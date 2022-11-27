卡達世界盃熱 3球癡將足球刻進生命

2021年5月30日，在江蘇蘇州舉行的2022年卡達世界盃預選賽亞洲區40強賽中，中國隊以7比0戰勝關島隊。球迷為中國隊加油助威。（取材自中國新聞周刊）

1982年央視首次現場直播足球世界盃 至今，已經過了40年。這段時間，幾代球迷來了又走，羅西、退錢哥、磊子場外追逐足球，堪稱球癡的他們，在一次又一次的吶喊中，將足球刻進生命。

★李文鋼(羅西)，70歲。1986年至今，只錯過了6場國足主場比賽。

在遼寧瀋陽市棋盤山秀湖邊，羅西身披國旗，手指向中國足球的「福地」瀋陽五里河體育場。（取材自中國新聞周刊）

1981年，羅西（原名李文鋼）的親戚家擁有了一台九寸黑白電視機，在一個秋天，電視機裡播放的一場世界盃亞洲區預選賽吸引了羅西。中國男足主場3比0拿下科威特。

那一場比賽，令羅西愛上了足球。但在那個年月，沒有過多的渠道可以系統地了解足球，羅西和收廢紙的大爺成了朋友，舊雜誌和舊報紙成為了羅西了解足球的最佳途徑。遼寧鞍山市郵電局門口的一個角落，則成為他與一群同好侃球的「主場」。

隨著1982年央視轉播世界盃，義大利球星保羅·羅西大放異彩，由於與羅西一樣外形消瘦、眼眶深邃，李文鋼正式被球迷喚作「羅西」，這一叫就是40年。

1986年，羅西在鞍山成立了全國第一個球迷協會，當年8月，他帶著36名球迷自費前往北京 觀看了長城杯足球賽。那是中國足球有歷史紀錄以來，首次有球迷跨省看球。

那次跨省看球，讓他丟了工作，羅西決定成為一名職業球迷。羅西小有名氣後，全國各地的球迷都奉他為頭目，信件如雪片般從全國各地寄到鞍山。1992年到1994年，他更是騎著自行車到各地和球迷見面。

羅西最早組織球迷活動，就開始自製應援用具，旗子是用一次性筷子和彩紙做的，用大頭針別住。時常「風一吹，球迷手裡剩一根筷子」。

為了組織球迷去全國各地看球，羅西倒騰過化妝品，賣過西裝，還賣過自己的書法作品。在他看來，錢這個東西生不帶來，死不帶去。他掙到的錢都換成了球票和路費。

1989年，巴西職業俱樂部桑托斯來華參加商業比賽，球隊中有巴西名將蘇格拉底，最終那場比賽桑托斯敗走湖北武漢，羅西在看台上高喊「蘇格拉底你不行，林強（湖北足球名宿）打你個2比0」，讓武漢球迷迅速認識了遠道而來的羅西。

2001年，國足首次打進世界盃，瀋陽捲菸廠推出了「羅西牌」香菸，菸盒正面是羅西的畫像，背面則是大力神杯。

羅西也成為中國「參加」世界盃最多的人，從1998年起，除了德國世界盃外，羅西出現在了五屆世界盃的看台上。1986年至今，只錯過了六場國足主場比賽。

虛歲70的羅西，今年注定要錯過世界盃了，不久前他身體出現了問題，因嚴重的胃潰瘍，切掉了半個胃，受廣東球迷邀請南下，並留在了廣東。「我就在這邊看了世界盃再回東北了，今年沒法去現場，我非常遺憾。」羅西說。

2018年俄羅斯世界盃小組賽F組，墨西哥對陣德國賽前，何勝（右）手持大力神杯模型與墨西哥球迷合影。（取材自中國新聞周刊）

★ 何勝(退錢哥)，41歲。2016年在「朱雀門事件」爆粗口一戰成名。

41歲的何勝生在新疆，大學畢業後留在了四川樂山工作。2008年3月，何勝坐火車從四川樂山抵達雲南昆明，那是一場南非世界盃亞洲區預選賽，國足最終與來訪的澳洲互交白卷。

第一次進球場看比賽，何勝才感覺到，在幾萬人的球場裡看球和坐在電視機前完全是兩個感覺。「震撼、投入、忘我」。

就這樣，何勝開啟了自己跟國足的遠征，微薄的工資收入，絕大部分被他換作了球票和交通費。他去過高原上的昆明、梅雨季節的杭州，來過北京也去過上海。「別人都是出門旅遊順便看球，我是出門看球順便旅遊。」何勝說。

