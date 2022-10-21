拍樹等身照 專家先健身……一窺中國第一高樹如何量身高

作為此次科考隊的巨樹攀爬技術指導，劉團璽和隊友們一起爬到樹頂附近進行了高度測量。（取材自中國新聞周刊）

對於沉默的樹而言，人類只有真正了解它，觀察它，才知道它的美麗與脆弱，人類才懂得合理規劃自己的慾望，合理使用人類文明的技術和工具。

近日，由中國科學院植物研究所、「野性中國」工作室等組成的中國大陸巨樹科考隊發布目前「中國第一高樹」雲南黃果冷杉的等身照，經測量其準確高度為83.4米。值得一提的是，科考隊捨棄了激光雷達等科學技術，藉著無痕攀登，順利完成中國大陸第一次對80米高以上的巨樹進行攀測、攝影 和種質資源採集的綜合科考。

這棵雲南黃果冷杉被「驗明正身」為中國第一高樹，是今（2022）年5月，由中國科學院植物研究所研究員郭柯團隊對上西藏察隅鎮布宗村巨樹群落進行植被調查時所發現，郭柯團隊連續發現多棵高75米以上巨樹，雲南黃果冷杉經過無人機初步測量達到了83.2米，超過了分布於雲南省貢山縣的72米禿杉、西藏自治區墨脫縣的76.8米不丹松，以及台灣地區南投縣的81米台灣杉的測量紀錄。

中國新聞周刊報導，今年8月，科考隊再次赴察隅縣對這株雲南黃果冷杉進行了人工攀樹測量和區域調查，並結合無人機輔助測量的方式得出了巨樹的準確高度數據。

作為此次科考隊的巨樹攀爬技術指導，劉團璽和隊友們一起爬到樹頂附近進行了高度測量。劉團璽表示，巨樹科考計畫最早是野生動物攝影師奚志農的團隊發起的。多年前，國家地理雜誌上發布了美國的巨樹北美紅杉的等身照，奚志農也希望能為中國大陸的巨樹留影。

2018年2月，奚志農的野性中國之「巨樹計畫」在雲南省騰衝市開啟，旨在尋找、攀爬測量以及拍攝中國的巨樹。他們拍到了高度30多米的大樹杜鵑王，但沒有攀爬；後來在大理雲龍拍攝1200多歲的枯死的鐵樹。再到2021年9月，又拍了高黎貢山的72米高禿杉，而且科研人員也攀樹完成了科學的採集和研究。

中國「第一高樹」紀錄刷新，83.4米黃果冷杉等身照首發。（中新社／「野性中國」工作室供圖）

等身照如同身分證

到了今年，就是西藏察隅的83.4米高的雲南黃果冷杉，團隊第四次拍攝了巨樹等身照。巨樹等身照，相當於人類的身分證，對於樹而言，這是自然影像的紀錄，也是科普的紀錄。

事實上，發現察隅縣這棵雲南黃果冷杉的消息，最早是中科院植物研究所的科考隊伍在2019年科考調查時，從219國道的工程勘探隊那裡獲得的。今年5月再由郭柯團隊在無人機等的輔助下初步測量。後來，奚志農團隊對巨樹所在地做了風險評估，科考隊才決定來探索。

劉團璽表示，這次巨樹科考活動主要有三個目標，一是對中國大陸第一高樹的攀爬和精準測量，採取機械式直接測量法，精度更精確、誤差係數與因子更小，更精確直接，它的精準高度為83.4米，胸徑2.07米，在WIKIDATA 的全球巨樹身高數據庫中的排行為第18名。

空中俯瞰巨樹群落，虎頭蘭生長在30米高的樹上。（取材自上觀新聞／「野性中國」工作室團隊供圖）

使用無人機採集影像

二是使用無人機等器材，對巨樹等身照進行拍攝和影像採集，進行完整的自然影像紀錄，也就是等身照；三是深度研究，專家學者到樹上零距離科考，包括檢查巨樹的健康狀況，綜合觀察、研究、生物多樣性、附生植物，以及對分層高枝葉標本材料、附生植物、種質資源進行採集。

至於這次採用的無痕攀登，劉團璽表示，綜合科研，這是目前國際先進科考領域的一種成熟方法。拋繩、沿著主繩身著安全帶攀登，採取SRT技術為主（SINGLE ROPETECHNOLOGY，單繩技術簡稱SRT），結束任務後，採用雙繩下降，樹體不留任何人工物件甚至腳印。像全世界最高的樹，美國加州 的116米高的北美紅杉，也是通過人工攀爬測量的。

