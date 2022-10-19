陸衝 真的是雙倍快樂？

一名女孩通過了陸地衝浪繞樁考試後舉手慶祝。（取材自中國青年報）

陸地衝浪並非望梅止渴，而是同時享有衝浪與滑雪 的雙倍快樂。年輕人從中獲得刺激的快感，中年人則視為一種解壓的陪伴。

今（2022）年，被譽為戶外運動網紅化的元年。夏天，街頭板類運動增添了新的成員「陸衝」。這種曾經在生活中聞所未聞的戶外運動，正迅速改變著人們的休閒方式，成為年輕人的新寵。

平地衝浪 享受快感

新京報報導，在很長一段時間中，滑板是街頭的「常客」。陸衝板是一種更適合平地滑行的滑板，其特徵是前輪與板底的連接處（即「前橋」）並非固定，而是可靈活轉動，對地面的包容性比較高，更方便玩家轉向，從而使人享受衝浪般的快感。

玩陸衝板的運動就稱為陸地衝浪，簡稱「陸衝」，又名「扭扭樂」，因運動者腳不蹬地，直接在板子上靠上半身發力扭動滑行而得名。由於整個運動軌跡與衝浪、滑雪極為相似，起初陸衝是國外衝浪、滑雪愛好者，在非浪季、非雪季的平替運動。如今卻越來越多地出現在街頭。

據美團數據顯示，今年6月以來，陸衝培訓體驗課的銷量與年初相比上漲了19倍。在小紅書 平台，搜索「陸衝」關鍵詞，相關的筆記分享已經超過8萬篇，其中包括動作教學、經驗分享、陸地衝浪板推薦等內容。業內人士普遍認為，2020年滑板入選東京奧運會項目，作為滑板分支的陸衝，也受到年輕人追捧。

陸衝成為年輕人的戶外潮玩。（取材自新京報／IC Photo圖）

今年北京冬奧會之後，很多人愛上滑雪，但滑雪受場地和季節限制，於是導致陸衝火了。陸衝愛好者嘎嘎（化名）認為，大眾對滑雪運動的認識逐漸普及，越來越多的人開始嘗試陸衝；且陸衝在熟練掌握後可作為一種「刷街」的代步工具，對於初次嘗試的人來說，門檻比較低。

一起陸衝 就是朋友

嘎嘎認為，陸衝最大的好處在於不需要指定的場地，只要有塊板子，隨時隨地都能趟上兩步。「這項運動真正令人著迷的地方，是它可以讓人在城市的水泥地面收穫滑雪和衝浪的感覺，這是一種十分獨特的體驗」。

與大多數戶外運動一樣，不少人玩陸衝同樣看中它的社交屬性。嘎嘎說，在玩陸衝的半年時間裡，加入兩個陸衝微信 群，群裡的成員除互相約滑，還會分享自己的陸衝視頻；其中的「北京陸衝青年」微信群約有300個成員，每天都會有不同人組織約滑活動。

「每次群裡有了約滑公告，很快就會有人『冒泡』回應，緊接著就是十幾二十人的『接龍』。大家自願報名，不收任何費用，哪裡場地合適就去哪裡」。成員有的互相認識，但大多並不熟悉，「英雄不問出處，能一起享受這項運動帶來的快樂就夠了」。

女性玩家 展示力量

正如嘎嘎所言，城市戶外運動一般具有較強的社交屬性。在線下，參與者通過加入社群或俱樂部切磋技術、結交新朋友。在線上，一部分積極嘗試戶外運動項目的愛好者，在平台上分享自己的運動經歷和心得。在線上線下的良性互動中，城市戶外運動逐漸形成集聚效應。

報導說，嘎嘎加入的另一個群，是只有女性的陸衝微信群。群主是32歲的靈祺，她說，組建這個微信群已經有一年多的時間，每次約滑後都會在朋友圈、小紅書等社交平台分享社群活動，慢慢地，開始有網友或微信好友加入，群成員也因此擴充。「不過最近三個月，能明顯感覺到新成員的『斷崖式增長』，越來越多的女孩愛上了這項運動。」

