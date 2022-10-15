夏天高溫後… 今秋陽澄湖大閘蟹 產量差、銷量更冷

一位蟹商在崑山市巴城鎮陽澄湖大閘蟹開捕現場，拍下的大閘蟹。(取材自新京報)

秋天「西風響，蟹腳癢」。然而今年夏天高溫 突破40℃(約104℉)，對靠天吃飯的陽澄湖蟹農來說，顯見是個「小年」。而產量差，銷量更冷，20天銷量不如去年1天，蟹商想提價卻提不起來。

★產量減少 今年是小年

今年夏天的陽澄湖，風平浪靜，經常連一絲風都沒有。湖水表面被曬得發燙，部分水草枯死。蟹農們都說，這樣連續的極端高溫天氣，他們以前從來沒遇到過。

新京報報導，夏天連續高溫影響陽澄湖大閘蟹的生長，不僅個頭較往年小，產量或略有減少，大規模上市推遲。來自江蘇鹽城陳師傅與螃蟹打了十多年交道，夏天在老家種田，秋天來蓮花村給蟹農打下手。提到收成，陳師傅緊皺眉頭，「今年能有往年的三分之一就不錯了。」

陽澄湖的蟹農，同樣靠天吃飯。在他們口中，今年老天爺不幫忙，是個「小年」。

面對高溫，經驗老到的陽澄湖蟹農，加大水草投放和水體增氧，以減少高溫帶來的影響。與其他蟹農一樣，嗅到苗頭不對，陽澄湖清水大閘蟹產地之一的蓮花村51歲村民施巧明增加水草投放，也延長增氧時間。但高溫還是影響了大閘蟹的進食和蛻殼，不但個頭偏小，還大規模推遲上市。

「還沒到吃螃蟹的時候。」他這樣回覆打電話諮詢的客人；蓮花村一家農家樂菜單上，也標注了加粗的特別說明：「8月至9月天氣炎熱，大閘蟹還未蛻完殼。」

高溫影響之外，蟹農這兩年還面臨著養殖成本的上漲。

施巧明算了筆帳，原本120元人民幣(約16.7美元)50公斤的玉米飼料，現在同樣的價錢，只能買到25公斤左右。餵食螃蟹的小魚，從一包50元漲到65元。臨近成熟，螃蟹胃口正好，一天就要砸下近千元的「伙食費」。

蓮花村人流量大，鄰村的蟹農邢年寶在村口支了個攤子。「今年看來真的不賺錢，如果能保本的話，就是這個了。」他豎起了大拇指。

高溫之外，蟹農蟹商還迎來了新挑戰。

清水村養殖大戶俞三男在村內新蟹王市場有個門面，往年這個時候，看貨、買貨的人流不絕。最近整個市場除了店家，幾乎沒有什麼人。更糟糕的是，「現在幾乎沒有訂單。」俞三男在陽澄湖湖區有400畝水面，「我們預估銷量要降30%，但這段時間感受下來，今年的實際情況可能要超過之前的預估。」

一位蟹商在朋友圈曬的大閘蟹。(取材自新京報)

★20天銷量 不如去年1天

這不是俞三男一個人的感受。王博遠（化名）在當地的一個大閘蟹交易市場做生意，過去「打包都來不及」，但今年還有時間在老闆椅上躺著。從9月3日開門營業，到開捕當天整整20天，銷量不如去年一天。「往年一些企業都要送大閘蟹，今年說不送了，確實很難搞。」

蘇州市相城區市場監督管理局四分局副局長趙軍也在琢磨，陽澄湖大閘蟹因高溫推遲上市的消息熱度很高，消費者可能有一種時間上的錯覺，覺得會一直推遲下去。但螃蟹成熟時間有早有晚，目前部分螃蟹已經達到了上市標準。

除了銷量問題，王博遠發現，市場對價格的接受程度也下降了。今年大閘蟹數量相對較少，「價格貴在天氣上」，但想提價又提不起來。

針對明年有可能再次出現的連續高溫天氣，相城區農業農村局副局長王力說，有關單位已成功試點抗高溫的水草，養殖戶可以優化水草品種。新育種的大閘蟹蟹苗，母本達半斤以上，對高溫的耐受力也會更強。

