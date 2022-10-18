工時短、沒有KPI 寺廟真的是桃花源？

面臨「史上最難就業年」，不少年輕人急於逃避「內卷」，因此「卷」向寺廟。（取材自微博）

前言：工時不到6小時，月薪人民幣1萬元（約1390美元），還能做上一輩子；最大的收穫是快樂，也治好了「精神內耗」，寺廟恍如桃花源；但其實，寺廟也沒那麼容易躺平。

前不久，浙江湖州白雀法華寺一則招聘信息登上熱搜，獲聘擔任文史資料整理專員，月薪1萬，朝九晚五，還能周末雙休。在「史上最難就業 年」，這個來自寺院、令人心動的offer，據稱吸引上百人投簡歷報名。但寺廟真的是避風港嗎？有人急於在這裡解決「精神內耗」，也有年輕人在體驗後選擇重回職場，原因是難尋「上升空間」。

中國從2017年起開始流行「佛系青年」，想像中淡泊出世的寺院生活成了現代人的精神桃花源。開菠蘿財經報導，新冠病毒疫情未歇，又面臨今（2022）年這個「史上最難就業年」，打工人不但接收著就業形勢嚴峻、加班壓力太大的負面信號，還在住房、婚戀、教育等方面焦慮不斷，急於逃避「內卷」，不少年輕人因此「卷」向寺廟。 從2017年中國開始流行「佛系青年」，寺廟成了他們眼中現代人的精神桃花源。（取材自「降噪」微信公眾號）

不用加班 有自己的生活

七七在一家寺院內的文創禮品店做銷售，每天早上8點到達寺院，開始打掃衛生，等待遊客陸續前來。寺院周末和節假日的遊客多，七七的工作也更忙，所以她是周一到周五輪休。

成都文殊院是川西著名的佛教寺院，在院內一間茶室擔任主理人兼茶藝師的淨毅，作息和互聯網行業保持一致。淨毅每天早上10點前到達茶室，和同事一起打掃衛生、清理器皿等，中午11點對外營業後，開始重複點茶、上茶、解說等工作。寺院的工作不「卷」，因為KPI佛系，也基本不用加班。「周末我也有自己的生活」，淨毅稱。

「留野錦裡燒」是一家寺院傳媒部的攝影師，她每天早上8點在釘釘打卡，之後就背著相機在寺內閒逛，拍新菜品、拍文創產品、拍建築、拍僧侶、拍貓，拍完就順道在師兄那裡留下吃飯。她形容平日的工作就是「玩兒」，「晚上6點下班後，有時甚至還想再『玩』一會兒」。

在寺院工作，更多靠自覺，需要學習的知識也不少。

過去七七對寺院的了解僅限於燒香拜佛，入職後，每天了解一個寺院的建築及其歷史典故。稱呼，也需要記牢；「寺院裡，對剃髮出家的法師叫師父，對帶發修行的居士叫師兄，同事之間互稱師兄。打招呼的時候， 如果遇到師父、居士或者信佛之人對自己說『阿彌陀佛』，需要禮貌地回應『阿彌陀佛』」。

寺院清幽的光影。（取材自「開菠蘿財經」微信公眾號／受訪者供圖）

「工作餐是什麼樣」，也是寺院內工作人員經常被問及的話題。留野錦裡燒所在的寺院，不包住宿包三餐，可以便宜租住寺院的宿舍，但房間不大；吃的則是寺院食堂的素食。淨毅所在的茶室還會協助寺院做一些公益活動。七七作為寺院員工，會在特定食堂吃專門為員工提供、葷素搭配的餐食。

逃離內卷 到寺院避難

這些年輕人為什麼選擇去寺院工作，是很多人好奇的問題。報導說，他們中，最常見的一類人，是因為「想逃離內卷」而進入寺院。而除了將寺院當成現實生活的「避難所」，還有人去寺院是因為「佛緣」。

淨毅以前在深圳做銷售，賣電子產品的配件。四年前，他去成都文殊院喝茶，被寺院的氛圍所吸引。他看到文殊院正好有一個「一年全脫產」的學茶計畫，覺得這是冥冥中的機緣，便把工作辭了，來到成都學茶、紮根。「

當時包括父母都不理解他的決定，因為深圳的待遇比成都好，我的工作處在上升期。但當時的我是想過來學習，順便換一種生活方式。」淨毅稱。學成一年後，剛好寺院給了他一份差事，他便留在了茶室，在師父的鼓勵下，一邊運營茶室一邊結交五湖四海的茶友，不斷磨練自己。

