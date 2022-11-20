66歲演戲、92歲走秀…退休後的他們 找了一份熱愛的新工作

退休後的盛瑞玲參加時尚活動。（取材自新京報／受訪者供圖）

退休 「老付」拍戲的消息在網上火了好幾天，從老董演到老神仙，4天賺上1200元。對廣大網民來說，66歲的他將生活過得過有意義，老有所為、老有所樂，順便再掙點小錢，讓人對老年生活升起美好的響往。

付頎(右)在戲中扮演「行長」，左為演員張國立。(取材自微博)

老付退休前是一位銀行支行行長，退休後當上了「群眾演員」。不過，準確地說，老付要比一般的「群演」強，他經常有台詞，而且露臉時間也不短，加之天生的氣宇軒昂，所以，按照他的話說，自己在一部戲中，也能算得上男…一百多號吧。

青瞳視角報導，66歲老付叫付頎，據他粗略計算，2016年到2020年間已經拍過了271次戲，能記住的、有名有姓的角色72個——其中有三星上將、省長這樣的大領導；也有宮廷御醫、心理學家、美食學家這樣的專業型人才；還演過看車大爺、賣肉商販這樣的市井老頭，以及的南極仙翁、神父等等。

他拍的作品名頭也不小：比如，馮小剛導演 的《我不是潘金蓮》，胡玫導演的《京港愛情故事》，管虎導演的《大叔與少年》，還有《國家的孩子》《上陽賦》《大話西遊》等等；而跟他演過對手戲的大咖有張國立、謝園、劉佳……等等。

付頎(左)對於演戲、上鏡有一份熱愛。(取材自微博)

想起寫小說 、演戲夢

在臨退休前兩年，老付一直思考自己從工作崗位退下後如何開始新生活。

他想起了自己年輕時喜歡寫作與表演，於是，他從寫小故事開始，慢慢地越寫越酣暢。最終，老付以工作時的真實事件為背景，創作了一部30萬字的金融懸疑小說《影子行長》，講述一位客戶的千萬資金被騙走以及警方破案的過程。這部小說還得到了中國金融作家協會的青睞出版成書。

而說起老付當「群演」的起點，那真有點出道即巔峰的架勢。看過馮小剛導演的電影《我不是潘金蓮》的觀眾，應該記得有一場開會的戲：主席台上出現了三位大領導——老戲骨高明、著名導演黃建新，還有一位就是老付。

從官員到市井小民，付頎都扮演過。(取材自新黃河)

老付透露，沒經驗的人當群演入圈並不容易。有回，QQ群頭打電話給老付，說有個電影要拍攝一場開會的戲，需要一些長得像領導的人。老付覺得這個挺靠譜，「咱別的不會，要說開會嘛，那真是太熟悉了」。

於是老付穿上西裝、打領帶來到面試的地方，還特地練了朗誦當做才藝。副導演給老付拍了幾張定妝照說：「老師，你把下禮拜的時間留出來吧。」老付有點懵，身邊的工作人員才笑道：那就是定你啦。

拍戲那天，劇組大巴車拉著200多人直奔雁棲湖。西裝革履的老付太有範兒了，副導演先叫他坐會場第一排，而後又叫他上主席台，坐在高明扮演的首長旁邊。休息的時候，作家劉震雲跑過問他：「馮導這是從哪兒把你們幾位找來的啊？往那一坐，絕對是省部級幹部啊！」

就這樣，老付這位富態的「影視圈菜鳥」憑藉自己的實力闖出了一條戲路。小有名氣的他被圈裡人稱為「董事長專業戶」。

付頎穿起西裝就出現了「領導味」。(取材自微博)

領200元憋屈 轉化情緒

報導指出，老付演領導游刃有餘，他當群演時，並不會輕易透露自己的身分。「當群演就老老實實地做好群演，讓幹什麽就幹什麽」。不過，從行長到群演終究還是有著巨大的落差，這就得靠自己慢慢消化。

老付回憶他第一次覺得「憋屈」是一次從早上七點多鐘拍到晚上十點多的戲拍攝後，那時就要趕不上末班車了，可是還沒領到錢。群頭嚷嚷著：「排隊排隊，想不想要錢？要錢排隊！」於是，百來人就五人一隊地排好，從他手裡領200塊錢。

當時他心裡有點難過，他好歹也是個年薪幾十萬的行長啊，忙活一整天後，才從一個趾高氣昂的毛頭小子手裡領那兩張票子。不過，老付心態調整得很快，「我就告誡自己，在這兒你就一群演，別老跟以前做比較」。

