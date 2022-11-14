殲20戰機飛珠海 靈魂人物楊偉談心血

參加珠海航展的殲20進行適應性飛行訓練。(新華社)

在珠海航展上，首度與公眾近距離接觸的殲20戰機令軍事迷陷入狂歡。從2011年首飛成功至今，這架飛機背後凝聚著無數中國軍工人的心血，其中的靈魂人物就是殲20總設計師楊偉。

★15歲少年 破格參加高考

殲20總設計師楊偉。（取材自百度百科）

1978年，年僅15歲的楊偉踏入了高考考場。那年，他剛初中畢業。

環球人物雜誌報導，在剛結束不久的初中畢業考試中，6門科目滿分600分，楊偉考了599分。優異的成績讓他獲得了破格參加高考的機會。填報志願時，他信心滿滿地寫下了清華、北京 大學。

近一個月後，他被大學錄取的消息傳來了。然而，消息好壞參半。壞消息是楊偉的高考成績離清華、北大錄取線只差一、兩分。好消息是西北工業大學飛機系的招生 老師看到了楊偉的成績，非常想錄取他。

只是，當招生老師知道楊偉是色弱時，心裡犯了嘀咕：這不符合飛機系錄取要求。

招生老師徵求了飛機系系主任的意見，得到的回答是：「把這個年輕人招進來，我也是色弱，就把他招到我的專業，不能開飛機可以造飛機嘛」。

這位系主任就是羅時鈞。他是錢學森的第一個博士研究生，也是中國著名的空氣動力學家、教育家。

而後，楊偉正式進入西北工業大學飛機系空氣動力學專業。

楊偉所在的大學班級是大名鼎鼎的5381班，也就是5系，3專業，78級，1班。這個班裡除了他，還走出了運20總師唐長紅、殲15常務副總師趙霞，被網友戲稱為「中國航空專業史上最牛班」。

當時15歲的楊偉是班裡年齡最小的學生。多年後，他詼諧地回憶了這段經歷：「我們班長的年齡是我年齡乘2再加2」。

雖然5318班的同學年齡分布相差略大，且來自五湖四海，但學習氛圍十分濃厚。楊偉曾回憶，當時比的就是誰理論玩得深，誰習題做得多。為了利用更多時間學習，有的同學清晨就翻牆進入教學區；有的買個小燈泡，深夜還在床上看書。

學生的好學，離不開老師們的敬業。那時候沒有教材，飛機系的老師們就自己寫、自己印教材，有的還直接採用英文版教材。在老師和學校的影響下，楊偉學會用理論解決實際問題，逐漸立下遠大志向。

觀眾在珠海航展上觀看飛行歸來的殲20。(新華社)

★投身航空工業 年僅22歲

研究生畢業前，導師王建培問楊偉日後想做什麽方向，他回答：「要去飛機研究所，當飛機總設計師。」王建培不置可否，認為當飛機總設計師不容易，需要太多的努力和機遇。

但楊偉還是堅定地選擇了這條路。1985年，年僅22歲的他毅然投身正艱難轉型的航空工業，走進了中航工業成都飛機設計研究所（以下簡稱成飛）。

「那時候的條件遠沒有現在好。」楊偉回憶，當時研究所在一棟兩層木樓裡，那是老航校的舊址，總師們的辦公室在二樓。一進去，整張桌子上鋪的都是圖紙。

當時，所裡的研究生數量屈指可數，他被安排到飛行控制設計研究室工作，主要任務是研發飛行控制相關系統。

報導指出，上世紀80年代，伴隨著改革開放與冷戰趨於緩和，國家戰略重心由整裝備戰調整至經濟發展，各個軍工廠在「軍轉民」的過程搞起了副業，許多難以逾越的神級民用產品因此誕生。

比如生產空中管制雷達的南京720廠生產的「蝙蝠牌」電風扇，號稱能用70年不壞；還有第一個鈾濃縮工廠504廠生產的雪糕，用核燃料提純級別的離心機做奶油，口感醇厚無比。

