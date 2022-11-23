中國年輕人為了午休 降薪跳槽也甘願

守住「午休自由」，是一些職場人最後的底線。此為示意圖。（Getty Images）

有人說，相較西方國家，許多中國年輕人更願意拿健康和自由去換取高薪。但在後疫情 時代，大環境的改變，讓不少打工人不想再那麼「卷」了，他們甘願用相對低的薪資或跳槽，換一個平靜健康的心態，即使只有短時間的午休，也覺得很划算。

近日，杭州一公司發公告禁止員工趴桌午睡，被網友質疑是公司變相想取消午休時間；另一事件是一員工因多次午休玩手機音量太大影響他人被辭退，他控告公司要求賠償，法院以勞動者享有休息權利但不應影響他人為由駁回。「午休」話題因此登上微博熱搜榜。對許多上班族來說，午休其實不是想睡就能睡，但守住「午休自由」，是一些職場人最後的底線。 有員工怕午休時被吵醒，乾脆用毯子把自己裹起來。（取材自澎湃新聞／試物所圖）

「深燃」微信 公眾號和幾位爭取「 午休自由」的職場人聊了聊。他們中，有人為了午休，想盡一切辦法和領導鬥智鬥勇；有人在午睡時被同事敲桌子故意叫醒，立馬黑臉，繃不住了；有人在公司縮短午休時間後，直接選擇了離職。

如果夠強 可以去反抗

41歲武漢建築行業從業者張強從事建築行業，做技術方面的工作，一部分時間要去建築工地。在他們單位本部上班，午休是沒有問題的，辦公室很大，他們都還買了躺椅，可以躺著睡，但去工地現場出差就沒有午休自由了。項目經理為了趕進度向領導邀功，總是找各種藉口，讓他們沒有午休機會。

張強從小學起就養成午休習慣，每天一定要午睡，睡一個小時最好。他一般不會直接和項目經理起衝突，但一個很牛的同事，技術一流，項目缺他不行，有一次，中午1點項目經理讓他去巡視，他直接指著對方鼻子說，「我現在就要休息，去找大領導，看是炒你，還是炒我」。

工作不容易，張強屬於明著不頂，暗地裡想辦法睡。他的建議是，在職場裡，如果這份工作非你不可，你有這個本錢 ，可以去反抗一下；如果沒有，就自己想辦法，實在睡不了也只能算了。 常言道，「中午不睡，下午崩潰」。沒有什麼能夠比一個高質量又優雅的午休，更能給上班族充電了。此為示意圖。（取材自微博）

老是被吵 火大買耳機

26歲北京 互聯網從業者七七是一個非常在意睡眠的人。從上學到工作，他一直保持午休的習慣，如果中午不睡覺，下午喝幾杯咖啡都不會有精神。公司沒有明文規定什麼時候午休，大家就是約定俗成的12點吃飯，2點開始工作。他一般吃飯半小時，午睡半小時，看書一小時。但他們公司的午休環境很不穩定，有時吵到他抓心撓肝。

最生氣的一次是，他正趴在桌上睡覺，對面的同事大聲聊天，突然大聲喊他的名字，還敲他的桌子，他氣得要爆炸了，猛地抬頭，黑著臉瞪著他。還有好多次也是有人偏要叫醒他，而且沒有一次是正經事，他發過帖子吐槽，但完全沒用，他們還是那麼吵。

有一次七七被吵到頭疼，忍無可忍，火速下單了一個人民幣2000元（約280美元）的降噪耳機，閃送到公司。職場人確實沒有午休自由，七七覺得最好的午睡還是應該有個摺疊床，大家舒舒服服地休息一會兒，下午工作效率也會更高。

許多上班族認為，有午休，才有下午工作時的效率，較不容易疲倦。此為示意圖。（取材自紅星新聞）

壓縮午休 他憤而離職

24歲深圳教培從業者小貝目前在一家教培機構從事設計工作，10月中下旬，公司宣布縮短午休時間，需要提前20分鐘到崗進入工作狀態，一下子戳中了他的爆點。下午工作時間有五、六個小時，他每天中午要睡夠至少半小時，如果得不到充分休息，下午會像行屍走肉一樣很難集中精力。

午休時間縮短之後，雖然他還能勉強睡半小時，但是下班時間沒變，這意味著他下午工作時間延長了。公司還要求他們早上也要提前20分鐘左右到，也就是說，他們每天要變相加班40分鐘，他覺得這是公司在變相壓搾。

小貝說：「其實我也不是不能吃苦，我們公司辦公環境一般，還實行大小周，也沒有加班費，幾乎沒有任何福利，我也接受了。但是，現如今公司還要變相加班、壓縮午休時間，這成了壓倒我的最後一根稻草，我直接提了離職，這個月交接完就準備走了。」

最近午休的話題上了熱搜，小貝認為在職場，午休時間尊重其他人是最基本的職業素養，他自己在工位也會常備耳機。每個人身體的情況不同，公司應該讓想午休的人睡好，讓不午休的人，可以放開手腳處理工作和休息。