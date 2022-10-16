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習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

習近平主政這10年 4商品的正反面

中國新聞組／整理
手機最能代表中國過去十年的經濟成長。圖為北京市民使用手機。(美聯社)
手機最能代表中國過去十年的經濟成長。圖為北京市民使用手機。(美聯社)

因為地緣政治博弈的關係，如今的中國經濟增長已大幅度放緩。回顧習近平執政十年，手機、新能源汽車、房地產口罩這四樣商品的暴衝與萎縮，恰巧與大國經濟發展之路產生呼應。

2012年，習近平成為中共總書記，中國經濟也逐步進入「習時代」。在他之前，朱鎔基改革國企並塑造市場經濟，打造了中國發展的新軌道；胡錦濤、溫家寶主政時期，中國經濟沿此軌道前行，體量膨脹四倍。

在二十大召開之際，BBC中文採訪專家，藉由四種商品深入經濟發展的細枝末節，理解中國過去十年，從而一窺未來之路。

手機

正面：「世界工廠」與互聯網大潮

「手機最能代表中國過去十年的經濟。」香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，它是經濟高度全球化的產物，小小的手機蘊藏著中國的財富密碼。

1994年，時任中國副總理朱鎔基革除匯率雙軌制（兩者相差超過30%），外匯黑市消亡，人民幣大幅貶值，再加上廉價勞動力，中國參與國際分工優勢明顯。

7年後中國加入WTO，全面進入世界貿易體系。此後「世界工廠」蓬勃發展，2016年高峰時，中國生產全球74%的手機，是「中國製造」的代表。

附著在手機上的移動互聯網也發生了翻天覆地的變化。過去十年，得益於3G、4G發展和智能手機的普及，移動互聯網的大潮興起。

「它深刻地改變了中國人的生活方式，」莊太量舉例，十年前很多中國人甚至沒有銀行帳戶，但現在超過10億人已快速實現金融普及。打開中國人的手機，每個App背後幾乎都是千億級大企業——滴滴出行、微信、淘寶、京東、美團，等等。

反面：勞工權利與環境代價

智能手機從方興未艾到逐漸萎縮，也發生在過去十年間，中國智能手機出貨量在2015年達到5.22億台的峰值後逐漸回落，2022年預計已經萎縮到十年前的水平。

如果仔細計算，中國造手機賺不了什麼錢。以iPhone7為例，根據IHS Markit公司統計，每賣出一台iPhone，蘋果的毛利達283美元，美國和日本供應商拿到68美元，台灣拿到48美元，中國作為組裝廠只能拿到8.46美元。即便這點利潤，在中美貿易戰後，其中不少還轉移到越南和印度。

2020到2021年，針對互聯網巨頭的反壟斷調查，頗為戲劇性地拉開大幕。馬雲對金融監管者「開炮」，螞蟻金服上市前被叫停；滴滴「先斬後奏」赴美上市，不到半年即遭退市；阿里收到182億（人民幣，下同，約25.38億美元）巨額罰單，騰訊被停發遊戲版號。

中國致力發展新能源汽車，圖為上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠。(新華...
中國致力發展新能源汽車，圖為上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠。(新華社)

新能源汽車

正面：「髒活累活」少幹

2015年5月，中國政府宣布「中國製造2025」產業升級計畫，目的是「髒活累活」少幹，「難而賺錢」的活多幹。該計畫選取十個領域，新能源汽車就是其中之一。

中國扶持的方法很直接——補貼。根據媒體測算，12年間政府向新能源汽車行業補貼1500億元。2012年新能源汽車僅銷售1萬2791輛，2021年銷量突破352萬，增長270多倍。中國也在2015年成為全球新能源汽車第一大市場。

反面：中美貿易戰的衝擊

「中國製造2025」實施三年後，激怒美國。2018年，美國時任總統川普通過「301法案」，對中國商品徵收高額關稅，中國隨即「被迫反擊」，隨著雙方不斷加碼，關稅最終幾乎涵蓋所有商品。