成飛當時也沒閒著，不斷嘗試著生產摩托車、千斤頂、洗衣機、鋁合金門窗等產品。「成飛牌洗衣機」採用當時的航空製造技術和嚴格的軍工產品工藝，很快成為拳頭產品，緩解了資金壓力。

資金問題緩解後，成飛加大力度進行科研。此時期，楊偉主持研製了地面綜合動態順眼設施鐵鳥台。該設施俗稱「鐵鳥」，其實是一個全系統的地面實驗室，可以讓飛機在地面模擬在天上飛。

1996年3月，鐵鳥第一次閉環飛行實驗，楊偉像飛行員一樣，坐在模擬座艙裡駕駛先進戰機。

★見證殲10首飛 激動難忘

兩年後，中國自主研製的戰鬥機殲10首飛，楊偉在地面檢測確認無誤後，向著遠處的飛行員伸出了雙手大拇指。隨後，飛機起飛、四圈繞飛、模擬著陸都非常完美。

回憶起當時的情形，楊偉告訴環球人物雜誌，畢生的精力化為了戰鬥力，「慶功宴後，我們這些研發團隊的年輕人把已經回家的殲10總設計師宋文驄拉到成都郊區的一個飯館，再次暢飲慶祝」。

這是楊偉人生經歷中的第一次飛機首飛，儘管在這之後作為總設計師的他又經歷了七次新飛機的首飛，但是殲10的首飛仍然是楊偉最激動的那次。

楊偉在2000年時，成為當時中國最年輕的飛機總設計師，他負責研發了梟龍、殲20等戰機。他在2014年到西北工業大學考察金屬3D打印技術，看了專為殲20試製的金屬零部件，楊偉感慨萬千地摸了又摸，他明白殲20對中國國防力量來說意味著什麼，這個「特殊的孩子」也成為楊偉職業生涯中最重要的作品之一。

殲20降落在珠海國際航展中心停機坪上。(中新社)

●殲20總師：少說點 讓對手焦慮

第14屆珠海航展開幕式上，雲端炫技的殲20戰機成為中外關注焦點，殲20總設計師楊偉連續出席航展發布會回應提問。

環球時報報導，楊偉日前在中國航空工業集團新聞發布會上表示，從裝備技術而言，現在中國航空工業集團被賦予了神聖使命，即裝備技術要實現趕超，「對於中國航空未來的發展，我想大家都能想得到，國家現在到底需要什麼，大家都心裡清楚。」他還表示，「先進技術發展到哪了，我們普遍都了解，特別是對軍迷而言，大家在期待什麼，我們也都知道，這也是我們的使命。」

楊偉稱，就中國空軍的發展戰略而言，以前是國土防禦，現在要空天一體，攻防兼備，「所謂戰略空軍，是在進行國土防禦之外，還要能『出得去』，這都是我們未來的發展方向。」

在日前的航空工業興軍強裝主題發布會上，楊偉則是解釋了創新與人才的重要性。

封面新聞報導，楊偉認為，在科技界，航空科技應該占有舉足輕重的地位。航空科技涉及力學、信息學、智能化等多領域，「我們要針對未來對手的發展情況，研製出我們自己的裝備」。

楊偉解釋，創新是真正發展好科技最重要的環節，「我們在作戰理念上要創新，基本的原理上要創新，在集成的應用上更要創新」。

創新的主體是什麼？楊偉表示，人才是第一資源。在航空工業領域，每個個體和團隊的協同產生最大化，這是創新必須追求的。多方面的人才凝聚到一塊，形成團隊，使得事業能夠不斷發展。

面對記者提問：「殲20之後還會有什麽驚喜」？楊偉幽默回答道：「我說得多的話，您是安心了；但是我覺得我如果不說的話，我們的對手可能更worried（焦慮），所以我覺得還是讓對手worried比較好。」