我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

「逆向考研」名校生自我和解 找回個人價值

中國新聞組／整理
中國的研究所考試競爭激烈，「逆向考研」是不少名校畢業生的務實選擇。(新華社)
中國的研究所考試競爭激烈，「逆向考研」是不少名校畢業生的務實選擇。(新華社)

前言：「逆向考研」近日成為熱詞。所謂「逆向考研」是指雙一流高校本科畢業生報考「雙非」高校研究生，也有人把「雙非」高校擴大理解為非985高校、非211高校。學生從較高級別高校考到較低級別高校深造，與自己和解是當務之急。

武漢科技大學日前披露了「逆向考研」數據：在2022級的研究生中，有159人本科畢業於雙一流院校，其中不乏同濟大學、華中科技大學、中山大學等名校本科生。成都商報報導，武漢科技大學並非孤例，今年各地不少「雙非」高校（非一流大學、非一流學科建設）的研究生生源裡頻現「名校本科生」的身影。

在「人往高處走」的世俗之見中，放棄名校光環是否意味失敗？在唯名校論的社會風氣下，他們如何調適自我、如何做出忠於本心的抉擇？

工科→新聞傳播／齊貝林為志趣拚一把

齊貝林不認為自己的選擇是被動的，為了踏進現在專業的大門，她輾轉了三年。她本科就讀於中國農業大學機械設計、製造及自動化專業，因為是理科生，2015年高考後，她順理成章地選擇了工科專業，這本該是人生再正常不過的成長軌跡，最終卻演變成一條錯誤的路。

齊貝林在準備考研。 （取材自紅星新聞／受訪者供圖）
齊貝林在準備考研。 （取材自紅星新聞／受訪者供圖）

進入大學後，她逐漸感受到自己和周圍環境格格不入。她喜歡讀人文社科類書籍，參加校園媒體的工作。她「像一個異類」闖入了工科的世界，雖然環境不「卷」，但她總開心不起來，只想熬完大學四年，對未來也沒有考量。

2019年本科畢業後，她先是加入了考公大軍。經過五、六次失敗後，齊貝林做了一個大膽的決定，「不如去考新聞傳播專業，選擇自己喜歡的事，拚一把」。

2020年，齊貝林以中國傳媒大學為考研目標，備考了三個多月，但連複試的入場券都沒拿到。第二次考研，她開始降低預期，「一開始有架子在，覺得自己是985重點大學畢業的，必須要選一個更好的（學校）。經過第一年的捶打，心氣沒那麼傲了，不會把985或雙一流放在第一選擇了」。

至少，不論向上或向下流動，考研讓人能延展出新的可能和不同以往的就業選擇。

來到上海理工大學後，齊貝林感覺很滿意。心儀的城市、喜歡的專業、志趣相投的同學，這一切讓她覺得自己終於踏上了正確的軌道。「我追求的不再是一個好大學的名號，我想真正學點自己想學的東西。」

齊貝林說，上海理工最吸引她的點是「工文結合」的辦學理念，雖然在新聞傳播專業，但在課程學習中，她還是會和數據、編程打交道。她在本科就學過編程，這給她帶來優勢。

臨床→病理學／代代充實沖淡失落

本科畢業於蘭州大學的代代，今年「上岸」了，是青島大學臨床病理學研究生，也在某三甲醫院進行並軌規培。代代說，以後，她可以從事病理學科相關工作，不用再在臨床方向做不喜歡的事了。

中國的研究所考試「高考化」的情況已愈來愈嚴重。（新華社）
中國的研究所考試「高考化」的情況已愈來愈嚴重。（新華社）

在高考填報志願時，父親覺得學醫有利於就業，他把代代所有的填報選項都填成了臨床醫學，於是「痛苦和卷」構成了代代對本科生活的所有回憶。一方面，同學之間激烈的競爭讓她喘不過氣；另一方面，雖就讀於臨床專業，但她從心裡抗拒臨床相關操作，她無法接受拿針在清醒的人身上做穿刺等醫療操作。

