年輕人回農村 尋找現代桃花源

雪靜的民宿所在地，背山面水，綠草鮮花，在院子裡、房間裡都能看到雪山。 (取材自深燃／受訪者供圖)

前言：近日「女子北漂16年存40萬回農村」一事引發熱議。不在大城市為碎銀幾兩起早貪黑，回到農村老家面朝黃土背朝天生活，正成為一些年輕人的選擇；而回農村後，有人再也不走了，有人選擇做「候鳥」，有人則還沒想好。

30來歲，他們離開大城市回到農村老家，全年吃食自給自足，每月花銷銳減，生活規律後鼻炎、失眠、脫髮「城市病」也消失了，聽起來夢幻、愜意；但沒有外賣送上門，取快遞不方便，找不到有共同語言的同齡人……他們也說，農村不是世外桃源。以下是他們的故事，應受訪者要求，文中雪靜、大喜、春生、倩倩、小魚為化名。

計畫住一年 規畫大未來

大喜 | 31歲 河南

2017年研究生畢業一年後，「大喜」從河南到上海，進入一家教育相關的公司。過去五年裡，「大喜」從普通的文案專員成長為內容運營總監，但是走到這一步，就很難再往上了，最重要的是，工作給自己帶來的價值感也逐漸下降，於是有了離職念頭。

今年5月，31歲的「大喜」離職了，計畫回農村生活一年，作為Gap Year（空檔年） ，用這一年思考及行動，接下來的人生怎麼走。

現在「大喜」已經在農村生活3個月，一邊遠程辦公，一邊也著手準備讀書的計畫，報考雅思、查找心儀學校、準備文書材料等等。回顧過去三個月的生活，「大喜」說，物質生活差距比較大，再也不能隨手叫一杯奶茶，但精神生活其實跟以前一樣，看書看劇，而且時間更多了，看的內容也更豐富了。

另外，「大喜」的心態發生巨大變化。過去心心念念離開小農村去看更大的世界，體會大城市的繁華，但是，「大喜」現在覺得，就算將來出國留學體會不同國家的文化，歸來之後，最終還是會回到農村繼續生活和創造。

抬頭見雪山 開夢想民宿

雪靜| 30歲+ 四川

回農村前，30多歲「雪靜」在北京 工作了九年，做到企業中層。「雪靜」一直以來就很喜歡安靜的地方，加上在大城市工作忙、壓力大，無法兼顧自己感興趣的事，因而逐步就有了回四川農村生活的想法。

「雪靜」2018年先回成都成立一家文化公司，並開了一家同名素食餐廳，想著經營三到五年，一邊推廣素食文化，一邊積累客戶，等時機成熟再到藏區定居做民宿。後來餐廳因為一些原因沒有繼續運營，2020年左右「雪靜」直接來藏區做支教老師，同時租下一個古老的房子20年，今年夏天，夢想中的民宿開業了。

民宿所在地，背山面水，綠草鮮花，在院子裡、房間裡都能看到雪山，附近還有很大的一個牧場，可以騎馬。在大城市裡的朋友都很羨慕她過上「詩和遠方」的生活。雖然不方便的地方也有，但「雪靜」覺得自己都能克服。

去年有公司以比較優厚的待遇邀請她回去上班，她沒有接受。「雪靜」對回來以後的生活非常滿意，她說未來不會考慮回到一線城市，如果有離開的想法，可能最多去成都。

生活開銷少 豐儉看個人

倩倩| 32歲 四川

倩倩一家正在建陽光房。 (取材自深燃／受訪者供圖)

倩倩2013年大學畢業後，在北京工作兩年期間，壓力大到精神性脫髮，一度是個光頭。兩年後，和愛人一起搬到成都生活。生完小孩她又做了兩年傳媒工作，壓力大，脫髮又犯了，她索性辭職在附近小區開花店。倩倩2019年跟朋友合夥開西餐廳，廚師希望有能夠溯源的食材，她就去農村簽一塊地做農場。後來西餐廳開垮了，但農場保留下來了。

現在倩倩一家三口和公公婆婆都住在鄉下，她的愛人程序員每天開車去成都上班，她和公婆打理農場生意。現年32歲的倩倩說，農場種的東西足夠我們家一年四季的吃食，大規模種植的有10種水果。

到底有多少錢才能回農村，倩倩認為豐儉由人。「農村的生活開銷少，這是肯定的。其他就要看你究竟為了什麼回到農村，如果是為了創業，那和在城裡沒什麼區別，只不過就是換個賽道，還是一樣卷。」

雙手種三餐 美好卻殘酷

小魚| 30歲 浙江

小魚自己種的菜。 (取材自深燃／受訪者供圖)

30歲小魚小余今年6月從工作生活了6年的杭州回到浙江淳安縣農村老家。

小魚2016年從重點大學畢業，在華為工作兩年，又在金融行業工作了三年，去年自主創業，人生就按照這個路線走下去大概率也不會出錯。但是，杭州的空氣、交通、「網紅之都」的浮躁氣息等時常讓小魚感到焦慮，嚴重到影響正常生活，小魚還因此患上了鼻炎。

小魚高中以前都在農村生活，現在過上「日出而作，日落而息」的日子，作息調整好了，每天有2-3小時種花種地，2-3小時做飯，4小時看書，現在已經看完10本了。算了一下，現在一萬塊錢可以用一年，這是小魚以前在杭州一個月的開銷。而老家空氣好得多，鼻炎現在也好了很多。

不過，農村生活是現實的，靠自己雙手種出一日三餐聽起來美好，但也不簡單。今年夏天，村裡的水田成了旱地，土地開裂，水稻遲遲抽不了穗，到現在都沒收割。

小魚考慮過回城市，但不是大城市，可能會去雲南、貴州看看，也可能在杭州附近的新區、郊區生活，原則是想要偏僻一點，和農村和田野接近一些，不再捲進城市的中心了。

經濟再不濟 也比上班強

春生 | 29歲 福建

「春生」2016年大學畢業後到廣州做廣告文案，經常要通宵加班，半年後就得了胃炎。後來工資最高的一份工作，稅後到手是9000元，但一個月最多也只能存下一兩千元。

「春生」福建老家是白茶的原產地。2020年，「春生」開始在網上做副業，賣老家的茶葉，趕上直播帶貨火了，副業有了起色，想到在大城市工資不高，通勤時間長，也存不到錢，就動了想要回農村的想法。

回老家後，依托原產地的優勢，爸爸製茶，「春生」在網上直播、銷售，每個月的收入有2、3萬。「春生」直播帶貨也有一個適應的過程。一開始做直播的時候，非常不好意思，也會非常緊張。但現在做久了，已經能自如地聊天了。

「春生」說，在老家睡覺也睡得很香，身體很輕鬆，不會覺得好像有很多東西壓在心裡。之前在大城市上班的時候，總覺得睡不夠，即使是中午能睡午覺，也覺得不夠睡。