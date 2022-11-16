南京這家動物園的動物好忙 園方直播募款

紅猩猩寶寶正在進行站立訓練。（取材自微博）

「動物直播籌款」和「雲認養動物」突破了傳統動物園 的經營模式。在滿足網友精神需求的同時，園方也要對大家的知情權有敬畏心。把握好邊界，秉持保護動物的初心，才是一種深度的教育體驗，才能避免爭議。

近日，一條「紅山動物園最近窮得揭不開鍋了，開放了一批動物認養。」 推文在微博 被大量轉發。新冠疫情 導致南京紅山森林動物園經營困難，園方開直播籌款並推動「雲認養」自救。園裡的動物們在鏡頭前輪番上陣「才藝表演」，可愛又惹人憐的表情為園方很快就籌到近263萬元（人民幣，下同，約37.2萬美元）捐款。但也引發動物園財務不公開‘「動物在養工作人員」的爭議。

紅星新聞報導，這則推文由博主「七英俊」發出後，眾多微博大V紛紛轉發，截至2022年11月9日，這條微博的轉發量已達到1萬多次。有博主稱，南京紅山森林動物園從2022年10月29日封園開始，「每天都是零收入，非常艱難，需要大家的支持」。

自2020年出圈後，紅山森林動物園在坊間贏得美譽。但這已經不是外界第一次聽到這家動物園面臨困難。2020年7月，紅山森林動物園園長沈志軍曾在演講中稱，疫情導致該園閉園51天，動物園收入為零，損失了2000多萬。「有人說疫情過後會有一波報復性出遊，可是我等了三個多月，還沒有多少人來報復我」。

收入銳減 一天數場直播

紅山森林動物園並沒有放棄自救。10月29日閉園以來，紅山森林動物園的帳號每天都會有明星動物直播。目前可供認養的動物有水獺、獰貓、美洲獅、孟加拉虎、東北虎、黑熊、小熊貓、長頸鹿、考拉、川金絲猴等。

以11月7日上午11時許的直播為例，一隻考拉蹲坐在樹杈上，抓起樹葉往嘴裡送，模樣憨態可掬。下午，兩名講解員將鏡頭移至室外，為觀眾介紹園內植物，接著探訪狼、猞猁所在館舍。晚上8時，動物園又開始了一天中的第三場直播，內容是飼養員為4個月大的紅吼猴「石榴」製作奶昔。

一位網友分享自己認養了小水獺。（取材自微博）

直播過程中，講解員不斷提醒觀眾，「特殊時期我們感謝大家的陪伴，也需要大家的幫助。大家可以點擊右下角的藍色愛心進行捐助，我們的捐助資金會全部用於保護動物」。

在直播中出鏡的紅猩猩寶寶，惹人憐愛的模樣收穫一票粉絲。（取材自微博）

此前媒體曾報導，紅山森林動物園收入的80%以上來自門票。受疫情影響，2020年該園共虧損3000多萬，占往年收入的40%。最困難時帳面上只剩下50多萬。為保證動物的飼料供應，園長甚至扣下了員工的半年績效，並自2018年以保護動物的視角和內容，在各個平台試水網路直播，曾有一段時間，每天都有幾萬十幾萬的人在直播間觀看。

此後，紅山森林動物園會在周末進行直播，閉園時會增加直播頻率。同時創建Zoo商城、上架周邊產品。最近，動物園直播間附上了捐助鏈接，觀眾可選擇10元、20元、50元、100元或自定義金額捐助。捐款目標金額為264萬元，截至11月8日晚11時許，在近18萬人的幫助下，已籌到將近263萬元。

認養動物 可近距離接觸

此外，報導指出，紅山森林動物園於去年開通了「雲認養」功能。紅山森林動物園有線下認養和「雲認養」兩種方式。傳統的線下認養人每年有一次進行飼養體驗的深度探訪，還可參與「動物館奇妙夜」等科普教育活動。雲認養主要針對無法到場館實地參觀的受眾，能通過每月一次的點對點直播，觀看自己認養的小動物；認養價格在800到2000元不等。

