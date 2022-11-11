職場失語症 背後的孤獨經歷

裝設隔板的辦公室，員工會因被「隔開」找不到聊天的時機和話題。此為示意圖。（Getty Images）

職場又多一種新的症候群。在公司的工位上，有人就是不說話，有人不敢說，有人忙得沒時間說，還有人被「冷靜」的氛圍感染，想說卻不知怎麼說、說什麼。在大辦公室裡，除了內卷，「失語症」也成了他們之間唯一的默契。

日前，「一天工作下來沒人說話」話題登上了熱搜。有評論稱，辦公室同事就坐在前後排，工作溝通卻只發微信 ；除了中飯時外賣小哥的問候之外，整天沒說過一句話。有分析認為，新冠病毒疫情帶來的隔離，讓職場人情更加冷漠；年輕人在公司裡少說話，也可能與職場文化、辦公布局和個人性格有關。線下交流變少，讓同事之間成為「最熟悉的陌生人」。

辦公空間布局也是造成職場失語的原因之一。圖為Meta日本辦公室設計了屋頂露台，是員工用餐和放鬆的好去處。（中央社）

職場中的年輕人為何變得沉默不語？三位在工作中很少說話的年輕人，透過澎湃新聞講述了他們的「失語」經歷。

辦公環境 像自習室

藍楠，遊戲業經理，工作4個月

我今年6月份大學畢業，入職快四個月。我喜歡遊戲。畢業季給20多家遊戲公司投了簡歷，最後來到這家主要做海外遊戲上市的小型公司，員工人數不到40人。我們公司在一棟辦公樓大廈的其中一層，有很多分間。如果用一個詞形容我的辦公環境，我會想到「自習室」，太安靜了。

藍楠的辦公區，他形容像是「作戰室」。（取材自澎湃新聞）

HR在我入職的第一天就讓我加了公司企業微信號。帶我的老師坐在我斜後方大概1米的位置。他對我是放養的，我們都是通過企業微信交流。我和同事的溝通也是線上進行。基本不會加語氣詞，把自己要做的事表達完整就好了。職場上不需要掏心掏肺的客氣，我會覺得太刻意。

在辦公室，大家看自己的電腦，整個環境裡只有敲擊鍵盤的聲音。這時候我如果沒什麼重要的事做，就會有在圖書館坐著玩手機 的那種不自在感。所以我基本一天都戴著耳機聽歌，有時候會沉浸在歌曲裡面，整個人都是飄的。我坐在角落，屏幕一轉，就是自己的世界。

一個人沒事幹的時候，我就看手機推送的消息，刷刷微博，有時候看小紅書，玩遊戲，人少的時候還會看動畫。我發現，只要不耽誤工作，老闆是不會管的。手機玩久了，不知道要幹什麼時也很煩，但我還是沒有形成跟周邊人聊天的習慣，我已經默認了安靜的辦公室狀態。

幾個月接觸下來，我們公司接近40個人，能打招呼的差不多有八九個。在廁所、過道見面，說聲「嗨」，有時候也懶得說，邊走路邊玩手機走過去。工作上的事情用企業微信已經足夠了，所以我們連私人微信也沒有加。到現在，我只有公司一個人的微信——面試我的HR。

我在生活中算是很愛講話的人。晚上下班回到自己租的公寓裡，在微信和高中、大學玩得好的朋友閒聊，和同事我不會有這種欲望。不過我還是會羨慕我朋友的公司氛圍，他們可以一起聚餐，可以幾個人一起研究新遊戲，就像朋友一樣。我還是渴望與同事變成朋友。

盼被肯定 多說說話

曾玲君，文案，工作8個月

剛來廣州工作那會兒，我一個人在城中村租的小屋裡吃飯，一邊吃一邊就哭了。在老家的時候，爸媽總勸我做家務，我覺得煩。一個人進城後，工作的時候沒人講話，回家也一個人，在孤獨和壓抑中，想起家裡問我錢夠不夠花，在外面的工作好不好，就會難過得流下淚來。

我今年大學畢業，2月中旬來廣州見見世面。我住在城中村，這裡很偏僻、很擁擠，房租很便宜，一個月只要400元人民幣。第一份工作是電商 運營助理，公司只有20多人，大家不說話，各自忙手裡的活。我覺得每個人都好壓抑。我沒有主動跟他們講過話，也不知道要講什麼。

