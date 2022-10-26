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奢侈品鑑定師 辨真假 識人心

中國新聞周刊／殷萬妮報導
隨著奢侈品的消費群增加， 奢侈品鑑定師行業也成為中國的新興行業。圖為示意圖。（路透）
隨著奢侈品的消費群增加， 奢侈品鑑定師行業也成為中國的新興行業。圖為示意圖。（路透）

資深的鑑定師們甚至僅憑幾秒鐘便判斷出一件奢侈品的真偽。但鑑定工作背後的人心，並非從業日子久了便能清晰判斷，印證了所謂「辨真假易，識人心難」。

近年，隨著奢侈品消費需求的擴大和二手奢侈品市場的發展，奢侈品鑑定漸成人們的特定需求，奢侈品鑑定師也成為中國一個新興行業。奢侈品可以是消費品，但對一些人來說則是巨大的利益。在關於真假的「謊言」中，不僅消費者很難確認自己花了大錢買到的東西是正品，連奢侈品鑑定師也要設法保護自己。

人會說謊 但皮包不會

每年情人節和七夕節前後，不少奢侈品品牌會推出一些限量款產品。那段時間，奢侈品鑑定師也會更忙一些。從業10年的奢侈品鑑定師田哥回憶，某年情人節後，一位女性客人拿來了好多款奢侈品皮包讓自己鑑定，其中有真也有假。

田哥正在進行日常鑑定工作。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）
田哥正在進行日常鑑定工作。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

在不少客人眼中，自己的另一半給自己送一個「贗品」，那他／她對自己的感情也會「打折」。有一位男性消費者給女朋友買了假貨後，甚至偽造了田哥出具「鑑定為真」的紀錄給女友看，最後女友去別家鑑定機構認定為假貨後找上門來，讓田哥哭笑不得。

「我只能告訴對方，我們這邊一定要有支付紀錄後才會給客人出具鑑定報告，如果您男友沒有和我們的支付紀錄，那就說明他一定沒有來我這裡鑑定過，這份紀錄也是他偽造的」，田哥說。

此外，「朋友」之間的買賣行為也容易催生贗品的流通。田哥說，有顧客遇朋友沒錢還帳，拿包抵債，結果對方拿來鑑定發現包是假的，再去找朋友發現對方沒了蹤影；「也有顧客遇到室友拿奢侈品的服裝、鞋子、包來替代房租，結果其中唯一的真包價格連房租的零頭都抵不上。

田哥還遇到過一個來賣二手包的顧客，第一次拿了一款真包來賣，以低於市場價的價格賣出，為了與自己拉近關係。第二次拿了兩個一真一假的同款包。「他先把真的遞來，再以另一個是同款為由企圖躲過鑑定，蒙混過關。」

真假之間 沒模糊地帶

田哥的工作台的玻璃上貼著一句話：「真相只有一個，只出結果不做說明」。他介紹，這樣做是出於保護行業的目的，他曾遇過假冒客人的造假商拿著一個假包來鑑定，「比起鑑定結果和是否被騙，對方更在意是從哪幾處看出來是假貨。此時我就要非常謹慎地做出解釋」。

隨著客戶鑑定真假的需求變大，田哥開始去國內外交流、學習相關知識，整理出一套系統的鑑定點，即奢侈品特有的防偽工藝點。拍攝大量的實物照片、發現鑑定點、歸類整理、反覆驗證，是建立數據庫的日常工作。其中，驗證鑑定點是最重要的一環，需要人工完成。

「一款包，不僅要查看在售的樣子，還要分別查看最近年份的包的樣子、不同國家生產出的工藝是否存在差異等等。如果能確認一處工藝存在統一的標準，那麼它就可以作為一個鑑定點」，田哥說，即便是正品，也有顧客對瑕疵部位存疑而來求證真偽，去專櫃觀察鑑定點的工藝特徵是解疑的捷徑。

仿冒工藝 不比正品差

「一些假包在質量和工藝上甚至不比正品差，如果沒有大的數據庫，單純靠一個人的經驗去判定，很容易出錯」，田哥說。

從業也超過10年的奢侈品鑑定師閆闖曾在一家頭部奢侈品電商平台做鑑定助理，而後升任鑑定師。那時，閆闖每天工作時長約8個小時，平均每天鑑定500多件產品，通常每件商品只需要3到5秒的鑑定時間，這意味著要想在規定時間內看完商品，每一件不能停留超過2分鐘。

