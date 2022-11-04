阿姨版「甄嬛傳」背後有個他 下次要拍「情深深雨濛濛」

16位上海退休阿姨赴橫店包劇組翻拍「甄嬛傳」。（視頻截圖）

一群上海阿姨在橫店翻拍「甄嬛傳」片段的視頻火了。很多人感慨阿姨們有模有樣的表演，也羨慕她們精彩的退休 生活。活動策畫人談起拍攝經歷，稱要探討年輕人對老年人退休生活的刻板印象。對於版權問題，他表示「無從談起」。

有人在阿姨們翻拍的視頻上留下彈幕：羨慕這些阿姨，如果我老了也能這樣就好了。「為什麼是如果？就應該是這樣。」這次翻拍活動策畫人、瑞馳時尚俱樂部聯合創始人彭愷說，關於豐富老年人的娛樂生活，他還有許多觀察和想法，帶阿姨們拍戲只是其中之一。

上觀新聞報導，這事火成這樣，37歲的彭愷始料未及，「小紅書上分享的那個博主是我大學同學，他媽媽是參與拍攝的阿姨之一。就是他莫名其妙把我們給弄火了，然後訛了我好幾頓飯。」

圖為翻拍「甄嬛傳」的劇照。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

去橫店好夢一日遊

彭愷表示，帶阿姨們去橫店翻拍電視劇片段這個點子，最開始就是他跟那個大學同學吃飯聊天的時候想出來的。很多人對中老年人的退休生活有偏見，好像除了跳廣場舞、打麻將、釣魚就沒什麼了。但我覺得老年人的娛樂生活不應該只有這些，他們也有很多想法，只是市面上服務老年人的娛樂活動其實很有限。

阿姨們都愛美、愛拍照、愛旅遊、愛看電視劇，那這四個共性組合起來會是什麼東西？彭愷腦子裡第一個反應就是電影 「甲方乙方」裡的「好夢一日遊」，英達演的一個書商，想去演巴頓將軍圓自己一個夢。

那不如就帶阿姨們去橫店「好夢一日遊」。彭愷之前因為做過旅遊相關的工作，剛好認識橫店影視城那邊的人。問了一下，那邊說有現成的劇組人員，導演 、攝像，專業的服、化、道都是現成的。其實他們之前有針對遊客提供的簡單微電影拍攝。也有比如婚慶、公司團建之類的，但一般都是三、五個人，劇本也很簡單，不會有那麼多場景。

彭愷表示，他們這次算是這種遊客微電影裡的高端定製版，拍五個大場景，算下來有上百個分鏡頭。除了化妝師外，他們的劇組有七個人，導演、攝像、劇務都很齊全，拍的時候還用上了滑軌。他們還請了群演，像蘇培盛、溫太醫這樣的配角都是雇的橫漂。

拍攝前已考慮版權

關於有人提出關於版權的質疑，其實「甄嬛傳」的投資方就是橫店集團旗下的子公司，所以他們在拍攝之前已經考慮到版權的問題，也跟橫店方面確認過，他們是有這個劇的版權的。選這個劇本，首先就是從有版權的裡面挑的，然後人物也多，阿姨們都看過，所以比較合適。

彭愷說，「我們也做了一些修改，比如把台詞盡量改簡單點。還有原劇裡甄嬛戲份肯定最多，我們就把她的台詞勻了一些給別的妃子，讓每個阿姨的台詞數量都差不多。阿姨們平均年齡62歲，年齡最大的70歲，之前從來沒演過戲，我跟她們說，完全不用做準備，主要是玩，準備開心就行。」

圖為翻拍「甄嬛傳」的劇照。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

彭愷強調，他們翻拍視頻也沒有打算公開發布，到現在他們公司沒在任何平台上傳過視頻。本來這個事也就是為了讓阿姨們開心開心，沒想著要傳播。所以有媒體問「有沒有要求下架」，彭愷說沒有，「因為我們從來就沒有發過。」

盼改變對老人印象

談起拍攝起因，彭愷表示年輕人今天如何看老年人，未來年輕人也會同樣的方式看他們。「人總要老。有很多老年人退休了之後，不知道該幹什麼，也不出門，精神狀態很不好，對身體也不好。其實老年人玩得越開心，身體狀態越好，年輕人也減輕負擔。」

