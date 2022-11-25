職業打假人開起培訓班 學費1.2萬 不回本包退

打假人王海在某酒店召開新聞發布會。（取材自人民日報／CFP圖）

打假人和被打假人上課，學的是規避自身風險的專業知識；同樣是學習，城市裡有些人付費進自習室，圖的則是暫時逃離浮躁生活的學習氛圍。花錢方式不同，目的卻都一樣：應對越來越「卷」的生活。

從辛巴售假燕窩，到如今網紅「瘋狂小楊哥」直播間所售小家電被舉報疑虛標功率，職業打假人在公眾中的關注度越來越高。調查發現，網上已出現全流程一對一教學的「職業打假人培訓班」。而同時，湖北省市場監督管理培訓中心也推出了「如何應對職業打假人」的培訓課程。 2020年，某短視頻平台上一網友質疑辛巴團隊所售燕窩「像糖水一樣，沒什麼固體」。（取材自澎湃新聞）

紅星資本局報導，吳先生在網絡上宣稱，他是一名職業打假人，入行已有4年多，現在月入超過10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元），靠打假實現了財富自由。現在他正招收學員，包教包會。他收取的學費是一人1萬2000元，從選品、取證、投訴到協商等，可以面授、也可以線上講課，「簽合同，一個月不回本全額退款」。

根據吳先生提供的合同，乙方（即吳先生）為甲方（即學員）提供商品質量及真偽鑑別技能轉讓。屬於一次性技術輸出，知識付費（合同）一旦簽訂，非乙方原因造成合同無法履行的，乙方一概不予退還甲方已支付的費用。教學完成後，甲方按照教程和要求操作，如達不到效果（兩個月內保障賺回學費），實際產生不了收益，退還全部學費。

企業也開班 學規避風險

吳先生說，他招收的學員現在的月收入最少都是1萬元打底。吳先生每天都會在朋友圈曬圖片。以2022年11月17日為例，吳先生發布9條朋友圈，5條與學員有關，這5條朋友圈涉及的學員共收到6488元「賠償費用」。其中一筆疑因為該學員購買的酒沒有生產許可證。

有意思的是，有職業打假人開設培訓班，也有地方開設培訓班教導如何應對職業打假人。湖北省市場監督管理培訓中心今年下半年在官網發通知稱，多個行業因標籤標識及廣告管理不規範而屢遭職業打假人索賠，職業打假已給企業生產經營帶來巨大壓力，為幫助企業更好規避經營風險等，擬舉辦應對職業打假人培訓班。

通知顯示，該培訓班的費用為一人1780元，培訓內容包括職業打假現狀解讀、廣告和標籤相關規定及問題案例解析、應對投訴舉報的流程等。該培訓中心相關負責人表示，應對職業打假人主要是靠企業強化自身，主要講授的是職業打假人的常用手段、產品標籤標識等。 擁有1億粉絲的抖音帳號「瘋狂小楊哥」被指其直播間售賣的破壁機和絞肉機的標註功率和實際功率不符合，其中破壁機存在冒用3C認證等情況。但「瘋狂小楊哥」否認。（視頻截圖）

一般來說，普通的職業打假人會盯產品的標籤標識；進階的職業打假人則會關注物流（冷鏈）、廣告（「最」字）和適用標準等。「有的產品是需要有兩個國家標準的，但產品上的標籤只寫了一個，職業打假人也可以舉報你」。以他的經驗，食品遭職業打假人舉報最多，其次是化妝品和保健品。

職業打假人的牟利性打假行為在法律上得到的支持似乎在收緊。報導指出，2017年5月，最高人民法院辦公廳在對12屆全國人大五次會議第5990號建議的答覆意見中稱，「可以考慮在除購買食品、藥品之外的情形，逐步限制職業打假人的牟利性打假行為」。

與立法初衷 有明顯偏差

四川明炬律師事務所律師韓放表示，消費者權益保護相關法規的立法初衷是為了保護消費者的權益，現在職業打假人的操作模式明顯區別於普通消費者，與立法的原意、目的存在偏差。

至於如何分辨職業打假人和正常的維權消費者，上海段和段律師事務所律師宋文彬表示，在司法實務中認定職業打假人和消費者的界限較為模糊。一般來說，法院會以原告過往的判決書為依據判定，如果相似判決書過多，可能會被認定為不是消費者，而是以營利為目的的職業打假人，法院則不一定會支持原告的訴訟請求。但也同時需要被告來舉證，向法院提交相應證據。 網紅主播們常是打假人的目標。此為示意圖。（取材自新京報／IC圖）

