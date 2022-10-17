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大熊貓搖樹幹健身… 南寧動物園動物也瘋狂？

中國新聞組／整理
遊客圍觀黑猩猩丟草皮。（取材自極目新聞）
遊客圍觀黑猩猩丟草皮。（取材自極目新聞）

近日，廣西南寧動物園一群動物因為各自的「不正經」吸引大批遊客和網友獵奇。在這座看似「搞笑」的「瘋狂動物園」裡，又是人類應該學習的一門尊重生命的課程。也許是動物正常，人不正經。

★黑猩猩 薅草皮丟遊客

薅草皮丟遊客的黑猩猩、與人共舞的鶴、愛扭屁股的黑熊、搖樹幹健身的大熊貓、模仿遊客動作起舞的長臂猿、看小姑娘吃烤腸饞得吧唧嘴的猴子等等，這些看來有點「奇葩」的動物動作近日被集結成視頻，在剛過去的十一長假圈

向遊客扔東西的猩猩。（取材自濟南日報）
向遊客扔東西的猩猩。（取材自濟南日報）
粉無數。特別的是，牠們全都來自網友口中「沒有正經動物」的南寧動物園。

先衝上微博熱搜的是廣西省南寧市動物園的黑猩猩，牠因為擊掌、跳躍、搖晃、丟草皮等搞怪行為，被遊客拍成視頻後，並發布在網絡上走紅。

極目新聞在視頻廣為流傳後的一個周三工作日造訪了南寧動物園，來動物園遊玩的遊客不算多，但黑猩猩館周圍站滿了遊客。百米開外，就能聽到遊客的歡呼聲。果不其然，「網紅」黑猩猩又開始牠的表演了。

只見牠將地面的草皮薅下，在手中揉成一團，再左右走動，搖擺著身體，目光掃射著圍觀的人群。幾分鐘後，牠似乎確定了目標，嘴裡發出低吼，身體搖晃幅度也不斷增大，一個助跑，隨後朝著目標甩起手來。

結果，牠手裡的草團並未丟出，而是在這個假動作後，又迅速換了一個方向，向另一側人群丟去。被丟的遊客頓時亂作一團，但紛紛笑著躲避。隨著草團被丟出，人群裡又爆發一陣歡笑聲。

隨後，黑猩猩又回到牠薅草皮的地方，那裡的草皮由於被扯得過多，已經裸露出三平方米左右的黃土。丟了三、四次草皮之後，黑猩猩會回去休息補充體力，大約半小時後，在遊客的逗引下，牠又出來同遊客「戲耍」。

「心滿意足了，從未見過如此搞笑的猩猩。」25歲的黃女士是貴州人，去年大學畢業後來到南寧工作。她日前專門和朋友到動物園看黑猩猩，「之前沒來過南寧動物園，還擔心碰不上，結果一來就看到了」。

學遊客跳舞的長臂猿。（視頻截圖）
學遊客跳舞的長臂猿。（視頻截圖）

★長臂猿 和人一起跳舞

澎湃新聞報導，團購平台中，南寧動物園獲得1萬多條評論，遊客頻繁提到「丟那猩」，可見牠對動物園的門票銷售作出了突出貢獻。「丟那猩」突變網紅，皆因牠被發現最喜歡惡作劇，喜歡向遊客擲草皮、甚至糞便，因此也被起名「猿糞」，前往圍觀的遊客都特別帶雨傘，避免被牠擲中。

熊貓搖樹幹健身。（視頻截圖）
熊貓搖樹幹健身。（視頻截圖）

從黑猩猩開始，網友們又陸續發布了該動物園熊貓、黑熊、長臂猿等動物的可愛視頻。視頻中將「丟那猩」、「功夫熊貓」、「搖擺象」、「躺平熊」等大集結，這些動物們或表情呆萌，或動作搞怪，令人忍俊不禁。

一隻長臂猿模仿著遊客的動作和遊客一起跳舞，連手臂的弧度都模仿得惟妙惟肖；大熊貓整隻撲進水池內，不斷翻滾戲耍，動作敏捷到成了令人驚嘆的「功夫熊貓」原型。

向遊客扭屁股的黑熊。（視頻截圖）
向遊客扭屁股的黑熊。（視頻截圖）

★大黑熊 愛伸舌扭屁股

另一隻大熊貓特別喜歡背對著遊客呆坐，看似在「思考」；還有與人共舞的鶴、伸長舌頭吃草又愛扭屁股的黑熊、會喊「爸爸」的金剛鸚鵡、攤開手臂形似打坐的狐猴等。

這讓網友們不禁靈魂發問：「南寧動物園還有正經動物嗎？」

南寧市動物園位於南寧市區，周邊人口密集。據官方介紹，南寧市動物園於1975年4月建成開放，總面積37.4公頃，是廣西唯一集野生動物飼養、展示、繁殖、研究、科普教育和休閒娛樂觀光為一體的國家AAAA級景區。主要動物展示區有海洋動物保護教育活動中心、陸生動物保護教育活動中心、大象館、黑猩猩館、長臂猿館、猛獸館、兩棲爬行館等。