彭愷做這些也希望能影響現在的年輕人，改變一些對老年人的刻板印象。去讓自己的父母活得開心一點，別整天讓他們給你帶孩子。孩子是你自己的，為什麼父母幫你帶？

彭愷是江西人，大學畢業之後到上海，之前一直在互聯網公司工作，就是996，卷得特別厲害，確實很累。所以去年年底開始，他就想做點有意思的事情。 圖為翻拍「甄嬛傳」的劇照。(翻攝自bilibili)

彭愷認為，「很多老人不知道自己想做什麼，他說不清楚，那我們做點事情，或許會激發一些東西。從來沒想過能拍戲的老人，看到了這個活動，或許會想起年輕的時候好像也做過這個夢。或者去登山、去露營，會不會也想起年輕的時候，想成為登山運動員？」

上海阿姨翻拍「甄嬛傳」，相關拍攝工作3天，每人花費不到4000元（人民幣，下同，約550美元）。彭愷跟了全程，拍攝其實就花了一天。這些阿姨裡面，並不都是完全認識，他們當時在去的路上設計了一個環節，就是通過抽籤定角色，正好也是一個「破冰」環節。彭愷說那天抽籤好，阿姨們馬上就按角色分了「甄嬛黨」、「皇后黨」商量起了劇情，聊得很開心。

看到鏡頭 立馬入戲

還有那位演皇上的叔叔，是其中一個阿姨老公，因為只有他一位男士，一開始還有些拘束，不是很開心。結果到片場換服裝化好妝，看到鏡頭對準他，叔叔自己唰一下開了扇子，來了句「朕今天甚是高興」，立馬入戲，特別有範兒。 演皇上的男士一開始還有些拘束，看到鏡頭立馬入戲。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

可能就是因為阿姨們不是專業演員，比較放鬆真實，大家看起來沒什麼距離感。彭愷之前也看過橫店出品的微電影，要論質量，肯定能拍比他們這個好100倍的作品。但阿姨們本來就是玩嘛，開心就行了。他們做的就是演員之外，服裝、道具、攝像這些做到最好，阿姨們來玩就行。然後也會有一種反差萌，倒也挺有意思的。

彭愷強調，做這個事也不是想做內容產品，主要目的是提供一個體驗。所以拍攝的時候不僅有開機儀式、殺青儀式，最後還給每個人準備了一個禮盒，裡面有U盤，存了成片和花絮，還有一個相框，放了美美的劇照，還製作一張「演員證」，記錄阿姨們參與這個事情的時間地點，做個私人的紀念。

好多阿姨提出接下來要拍民國劇，彭愷說已策畫「情深深雨濛濛」，很快就能開機了。後續還會努力做點新的嘗試，也不能總拍戲。可以去別的地方，根據當地的旅遊景點、資源，策畫點有趣的項目。

據了解，彭愷的母親看了這個成片之後，也想參加下一部的拍攝。彭愷表示，其實他今年和幾個朋友做的這家公司，也和他媽媽有關，「她退休之後就每天就跳廣場舞、打麻將、看電視劇，精神狀態不是很好。」

其實據了解，彭愷的母親以前是國企財務，工作還挺忙的，但是退休後整個人就空落落的。他給她報一些旅遊團去日本、泰國什麼的，也覺得體驗一般。不止她一個人，家裡親戚長輩、彭愷身邊朋友的長輩好像都有這個現象，退休之後好像無所事事。

參加走秀 找回自信

彭愷心想，既然市面上找不到合適的服務和產品，乾脆自己做得了。他就和幾個朋友一起做了這家公司，專門針對中老年人，策畫一些活動。 一群上海 阿姨們玩得很開心，圖為翻拍「甄嬛傳」的劇照。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

今年2月開始謀畫，後來疫情耽誤一陣。6月開始，他們成立公司，租辦公場地。他們有一個合夥人是模特老師，於是就開了走秀培訓。這幾個月差不多有一、兩百個阿姨參加這個培訓。有的阿姨很不自信，覺得身高1米6都不到，能走嗎。就來走唄，怕什麼呀？走了兩個月後，整個人精氣神就不一樣了。9月25日，上海時裝周，走秀培訓班裡40多個阿姨去參加走秀，非常開心。其實上海有很多民間老年模特隊，之前主要依託老年大學。這兩年疫情，老年大學開不了，她們失去舞台，彭愷這裡算是提供一個新的空間。