經過生活的錘鍊，老付把很多事情看淡了、覺得無所謂了。劇組發盒飯的時候，群演都是往地上一蹲就開吃，老付也蹲，有時候實在蹲不下去，他就把飯放在垃圾箱上面，也能吃得挺香。

最近這幾年，在老伴嚴格管束下，老付拍戲少了。不過他也沒閒著，開始了另一種拍攝。他拍攝視頻上傳平台，專為上班的年輕人答疑解惑、分享經驗，目前已經擁有40萬粉絲了。

老付說，自己還是想幹點有意義的事情，而拍戲時結交的群演朋友們也隔三岔五召喚他，這讓老付心裡挺癢癢，準備機會合適的話再去拍點戲。

92歲的盛瑞玲之前是醫生，退休後成了一名模特。（取材自新京報／受訪者供圖）

忘記變老 她變身模特盡情地美

年輕時不能實現的願望，無法掌控的生活，在她們卸下責任、經濟壓力的重擔後，如同春日繁花般盛開，令充滿皺紋的臉漾出滿足的笑意。

92歲的盛瑞玲出生於戰爭年代，祖籍山東，1962年她和丈夫去援藏，成為那曲人民醫院的醫生。退休前，在中國礦業大學當校醫；退休後，她成了一名老年模特。

新京報報導，盛瑞玲從小長得就漂亮，上學時，學校組織演出，她演過《昭君出塞》裡的王昭君、《牛郎織女》裡的織女以及《紅樓夢》裡的襲人。她愛美，小時候，鞋子髒了一點就要刷，總被父親批評。

「現在大家都喊美女、帥哥，我們年輕時，是不能誇人好看的」，盛瑞玲說。她所在的時代，大家避談「美」。但在那個大家都穿黑色、灰色、藍色衣服的年代，盛瑞玲還是買各式各樣花樣的假領子穿在衣服裡。

現在老了，有了皺紋和白髮，她反而能盡情地美了。80多歲時，盛瑞玲紋了眉毛，也會定期去做皮膚管理。她三個月燙一次頭髮，如果第二天要出門，她前一天會用卷髮棒把頭髮捲起來，提前做好髮型。

成為模特兒後，盛瑞玲的生活變得更加自律。每天早上睡到六點多自然醒，天一亮就去公園裡遛彎兒；晚上堅持站立，防止駝背。她吃得講究，早餐，喝一杯豆漿，吃一顆紅棗，加一個雜糧豆包。中午，吃點魚蝦等高蛋白的食物，晚上吃得很少。

唯一的「壞習慣」是有點網癮，每天玩手機都要玩到11點。盛瑞玲在短視頻平台有十幾萬粉絲， 被稱「神仙奶奶」。 她拍過300多條廣告，經常在電視、地鐵站裡播放。她的許多同齡人都不在了，但她說自己「忙著愛美，忘記老去」。

春鳴在臥室搭了個錄音間，常在裡面上課。（取材自新京報／受訪者供圖）

尋第二春 企業高管投入演播

報導指出，51歲的春鳴剛剛退休，她也度過了一兩年的徬徨期。

春鳴在企業裡做管理層，負責宣傳工作。年輕時，她動過幾次辭職的衝動，但那個年代思想保守，「辭職，再去找另外一份工作，感覺很可怕」。

一份工作做了三十年，對每天重覆的工作內容，春鳴早已倦怠。年紀越大，越覺得時間不等人，對自我實現的渴望越強，內心還有股衝動，想嘗試一些新東西。

距50歲生日越近，春鳴越焦慮。「你整天哭哭啼啼的，那就別猶豫了，退了吧，明天早上就去向領導提。」丈夫這樣說。於是在50歲的前一周，春鳴申請提前退休。

前兩年，在朋友的建議下，喜歡朗讀的她開始做有聲主播，在家裡布置出了一個錄音間。

去年，她申請了一家機構有聲演播教學老師的職位，和她一塊應聘的大多是科班出身，有播音主持專業，也有電台、電視台主持人。春鳴試音經驗豐富，更能針對性回答學員的問題，在這方面，她知道自己更占優勢，但還是焦慮地四天四夜沒睡著。「我心眼小，做事喜歡苛求完美，」但好在考核最終通過。

春鳴在社交平台分享自己的退休生活，在她看來，退休是換一條道路重新開始，讓自己再做一次選擇。現在，春鳴過上了自己的理想生活：每天有事做、有點閒心，還有一點小憧憬。