明星動物當「直播主」成功眾籌，讓動物園達到收支平衡。（取材自微博）

通過認養，公眾與動物形成一種特別的緣分，認養人可以定期、全程追蹤動物的動態，見證動物的成長，還可以了解園區的基礎設施、動物的生活環境。

認養人阿暉在11月7日早上認養了水豚「福寶」。「福寶是我感興趣（的動物）裡面最便宜的，一隻要500，一個月幾十塊錢也不多，其他貓科或者象要一兩千。」剛完成認養，阿暉就在小程序中收到了動物園發來的「福寶」認養日記，「感覺他們做得很用心」。

小利於2021年10月認養了一隻自己喜歡的狼，當時動機並非為了「拯救這個動物園」，而是「純粹想要一個近距離接觸動物的幕後體驗」。2021年12月26日，她來到動物園進行幕後體驗，主要工作是鏟屎、打掃籠舍，給動物準備食物和玩具。

工作人員表示，目前已有150隻左右的動物個體被認養，對園區的經濟狀況有一定幫助，但不願透露動物園收支情況。「更重要的是，它是一種精神鼓勵和支持」，她說，通過這樣一種交流，用溫情喚醒更多的人關注野生動物，讓大家從內心、從情感上面，認同和支持保護野生動物」。

「雲認養」 財務不透明惹議

曾有媒體報導，紅山森林動物園是中國唯一自收自支的事業單位性質的動物園。

從事動物飼養管理和研究工作多年的呂亞奎說，國內動物園門票收入占總收入的90%左右，不同動物園有差別但不大。此外還有一些科普活動、文創產品及餐飲配套的收益。近幾年，客流量減少，門票收入銳減，許多動物園無以為繼。

2020年，紅山森林動物園裡的考拉「檸檬」就曾直播，不賣貨只賣萌。（取材自揚子晚報）

飼料成本上升也是動物園面臨的一大困境。呂亞奎介紹，動物園的很多飼料來源於周圍農民，既能保證飼料新鮮，又能帶動農民致富，但疫情導致周邊很多飼料無法運輸；大範圍的物流不便也導致動物園所在區域物價的整體上漲。而不論閉園與否，動物園每天都要消耗大量食物。

呂亞奎說，為降低成本，動物園會採取開源節流的方式維持。節流在於除了動物飼養、醫療、動物福利等核心人員，減少其他配套設施的員工人數；開源主要是通過互聯網平台進行數字賦能，來提高園區的影響力，如打造明星動物、網紅IP、網路直播、線上科普和線上認養等。

消費？公益？模糊地帶

對從事動物保護的人來說，養好動物不僅僅是一份工作，更是一種使命和責任。和同事交流的時候，呂亞奎常常有一種感覺，「不是我們在養動物，是動物在養我們」。

對於南京紅山森林動物園的又一次「自救」，光明網評論指出，園方推出的直播和「雲認養」模式是挺好的創新。網友支付自己力所能及的費用，就能通過點對點直播、雲認養等形式，觀看到自己喜歡的小動物。滿足精神需求的同時，動物園也化解財政困境，可以說是共贏。

不過，評論指出，園方迄今未公布目前的收支情況，值得關注。如果是純粹的市場行為，遊客買票，動物園提供服務，動物園的財務情況當然無需對外交代。可如果現在是以愛心公益之名搞「雲認養」，那財務是否需要公開？

但要說這是純粹的公益，好像也不完全準確。因為認養人也不是完全不求回報，在支付費用後，還是可以看到點對點的直播，得到動物園方面提供的相應服務。所以這更像是介於市場消費和愛心公益之間的模式，這也就為動物園方面是否要做到財務透明，製造了模糊地帶。