在靈祺看來，女孩子因為生理、心理結構都不同，在這項運動中相對弱勢。「對於女生而言，想玩好這項運動需要有和男生相同的勇氣和魄力，如果在只有女性的環境，大家更容易共同進步。」她說。

靈祺表示，戶外運動並非年輕人的專屬。「我們群裡有幾個40歲的姐姐，有的孩子已經在讀高中，但玩起來跟小姑娘一樣快樂」。每次和群成員一起約滑，都能感受到女性真正的力量，「大家在一起互相鼓勵，見證對方摔倒，見證對方的恐懼和勇敢，就會覺得沒有什麼是能打敗大家的。」靈祺說，未來她還計畫帶領群成員參加「碗池」考試。

好上手 中年入坑一大關鍵

如今城市裡火爆起來的陸衝運動，不只是年輕人專利。據相關數據統計，陸衝板消費數據有很大一部分其實是中年人貢獻的。

陸衝也吸引不少中年玩家。（取材自獵雲網）

界面新聞報導，飛盤、騎行、露營、槳板、腰旗橄欖球等戶外活動，在今（2022）年春夏一個接一個「竄紅」。這些活動不再是專屬於年輕人的新潮密碼，有些項目還湧進了大批中年人，其中，最新紅火起來的陸衝，就成了不少中年人早起晨練、茶餘飯後、帶娃遛彎均可兼顧的日常健身局。

沒有基礎 也可一試

陸衝對於參與其中的中年人來說，完全擺脫了衝浪、滑雪的影子而獨立存在，有沒有衝浪、滑雪運動基礎，都可以一試身手。城市中年人開始玩上陸地衝浪板，小紅書平台的相關筆記數量也從去年第二季度到今年第一季度暴漲312%。

據了解，目前一塊陸衝板的售價大約在1500到3000元（人民幣，下同，約416美元）之間，專門生產陸衝板的幾乎都是國外品牌，例如西班牙的slide、yow，美國的carver，澳洲的smoothstar。

據天貓國際公布的數據顯示，今年以來，包括「陸衝板」在內的進口滑板品類銷售額同比增長了三位數，其中95後、00後消費增速最快。根據「2022年輕人新潮運動報告」提供的數據，在年輕人喜愛的滑板種類排名中，排名第一的是雙翹板，占比52.29%；「陸衝板」排在第二，占比35.95%；分列三至五位的分別是長板、小魚板和電動滑板。

報導指出，二者數據結合來看，陸衝板並不是年輕人滑板消費的第一選擇，陸衝板消費數據有很大一部分是中年人貢獻的。

37歲的趙宇（化名）入坑陸衝十分偶然。他表示，晚上遛彎看見家附近商場前面的空地，總有人在玩陸衝。最初以為滑的是長板或小魚板，但速度和流暢度又不一樣，就好奇去問、去試了。趙宇以前也玩過一陣滑板，但他發現，陸衝更容易操控，上板之後不生澀，能夠很快玩起來。

一個人玩 不須社交

「足球、籃球、羽毛球這種，有對抗有競技的運動肯定好玩，但疫情影響下，有時候沒有合適的場地，有時候湊不齊人。但一個人玩的呢，跑步、騎行這些我都覺得太枯燥了。陸衝剛好了避開以上的不足，完全在我的需求點上。另外人到中年，其實不需要那麼多生人社交，一個人玩會兒，挺好的」。

陸衝板很多地方對中年人來說都更加友好。跟傳統雙翹板相比，陸衝板更方便站立找到平衡，所以更容易上手。陸衝板不需要反覆下板蹬地來獲取動力，只要基本技術運用得當，可以一直滑、一直滑，受傷風險降低，還能獲得不斷進階的快感。

現在小紅書搜索「陸地衝浪」，筆記數量達到60000多條。在消費內容社區「什麼值得買」，自4月1日至5月16日， 「陸地衝浪」關鍵詞商品的GMV同比增長1786.13%。

趙宇不久前購入一塊陸衝板中的熱門款型smoothstar77，他說：「由於大多數陸衝板都由國外進口，受疫情和運輸影響，有些熱門款，要麼缺貨，要麼就得提前預定」。