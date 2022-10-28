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裸辭不上班 年輕人走上一條條不一樣人生思路

中國新聞組／整理
32歲的梁鐵心結束近五年在廣州的工作生涯，回到老家廣東雲浮市。(取材自微信)
32歲的梁鐵心結束近五年在廣州的工作生涯，回到老家廣東雲浮市。(取材自微信)

一直以來習慣的生活，一定是最適合自己的嗎？如果不滿於現狀，要不要勇敢放棄現有的生活，追求改變？裸辭不上班的一些年輕人，他們正打破僵局，尋求新的可能。

在豆瓣小組「裸辭群眾小型交流組織」裡，有20多萬人交流著離職經驗，「該辭嗎」是最常有的擔憂。想離開已感受不到熱情的工作崗位，又怕經濟形勢不好，找不到新職。但對一些年輕人來說，裸辭只是轉換生活模式的一個開關，為的是進入自己的「A級狀態」。36氪旗下「後浪研究所」微信公眾號分享了三個年輕人的裸辭經歷，故事裡是一條條不一樣的人生思路。

★32歲歸鄉人 村裡唯一青年

32歲的梁鐵心1月中旬結束了近五年在廣州的工作生涯，回到老家廣東雲浮市，一個只有五個人居住的小山村，過上了種菜澆花的悠閒生活。他打算告別城市生活，開啟一段「間隔期」。

梁鐵心畢業於廣東一所大學的中文系，迄今他換了四份工作，在高校做過宣傳，在教培機構做過講師，也在科技公司和中小學做過行政崗，過量加班、官僚作風、KPI製造的精神壓力等「辦公室疾病」，精神上「負債累累」，使工作的價值和意義感成了一件稀缺的東西，讓他感受到一種絕望。

雲浮老家的房子在兩年前就建好了。村子人煙稀少，梁鐵心是唯一的年輕人。剛來的幾天，夜晚寂靜的山裡，只有他一人在陰暗的老房子裡，只敢開著燈入睡。但兩周後很快習慣了，不如說，在一個人獨處的時候，他找回了遺失很久的自由，既是身體上的，也是心靈上的。

在山村裡，他的作息是每天睡到自然醒，給農作物澆澆水，午後如果睏了，就小憩一下，晚上再看書寫字。每個月500到600元人民幣（約68到82美元）就可以滿足日常生活需求，不用特別為生計煩惱，不再勉強自己和人進行繁瑣無意義的對話，他有更多閒暇聽聽清脆的鳥鳴，和埋頭吃草的老牛對視「聊天」，心情也變得愉悅。

廣東的山區氣候很潮濕，起霧的山，有一種朦朧的意境。他在菜園裡種下青瓜、冬瓜、茄子、番茄、枸杞、生薑，最近又新栽了幾顆白菜心，每天早晚給菜園澆澆水。他不需要嚴格地去做時間規畫，只是憑心而動。有時單純想出去走走，找一塊土地躺下，隨便想一些事情。

回到鄉村後找回的這種自由，意味著重新拿回生活的主導權，拓展思維邊界。隨著心態的舒展，以往嗓子發炎、感冒鼻炎等小毛病也漸漸消失了。他有更多時間完成一些帶有哲思的個人創作，享受這種不受限的狀態。

卡西近期搬到大理。(取材自微信)
卡西近期搬到大理。(取材自微信)

★25歲零工族 快樂不再羞愧

裸辭後的間隔年，放空自己，嘗試不同的新鮮事物，會發現生活不只有一種固定的形式。25歲的卡西也是如此。2020年，她入職首都一家互聯網大廠的運營崗位，工作壓力繁重，但她熱愛學習，工作對她來說就像一場「人際遊戲」，充滿樂趣。

但很快，這股新鮮勁兒過了。在大公司裡，做的內容是循環的，思維方式也很難有創新點。她沒日沒夜地工作，「那個時候，完全就是在做體力性的勞動，很難再看到個人的成長進步」。入職半年後，她就開始醞釀裸辭的想法。沒有一份固定工作，以後活不下去了，怎麼辦？

猶豫持續了數月之久，某個周末清晨散步，看到北京的環衛工人們在街上忙碌著，她突然感到一陣釋然。「在北京還有這麼多普通人，大家不都是一樣地生活嗎？為什麼離開互聯網大廠，我就會活不下去呢？」她認為，「我想要有一份收入，但工作有成千上萬種，總可以找到一個能快樂地賺錢的事情」。