關稅之外，貿易戰還以各種禁令的方式持續升級和蔓延，演化為科技戰，甚至某種程度的中美脫鉤。比如，當美國下達對華為的芯片禁令後，其手機業務瞬間縮水。

中國各地房地產市場出現「爛尾樓」風波令當局頭痛。（中新社資料照片）
中國各地房地產市場出現「爛尾樓」風波令當局頭痛。（中新社資料照片）

房子

正面：拉動內需 建造城市

「用一件商品代表過去十年，我會毫不猶豫的選擇房地產，」安邦智庫創始人陳功認為，房子凝聚了中國人的喜怒哀樂，中國經濟的成功與失敗都與房地產有關。

中國房地產開發沿襲香港賣「樓花」的模式（預售制）——向銀行借貸數以億計的資金買地，之後幾個月內就開盤售樓，收回資金後，再買更多的地，借更多的債，開更多的盤。

2016年，這種模式幾乎到了巔峰。彼時中國開啟一輪棚改貨幣化，中國的房地產市場再次量價齊升，房企們通過激進的高槓桿操作，搭上政策的東風，瞬間膨脹，也將恆大老闆許家印推上中國首富的位置。

反面：內部翻滾的壓力鍋

但房地產市場的另一個特性也逐漸顯現，隨著樓市走高，無論企業還是居民，都在大舉借貸，風險不斷累積，像一個內部翻滾的壓力鍋。

香港科技大學商學院經濟學系講座教授、亞洲開發銀行（ADB）首席經濟學家朴之水（Albert Park）認為，中國經常通過積極擴大國有銀行的貸款來刺激經濟，實現高目標增長率。這些資金大部分進入了房地產行業，加速了槓桿過高的開發商的建設活動，導致房價快速上漲。朴之水稱其為「不惜代價地增長模式」。

2020年中國對重點房企融資提出「三道紅線」，對金融機構提出房地產貸款限制，至此天平終於傾斜。

幾個月內，高槓桿運作的100多家房地產企業，相繼出現債券違約，資金鏈斷裂，甚至倒閉，「爛尾樓」成批出現。到了2022年，數百個樓盤的購房者在網上連署聲明，宣布「爛尾樓」若不復工，將不再繳納貸款。

口罩

正面：疫情後快速復甦典範

因為一場疫情，中國經濟進入全新的歷史階段。2020年一季度，中國首嘗疫情苦果，經濟出現40年來罕見的萎縮。疫情之下，急需的口罩產能卻萎縮到平日的60%，僅1000多萬個。甚至在1月底，還需要緊急進口5600多萬個。

但當年二季度，疫情被快速控制，經濟已經由負轉正。根據海關數據，2020年3月至年底中國出口2242億個口罩，相當於為中國以外全球每個人提供近40個口罩。數據背後是中國製造業迸發出的驚人能量。眾多與口罩毫不相關的製造業企業轉戰這個領域，比如深圳的比亞迪，用了17天實現口罩量產。

2020年下半年，中國的外貿形勢止跌轉漲，出口增長遠超預期。2021年中國外貿繼續高歌猛進——全年出口21.73萬億元，增長21.2%。貿易戰三年及新冠疫情爆發兩年後，中國貿易規模全球占比反而達到歷史峰值。

反面：堅持清零的代價

2022年，經濟形勢再次出現反轉，中國成為全球唯一還在「清零」的主要經濟體。

多數國家已經選擇與病毒共存的情況下，海外需求開始回升，中國的封控措施卻導致供應鏈不斷遭受打擊。再疊加房地產行業和消費市場的低迷，中國經濟陷入困境，2022年二季度GDP（國內生產總值）同比僅增長0.4%，幾乎停滯。

另一個背景是，中國在2013年提出的「一帶一路」倡議面臨爭議，支持者認為，一帶一路促進GDP，提高中國聯通世界市場的能力，提供給發展中國家加速基建的機會。反對者認為這是「賠本買賣」，不如把資金投入國內發展；外部的聲音則認為中國在搞經濟帝國主義，設置債務陷阱，以獲得戰略性資源。

報導指出，回顧過去十年，朴之水認為，那是中國經濟的一個成熟期，而且不乏亮點，比如過去十年中國基本消除絶對貧困，對於13億人口大國而言是「真正了不起的成就」；同時，中國保持住製造業大國地位，還在人工智能、5G、高鐵等關鍵技術領域走到世界前沿。

著眼未來，莊太量認為，政治上沒有永遠的敵人，所以大門不能關上，無論如何都要開門發展，如果得不到外部的信息、資源和人才，再大的國家也會衰落，美國也一樣，更何況中國。「但要清醒地看到，中國跟西方的關係再也不會跟以前一樣，這是結構性改變」。

安徽的一家電子裝配廠，員工戴口罩工作。(美聯社)
安徽的一家電子裝配廠，員工戴口罩工作。(美聯社)

手機 房地產 口罩

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