2016年10月6日，世界盃亞洲區12強賽在陝西西安朱雀體育館舉行，國足的對手是敘利亞，90分鐘比賽結束，國足0比1敗給對手。

賽後，媒體記者在體育場外採訪因失望而憤怒的球迷，其中一位「口吐芬芳」（爆粗口）的球迷高喊著「對得起我們嗎？xxx，退錢！」信號來不及切換就這麼直播了出去，被稱為「朱雀門事件」。

那位球迷就是何勝。

何勝稱，那場比賽關注度很高，自己沒有買到球票。他約了兩個朋友，開了整整一夜的車，從四川到達西安，最終從黃牛手中以每張1600元人民幣(約223美元)的價格買下了3張票面價格360元的球票。

夜車也開了，高價票也買了，何勝沒有看到一場值回票價的比賽。退場時，鏡頭和麥克風被捅到了他臉上。然後，他就變成了「退錢哥」。

何勝坦言，自己並非職業球迷，因為必須要有穩定的收入才能保證自己的愛好。

「我放不下家人，出國看球每次都是做好了計畫，如果一連幾個月看不到家人，我受不了。我能做的就是盡我最大的可能，陪伴足球，讓更多的人喜歡足球，再多的我做不了了。」何勝對自己的定位很清晰。

2018年，何勝第一次來到俄羅斯世界盃，比賽當天莫斯科城內人數眾多的墨西哥球迷，戴著標誌性的草帽，臉上塗抹著國旗上的油彩，身穿代表國旗的紅白綠三色服裝，在莫斯科載歌載舞。

他說：「我用語言沒法形容墨西哥球迷的喜悅和興奮，我當時就想，墨西哥離俄羅斯有多遠，他們居然有這麼多人來到莫斯科，這要是中國能進世界盃，這裡應該是紅色的海洋。」

2021年6月7日，在阿拉伯聯合大公國沙迦舉行的2022年卡達世界盃預選賽亞洲區40強賽中，中國隊以2比0戰勝菲律賓隊。磊子在賽前打出祝賀國足的標語。（取材自中國新聞周刊）

★劉磊(國足磊子)，38歲。2021年隨國足遠征杜拜後，滯留當地一年半。

1997年，內蒙古自治區第一支職業足球隊包鋼帶鋼隊在包頭成立，參加當年的中國足球乙級聯賽，這是磊子第一次走進足球場看球。

今年38歲的劉磊說：「五元一張票，那幾乎是我一周早飯的花費，攢下來去看球。」那個時候剛上中學的磊子，為了看球賽攢錢，他已經想不起來多少個早上沒有飯吃。

磊子中專畢業後，進入當地一家鋁廠電視台工作，一個月工資不到1000元。

2003年，「銀河戰艦」皇家馬德里來華進行商業比賽，19歲的磊子因為單位不准假直接辭職上北京，連夜蹲守了七個小時，見到了羅納爾多等球星，手中的相機幾乎在五分鐘之內拍空膠捲。

2006年，內蒙古自治區呼和浩特成立了一支職業足球俱樂部，遠在包頭的磊子又一次辭掉了工作，準備把球迷組織做起來。一個人，五面鼓，磊子扛著就去了呼和浩特，但好景不長，沒兩年，兩支職業足球俱樂部相繼離開內蒙古。

磊子後來加入中國龍之隊球迷協會，如今已經是副會長，國足的比賽中，每場的看台上都有他的身影。不僅是蘇州、昆明、北京、天津，就算是雪梨、杜拜，他都會前往。

2021年6月，磊子獨自一個人飛往阿拉伯聯合大公國，為在沙迦參加世界盃40強賽的國足助威。卻因為核酸陽性，不得不滯留阿拉伯聯合大公國治療。

滯留的那段時間，磊子受到許多在阿華人的幫助，他決定在杜拜組織在阿華人的足球聯賽，甚至還拿到了中國移動、海信、茅台等企業贊助。本以為球賽辦完可以回家，當地商人又給磊子拉來投資，希望他能在留下來做點什麼。

就這樣，磊子在杜拜註冊了一家傳媒公司，將賽事辦成了足球青訓培訓，還招收了200名小學生，球隊起名叫「龍12」，龍是中國的象徵，12則代表著球迷。

今年7月，他把在中國的愛人和女兒接到了杜拜，結束一家三口聚少離多的生活。

今年世界盃，磊子計畫打卡64場比賽。「來卡達看球的球迷都可以聯繫我，我在杜哈等你們。」磊子在自己的社交媒體中留下這樣的話。