3年探祕百樹 巨樹獵人發掘樹上的「兩個世界」

科考隊成員在巨樹上，如一個個小點。（取材自新京報／受訪者供圖）

西藏察隅縣一棵雲南黃果冷杉，被測出83.4米高度，刷新中國第一高樹紀錄。第一高樹的發現，讓巨樹科考者這個群體被世人所知；他們如同巨樹獵人般，透過多種方法挖掘巨樹祕密。

王孜是巨樹科考隊成員，也是中國科學院植物研究所博士研究生，他學植被生態學，因為想研究巨樹上的生態系統，2019起，他和團隊成員開始在中國各地找巨樹，通過多種方法尋找，三年來測量了100多棵大樹。

2022年10月9日上午，這棵380多歲的雲南黃果冷杉登上「中國第一高樹」的位置，正值青壯年的它現在是83.4米高，未來的100年生長期裡，它還會繼續長高。

人工測量 身高誤差最小

新京報報導，西藏察隅縣位於喜馬拉雅山 脈與橫斷山脈過渡地帶的崗日嘎布河谷深處，這棵雲南黃果冷杉長在一片人際罕至的原始森林里，離它最近的村莊在5公里外，村裡只有十幾戶人家。

這片森林針、闊葉混交，底下有很多闊葉的樹，可視度很差，站在地上往天上看，只能看到一個個樹幹，上面都被葉子遮掉了。

現在科研可以用激光雷達和無人機測量樹高，也可以用人工測量——由人爬到樹頂，確定最高樹梢高度後，再將卷尺直接放下垂至地面測量。人工測量的精度比機器更高，誤差更小，不會受到環境對信號的干擾。

研究團隊在西藏察隅縣考察時，發現成片高大的雲南黃果冷杉原始森林。（中新社）

這次科考是和專門的野攀團隊合作，由專業的攀樹師教研究團隊攀樹技巧。攀樹採用的方式叫單繩攀登，使用一根繩索，繩的一端被繫在樹的最高處，繩上有5個上升器，用來固定攀爬者的腳、胸部和手。攀樹時，人被懸在空中，挪動一個上升器，所有的上升器會一起向上，把人拽上去。

這種攀樹方式對人的體力要求不高，攀升時感覺就像爬樓梯。但真正攀爬巨樹時，整個團隊還是遇到了麻煩。

首先，攀樹師要先把繩索帶到樹頂樹冠上，進行領攀。王孜和另外一位負責科考的隊友上樹進行採集和調查，兩名攝影師要攀到3、40米高的位置拍攝。

攀爬這棵巨樹和平時試攀的樹不一樣，樹很高，樹底下的分支也很高，最低的分支接近30米，為了掛繩，攀樹師使用無人機勾繩卻頻失敗。後來他們嘗試打彈弓將繩打到巨樹上，直到打了第13次時，終於成功。

攀樹時，王孜的腰掛上帶著採集袋、筆、對講機，採集之前，無人機已經把整個樹掃過一遍了，哪裡長了什麽東西，他對著找就行。懸在空中，王孜的高度一點點上升，肉眼可見巨樹的樹皮開始發生變化。

距樹根十幾米高樹皮比較破碎、潮濕，樹幹表面纏覆著各種苔蘚和小型草本植物，到2、30米時，附生植物開始減少，藤本、蕨類植物增多。有點綴有紫紅色花朵的紫花絡石和常春藤，到50多米處，樹幹變得幹而完整，松蘿、蔓蘚等耐旱的植物攀附在上面。

不同高度，樹的粗糙程度、體積跟密度比、酸鹼度都不一樣，上面的攀附的植物也不同，樹底和樹上彷彿兩個世界。

科考隊員、中科院植物研究所王孜博士研究生採集巨樹上的植物材料。（取材自澎湃新聞）

科考隊員、巨樹攀爬技術指導蔣俊文採集雲南黃果冷杉的球果。（取材自澎湃新聞）

樹上生態 跨距兩個世界

以前，植物學家只能在水平尺度上研究亞熱帶到溫帶的植物帶譜過渡。現在，一棵樹短短幾十米的距離，上面生長的植物類型就跨越了亞熱帶和溫帶。一棵樹就是一個生態系統，王孜在這棵黃果冷杉上發現了50多種植物。中國在植被垂直層面的研究還相對空白，巨樹提供了一個很好的機會。

吊在樹上時，王孜並沒有太大的感覺。他一邊採集樣本，腦子一直在想事。王孜想採集些樹皮，研究一下不同高度的樹皮和附生植物的關系。但糾結了很久，最後還是拍怕對樹造成破壞而沒採。

