珠海航展端出中國航空工業55新品 空間站也搬來

殲20是20系列戰機家族的傑出代表。(取材自封面新聞)

中國航展吸引世界各國注意，從空中到地面，各式國之重器被盤點出彩。除了知名度最高的20系列戰機領航天際，察打與協同、支援保障等飛機也是各領風騷，甚至連火箭、太空 空間站都被搬來了。

★20系列戰機 領銜主演

第14屆珠海航展11月8日至13日舉辦，本屆有43個國家和地區740多家企業參加，參展飛機超110架。中國航空工業此次攜200餘項自主研製的航空裝備及技術項目亮相展會，參展產品較上一屆增幅達34％，其中55項展品為首次參展。

封面新聞報導，本次中國航空工業館全館展示面積近7000平方米，是本屆航展最大的館內展區。館內展陳內容緊扣中國力量、中國價值、中國精神三大主題進行畫分。

中國力量篇章，以20系列明星戰機機型為引領，以航空武器裝備系列化發展為主線。中國價值篇章由科技先鋒、空中絲路、應急救援和中巴聯合四大分展區組成。中國精神篇章則展現40萬航空人忠誠奉獻、逐夢藍天的航空報國精神。

參加珠海航展的殲20從運油20旁滑過。(新華社)

在館內中心展台區域，20系列戰機家族的傑出代表殲20、運20、直20、攻擊11、鶻鷹5大明星機型，與展館上方「飛翔之翼」主題造型相呼應，象徵著40萬航空人勠力同心、乘勢而上，畫出強國強軍同心圓的使命和擔當。

中國航空工業館內中心展台。(取材自華西都市報)

★殲15艦載機 海上攻防

在海上攻防分展區，模擬典型海上任務場景，展示了殲15艦載戰鬥機，直18艦載警戒直升機、直18F艦載反潛直升機、直9S艦載勤務直升機，空警500H、轟6J、翼龍2反潛偵察型、旋戈500CJ等支援保障機型，充分展現了海軍航空武器裝備整體實力的提升。

在訓效體系分展區，陳列了L15A、FTC2000等多型教練機裝備、飛行員的個體防護及救生裝備，以及飛行員訓效體系綜合展示。

在支援保障分展區，空警200預警機、空警500預警機、ZDK03預警指揮機、運8技術偵察機等多種支援保障機型依次亮相，展示了解放軍在信息化和覆雜戰場環境下，戰術壓制能力全面提升，形成了強大的支援保障力量。

在察打與協同分展區，重點展示中國航空工業作為國家隊、主力軍，在無人機體系化發展領域的最新進展與所具備的能力，翼龍、雲影和旋戈等三大軍貿無人機系列齊齊亮相。特別是首次亮相的翼龍3無人機真機，令現場參觀者紛紛駐足。

展館外，航空工業還設置了9000平方米的室外靜展區，分為軍貿飛機、應急救援、通用飛機三大主題展區呈現，展示機型數量比上屆有較大提升。

作為航展最受矚目的飛行表演環節，航空工業自主研製的AG600新構型滅火機首次向公眾進行12噸級投水功能演示，並與運20、C919蒼穹聚首；直20、直10、直8等現役陸航裝備首次登上中國航展的舞台；翼龍家族無人機也將進行精采的飛行展示。

1:1中國空間站組合體展示艙。(取材自封面新聞)

★空間站展艙 重磅展品

報導指出，參展的中國航天科技集團也為航展帶來重磅展品——1:1空間站組合體展示艙，全景展示空間站T字基本構型，讓大眾在地面就可以近距離了解中國人的太空之家，體驗中國載人航天的最新科技成果。

除空間站組合體展示艙外，本屆航展上，中國航天科技集團還帶來了許多最新科技成果，通過宇航系統、防務系統、航天技術應用及冬奧專區三大展區，集中展示200多個參展項目，全方位、立體化展現航天科技高水平自立自強、捍衛國家和平、創造美好生活的創新成果。