極目新聞報導，南寧動物園的門票50元人民幣(約6.9美元)一張，除了可以觀賞動物，憑票還可以遊玩過山車、旋轉木馬、大擺錘等娛樂設施。

「我第一次來南寧動物園是2008年，那時候票價就是50元，現在還是50元。」南寧市民呂先生就住在南寧動物園附近，經常帶孩子過來遊玩，見過不少有趣的動物，「黑猩猩丟草皮經常見，幾年前就開始丟了。還有突然跳過來嚇人的猴子、隔著籠子鬥狠的老虎、爭著開屏的孔雀等」。

呂先生說，他沒想到南寧動物園會火起來，「我也看了那些視頻，覺得有些就是動物偶爾的行為，再配上搞笑的音樂，顯得比較有趣」。

四肢以「大字」伸展打坐「修行」的環尾狐猴。（取材自濟南日報）
四肢以「大字」伸展打坐「修行」的環尾狐猴。（取材自濟南日報）

●牠們並非搞笑 專家：表達憤怒、心慌焦慮

為什麼南寧動物園的動物們會做出被人們認為「不正經」的搞笑動作或行為？專家說，黑猩猩通過擊掌、跳躍、怒吼向遊客扔東西，是想驅趕侵犯領地的一些不文明遊客；其他動物被拍到的跳舞、左右搖晃、發呆、扭屁股等，則可能是圈養形成的刻板、自理行為或遇不當逗弄所引發的過激反應。

極目新聞報導，以南寧動物園愛扔東西的黑猩猩來說，南寧動物園動物管理科三班班長、動物高級馴獸師孔繁銘表示，黑猩猩是與人類最相似的高等動物，其一些習性與人類的孩童時代相似，像一個長不大的孩子，好奇、喜歡模仿，領地意識很強，也具有明顯的喜怒哀樂等情緒表現。

「如果來這裡參觀，也有些不文明行為，比如說吼叫、挑釁，這樣子牠就會通過擊掌、跳躍、怒吼，然後把裡面的東西扔出來，就想驅趕牠認為來侵犯牠領地的一些不文明遊客。」他說。

★受外界刺激 行為過激

至於其他網友上傳的動物「搞笑」行為，武漢動物園高級工程師高燕鴻表示，這些動物的行為，有些是受到外界刺激的應激行為，比如丹頂鶴展開翅膀和遊客跳舞；有些是因為圈養形成的刻板行為，如大象左右搖晃；有些是一種自理行為，比如黑熊扭屁股可能是在蹭癢等。

「有些行為和動物性格有一定關係，比如長臂猿比較活躍，會盪來盪去」。南寧動物園動物管理科負責人雷偉表示，又如環尾狐猴是「太陽的崇拜者」，只要太陽出來，牠就會長時間展開四肢，享受陽光帶來的溫暖，也是一種自然的行為。

極目新聞評論指出，動物只能用行為表達自己的語言。那些搞怪的動作或表情，呆呆地看著搞笑，可能是在向人類傳達另一種表情。不僅是黑猩猩，大象在圈養的情況下，生活無憂無慮，會有晃腦等以某種動作的刻板行為，打發一些無聊的時光，這也是因為生活環境對大象的心理造成了很大的影響。

但自從南寧動物園的黑猩猩火了之後，眾多遊客圍著牠，有人看到牠，發出吼叫牠的聲音，想想看牠發怒的樣子。牠的每一次發怒，都換來圍觀人群的哈哈大笑。

澎湃新聞評論指出，「丟那猩」上竄下跳的時候，不是為了取悅誰，而是正發著脾氣、心慌焦慮、情難自已。而一些遊客卻為了「好笑」的場面不停地激怒牠，甚至被一些博主娛樂化了之後，解釋成是「熱情好客」，但其實恰恰相反，牠非常不歡迎過分的打擾。人們若信以為真，單純為了娛樂、圖自己一笑，結果卻是反覆刺激、激怒猩猩，那真的合適嗎？

客觀來說，人們發現野生動物新奇有趣，願意去接近他們，這當然是好事，相信也是動物園的初衷。但獵奇不是全部，動物園更大的意義還是在於讓人們熱愛動物、尊重動物，學會和動物相處。「把自己的快樂建立別人（別的動物）的痛苦之上」，這種相處之道，總歸是不太合適的。

為防止黑猩猩的過激行為傷害到遊客，南寧動物園已表示，將加強日常巡邏，並且每天會安排保育人員入館，進行安全隱患排查，及時清理石子等硬物。此外，動物園也會繼續展開目的性的正強化行為訓練，糾正動物不良行為，提高黑猩猩與人的親和度，減少黑猩猩的應激反應。

當然最重要的還是，請遊客在遊園的過程中不要逗弄動物，不要扔食物、物品等，這些不文明的行為可能會無意中傷害到動物。面對動物，請不要有多個「笑心」的行為，應多了解牠們，做一個愛動物的人。

動物園 教育 健身

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