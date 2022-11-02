中國考教資熱 未必代表從教熱

中國教師資格考試報名人數近年來持續增加，「教資熱」現象又一次成了輿論熱門話題。（取材自微博）

當教師資格證從原來的乏人問津成為大家競相爭考的香餑餑，仍有多數報考者最終都不會走上教師崗位。人人都想考教資，正在成為現實，但教育意味著奉獻和付出，只有發自內心的熱愛，才能堅持和堅守。

今（2022）年下半年中國中小學教師資格考試筆試10月29日啟幕。據統計，全國教師資格考試報名人數由2012年的17.2萬人次，躍升至2022年的1144.2萬人次，10年間翻了66倍。這場破千萬人參加的「全民大考」，似乎顯示教師已成為當下最搶手職業，但待遇不高、冷熱不均、性別失衡等問題未解，也出現「教資熱」其實不等於「從教熱」的潛在現象。

據教育部 數據，2022全國教師資格考試報名人數，是有史以來報名人數最多的一年，遠遠高於考研人數的457萬，甚至比2021年全國新生兒人數1062萬都多。

千萬人報考 造成話題

公開數據顯示，中國教師資格考試報名人數近年來持續增加，據中新網報導，2016年全年教師資格考試報名人數共有260萬人，2017年達410萬人，2019年攀升至近900萬人，2020年達到近1000萬，而此次，這一數據直接突破千萬。針對報名人數呈現的上升曲線，很多人直接得出「教師已然成為當下最搶手職業」的結論。

數字之外，自3月以來，從2021年下半年中小學教師資格考試面試 結果、考試合格證明開通查詢通道開始，社交網路上「教資認定」、「教資面試成績」等多個相關話題便輪番登上熱搜榜，而隨著首次破千萬的教資考試來臨，「教資熱」現象又一次成了輿論熱門話題。

對此，報導引述21世紀教育研究院院長熊丙奇直言，不能簡單由「教資熱」推論出「從教熱」。

中國教師資格考試報名人數近年來持續增加，老師被認為是搶手職業。（取材自三聯生活周刊）

熊丙奇指出，教資考試報名人數增加，直接的原因是高校畢業生人數增加，「先參加教資考試獲得教師資格，也是多一條就業 選擇，所謂『技多不壓身』、『證書多了路好走』。因為獲得教師資格，是參加教師招聘的前提條件。但獲得教師資格後，還會在教師職業與其他職業間做選擇，有部分教資獲得者並不參加教師招聘」。

熊丙奇指出，分析教師職業的受歡迎程度，關鍵性指標是教師招聘時的報錄比，以及應聘者的整體素質。他認為，隨著師範生免試認定教師資格改革的推進，報名教資考試的人數有可能減少，教資考試的主力軍將變為非師範專業學生。「顯然，屆時可能由此導致的教資考試報名人數減少，也並不能說明『從教熱』就降溫了」。

他分析稱，客觀而言，隨著教師待遇與社會地位的提高，越來越多的優秀高校畢業生選擇從教，一些地區的教師招聘很「火爆」，這對當地教育質量的提升可以起到很大幫助作用。但同時，教師招聘還存在「冷熱不均」以及「性別失衡」兩大問題。

城鄉聘教師 冷熱不均

「冷熱不均」主要體現在不同地區的教師招聘。發達地區、大城市的教師招聘比較受歡迎，而在有的農村地區，招聘教師則較「冷清」，甚至「零報考」。「這是因為這些地區工作環境比較艱苦，教師待遇不高，教師職業缺乏吸引力」，熊丙奇說。

報導指出，針對這一狀況，今年7月，教育部等9部門聯合推出中西部欠發達地區優秀教師定向培養計畫，每年為832個脫貧縣以及中西部陸地邊境縣，定向培養近萬名本科層次師範生。熊丙奇認為，未來還要加強這些地區的教師隊伍建設，除繼續推進相關計畫，也需進一步提升教師職業的吸引力。

「教資熱」等於「從教熱」？有學者不以為然。（取材自微博）

此外，教師隊伍中的性別失衡問題也引起社會關注。有數據顯示，2016年至2020年，從小學到高中，男專任教師比例持續下降。

熊丙奇對此指出，待遇和事業發展空間仍是主要因素，「吸引最優秀的人才從教」、「要讓教師真正成為最受社會尊重和令人羨慕的職業」，這是建設教師隊伍的應有之義，必須持續提高教師的待遇，形成尊師重教的社會氛圍。

熊丙奇認為，落實義務教育教師平均工資收入水平不低於當地公務員平均工資收入水平，是吸引最優秀的人才從教的基礎，要辦好讓人民滿意的教育，還必須對標建設高素質的教師隊伍，進一步加大對教育的投入力度。

焦慮中年人 考「無用」證書換安全感

教師資格考試報名人數破千萬大關，但在不少考生眼中，教資也被戲稱為「爸媽開心證」，一證在手等於完成任務，爸媽開心，不再嘮叨，還能為自己將來就業提前準備一條保底的退路；但很多職場人其實明白，這張教資合格證對自己來說，最後大概率是沒用的。而一些有志教職的年輕人則是考教資簡單，考教師編制卻越來越難。

極目新聞報導，湖北大學法語專業的小陳今年剛讀大三，第一次報名教師資格證考試就報滿三門，同寢室的同學都報名了這次考試，除了一個師範專業的外，其他同學也想著給自己將來就業留條後路。「爸媽覺得老師這個職業非常穩定，尤其疫情之後更是如此。考個『爸媽開心證』讓父母放心吧」。

與小陳一樣，華中農業大學經濟學專業大三學生小呂，第一次報名教師資格證考試也報滿了三門。小呂表示，自己之所以考教師資格證，一方面是為了讓自己的未來多一些選擇，另外也有為了「爸媽開心」的成分。

每日人物報導，除了在校生，也有越來越多的職場人走入教資考場，他們都有著一份穩定的工作和收入，來自國企、私企、互聯網公司，或正在創業。可即便如此，他們仍然焦慮著，面對未知的生活，考教資，成了一種成本低、易操作的獲取安全感的方式。

媽媽考教資 留條後路

畢業10年後，齊小燕再次走入了考場。她今年已經33歲，想趕在35歲的門檻前考進編制。脫產備考的兩個月裡，丈夫每個月要給她2000元（人民幣，下同，約275美元）零花錢，給老人買菜錢，還2套房子的貸款，給夫妻倆交社保，再承擔2個孩子的花銷，壓力很大。一旦這次沒有考過，之後更難獲得支持。

和齊小燕一樣，走進教資考場的中年職場人不在少數。據北京報考人數數據，從歷年來看，在考生人群中，只有一半是在校生，其餘都是社會人士。這個情況，放眼全國，也很普遍。

39歲的青島媽媽宋雅舒同樣考下了教資，她考的是美術。宋雅舒曾是藝術生，大學讀的服裝設計，畢業後創業開了服裝精品店。婚後她進入國企，一做就是十多年。最近幾年發現周圍考教資的朋友越來越多，眼看自己要40歲了，她跟很多考教資的職場人想法一樣，「這就是一條後路」。有朝一日，一旦離開國企，她可以去孩子在的補課班代課，就當掙一個零花錢。