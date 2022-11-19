環保美女博主 零新衣零外賣不用廁紙

蘇一格正在整理養著蚯蚓的堆肥箱。（取材自中國慈善家雜誌）

用舊家具、穿二手衣服、戒紙兩年，甚至上廁所也不用廁紙和衛生巾…，美女博主蘇一格為了貫徹「無痕生活」，還在出租屋養300隻蚯蚓做堆肥。有3.6萬人認同她的理念，一同力行環保過生活。

蘇一格力行環保生活。（取材自中國慈善家雜誌）

★節儉家風 隨身帶保溫杯

蘇一格的網名叫「壹個袋子」，既有真名「一格」的諧音，也來源於一個環保袋。她在加拿大 多倫多與朋友逛超市時，朋友推薦她買有著小浣熊圖案的袋子，因為蘇一格跟小浣熊有共同癖好：掏垃圾。她總是把室友丟掉的垃圾，掏出來嚴格分揀。

蘇一格說，環保袋是很多人開啟環保生活的第一步，大家一看到環保袋，就想到環保。所以她取名「壹個袋子」，也希望跟大家多多分享，如何從一個袋子開始，嘗試更多的環保生活方案。

中國慈善家雜誌報導，這幾年，蘇一格隨身攜帶環保袋，她不點外賣，盡量自己買菜做飯。要去飯店吃飯時，她會帶上自己的餐具，以便打包吃不完的食物。

這是蘇一格從父母那裡學來的習慣。來不及做飯，或者想吃外面的飯菜時，父親會直接拿家裡的鍋碗去端菜，「可能他覺得熱騰騰的食物，放在一次性塑料餐具裡有毒吧」，父母會讓她在書包裡背個保溫杯去上學。一家人出去玩也會隨身帶水瓶，幾乎不喝外面的瓶裝水。

蘇一格說，父母並不是環保人士，不懂碳中和，從事的工作和環保也沒關係，但他們就是有節儉、珍惜物品、節約資源的意識。哪怕是別人免費送的東西，只要不是真正需要的，他們也不會收。

蘇一格外出時，看見垃圾會順手撿拾。（取材自微博）

★垃圾分類 觸發環保意識

2015年，17歲的蘇一格去了加拿大弗農上高二。最節省的時候，她一個月的生活費，只花了500元人民幣(約70.5美元)。在這裡，她接觸到了垃圾分類，觸發了她的環保意識。

「我當時覺得垃圾回收特靠譜，只要它是回收垃圾，就相當於沒有製造垃圾。但我從沒想過，自己丟到回收箱裡的垃圾最終去了哪兒，以為塑料可以被無限回收。」蘇一格說，她不知道塑料只能被回收兩次，而要完全降解它們，平均需要500年以上的時間。也不知道很多東西沒法被真正回收，或者只能被降級回收。比如：複合材料，只能按照占比最高的那種材料回收，剩下的就會被扔掉，像塑料水瓶的瓶蓋就沒法被回收。

知道這些後，蘇一格在消費前就會多一層思考，盡量買可回收包裝的東西。比如說，買罐裝的薯片，而不是袋裝的。買塑料盒包裝的，而不是塑料袋的。因為塑料盒可以被回收，而塑料袋不行。

2021年3月蘇一格回中國，真正促使她關注環保議題的是紀錄片「塑料王國」。該片記錄了山東村莊的一個洋垃圾處理廠的情況。小男孩在垃圾山中，抓起醫療注射器注滿水，當玩水槍，甚至直接喝下去；小女孩在污水池中梳洗頭髮；他們在很小時，就會通過聞燃燒塑料產生的氣味，來辨別塑料的種類……

蘇一格從沒想過，在自己的家鄉，有人過著這樣的生活。她開始思考，經濟全球化，到底是不是一件很好的事情？那些富有地製造了更多的環境問題和垃圾，然而，承擔環境代價的卻是一些比較貧窮的人。

蘇一格自帶環保袋和網兜買菜，這些都可以重覆使用很多年。（取材自中國慈善家雜誌）

★環保社群 激發更多的人

2018年，蘇一格去多倫多上大學，並加入了當地一個環保組織。她以志願者身分給民眾普及怎麽種菜、怎麽做垃圾分類的知識。

現這個環保組織中，只有她一個中國人，回家後，她搜索中國，卻沒有發現類似的社群。

蘇一格發現，中國的環保都是政府項目或者慈善公益項目，沒有像這種純屬個人興趣和生活方式的環保社群。她覺得，不是因為中國沒人喜歡這種生活方式，而是沒人知道可以這樣。「既然還沒人做，那我來做吧。即便沒有多少人看到，也會激發更多的人去做下一步的事」。