「這份工作工資待遇不高，只能維持基本生活，我把這份工作看成是一次修行。」淨毅說，與之前的銷售工作相比，自己似乎更適合做茶藝師。「因為我不太善於交流，銷售工作做得很心累，現在煮茶喝茶，安安靜靜地，我做的很開心」。

同樣被寺院氛圍吸引的還有「留野錦裡燒」，這是她畢業後的第一份工作。寺院行政人員讓她填了一份表格，其中一項是宗教信仰，信佛者優先。等到主管看完她的作品，當場就敲定讓她來上班。「這可能就是緣分吧，其實當時的我還是新手，是上班後才進步了很多」，她說。

曾以高學歷僧人和現代高科技聞名的北京鳳凰山龍泉寺。北大數學天才柳智宇曾在此出家，但後來離開。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

節奏變慢 心安定下來

七七進入寺院，則是因為「當時正經歷人生的新階段，『佛祖』恰好出現了」。七七婚後在一家網店售賣烘焙原料。為了孩子上學，她回到小縣城，並在老家買了房，無意間在網站上看到寺院的招聘啟事。她把在寺院工作當作人生下一個階段的開始，「環境不錯、工資穩定，休班的時候還能照顧家人」。

七七在寺院工作了小半年後，感覺到自己沒有以前那麼急躁了，融入了寺院的生活節奏。「在別的地方工作，心裡會有很多噪音雜音，但在寺院這種特定環境下，心慢慢安定下來，不再去計較一些瑣事了。想通了，就感覺生活還挺滿足的」。

淨毅發現，最近很多客人會專門抽一天時間，來茶室「出世」。「他們帶著苦悶而來，想要尋求答案和寄託，浮世當中總是缺少一處能讓人專注心神之地，而我想創造它」。他的「精神內耗」被治好的另一方面原因在於，原本的工作環境中，周邊的人都是卯著勁往前衝的，「佛法是心法，修行先修心」，現在的淨毅更隨心了。

沒那麼好躺平 有人選擇離開

「精神內耗」被治好了，也會生出新的焦慮。有人因此選擇離開。

由於工資只夠維持基本生活，淨毅看到朋友喝茶、送禮的需求，在2020年成立了自己的品牌，做茶葉買手，並通過社交平台以茶會友。

「留野錦裡燒」後來也因為現實的原因離開了寺院。雖然這份工作準時上下班，同事都很好相處，但她還是覺得「該離開了」，因為這份工作不太飽和、工資較低，「這種狀態太像退休了，想出去看看更大的世界」。後來她去了一家互聯網公司做運營，老闆提倡的狼性文化讓她偶爾又會懷念起在寺院喝茶逗貓、拍照閒逛的日子。

當劇本醫生 重新回職場

在某網紅寺廟工作1年多的「90後」哲學女碩士簡寧，最終也決定下山，成了一家遊戲公司的「劇本醫生」，重新回到職場，原因是寺廟沒有「上升空間」。

據微信 公眾號「降噪」報導，簡寧2019年從杭州某大學碩士畢業時也嚮往高薪，「希望大廠能卷我」。沒兩年，大廠裁員潮，使寺廟反而成了年輕人心中真正的「福報廠」。她說，在寺廟工作似乎等同拿到了「隱形編制」，「只要不違反規章制度，寺廟不會辭退人。你在裡面可做一輩子，即便每天在辦公室裡摸魚」。

既然寺廟是「桃花源」，為何又要主動離開呢？之前被官媒報導過「下山」的，有杭州靈隱寺的新媒體小編、北京 龍泉寺的北大數學天才柳智宇。跟簡寧同批次入職的同事，至少有兩人先行離開，一個回老家，一個則是為了孩子上學而移民。

去遊戲公司 薪資漲數倍

至於簡寧自己，則去一家上海遊戲公司，去做遊戲劇情設計，薪資漲了數倍，8小時工作制、不加班，也沒有內卷。

辭職時她跟法師說：「我40歲一定不走，但現在歲數不對，不應該繼續這樣了。」簡寧從小是從清貧生活過來的，「一直在寺廟工作，萬一真有事情需要用錢，物質上會沒有安全感」。她認為，這裡更適合兩類年輕人：本身就沒有生活壓力；或者生活純粹、物質欲求很低。

淨毅正在泡茶。（取材自「開菠蘿財經」微信公眾號／受訪者供圖）

「不是換了一個環境，一定就能過好。環境跟人是相互作用的。」簡寧提醒，想把到寺廟作為「修補心靈」，不如選擇做義工，而不是做員工。因為即使寺廟工作再清閒，也沒那麼好躺平。「只能說，大家把寺廟生活想得太好」。