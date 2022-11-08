女老師死亡事件 誰在「爆破」網課？

學生通過手機上網課。（取材自新京報／IC PHOTO）

在互聯網上，他們又被稱為「樂子人」，參與任何事件都只為圖一樂，絲毫不考慮所作所為帶來的後果。一場「樂子人」的網課入侵，一條無法挽回的生命，誰該負責？

河南 省新鄭市第三中學一名劉姓女老師日前疑因上網課時遭「網課爆破」被氣死，引發輿論譁然。央視等多家官媒紛呼籲禁絕這種惡作劇現象。媒體記者臥底調查發現，「網課爆破」背後的「爆破手」們大都是十幾歲的未成年人，搗亂目的不外反感上網課、報復師生甚至只為了「好玩」，即使獲知有老師疑因此過世，仍說出「根本不怕，查不到」的風涼話。 河南省新鄭市一名歷史教師上完網課後在家猝死。(取材自微博)

法治日報報導，在網上，入侵網課搗亂的行為被稱之為「網課爆破」或「網課入侵」。網課參與者洩露網課會議號和密碼，隨後被稱為「爆破手」的搗亂者有組織地「入侵」在線課堂，通過強行霸屏、騷擾信息刷屏，乃至辱罵師生、播放不雅視頻等極端方式，惡意擾亂教學秩序。

群組成員 00後居多

進入網路課堂、會議室需要帳號、密碼，這些搗亂者有的透過黑客破解，更多的是學生將相關信息外洩，「引狼入室」。

為解析「網課爆破」成因和危害，媒體記者調查採訪並分別進入「網課入侵」群臥底，發現這些群組成員幾乎都是十幾歲的未成年人，他們不僅是有系統性、組織性尋找網課課堂進行爆破，彼此之間還有群規，且爆破的內容愈發污穢不堪，已涉嫌違法犯罪。

法治日報記者近日並加入一個有178人的「網課入侵」群。群成員以「00後」居多，男性占比超七成。記者進群後的3分鐘內，群裡就連續更新了5條網路會議號，傳來了兩條「爆破成功」的消息。從早到晚，群裡的消息一直未斷，不是上傳網路會議號、班級號，就是用圖片或視頻分享自己的「戰果」。有人擔心網課老師報警，群成員寬慰「未滿14歲就說說你」。

污言穢語 大聲唱歌

在針對一節初三語文課的「爆破行動」中，共有16人參加。「爆破手」們急不可耐地展開了破壞，拿藍色及各種顏色畫筆刷滿共享屏幕，筆跡完全覆蓋了PPT；公共聊天區裡充斥著污言穢語，有人甚至打出一位學生的名字進行侮辱；播放低俗的音樂，突然開麥並大聲唱歌，並辱罵老師。 官媒央視也發出報導解譯什麼是「網課爆破」，呼籲禁絕這種現象。（取材自央視網）

面對突如其來的搗亂，老師問了幾遍「你們是哪個班的學生」，並喝斥「立刻離開會議室」，但搗亂者置若罔聞，聒噪的笑聲、叫聲淹沒了老師維持秩序的聲音。 有學生開麥提醒老師「開全員禁言」、「把他們踢出會議」，但老師面對突如其來的搗亂行為有些手忙腳亂，不知如何應對。鬧了七、八分鐘，「爆破手」們揚長而去。

回到「網課入侵」群，「爆破手」們意猶未盡，津津有味地談論著此次「爆破」行動的全面勝利，洋洋得意地和群成員分享「戰況」。11月3日，記者曾經加入的「網課入侵」群被封。

11月4日上午，極目新聞記者透過搜索進入一個網課「入侵」群，這個群有80多名成員。當天該群有幾個新人加入。下午1時許，一個聲音稚嫩的男孩在群裡發問：「有人入侵嗎？」隨後，群裡成員讓他發房間號，並提醒他發號的時候發截圖，避免被屏蔽。

該男孩希望被「入侵」的是一個河北某小學六年級的網課，上課的老師比較警覺，一名剛進去的「爆破手」就被移出。

下午1時50分，又有人發來一個會議號。記者進入會議房間後發現，該網課有54名成員，「爆破手」化名「夢淚終極獵手」、「琦戰神」、「最強網課爆破手」、「王博文哥哥」等名字進入課堂，開始大聲播放音樂，隨後在群裡說「是某某讓我們來搗亂」。被點到名的同學否認，網課房間裡亂成一團。老師迅速出來維護秩序並報警。