裸辭後的第一個月，沒有固定職業，卡西也完全沒有閒下來。離職交接後的第二天，她已經接到一個新的外包項目，馬上啟程去了下一座城市，一邊玩一邊工作。

起初做兼職、打零工時，她什麼活兒都幹，幫某個品牌寫過rap歌詞，寫過脫口秀的台詞，也做過抖音直播腳本、視頻編導腳本、付費情感諮詢，甚至還給丹麥某個社區做內容平台管理，主動發掘後，她發現零散的工作機會不少，有沒有一種可能，自己能夠長期持續這種自由職業呢？

辭職後，她完全沒有空窗期，依然有成堆的工作要幹。但沒有了大公司的職場「監視」，她的效率都提升了不少。「在辦公室裡，領導總是希望看到你表現得很辛苦，我們會把辛苦當成一種讚揚，而不是把快樂當成一種讚揚。快樂是一種羞愧」。而現在，快樂不再是一種羞愧。

離職後，生活依然忙碌，但她多了很多自由時間，能夠嘗試更多興趣領域，學日語、學跳舞、找滴滴司機錄播客、去咖啡館應聘服務生、詢問建築設計院實習機會…那些被大廠束縛的時間解放了，她利用這些工作外時間，投入到照料自己的身體和精神世界上，比如規畫每天的食譜、整理一周要看的書單、挑選今天外出散心的目的地。

在一種正向的情緒反饋環境中，卡西的身心都能夠更好地迎接變化，與職場中所謂的「title」和解；愛上自己從事的所有種類工作，漸漸找回了剛入職大廠時的那種興奮。

Elaine在墨西哥小鎮街頭陪智利朋友擺攤。（取材自微信）
Elaine在墨西哥小鎮街頭陪智利朋友擺攤。（取材自微信）

★35歲窮遊者 走遍30個國家

35歲的Elaine是一個「閒不住」的人，發現當下所處的環境不符合自己的理想狀態時，她會毫不猶豫地放棄目前的專業、工作，去尋求一種更好的存在方式，讓自己更好。

本科畢業，她順利保送直博「多智能體」研究方向（無人機相關專業），這是一個讓人艷羨的機會。但這個專業她沒那麼喜歡，畢業後進入了汽車行業。工作前三年，她重複著一年跳槽一家公司的頻率，離開的原因都是感覺當時的工作內容「太沒挑戰了」。

於是，2018年，31歲的她又放下已有的一切，拿著澳洲旅行工作簽證，開啟海外間隔年，一年多才重回職場。這時，她還沒背上車貸、房貸，也沒有結婚生子的計畫。「三年是一個階段性的坎，再不變一下，以後可能就倦怠了，一直穩定下去了」。

Elaine暴雨中在墨西哥偏遠山區徒步後的鞋。（取材自微信）
Elaine暴雨中在墨西哥偏遠山區徒步後的鞋。（取材自微信）

從讀博開始，她一直保持著不定期窮遊的習慣，到現在已走過30多個國家，經常以沙發客的形式住在本地人家裡。在海外的旅居生活，通過不斷和他人接觸，她接觸到多元的文化價值觀，對生活有了新的認識，也結識了很多生活瀟灑的背包客。

比如，有一個40多歲的西班牙人兼職做餐廳服務生，每年只打半年工，剩下半年自己出門玩，隨便找人聊天。另一個俄羅斯人，上午工作，下午出門玩，半工半玩、勞逸結合。她也見過一個旅居十年的英國人，全身的行頭只有一個書包那麼大，他告訴Elaine，「旅行久了，你會知道人有很多不同的生活方式，不管怎樣你都可以過完這一生」。 

在外界看來，他們可能都是不務正業、不走傳統路線，無穩定工作、無穩定收入、居無定所，但那是他們自己最理想的生活。對於Elaine來說，完美狀態就是達成生活和工作的平衡。

「工作到996的極限時就特別想要休假，休假到極限，又會很想工作。」Elaine覺得自己是個不滿足於平淡的人，當她察覺到電池已經耗損過大，就會果斷換一個新電池，切換一個生活模式，再次給自己加滿油。「因為人生就是在不同的狀態中搖擺，再愛上自己的每個狀態，並為每個狀態下的自己全力以赴」。

報導指出，很多人不時會陷入emo（emotional縮寫，意謂「情緒硬核或情緒化硬核」），懷疑自我，提不起幹勁，又討厭自己的低沉狀態。而每個人的A級狀態，需要自己探尋，即使在間隔期，只要全身心投入熱愛的事情中，就能感受到積極的力量。

對一些年輕人來說，裸辭只是轉換生活模式的一個開關。此為示意圖。（中新社）
對一些年輕人來說，裸辭只是轉換生活模式的一個開關。此為示意圖。（中新社）

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