付費自習室買學習氛圍

近年來，付費自習室悄然在各個城市興起。學員中主要以考研、考公、考證的考試人群為主，也有職場人士到自習室充電提升職業技能，但有個普遍的規律，前來學習的女性多於男性。業內人士認為，付費自習室興起，反映了漂泊在大城市裡的白領一族，面對逼仄的居住環境和強烈的自我提升需求間的矛盾。

工作日基本滿員

什麼是付費自習室？極目新聞報導，小房間內，一張張桌子依次排列，有的區域被簾子隔開，成了一個個獨立的學習空間。自習室外，還設有茶水區，擺放著零食、儲物櫃，甚至還有微波爐、小冰箱等物品。價格從最低1元（人民幣，下同，約0.14美元）到高達幾千元不等。

以上海市徐家匯附近一家自習室為例，工作人員吳勇（化名）介紹，自習室收費按小時卡、日卡、周卡、月卡、季卡和年卡分類。小時卡分為3種，2小時40元，30小時279元，50小時收費399元；半年卡2498元，年卡4998元。

自習室在寫字樓26樓，大約有60多個座位，座位類型分為靠窗陽光型、社恐專屬區、公共學習區、寂靜小黑屋和雙人座等。坐在靠窗陽光型座位，可看到街道來往車輛，桌面有台燈、充電插口。而社恐專屬區則屬於獨立座位，座位用簾子隔開，封閉性較好。

當天上午10時許，自習室大半已有學員入座，僅剩少量空位。很多學員帶了書籍、平板電腦、筆記本電腦，有學員做練習題，有學員聽網課。在書桌上，許多學員帶了水杯、抱枕，身後還放著厚衣服。「很多學員都辦的是長期會員」，吳勇說，多數是考研和考公兩類人群。 付費自習室目標人群仍以考研、考公、考證的考試群體為主。（取材自極目新聞）

林女士從國外留學回上海後從事外貿工作，工作對外語的要求越來越高，幾年前她曾想補習外語，但工作繁忙斷斷續續，複習效果也不明顯，今年工作清閒一些，就決定每周到上海徐匯區一家自習室學習充電。「脫離學校後，學習完全靠自覺了。」林女士認為，選擇付費自習室，不僅是「花錢買自覺」，也是「花錢買學習氛圍」。

「來到自習室，就像回到大學時代，一群愛學習的人在一起。」林女士覺得，在家學習，精力容易分散，看電視、玩手機 誘惑太多了。在自習室的時光，彷彿沉浸在知識的海洋，無論學到多少，有一種心安的感覺。即便心生懈怠，看著周圍的人都在努力學習，她也不好意思早走或偷懶。

丁女士是南韓 人，在上海讀完大學後留在當地工作，她給自己起了個中文名姓丁，如今她的中文十分流利，在一家兩位南韓老闆開的自習室工作。丁女士介紹，南韓人到付費自習室學習充電已成了習慣，她所在的自習室，更多的學員是南韓同學，還有在職考研的中國學員。

付費自習室曾一度成為熱門討論話題。分析指出，一方面，考研、考編等是多家門店顧客共同的需求特點；另一方面，縣城開放性的圖書館 等設施存在不足或不便的情況。

據艾媒諮詢「2021年中國付費自習室行業發展現狀與消費趨勢調查分析報告」認為，目標人群仍以考研、考公、考證的考試群體為主，但用戶市場的接受程度會逐漸增強，結構也將由原來的單一的白領、學生逐步演變成各種用途、各種需求的用戶群體。

共享經濟衍生物

上海眾學空間沉浸式自習室創始人劉康燦認為，付費自習室上世紀八、九十年代就已在日本、南韓興起。發展到中國之後，比起給學生寫作業的地方，它更像是共享經濟的衍生物：從共享公寓到共享辦公，再到共享書桌。劉康燦稱，從眾學空間提供的數據來看，學生客戶大約只占15%，80%的客戶年齡在18到35歲之間，男女比例大約為35:65。這些擁有一定消費能力的成年人，已成為支撐新興行業的一部分。