下班回家以後，我一個人玩手機、刷視頻、看看動漫、玩會兒遊戲、刷一刷消息。那時候，我幾乎每天都哭，難過也是一個人消化。這份工作我只做了一個月，就做不下去了。每天重複著無聊的動作，幾乎沒有休息，工資也非常低。

3月底，我進了樓下朋友所在的公司，做直播帶貨公司文案助理，100多個人坐在同一個大辦公區，我們部門也是不怎麼講話。不過直播助播組坐在我後面，他們一整天「巴拉巴拉」地。聽他們說話，我在心裡也會默默地想，但是不敢講。我不敢表現自己，怕他們覺得我不幹活。

9月，崗位削減人手，我被裁員。接著找了一份電商公司的文案工作，公司有30多人，每個工位間有隔板攔著。文案同事坐在我的右手邊，是我主要對接老師。我覺得她是個社恐。她不會跟我說話，只在微信對接工作。我寫好文案以後，就敲一敲她的辦公桌，然後問她。她看我一眼，就會在微信跟我講。

這種沉悶的辦公環境加上一小時的通勤時間，讓我元氣大傷。我會想家。大家匆匆忙忙地走，好像都很想逃離大城市，為了工作，又要留在這裡。但我不後悔來廣州，我以前沒坐過地鐵，沒去過動物園、博物館，現在我都去過了。

其實，我只是在外人前放不開，如果跟她們很熟，我會聊得很開心。其實，我希望自己被肯定，多說話，和大家可以一起友好相處，就像之前在工廠工作，同事會分享自己的生活那樣，有集體的感覺。

下班後，曾玲君擠著人山人海的地鐵回家。（取材自澎湃新聞）

沒空閒聊 學會獨處

田佳信，動畫師，工作3年

2019年，我從武漢一所二本學校的動畫專業畢業後共換過五份工作，現在在一家遊戲廣告外包公司工作，公司的方向就是給遊戲公司打廣告，叫做信息流短視頻。我是動畫師，只負責動畫模塊，讓角色看起來更豐富一點。

現在田佳信學會了獨處，周末在家投影看電影，吃涼菜、，喝清酒。（取材自澎湃新聞）

我們辦公室是小型寫字樓裡的一層，布局是全開放式的，一說話就容易聽到，可說是一個公共場所，所以我們不太會聊天。每天除喝水、上廁所，大部分時間都坐在電腦面前，反覆看哪裡需要優化。辦公室一天都很安靜，我也懶得當面說，因為有點社恐，語言組織能力也不太好。

溝通一般在釘釘上就完成了。我更傾向於打字，減少出錯的概率。首先，它有一個思考的時間，面對面說話，有時候嘴巴比腦子快，我覺得文字更能夠清晰地表達意思。其次，文字有記錄的功能，這個東西到哪一步了，甲方的反饋改還是沒改，文字溝通會更加清晰，萬一有爭議，也有紀錄。

我們在釘釘上基本都是說工作，所有溝通以解決問題為目的，力求簡潔、精準，所以不會用表情包。比如說我給他發個文件，他回覆「1」，意思就是我收到了。我有時候甚至不回覆「1」，直接在他發的文件後面打個標記，表示已讀。除非文字溝通不清楚，我們才會當面溝通。

對我們公司來說，產量決定一切，崗位分得細，每個人只需做好分內的事就好。我感覺自己不過是動畫生產流水線上的一員。如果甲方反饋了什麼，也不容許質疑，改就完了，速度直接決定產量。所以，我現在每天都不講話，講話還耽誤工作。

田佳信做動捕師工作時，白天太累，凌晨1點心臟難受，進了急診室。（取材自澎湃新聞）

之前第三份工作讓我明白，工作講究的是效率。我當時做的是微商助理，老闆是平台的經銷商，我負責管理社群，都是線上辦公。老闆告訴我，闡述一件事，必不可少的是時間地點，並且用詞最好要精確，這樣別人獲取信息可以更全面。後來在工作中，我的表達更傾向於說事情，而不是感情。

第二份動捕師的工作，因為工作實在太忙碌，沒時間閒聊，長此以往氣氛就變得有些壓抑，我晚上回去覺得很孤單。我有三個合租的室友，但是幾乎沒有碰到過，長相、性別都不知道。我下載了社交軟件，開始跟陌生人聊天。我沒有想找對象，只是想找一個人聊聊。但現在不會了，學會獨處了。

（應受訪者要求，藍楠、田佳信為化名）