蘇州陽澄湖大閘蟹養殖戶去年展示大閘蟹。（中新社資料照片）

★有人放風 明年不養了

相城區陽澄湖大閘蟹行業協會會長張全根也在暢想陽澄湖大閘蟹的未來。張全根說：「好多人有一個誤區，陽澄湖人 養的大閘蟹都是陽澄湖大閘蟹。」他不止一次跟會員們說，「要做好『陽澄湖大閘蟹』這塊金字招牌，接下來，也要做好自己的品牌，把大閘蟹的產業做大。」

蘇州一家大閘蟹銷售公司的負責人顧慶華也是這個想法，「為什麼老是蹭陽澄湖這個IP呢？我要打造自己的品牌。」儘管持有售賣陽澄湖大閘蟹的資質，但他從禮盒上拿下了「陽澄湖」三個字，換上了自己創立的品牌「孤品」，取「酒中茅台、蟹中孤品」之意。顧慶華說，客戶複購率達89%，「是靠客戶的口碑傳播出來的。」

儘管如此，已有人放出了風，打算把蟹塘租出去，明年不養螃蟹了。

陽澄湖起風了，大夥兒裹緊衣服，有人感慨了一句，「要是早點這麼涼快就好了。」

陽澄湖上立著一塊網紅路牌，不遠處是短視頻和直播團隊。(取材自新京報)

●傳統電商 平台流量不再 直播帶貨很厲害

養了20多年螃蟹，陽澄湖西湖和中湖間的清水村蟹韻蟹業專業合作社社員老周(化名)發現，去年陽澄湖有了拍短視頻的人，「今年特別流行。」相城區陽澄湖大閘蟹行業協會會長張全根也說，大閘蟹的銷售模式不斷在變化，傳統電商平台基本不再有流量，直播帶貨的勢頭很厲害。

新京報報導，去年沒趕上短視頻平台的這班車，今年，清水村蟹韻蟹業專業合作社負責人顧敏一個月花六、七萬元，請來短視頻拍攝和直播團隊，「這是趨勢，我們不去做，感覺好像有點落伍。」

顧敏的直播團隊上月26日在陽澄湖的一間自建小屋上調試設備。門前立著塊在年輕人中流行的網紅路牌「我在陽澄湖清水村很想你」。現場架起了一盞補光燈，湖面上迴盪著暖場音樂和水鳥叫聲。幾天後，「2000元2小時撈大閘蟹，成功把老闆盤了」的短視頻，火熱出爐。

養螃蟹老周是專業的，至於賣螃蟹，他總結出經驗，「要靠人的圈子，認識的人多，螃蟹就能賣出去。」加入合作社前，一半螃蟹他能自產自銷，另一半只能託人賣掉。如今，合作社為他兜底，銷路不用愁了。老周說，合作社的圈子比他的大，請人拍短視頻發到網上，圈子更大了。

在某短視頻平台上，顧敏的帳號更新了113條視頻，直播50餘次，收穫2.9萬粉絲。他門兒清，市場好的時候，蟹農覺得更多錢讓合作社賺走了，「但像現在這個情況，就要靠合作社了。」顧敏覺得，不可能每一隻蟹都賣出好價格。短視頻平台並不是利潤點，而是為社員兜底銷售出貨的地方。

不光是顧敏，越來越多的人把希望寄託在短視頻平台上。9月24日，陽澄湖鎮澄北路上的一家直播基地，摞著一箱箱贈品酒。隔壁也是一家賣大閘蟹的，剛放完鞭砲，地上滿是爆竹的碎屑。直播基地的員工嘀咕，「邊上那家昨天就開始發貨了」。老闆神情微妙，轉身離開。

直播基地的一位工作人員說，他們之前也賣了幾年螃蟹，但今年頭一回做直播。「看到的人多，量肯定大了，而且直播可以勾起人的購買慾望。」

★加斤添兩 亂象滋生

不過直播賣蟹這一新興事物，也為亂象滋生了空間。一名批發商說，他請主播直播帶貨，一天能賣出700盒。其中一款產品99元20隻，每隻一兩重，但標成1.5兩，「這種小螃蟹只有在網上騙騙人，你說這麼小，買來怎麼吃啊，都是一次性的消費。」

近兩年，蘇州市相城區市場監督管理局四分局通過網路巡查、糾紛處辦、網路抽檢等方式，重點加強對廣告發布、市場價格、侵犯消費者權益等行為的監管。2020年蟹季處罰相關案件24件，2021年處罰相關案件26件。而今年截至目前，立案一件，還在查辦過程中。