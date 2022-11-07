治抑鬱回歸田園的90後 花光積蓄焦慮重返城市

後院種的月季。（取材自極目新聞）

「90後回歸田園，將工作和生活過成詩」、「95後年輕人的幸福田園生活」等記錄鄉村美景和生活的視頻，近日引發年輕人熱議。田園生活似乎唾手可得，但有不少年輕人走進田園後才明白，沒有外賣，沒有現成的奶茶，幹農活之外還得想辦法賺錢，現實並沒有一些社交平台所展示的那麼美好。在鄉村待了近一年時間後，30歲的任靜最終沒有留下來，選擇回歸城市。

極目新聞報導，任靜出身農村，15歲就來成都打拚。2020年生完二胎後患上產後抑鬱。為了換個環境生活，她跟丈夫一起放下工作，拿著積蓄，到成都周邊租下一個農村小院，打造自己的田園生活。一年過去，任靜的抑鬱症已痊癒，卻面臨新的煩惱：沒錢了。她曾經嘗試種果樹、拍視頻、直播帶貨變現，均未能如願。

田園生活少不了務農，但不是每個年輕人都能承受個中辛苦。此為示意圖。（新華社）

抑鬱讓她嚮往田園

1992年生的任靜從16歲走出平武來到成都工作，賣過化妝品、做過銷售等工作。直到2020年她的第二個孩子出生後，精神上的長期抑鬱讓她覺得該歇一歇了。

任靜還記得，2021年的冬天特別冷，山上也沒地方住。後來她就想到找個院子，改造成自己想要的樣子，和丈夫一起過些簡單的生活。2021年11月，兩人在成都一個山腰上找到了一棟帶院子的平房，房前有個平台，可遠眺成都市區；後方有一大塊空地可規劃成後花園。

由於當地此類房屋不能夠買賣，任靜跟屋主簽下了最長20年的租約。為了省錢，她和丈夫又曾從事裝修生意，兩人於是決定自己動手改造房子。

任靜改造後的房子。（取材自極目新聞）

房子的小院。（取材自極目新聞）

花數十萬改造農村小院

每天早上開車到村裡，晚上再開車回成都，這是任靜近半年的生活狀態。任靜和丈夫租下山裡的房子後沒有再工作，開始了裝修計畫。幾個月過去，他們已經在房子裡投入數十萬元（人民幣，下同）。

自己動手裝修也帶來了不少難題。任靜的丈夫說，兩人希望房子裝成工業風，地面不用瓷磚，也不鋪地板，用水泥打磨成很有質感的地面；兩人從朋友那兒借來打磨機對地面打磨，吃了不少灰，依然沒有效果，自己還因此患上了鼻炎。還好最終挺了過來，在今年上半年完成了房子的硬裝。

為了生活重回城市

剛上山時，任靜有些不適應。「奶茶、外賣你都沒辦法點了。任何吃的、喝的都得自己動手做了，沒有現成的。」任靜說，他們租了幾畝地開始種，才發現種菜也不容易，每天都要澆水，還要定期施肥，直到後面才慢慢習慣。

想種水果賺錢也沒那麼容易。看了村裡其他人種的品種，任靜在地裡種下了一些櫻桃，需要經常施肥、剪枝，要好好照看才能結出果子。因為不懂技術，有時候還得請人來幫忙。任靜沒想到的還有，第一批櫻桃採摘的前三天，一場大雨來臨，掛在樹上的果子全爛了。

「櫻桃採摘要趕在凌晨1點，還得僱人，一次就採個100斤，批發價5塊一斤，全賣了也就500塊。」之前做生意的任靜覺得，累死累活就賣個500塊，隨便賣點啥賺個幾百塊都比這個容易。

改造好房子花光了積蓄，任靜也慢慢告別了抑鬱，回歸正常。不過，她卻開始焦慮，因為積蓄花完，生活來源沒有了。今（2022）年8月，任靜又和丈夫一起，回歸城市，繼續打拚。

「有人問我後不後悔，我其實不後悔，因為在鄉村有一個小院這是我的一個願望，我只是提早實現了而已。」任靜也想通過自身經歷告誡城市的年輕人，鄉村田園生活遠沒有一些博主視頻中描述得那麼美好，追求鄉村生活要慎重。