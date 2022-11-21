教培人「卷」進直播間 再創下一個「帶貨神話」？

東方甄選直播間裡的董宇輝。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

今年雙11，直播間成為主戰場，「教培人的直播間」成為一股新勢力。「雙減」周年後，新東方的轉型交出亮眼的成績單。「卷」進直播間的教培人，講英文、讀詩詞的同時，他們也在期待下一個帶貨神話。

★賣水蜜桃 用中英雙語

抖音直播帶貨GMV(成交金額)排行榜中，「東方甄選」連續四個月位列第一，超越了「瘋狂小楊哥」與「交個朋友」直播間，近30天內場均銷售額為2500萬元~5000萬元人民幣(約351萬元~702萬美元)。日前山東好物直播專場即時觀看人次達4000萬，總銷售額達1.2億元。

在直播間，主播們用中英雙語賣水蜜桃，用詩經解釋大米的由來，這和平台上慣有的帶貨直播間風格截然不同。繼羅永浩、劉畊宏之後，東方甄選的董宇輝也成了現象級人物。

黃思渺(化名)在今年3月離開直播行業。

她去年從一所211大學的比較文學與世界文學專業碩士畢業，進入一家頭部互聯網教育 企業做學科運營。兩個月後因為「雙減」轉崗到直播業務。

去年9月，黃思渺在沒有粉絲的全新帳號直播。直播對她來說並不難，只不過是從講課變成了推銷書籍。黃思渺喜歡講知識點，一講就停不下來，這時候領導會提醒她，「這不是在上課」。平台規定，如果帶貨直播間長時間沒人下單，流量就會往下走。

公司請過主播辛巴的徒弟來培訓，打造土味賣貨的風格，每個人都來一段才藝讓直播間嗨起來。

不過，這段經歷並非沒有收穫。即便單場觀看量經常是兩位數甚至個位數，黃思渺每場直播下來也能賣出幾萬元的圖書。在幾個月的持續直播後，也積累了一批觀眾。

東方甄選的教師們，在直播間「知識輸出」。(取材自抖音)

★打包粗劣 主播被罵哭

「直播和供應鏈 、前端和後端有很大的資訊差。」黃思渺說，雙十一時直播間銷量上漲，供應鏈卻跟不上，賣出去的成套繪本，由於發貨時間緊、打包粗劣，消費者收到的書都破了。還有的觀眾在店鋪評論，買的六本書，收到的卻是水杯。

感到被戲弄的觀眾在下一場直播破口大駡，幾個主播當場被罵哭。店鋪評分從5.0迅速掉到3分多，甚至還關店三天。由於受損的信譽很難彌補，直播間流量在此後持續下跌。

和黃思渺相比，魯鈺轉型相對順利。

她畢業於香港科技大學，在2019年加入學而思網校教語文。今年1月4日，她在學而思上完最後一課，下午就在辦公室加入了直播團隊。魯鈺說，「當時我們連誰是主播，直播要怎麼運營都弄不清楚」。

她的第一批粉絲是以前的學生家長，第一場直播，是在女兒的房間倉促進行的。

前三個月，她都覺得在重新定位自己。「面對的觀眾是誰？我要講什麼？我現在是誰？」她沒想到的是，不少家長來了直播間，留言也都是「老師你進步啦、今天狀態比昨天好」，這也讓她逐漸接受自己的轉型，她的直播間觀眾平均停留也從30秒到平均停留14分鐘。

東方甄選的教師們，時常需要變裝入鏡、展現才藝。(取材自抖音)

★轉型背後 為流量遷移

多鯨資本創始合夥人姚玉飛一直關注教培行業轉型，他把教培到直播行業的轉型稱為「流量遷移」。「以往人們在線下、在其他平台聽課、買東西，現在都轉移到直播平台，觀眾在遷移的同時，講者也在或主動或被動地遷移，形成一場直播狂歡。」

袁清(化名)此前是新東方的英語名師，去年底，在前同行的帶領下，他開始運營自己的短視頻號，並嘗試著直播、免費講課。

很長一段時間裡，袁清的直播間只有數十人，他直播時間很規律，每天早晚播兩次，從今年2月開始，他每個月都能播40場以上。到11月，他積累了近15萬粉絲，每月銷售額在100萬元至200萬元。

