養豬場裡的95後 高薪卻孤獨、有人撐半個月就跑

現在的大型養豬場追求智能化，吸引不少年輕人一試。此為湖北省鄂州市一棟26層高養豬大樓示意圖。（新華社）

有人說，田園生活是一份情結，想要，就得為這個情結買單。也有人說，年輕人嚮往田園生活，可能是對城市生活的逃避。其實，任何職業都會面臨挑戰和孤獨，即使在豬舍裡。

稅前基本工資 9000元（人民幣，下同），六險一金，有封場費，節假日有三倍工資，加上績效，而且工資幾乎是賺多少攢多少，又不內卷，這樣的工作，你會心動嗎？不少90後、95後投入了這項「新興高薪職業」，工作內容是「進豬場養豬」。絕佳待遇的背後，是處於封閉環境的孤獨，有年輕人受不了離開，也有人繼續為理想堅守。

猛獁資本局報導，許多人的印象裡，養豬總與「髒亂差」、「苦又累」對應。現實中，隨著養豬行業走向規模化、智能化，部分年輕人看準機遇、投身其間，感受到了其他工作所沒有的「安逸與快樂」。

但由於對環境、土地要求較高，養豬場大多建在偏遠山區。封閉式管理，限制了個人的社交甚至眼界。但年輕的養豬人們，也看到了豬場生活的另一面，「沒有極端的上下班通勤，有更多屬於自己的閒暇時間，種菜、種花、釣魚、燒烤……都是在大城市工作體驗不到的」。此外，養豬場男多女少，很多男生還面臨找不到對象的煩惱。

剛出生三四天的仔豬。（取材自猛獁資本局／受訪者供圖）

為高薪而來 他撐半個月

小張，25歲，養殖事業部獸醫

2022年6月，25歲的小張成了某豬場裡的一名獸醫。他本科是動物醫學 ，碩士學的是畜牧，崗位和專業也對口。更重要的是，薪資待遇好，每個月稅前基本工資9000元，還有績效獎金。這份工作是小張自己投簡歷找的，但他待半個月就跑了。

小張去公司報到的第一天，就被送去豬場實習。進入豬場前，需要經過兩道門衛。第一道門衛是採樣並洗澡，所有隨身物品都要浸泡消毒液。第二道門衛是隔離48小時後進入生產區，進出生產區的籠舍前要踩腐蝕性強的火鹼池，一次沒留神，他的褲子沒了進去，腿也被灼傷了。

獸醫工作需要養殖場的實習經歷作為基礎。正式上手前，他被要求先在母豬舍、產房、公豬舍各待兩個月。期間的工作就是一名普通的飼養員，日常工作內容包括餵豬、清理籠舍和巡查。豬場一個封閉期42天，假期3天，好處是假期可以攢著下次一起休，待夠一個封閉期還會有補貼。壞處則是與世隔絕，社會關係簡單，自我提升時間短。

「我只在豬場待了大概半個月的時間就離職了，一是對環境過敏，長了很嚴重的蕁麻疹；二是豬場出於生物安全的考量，一切外物不能帶入生產區，白天結束工作後只能發呆，時間白白浪費，很無聊；三是飼養員的工作更多還是體力活，我的身體無法承受，手上起了很多繭子和泡。」小張說。

母豬場裡的足球場。（取材自猛獁資本局／受訪者供圖）

工作與生活 他分得很開

王中齊，25歲，養殖場場長助理

2021年6月，王中齊通過校招進入大北農集團，目前在集團旗下一家母豬場擔任場長助理。王中齊本科專業是動物科學，研究生專業是動物遺傳育種，主要工作是做母豬場的生產管理、生物安全管理和生產數據分析。相比於一線員工，管理者在時間上會更不規律一些，偶爾會因為突發情況奮戰到半夜。

王中齊表示，現在大型的養豬場已經和傳統的養豬場完全不一樣了，尤其是生產環節的智能設備都比較完善。「智能化是整個養殖行業的趨勢，也是公司希望更多年輕人加入養殖行業的原因，年輕人學習能力強，對新鮮事物接受度更高」，他說。

在豬場，比起學歷、專業，更為重要的是耐心、學習能力和執行能力。薪資待遇方面，和同屆的同學比也有一定優勢，畢竟是在一線的養殖企業，加上基本沒什麼開銷，工資幾乎完全可以攢下來。 不過因應疾病控制，很多豬場採取封閉隔的管理制度，經常兩三個月才能休一次假，有的甚至半年一休，好多年輕人接受不了這種工作制度。

「我們公司也是考慮到這一點，一方面執行月休制，在生產工作正常運轉的情況下，盡量滿足員工每個月外出休假四天，報銷來回車旅費，也允許積攢假期。另一方面，豬場的生活區建得也很漂亮，娛樂設施豐富，從娛樂室、按摩室、KTV到籃球場、足球 場、游泳池，基本上你在外面能享受到的一些娛樂設施，裡面都有。」他說。