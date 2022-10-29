「逆向考研」名校生自我和解 找回個人價值

中國的研究所考試競爭激烈，「逆向考研」是不少名校畢業生的務實選擇。(新華社)

前言：「逆向考研」近日成為熱詞。所謂「逆向考研」是指雙一流高校本科畢業生報考「雙非」高校研究生，也有人把「雙非」高校擴大理解為非985高校、非211高校。學生從較高級別高校考到較低級別高校深造，與自己和解是當務之急。

武漢科技大學日前披露了「逆向考研」數據：在2022級的研究生中，有159人本科畢業於雙一流院校，其中不乏同濟大學、華中科技大學、中山大學等名校本科生。成都商報報導，武漢科技大學並非孤例，今年各地不少「雙非」高校（非一流大學、非一流學科建設）的研究生生源裡頻現「名校本科生」的身影。

在「人往高處走」的世俗之見中，放棄名校光環是否意味失敗？在唯名校論的社會風氣下，他們如何調適自我、如何做出忠於本心的抉擇？

工科→新聞傳播／齊貝林為志趣拚一把

齊貝林不認為自己的選擇是被動的，為了踏進現在專業的大門，她輾轉了三年。她本科就讀於中國農業大學機械設計、製造及自動化專業，因為是理科生，2015年高考 後，她順理成章地選擇了工科專業，這本該是人生再正常不過的成長軌跡，最終卻演變成一條錯誤的路。

齊貝林在準備考研。 （取材自紅星新聞／受訪者供圖）

進入大學後，她逐漸感受到自己和周圍環境格格不入。她喜歡讀人文社科類書籍，參加校園媒體的工作。她「像一個異類」闖入了工科的世界，雖然環境不「卷」，但她總開心不起來，只想熬完大學四年，對未來也沒有考量。

2019年本科畢業後，她先是加入了考公大軍。經過五、六次失敗後，齊貝林做了一個大膽的決定，「不如去考新聞傳播專業，選擇自己喜歡的事，拚一把」。

2020年，齊貝林以中國傳媒大學為考研目標，備考了三個多月，但連複試的入場券都沒拿到。第二次考研，她開始降低預期，「一開始有架子在，覺得自己是985重點大學畢業的，必須要選一個更好的（學校）。經過第一年的捶打，心氣沒那麼傲了，不會把985或雙一流放在第一選擇了」。

至少，不論向上或向下流動，考研讓人能延展出新的可能和不同以往的就業 選擇。

來到上海理工大學後，齊貝林感覺很滿意。心儀的城市、喜歡的專業、志趣相投的同學，這一切讓她覺得自己終於踏上了正確的軌道。「我追求的不再是一個好大學的名號，我想真正學點自己想學的東西。」

齊貝林說，上海理工最吸引她的點是「工文結合」的辦學理念，雖然在新聞傳播專業，但在課程學習中，她還是會和數據、編程打交道。她在本科就學過編程，這給她帶來優勢。

臨床→病理學／代代充實沖淡失落

本科畢業於蘭州大學的代代，今年「上岸」了，是青島大學臨床病理學研究生，也在某三甲醫院進行並軌規培。代代說，以後，她可以從事病理學科相關工作，不用再在臨床方向做不喜歡的事了。

中國的研究所考試「高考化」的情況已愈來愈嚴重。（新華社）

在高考填報志願時，父親覺得學醫有利於就業，他把代代所有的填報選項都填成了臨床醫學 ，於是「痛苦和卷」構成了代代對本科生活的所有回憶。一方面，同學之間激烈的競爭讓她喘不過氣；另一方面，雖就讀於臨床專業，但她從心裡抗拒臨床相關操作，她無法接受拿針在清醒的人身上做穿刺等醫療操作。

2021年，在考研本校失敗後，代代回到家鄉的一個三乙醫院工作。在醫院輪轉時，她依然逃不掉必要的臨床操作。她性格內向，同事之間的人際關係也令她困擾，這一切都推動她備戰第二次考研。在擇校時，代代也考慮過985、211院校，但邊工作邊考研讓她無力分出更多的時間和精力備考。她從小生活在內陸地區，這一次，她想去海邊看看。在一眾臨海城市中，她選擇了醫學專業相對不錯的青島大學。

「沒有落差是不可能的。」代代說在得知順利「上岸」的那一刻，自己感受到的並不是喜悅，而是擔憂和焦慮，尤其是看到本科同學二戰「上岸」985後，她有些後悔自己當時為什麼沒有再勇敢一些。不過很快，這樣的失落就被青島的海風、充實的生活沖淡了。

985校→滑進雙非／石雪認清光環背後

同學們不是保研清北，就是留學名校，人往「高處」走，在2020年被調劑到某「雙非」高校學新聞傳播的石雪也有過類似的失落感。

石雪曾在某「雙一流」高校學海洋學，儘管也是調劑的專業，但海洋學宏大又神祕，讓她覺得很有趣。但這一學科的畢業生在就業市場上不算受青睞，前輩們的出路不外乎兩種：繼續往上讀，或考公進入體制內。她本科時成績中等偏上，離保研的距離很近，跟著做過不少科研項目，也發過論文，如果考研本校，有不小的把握。但石雪看見同實驗室讀博的學長學姐們不少需要延遲畢業時，還是決心跨考一個便於就業的方向。

第一年考研，她離北大的分數線差了十幾分。「上岸」無望後，她也試圖找工作海投，過了不少公司的初篩，「但只要看到專業，基本上都把我Pass掉了」。在找工作的過程中，石雪覺得自己的名校光環「好像破碎了」。

在見識過壓力後，石雪積極準備調劑。一開始，她看了很多985學校的調劑招收，發現這些學校的調劑要求十分嚴苛，於是她一步步降低預期，一層層向下篩選，從985到211，一路下滑到「雙非」。

身邊有優秀的同學去了加州大學伯克利分校、帝國理工等名校，而她接受了一所沿海城市「雙非」高校的錄取。她想，身邊人或多或少會關心自己去一個比原來學校差的地方，過得如何，為了避免這種窺探，研究所一開學，石雪就關閉了朋友圈，不再關注別人也不接受別人的關注。

在剛剛入學時，石雪曾偷偷加入豆瓣「985廢物引進計畫」小組，並給自己貼上了「失敗者」的標籤。入學後，與自己和解的過程並沒有她想像中的艱難和漫長。石雪發現，身邊的同學和自己經歷類似，「很多人都是調劑過來的，都很優秀，不只是你一個人這樣」。讀研後，石雪最大的感受是，她不再關注學校光環帶來的榮譽感，取而代之的是思考個人價值的實現和個體意義的追尋。「學校不再是我身上的一個名號，我會更多地思考自己能做什麼，而不是名校光環能帶給我什麼。」