「很多人對直播的理解是這是個賣場，只要嘴皮子溜就能賣出去，其實不是。」袁清說，「我要做的不是主播，而是一個IP，要讓觀眾知道這是一個教育品牌，或者至少是一個信得過的人設。」

除了新東方，不少教培機構也在嘗試直播轉型。上市公司豆神教育去年開通快手直播間「豆神甄選」，粉絲數已超60萬。行業巨頭好未來在去年涉足直播業務，日前發布全品類抖音電商 直播間「學家優品」。高途教育也在今年9月開通「高途好物」直播間。

俞敏洪正在直播間裡討論書籍。(取材自抖音)

●成功模式可以複製 但IP不能

在今年東方甄選爆火後，行業都想知道的是，成功能否被複製？

今年6月9日，董宇輝在東方甄選直播間的賣貨視頻爆火，當天銷售額超千萬元。6月10日，新東方主播登上微博熱搜，「東方甄選」直播間當晚衝進抖音帶貨榜前三。目前，東方甄選粉絲數已超過2700萬，連續四個月位於抖音帶貨量榜首。除了東方甄選以外，新東方旗下還有新東方直播間、東方甄選之圖書、美麗生活等多個直播間。

多鯨資本創始合夥人姚玉飛一直關注教培行業轉型，他認為相較於其他互聯網教育公司重視產品和交付，新東方一直看重老師的演講能力和課堂的表達力。此外，由於新東方本身的文化和價值觀輸出，東方甄選的主播和新東方的品牌是綁定的，互相成就。

「模式可以複製，但IP不能複製。」袁清說，他甚至不希望成為董宇輝。那些現有的策略都不奏效了。他不想做成賣場，不需要使用商業化工具買來粉絲、再靠便宜的商品走量衝單，而是要深耕每一個客戶。

在直播行業，有一個資料指標是「千次觀看成交」，一般數額是每千人觀看，消費800元左右，而在袁清的直播間，每千人觀看能有4000元的消費，是行業平均的四~五倍。

變現能力強是袁清的目標。今年由於人力成本較高等原因，他的利潤率不高。到明年，他希望月銷量能達到300萬~400萬元，也就是一年GMV在4000萬元左右，「每個觀眾在我這裡花4000元，我只需要1萬人就夠了」。

東方甄選的教師們，在直播間「知識輸出」。(取材自抖音)

★直播電商 更注重內容

一位長期關注直播電商行業的分析師指出，直播電商是零售生意，比拚的不外乎是供應鏈、渠道以及品牌。對於主播來說，首先考慮的是流量端如何獲取，「在平台上做生意，需要契合演算法機制、用戶反饋的好內容，這是一套自動的機制」。

此前，直播帶貨的重心在商品上，即便是在明星、藝人的直播間，也是結合用戶畫像來匹配相應的商品，直播間的形態聚焦於商品交易。上述分析師認為，東方甄選等教培轉型的直播間則使得直播行業有了差異化，讓直播電商行業更注重內容，相比貨架電商有其特殊性。

一位不願意具名的互聯網教育公司人士說，在新東方爆火後，公司意識到直播帶貨的潛力，曾花數百萬元購買流量，單場觀看人數達到2萬以上，但第二天觀看人數又回到原點，銷售量沒有明顯提升，根本賺不回來。

即便是在獲取流量之後，如何在選品和供應鏈上維持品質，也是對企業整體能力的考驗。上述分析師透露，東方甄選在供應端選擇了十分討巧的方式，在延展的品類上，原材料品質由自己把控，加工則與行業裡的頭部企業合作，最後再加一道品控，以此提升效率。

對於希望轉型的教培人來說，直播或許仍然是回報較高的行業。

新東方日前公布了2023財年第一季度財報，淨收入7.45億美元，同比下滑43.1％，經營利潤為7800萬美元，同比上升140.5％。新東方在本季度實現扭虧為盈，其中直播業務貢獻明顯，據公開資料，今年6~8月，東方甄選3個月累積銷售額約22.49億元。