也是從那時起，她便經常去逛有機食品超市和農夫市集，這為她打開了環保的另一扇門——可持續生活方式。農夫市集的食物沒有塑料包裝、價籤和難以回收的熱敏小票。在這裡，不要塑料袋，不僅沒人不理解，有的攤主還會給她抹掉零頭，以感激她幫自己省下了兩個塑料袋。

在她看來，消費不一樣的食物，支持不一樣的農業行為，就會對這個世界有不一樣的改變。

在踐行環保生活的道路上，蘇一格也有過「過度環保」的階段。那是上大二時，她希望身邊的人都可以很環保地生活，經常對他們講可持續生活的好處。後來，她意識到這樣會給身邊的朋友帶來很大壓力。可持續生活，說到底是自己喜歡的一種生活方式，她沒資格要求別人也選擇這種生活方式。

如今，蘇一格和朋友出去喝啤酒，她用自帶的保溫杯，但尊重朋友用一次性塑料杯。

蘇一格拍攝許多視頻分享環保生活。圖為她在介紹她隨身的杯子。（視頻截圖）

●高調愛環保 95後的她沒有道德枷鎖

2020年4月，並不怎麽使用社交媒體的蘇一格開始製作自己的視頻，95後的她在簡介裡寫道：「在地球上留下最小的痕跡，和盡可能多的故事。」對播放量，蘇一格沒有任何預期，她甚至還擔心有網友罵她太裝、唱高調、假環保。結果，讓她意外的是，評論和私信都很友好、很積極。

「我的第一批粉絲都很鼓勵我，他們也很開心我能做這些分享。」蘇一格說，粉絲的反饋讓她認識到，確實很多人有關於可持續發展和環保生活的需求，但他們沒有渠道獲得這樣的信息。

大概做了一年，蘇一格遇到了很多她不知道答案的提問，比如：怎麽給孩子挑選環保尿片？如何環保養娃？還有些時候，提問的人家在熱帶，而她在加拿大，她用的有些東西，在熱帶會化掉沒法用。那麽，熱帶地區的人們適合用什麽？蘇一格也不知道。

蘇一格意識到：環保生活方式沒有一個標準答案，不是說所有人都照搬她的答案就行了。每個人所處的環境不一樣，預算 和需求也不一樣。所以，她去豆瓣建立了「無痕生活」小組，讓更多有相同興趣愛好的人有個地方相互交流、相互幫忙。

「無痕生活」的理念是來自美國戶外圈流行的「無痕山林」，主張人們在大自然中享受戶外活動時，採取正確方式，尊重自然中的一切生命，最大限度地減少對環境的衝擊。目前，這個小組已經有3.6萬成員，大家樂於在此分享交流，其中不乏各種充滿生活智慧的環保小妙招。

★無痕生活 減少環境衝擊

蘇一格2021年大學畢業後回中國定居上海，成了一名自由職業者。現在，製作視頻會占據蘇一格三分之一時間。其餘時候，她會做一些線下的論壇、活動、分享會，或是做些面向企業和學校的環境教育，但都是跟可持續和環保相關的。

蘇一格說：「我沒有很強的物欲，我不覺得自己一定要穿多貴的衣服，要住多貴的酒店，所以也就沒多大的掙錢壓力。這樣賺的錢夠我的開銷，跟我留學畢業在上海去某個公司正常工作的收入也差不多。而且，還不用上班，時間還很自由。」

隨著視頻被越來越多的人看到，蘇一格也引來了一些媒體的關注。但關注的人一多，不理智、不友好的聲音就出現了。起初，她還會因為別人的誤解而傷心，如今已經釋然。她說，自己認為對的事情，堅持下去就好，時間是最好的證明。

她希望環保是一種讓自己愉悅的生活方式，而不是道德枷鎖，她也不想做一個「苦行僧」式的環保主義者，為了環保犧牲掉自己的正常生活。「環保對我來說是個愛好，而不是使命，我現在都說我是環保愛好者」。

蘇一格希望通過一些生活層面的倡導，分享一些低門檻、輕鬆易行的環保生活方式，鼓勵更多人參與環保。她覺得很多人作出小小的改變，帶來的影響力才是最大的。如果把環保的門檻調得很高，它帶來的影響力反而比較低，因為只有少數人可以做到那個程度。