在宇航展區，中國航天科技集團展出了長征五號B火箭、新一代載人運載火箭、重型運載火箭等新一代「運載火箭家族」和捷龍三號火箭、商業火箭沙盤等亮點項目，展示中國航天科技集團在運載火箭領域的強大實力。

新塗裝AG600M首次亮相中國航展。(中新社)

●會飛的船「鯤龍AG600」 投水滅火

在第14屆中國航展上，中國自主研製的大型滅火／水上救援水陸兩棲飛機將首次以兩架鯤龍AG600M（滅火型）真機參展，並以全新塗裝驚豔亮相，進行12噸投水演示，全面展示新狀態全構型AG600M滅火任務系統功能。

封面新聞報導，AG600飛機是為滿足應急救援體系和國家自然災害防治體系建設迫切需要研製的重大航空裝備，是中國首次按照民用適航標準研製的大型特種飛機，也是目前世界在研最大的水陸兩棲飛機，被公認為是「一艘會飛的船」、「一架會游泳 的飛機」。

中國航空工業通飛華南公司總工程師、大型滅火水上救援水陸兩棲飛機鯤龍AG600總設計師黃領才指出，AG600作為一款大型特種飛行器，需要將高速飛行飛機的設計要求和低速航行船舶的設計融合到一起，並且要找到它從水面靜止加速開始，到低速階段、中高速階段再到高速階段之間的一個契合點。

★歷經上萬次實驗

他說：「我們在型號立項之初，把問題想得太簡單了：在水上飛機加個起落架，換個發動機，換上新的機載設備，就能很快實現水陸兩棲。但事實上，這個過程充滿著挑戰。」

黃領才透露，剛開始在水池裡滑行試驗時，飛行器的穩定性很差，像海豚跳一樣上竄下跳，「很多模型都撞壞了」。當時水動模型做了十幾種，不斷修改參數，實驗了上萬次，最後終於找到了理想的水動模型。

水上的問題解決了，接下來要解決的就是天上飛的氣動模型。「氣動模型上，我們通過風洞實驗，不斷修改模型，找到了七種方案，再優選出三種，再次做原理樣機去驗證。」

黃領才說，水動模型和氣動模型都解決了，在組合做全機模型的時候，氣水融合的問題又曝露出來了。「在這個過程當中，就是永不言敗精神支撐著我們走了下來」。

「自主可控這條路走起來不平坦，但心裡卻踏實。」鯤龍AG600機體部件完全由中國國內供應商製造，所有的核心關鍵機載設備，都是由中國供應商自主研製。

★2023年投入實戰

2017年12月24日，AG600在珠海金灣機場 成功實現陸上首飛；2018年10月20日，AG600飛機在湖北荊門漳河機場成功完成水上首飛；2020年7月26日，AG600飛機在山東青島附近海域實現海上首飛。

AG600飛機採用大長寬比單斷階船體機身、懸臂上單翼、T形尾翼、前三點可收放式起落架的水陸兩棲飛機典型布局形式，具備水上滑掠汲水及陸地機場發動機不關車注水能力。一次加油可以在水源與火場之間多次往返投水滅火，從著陸到注滿12噸水再次起飛大約需要12分鐘，既可以空投救援物資，也可以降落水面直接救援。

黃領才指出，現階段的鯤龍AG600除了可以完成森林滅火、海上救援這兩大功能之外，平台可擴展性非常強，可以根據用戶的需求，通過改裝執行不同的任務。比如海洋巡邏、島礁補給、高原的物資運送等。

「近年隨著氣候變化，火災越來越頻繁，比如今年重慶山火，損失慘重，對滅火飛機的需求也十分迫切。」在黃領才看來，雖然鯤龍AG600在所有的大型運輸機當中，屬於小眾市場，但相比經濟效益，更重要的是它所具備的社會效益。

報導指出，鯤龍AG600計畫於2023年具備執行滅火任務能力並投入實戰應用，2024年滅火機取得中國民航適航證並交付用戶使用，2025年救援機將取得中國民航適航證並交付用戶使用。