害死老師 他們不怕

11月2日，一名「爆破手」在上述群聊裡表示，自己被警方訓話了，發了一段疑在警局的視頻，並稱幸好他才16歲未成年，警察只是口頭教育 ，並提醒群友「先別搞了」。記者佯裝同是「爆破手」和他私聊，他表示，現在事情鬧大了，但他讓記者不要慌，「警方抓不到你」，他是因被內部人坑了，把電話發給老師，「老師才報警把我抓住」。

15歲的「爆破手」小文因好奇加入「網課爆破」群體一兩天後便退出，因為他覺得辱罵老師、擾亂課堂紀律的行為是不對的。有人把河南老師死亡的新聞視頻發在群裡，一些爆破手們竟說「根本不怕，查不到」。「當時感覺特別震驚，那個老師都去世了，他們還在說風涼話，真的很可悲」。 河南劉老師生前最後一堂網課的錄屏截圖，當時「爆破手」正在用投屏功能打字謾罵。（取材自新京報／受訪者供圖）

「網課爆破」不僅擾亂課堂及平台秩序，更造成許多人因為被「集體霸凌」而受到傷害。目前已有「爆破手」被警方查處，但「網課爆破」仍難禁止，甚至惡搞對象還擴及到網課之外的一般民眾。法界人士及學者指出，搗亂者的行為違法，如果因為辱罵他人而造成死亡等嚴重後果，還可能涉嫌刑事犯罪。當下，「網課爆破」亂象亟待整治、精準打擊。

辱罵他人 涉及犯罪

極目新聞報導，今年3月15日，遼寧省葫蘆島市公安 局網絡安全保衛支隊曾發布一起案例。當地一所中學的李老師在為學生上網課時被「爆破手」入侵，校方報警。民警根據李老師提供的截圖，查找到當時在直播間搗亂的五名校外人員並給予行政處罰。經查，五人是在玩遊戲中認識的，其中一人將該中學幾個班級的網課直播間鏈接發到他們所建的遊戲群裡，提議進去搗亂。 一名為神祕人進入網課後不斷騷擾課堂秩序。（取材自新京報／視頻截圖）

湖北好律律師事務所律師陳亮表示，侵入計算機信息系統、對相關應用程序進行干擾的行為，違反治安管理處罰法，屬於行政違法行為，公安機關可對入侵者處以行政拘留等處罰。若造成嚴重後果，則入侵者可能涉嫌刑事犯罪，同時還要承擔民事賠償責任。

武漢科技大學法律系副教授劉斯凡表示，首先，入侵者辱罵師生構成民事侵權，侵犯師生的名譽權。其次，入侵網課辱罵師生也違反治安管理處罰法。再次，入侵者辱罵他人的行為係利用信息網絡辱罵、恐嚇他人，情節嚴重可能構成侮辱罪，如果可以認定其擾亂社會秩序，則可能構成尋釁滋事罪。

相關單位也開始推進「防爆破」行動。今年8月，公安部網安局發文指出，「網課爆破」已嚴重破壞網上教育教學秩序、侵害未成年人身心健康，已部署開展為期四個月的「中小學網課網絡環境專項整治」工作。

杭州一位網路安全工程師表示，因為無利可圖，真正的黑客是不屑於去入侵網課的。網課被入侵，大多是因為有人洩露了房間號和密碼，爆破手們才能進入。有些老師對平台規則和軟件的一些功能掌握不是清楚，加之以前也沒遇到過這種事，所以讓入侵者長時間騷擾。設置等候區、設置全體禁言等等方式，都可以讓入侵者難以干擾課堂。

法治日報報導，一位網路安全專家說，「網課爆破」的成因較為複雜，有些是學生反感上網課，自己或者邀請「爆破手」來搗亂，實現把網課搞黃的目的；也有些是學生之間有矛盾，通過這種方式公開報復；還有些就是純粹的惡作劇。 「網課爆破」的惡稿現象引發廣泛熱議。（取材自法治日報）

網路暴力 亟待整治

那麼，「網課爆破」是否屬於網路暴力呢？中國政法大學網絡法學研究所所長李懷勝說，網路暴力的指向性非常明確，就是會對某一個人的合法權利造成非常現實和直接的危害。「網課爆破」就是一種網路暴力。

法治日報報導，多位受訪專家表示，「網課爆破」不僅擾亂了網路平台的公共秩序，也給很多人帶來實際傷害，當下，對「網課爆破」亂象亟待整治、精準打擊。