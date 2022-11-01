第2個鶴崗？ 遼寧阜新更有吸引力

阜新市的「白菜價」房源主要存在於鑫源小區以及附近米家小區等，圖為鑫源小區。（取材自澎湃新聞）

近兩年，黑龍江鶴崗一有風吹草動，就會引發關注。有人說，鶴崗已成為年輕人精神上的「北上廣深」。遼寧阜新也因低房價 登熱搜，這兩個城市有沒有可能把握住這種流量，實現城市進化？

鶴崗房價低吸引很多外地人去「置業」，並非獨例，遼寧省阜新市被指是第二個鶴崗，近日有人只花1.7萬元（人民幣，下同，約2348美元）買下一套小房子上了熱搜。阜新地處東北地區的南部，不少外地人綜合考慮了交通、地理環境等因素後，更願意去阜新購房。

交通便利 是一大誘因

綜合香港01、紅星新聞報導，來自湖南長沙的歐陽女士去年花1.7萬元左右在阜新買下一套小房子，今年做完裝修和家具購置，總花費也就六、七萬元。歐陽女士說，她選擇去阜新購房的原因，除了價廉，交通便利是一大原因，從長沙坐飛機到遼寧後，只需要轉一次大巴就可抵達阜新。

阜新市恆業房地產 經紀中介王先生說，花1.7萬元確實可以在阜新買下一套小房子，「但一般是城南郊區的二手房或回遷房，而且都是步梯的六層或頂層，每平方米均價四、五百元左右」。當地人一般都有自己的房子，市區房價在每平方米四、五千元左右。

在當地從事房產中介業務的林女士表示，阜新市城南有一套正在掛牌出售的住宅，房屋所在的小區是以前建設的老礦區動遷改造項目，屬於回遷房。「一些業主有幾套，就拿來出售。在這類回遷小區，賣房的人多，買房的人少，房價就不高」。目前，該處住宅面積在60平方米左右，7層是頂層，位於6層的住宅售價每套2萬元左右，每平方米均價三、四百元。

阜新賣房的景氣也反映在業者的業績上，阜新當地房產中介小敏說，以2021年11月到2022年1月為例，三個月時間她總共賣出了158套房子。「來買房的八成以上都是年輕人，本地人買的很少，本地人幾乎每家都有三、四套房。」如果按本地和外地區分，她經手的單子中，外地購房者甚至占到95%。

從2005年開始，阜新又啟動了全省面積最大、任務最重、困難最突出的棚戶區改造工程，先後籌集資金110億元，新建住房735萬平方米，41萬工礦棚戶居民生活環境、條件得到極大改善。城鎮居民人均居住面積由過去的7.6平方米提高到22.5平方米。

公開資料顯示，阜新歷史文化悠久，因出土世界第一玉和華夏第一龍，被譽為「玉龍故鄉，文明發端」。當地還是契丹民族的搖籃、武當宗師張三豐的故里、藏傳佛教的東方傳播中心。交通方面，阜新站是京哈高速鐵路的中間站，2018年12月29日投用運營。

據介紹，阜新曾因煤而立、因煤而興，多年開採後，煤炭資源枯竭，其他產業發展還沒有迎頭趕上。2001年，阜新被國務院認定為全國第一個資源枯竭型城市，隨後開始大規模改造工程。2022年1月，連接北京 站至瀋陽站的京瀋高速鐵路通車，從遼寧阜新站乘高鐵到達北京朝陽站只需兩個半小時。

高鐵開通 有望抬房價

遼寧省社科院產業經濟研究所所長張天維表示，京瀋高鐵開通後，阜新到達北京的時間大大縮短，對促進區域經濟社會發展、助力東北全面振興，具有十分重要的意義。「如果能夠成功抓住這個重大機遇，那麼地方經濟也就能夠順勢發展起來，城市的房價也有望擺脫低迷的局面」。