冷杉的樹頂主幹較細，測量時，爬到最高處的人，在離樹頂還有兩三米時，用魚竿觸碰樹梢，最後加上卷尺下垂地面的高度，確定樹的高度為：83.4米。

科考隊員、巨樹攀爬技術指導蔣俊文在為攀樹打彈弓拋繩。（取材自澎湃新聞）

創傷激發 百年冷杉再長高

2019年，中科院植物所開始找巨樹。團隊判斷巨樹能長出來的原因有三方面：樹種最重要；其次，生態環境要好，再就是它要有一定的生長年限，至少得有5、6百年平穩環境，不能有山洪、人類砍伐干擾。

團隊去了雲南西雙版納後，又去了廣西、西藏，測了台灣杉、冷杉、柏木，總共100多棵樹。最初他們並不看好冷杉，認為它不具有長成巨樹的潛力。冷杉長得很快，但木質疏鬆，一地震 就斷了，也易腐朽。

發現這棵雲南黃果冷杉屬於陰差陽錯，2019年，研究團隊去青藏高原生態系統普查，遇到修路的勘探隊。勘探隊員告訴他們，紮營地有一些很高的樹，高達80米高。

巨樹群落中的雲南黃果冷杉的幼苗。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

生長潮濕河谷 地形避風

團隊跟著勘探隊，徒步30多公里，進入了一片很大的原始森林。裡面長滿了紅豆杉，很壯觀，樹都很高。今年4月初，團隊又來到這片森林，王孜用無人機在森林探察，找到這棵雲南黃果冷杉米。

這棵雲南黃果冷杉所在的森林70米以上的高樹有五棵以上，60米至70米之間的高樹至少有上百棵，這個巨樹群落生物量非常豐富，森林的完整性與原始性在中國幾乎能排到第一。

雖然肉眼分辨不出高樹，但高樹的分布是有規律的，它們幾乎都是長在河谷裡頭，山谷是U型的，它們在中間，但不是在最中間，而是最底下靠邊的位置。因為中國的季風性氣候很強，河水的漲幅跨度非常大，在中心的位置會被沖掉，長不了高樹，但是在高處的話，水分跟土壤厚度又不行。

這棵冷杉地處高山峽谷間的河谷地帶，大風很難刮到這裡，年降水量相對充沛，年均降水量在1500毫米-2000毫米間，基本能達到林下長期潮濕，林冠有長時間濕潤期的水平，適合樹木和附生植物的生長。它生長的位置也很特殊，在一個小土坡上，抗洪水能力很強。

攀樹時，團隊觀察這棵樹有些傾斜，在樹的40多米和50多米處，都有受傷的痕跡，有分支，還有一個大的、U型分岔。

根據這棵樹的年紀，團隊推算它最早出現在明朝末期。這棵樹活了100多年，長高到了40多米。之後，因一些偶然因素，或是動物啃食，或是自然災害，它受了傷，但卻間接刺激了它生長激素的紊亂，讓它得以繼續長高。墨脫縣76.8米的不丹 松，在樹50多米的地方也有一個創傷。1952年，當地發生了8.6級的地震。或許正是因為當時地震把樹震斷了，讓它迎來了一輪新的生長，接著又長高了20多米。

此外，由於地形複雜，人類活動少，也讓巨樹在成長過程中，逃脫被砍伐的命運。

上升器固定科考者的身體，挪動上升器，便能向上。（取材自新京報／受訪者供圖）

樹上還能長樹 顛覆認知

在找巨樹的過程中，顛覆了王孜很多認知。以往所學的知識，某些樹木不可能生長在樹上。但在巨樹上，團隊發現了這幾類樹木。比如，一棵不丹松上面又長了一棵樺樹、松樹、石楠。

蕨類孢子、蘭花種子特別小，風一吹，它就上去就發芽了，但是像石楠，它的果子像山楂一樣大，是怎麽上去的呢？按理說，樹幹無法滿足種子營養、水分條件，多方面因素導致樹上不應該再長樹，但它還是長了。

墨脫縣的那棵巨樹不丹松上長了80多種附生植物，許多是觀賞性很高的植物。最高一棵樹是木蘭杜鵑，有6、7米高，開的花非常漂亮，但樹上根本就沒有土壤，只有脫落的樹皮、枝葉，它哪來的營養跟水分供應6米多高的樹長在上面？王孜覺得，這些未知和反常特別迷人，將來他想把巨樹上的附生植物都好好採集、調查一下。