長者續命 絲粉主動+1s

江澤民「長者訓話」有影片為證，隨著中國網路社群的興起，變成一個熱門視頻流傳，有些人認為有失國家領導人形象，也有些意見感覺江澤民「真性情」。對話裡的「too young too simple」、「長者」、「悶聲發大財」等語句，自此成為膜蛤文化的標準句型。2014年，在微信公眾號「江選研討會」推廣下大為興盛，但也成了全面封禁的敏感話題。

至於「為長者續命」一說，則是2011年7月6日，香港亞洲電視「誤報江澤民死亡」新聞，錯誤隨即被官方更正，江澤民也有公開露面。這樣「死而復生、生了又死」的新聞感受，反倒成了一種江澤民生死之謎的惡搞感，因此有網友看每每看到江的訊息、過生日，就說「天若有情天亦老，我為長者續一秒」，或是「+1s」，意謂替江澤民的生命祈福增加一秒鐘。

2022年12月1日，江澤民逝世後，中國多個機關降半旗致哀。（路透）

借江諷時政 當局沒打壓

「膜蛤」既有惡搞調侃、也有對中共政治的嘲諷，或是變成借江影射時政的材料，而以此懷念江澤民的也大有人在。這是歷來中共領導人中幾乎未有的網路現象，而成因多半也與江澤民個人戲劇化的反應有直接關係。儘管中共並沒有針對膜蛤採取較高規格的搜查打壓，仍遭到關鍵詞審查和言論限制。

近年來因為江澤民鮮少露面，外界紛紛猜測他的生死下落。最後一次出現，是今年2022年8月過96歲大壽生日，江澤民與妻子王治坪合影公開，因為也臨近即將舉行的20大，這則生日訊息在當時引起不少揣測；到10月份的20大期間，江澤民「因身體因素」並未出席，同時就傳出江身體衰弱、或可能早已死亡。

而這一次「終於確定」江澤民在上海病逝，官方公開的死因是：患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，死亡時間是2022年11月30日12時13分。但此刻公開也正是中國各地延燒串連白紙運動的敏感時期，有人預測，一場六四天安門以來最大規模的抗爭正蓄勢待發，此刻公布江死訊不免引起聯想。

1997年10月28日，江澤民在參觀美國維吉尼亞州殖民地威廉斯堡時戴著一頂 18世紀美國殖民時期的三角帽揮手致意。（路透）

江澤民對於六四天安門事件的態度，始終對外強調「都是西方媒體的渲染」，但在1990年9月的一次國際媒體聯訪中，被問到六四事件的真相，江澤民給出的答案卻是最中國共產黨核心、弔詭而毫不掩飾的說法：「謊言重複一千遍，就會成為真理」。