閆闖在鑑定包的真偽。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）
閆闖在鑑定包的真偽。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

閆闖的老師叫張琛，他是當時一家頭部奢侈品電商平台的首席鑑定師。在接觸奢侈品鑑定初期，他自學了相關知識，後來乾脆花高價報名去日本奢侈品協會的培訓課程。「2009年在日本學習奢侈品鑑定課程的費用是108萬日元，一共80個課時，用了半年才上完。」張琛說。

在田哥和張琛看來，奢侈品鑑定的工作是一個持續學習的過程，日常工作便是持續學習的機會，因為造假商也在不斷「進步」。張琛介紹稱，一款市售12萬元（人民幣，下同，約1.65萬美元）的皮包，造假商使用的成本甚至會高達5萬元，五金顏色、使用材料、縫製工藝、特殊標記都是鑑定真偽的點，只有所有的選項都對，才能指向「真品」那個結果。

田哥店內展櫃裡的愛馬仕喜馬拉雅包。（取材自錢江晚報）
田哥店內展櫃裡的愛馬仕喜馬拉雅包。（取材自錢江晚報）

除了官方渠道 80%是假貨

這兩年奢侈品鑑定師越來越多，有人分析這與奢侈品行業的市場增速有關。張琛認為，市場增長加速一定程度上與代購處於紅利期相關。尤其前幾年，微商代購野蠻發展，意味著消費者花正品的價格卻買到假貨的風險也可能增大。

據「要客數據」顯示，除奢侈品牌官方渠道外的其他渠道，假貨率高達80%以上：非直營專賣店平均假貨率在20%至30%，集成店假貨率超過60%，奢侈品代購假貨率高達80%以上，微商假貨率更是超過95%。目前在中國市場，假貨可見度已然超過真貨可見度，超高的假貨滲透率使得奢侈品假貨的數量已經是真貨數量的6倍之多。

「奢侈品專櫃並不支持驗貨，銷售人員也不具備技術能力去判斷真偽。代購或一些商家通過『專櫃驗貨』、『員工福利』、『積分兌換』、『原單貨』等話術去騙取消費者信任，他們當中有不少都是賣假貨的」，閆闖說。

二手交易 最容易上當

他曾遇到有消費者被代購騙了近400萬元的情況。「一位顧客從天津開車來北京，拿來的四個愛馬仕包都是假的」。在閆闖看來，一次性購買4個愛馬仕鱷魚皮新包很難，首先它的數量少，有購買條件，加上配貨可能要花300萬元，4個包就需1200萬元。「代購以400萬元的價格賣出4個包，肯定是有貓膩的」。

除了代購玩貓膩以外，造假商還會偽裝成客戶把假貨賣到二手奢侈品店，很多假貨也就通過二手商品交易這條渠道流入市場。鑑定二手奢侈品包程序也需要更嚴謹。

田哥在鑑定新包時，甚至能通過味道得出判斷，一些假包有很濃的膠水味，而這種味道幾乎不會在專櫃的包上出現，但這種方法並不適用於二手包；為避免出現誤判，他會設置一檢、二檢和三檢的流程，有爭議且難驗證的商品就建議顧客退貨，以防日後出售遇到麻煩。閆闖則遇過造假商開高價企圖聘請他擔任顧問，以批量生產「以假亂真」的高仿產品。

消費者在奢侈品鑑定的售後服務上得不到保障，偶爾也會出現不同的鑑定機構得出不同結論的情況。張琛說，這是沒有一套鑑定標準和流程規範所導致。

今年3月，中國出入境檢驗檢疫協會奢侈品專業委員會在北京成立，在張琛看來，從無序階段跨入到有序階段，奢侈品鑑定行業仍有很長的路要走。

圖為顧客在上海一家二手奢侈品商店裡選購展示的包包。（路透）
圖為顧客在上海一家二手奢侈品商店裡選購展示的包包。（路透）

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