2021年，在考研本校失敗後，代代回到家鄉的一個三乙醫院工作。在醫院輪轉時，她依然逃不掉必要的臨床操作。她性格內向，同事之間的人際關係也令她困擾，這一切都推動她備戰第二次考研。在擇校時，代代也考慮過985、211院校，但邊工作邊考研讓她無力分出更多的時間和精力備考。她從小生活在內陸地區，這一次，她想去海邊看看。在一眾臨海城市中，她選擇了醫學專業相對不錯的青島大學。

「沒有落差是不可能的。」代代說在得知順利「上岸」的那一刻，自己感受到的並不是喜悅，而是擔憂和焦慮，尤其是看到本科同學二戰「上岸」985後，她有些後悔自己當時為什麼沒有再勇敢一些。不過很快，這樣的失落就被青島的海風、充實的生活沖淡了。

985校→滑進雙非／石雪認清光環背後

同學們不是保研清北，就是留學名校，人往「高處」走，在2020年被調劑到某「雙非」高校學新聞傳播的石雪也有過類似的失落感。

石雪曾在某「雙一流」高校學海洋學，儘管也是調劑的專業，但海洋學宏大又神祕，讓她覺得很有趣。但這一學科的畢業生在就業市場上不算受青睞，前輩們的出路不外乎兩種：繼續往上讀，或考公進入體制內。她本科時成績中等偏上，離保研的距離很近，跟著做過不少科研項目，也發過論文，如果考研本校，有不小的把握。但石雪看見同實驗室讀博的學長學姐們不少需要延遲畢業時，還是決心跨考一個便於就業的方向。

第一年考研，她離北大的分數線差了十幾分。「上岸」無望後，她也試圖找工作海投，過了不少公司的初篩，「但只要看到專業，基本上都把我Pass掉了」。在找工作的過程中，石雪覺得自己的名校光環「好像破碎了」。

在見識過壓力後，石雪積極準備調劑。一開始，她看了很多985學校的調劑招收，發現這些學校的調劑要求十分嚴苛，於是她一步步降低預期，一層層向下篩選，從985到211，一路下滑到「雙非」。

身邊有優秀的同學去了加州大學伯克利分校、帝國理工等名校，而她接受了一所沿海城市「雙非」高校的錄取。她想，身邊人或多或少會關心自己去一個比原來學校差的地方，過得如何，為了避免這種窺探，研究所一開學，石雪就關閉了朋友圈，不再關注別人也不接受別人的關注。

在剛剛入學時，石雪曾偷偷加入豆瓣「985廢物引進計畫」小組，並給自己貼上了「失敗者」的標籤。入學後，與自己和解的過程並沒有她想像中的艱難和漫長。石雪發現，身邊的同學和自己經歷類似，「很多人都是調劑過來的，都很優秀，不只是你一個人這樣」。讀研後，石雪最大的感受是，她不再關注學校光環帶來的榮譽感，取而代之的是思考個人價值的實現和個體意義的追尋。「學校不再是我身上的一個名號，我會更多地思考自己能做什麼，而不是名校光環能帶給我什麼。」

「形勢嚴峻」是考研大軍必須面對的現實問題，圖為圖為去年12月25日西安學子有序參...
「形勢嚴峻」是考研大軍必須面對的現實問題，圖為圖為去年12月25日西安學子有序參加2022年全國碩士研究生招考，在外等待入場。（中新社）
數字／考研大軍有多少？
數字／考研大軍有多少？
詞彙／考研調劑是什麼？
詞彙／考研調劑是什麼？

就業 醫學 高考

上一則

上海迪士尼今起關閉部分營業 中國防疫收緊新跡象

下一則

德媒：德擬批准中資收購晶片商Elmos

延伸閱讀

羈絆（二七）

羈絆（二七）
Xavier大學與台南市成大締結姊妹校

Xavier大學與台南市成大締結姊妹校
專家談升學 常春藤偏愛寒門生

專家談升學 常春藤偏愛寒門生
搶救房市「銀十」 青島推「手拉手」團購房

搶救房市「銀十」 青島推「手拉手」團購房

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認