「我們通過無痕攀登，近距離地檢查巨樹的健康狀況，留下一些樹體本身的物理學、生物學的數據，同時對整個巨樹的分層高枝葉標本材料、附身植物、種質資源進行採集，這是其它測量方法無法實現的」，劉團璽說。

也有人提到，為什麼不是用科學技術進行測量？劉團璽表示，像無人機、激光雷達、遙感技術也可以測量樹高，但它的結果會存在一定的偏差，而且，無人機技術無法近距離考察巨樹。

科考隊成員們為巨樹量身。（取材自新民晚報／「野性中國」工作室供圖）

樹繩打13次才成功

談及為巨樹量身過程，劉團璽表示，作為攀樹技術的教練團隊，先在林中選擇了一棵20多米的大樹，給科考專家進行了3天的訓練，評估他們的心理狀態及體能技術。教練則用無人機飛行掛繩，讓無人機攜帶輕便體輕的攀樹豆繩，飛到冷杉的樹杈平行高空中釋放，豆繩另一頭下垂豆包墜地，再打繩結把攀樹繩拽拉上去。但嘗試了很多次都沒有成功，只好採用攀樹用的專業超級彈弓，把豆繩打到30米甚至40米的高空中去。

後面，團隊用豆繩把攀登用的主繩吊到半空中去，通過人工去做一個承重的測試。接著，3個攀樹師輪流把4根攀樹用的主繩掛到了樹頂的80米的位置，其它的三根繩子是60米和50米的空中。

劉團璽表示，這個過程中，團隊也不知道這個豆繩打五次能成功，還是打20次能成功，這就是野外做科學考察以及戶外運動的不確定性。終於在第13次的時候，把攀樹豆繩給打上去了。後來爬上樹以後，他們用捲尺完成了測量。

「之前我也參與了雲南高黎貢山保護區72米禿杉的攀測科考工作，禿杉王需要六個人能圍起，而這棵雲南黃果冷杉需要五人才抱起來」。

察隅河岸畔的巨樹群落。（取材自新民晚報／「野性中國」工作室團隊供圖）

巨樹地處偏遠 遊客難打卡

劉團璽表示，在這片森林裡，團隊還發現了大擬啄木鳥、栗頭鶲鶯灰喉柳鶯、黑頦鳳鶥等30多種鳥類；在巨樹周圍，還有碧鳳蝶、巴黎翠鳳蝶、網絲蛺蝶、西藏颯弄蝶等十幾種蝶類或昆蟲。巨樹的附生植物及其他被子植物、裸子植物等，也十分豐富。

不少網民憂心後續會有探險者去打卡，對巨樹及周邊的環境造成威脅。對此，劉團璽覺得不用特別擔心。

「從地理接近性來講，這棵巨樹所在的位置非常遙遠而偏僻，察隅是一個邊境 城市，要去巨樹所在的地方，需要經過邊防站等，如果普通遊客因為好奇想去打卡，不是隨隨便便就能過去。另外，我們在這次拍攝和科考過程中，也和當地的林草局、宣傳部等政府部門，還有附近村莊的村委會都溝通和交流了這件事，他們也會重視後續的保護工作」，他表示。

接下來，劉團璽說，後續科研人員還會開展調查和植被生態學的調查，比如像中國科學院植物研究所、上海辰山植物園的國家野生種質資源庫，還有其他一些研究人員，會針對這片地區的環境，對巨樹的生態機制，包括對收集的一些數據、資料進行深入研究。

仰望巨樹。（取材自新民晚報／「野性中國」工作室團隊供圖）

攀繩與考察相結合

「這次科考最大的意義就在於，首創了攀繩運動與自然考察相結合的成功案例，以往從未有過中國人攀爬並調查最高樹的工作。未來此類工作將更加深入、有效進行，也將會有更多的成果湧現」，劉團璽說，從生態學角而言，藏東南區域這一片是中國高樹分布分區域，如果要尋找更高的樹，應該也是在這個區域。

對於這次的科學考察引起不少回響，劉團璽表示挺欣慰挺開心的。但他對這次科考最具深刻感觸的，是大自然觸人的情緒和感受。

「很神奇。這棵樹活了380多年，其實它在樹群裡面很年輕，但我們人類在它面前是更渺小的。因為巨樹非常壯大，我每次爬上去的時候，都覺得彷彿看到了宮崎駿的「幽靈公主」裡面的原始森林，遠處的峽谷、鳥鳴和目之所及的各種植被，彷彿感受到了一種呼應和連接」，劉團璽說。

空中俯瞰巨樹群落，虎頭蘭生長在30米高的樹上。（取材自上觀新聞／「野性中國」工作室團隊供圖）