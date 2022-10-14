境外0添加、境內含添加劑挨轟 「雙標」爭議下的老字號醬油

海天味業營收自2021年以來不如期望。（取材自微博）

今年中國十一期間，網友都在「打醬油」。海天醬油在海內外銷售的產品配料表不一，境內銷售的醬油產品含有添加劑，而境外銷售的產品則不含添加劑。面對「雙標」爭議，去年以來業績下滑的中國調味品老字號品牌海天味業連續發布兩則聲明澄清。

中國新聞周刊報導，醬油雖不起眼，卻是一門好生意。2020年醬油在調味市場的需求占比為60%，遠高於同為調味品的醋。賣醬油起家的海天味業，更是被譽為「醬茅」。

此次事件的最大焦點是添加劑「雙標」。根據視頻顯示，國外售賣的海天醬油配料表上只有原料水、大豆、食鹽、砂糖、小麥，而國內售賣的醬油則含有谷氨酸鈉、5'-呈味核苷酸二鈉、5'-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉、三氯蔗糖等食品添加劑。據《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB 2760-2014）顯示，前3種為增味劑，苯甲酸鈉為常用的食品防腐劑，三氯蔗糖則為甜味劑。

重視食安 上演「打醬油」

此番網友集體「打醬油」，背後是食品安全意識的提升，以及對食品添加劑的本能恐慌；然而現實卻是，現代食品工業早已離不開食品添加劑。

科信食品與健康信息交流中心科技傳播部主任阮光鋒表示，合理使用食品添加劑其實可以豐富食物選擇，既可以保證飲食安全，還可以滿足對口味或營養的需求。

以此次事件中的醬油為例，中國農業大學食品與營養工程學院教授、中國食品科技學會理事范志紅指出，谷氨酸鈉就是一百多年前日本學者在海帶中提取發現的味精，5'-呈味核苷酸二鈉是在雞湯肉湯裡都存在的鮮味物質；而三氯蔗糖是一種甜味劑，它甜度高，甜味正，中國許可用於醬油等二十多類食品當中。

至於醬油為何會添加防腐劑，范志紅表示，對於醬油來說，如果要做到不添加防腐劑，那就需要加入更多的鹽。研究表明，對中國心血管死亡風險貢獻最大的膳食因素，就是過高的鈉攝入量。所以，減鹽才是第一要務。而減鹽產品要想保證安全，就需要添加防腐劑。「苯甲酸鈉經過世界各國幾十年的廣泛使用，從未發現它們和癌症風險之間有什麼關係。」

阮光鋒指出，「食品添加劑的安全性評價已經考慮了終生、每天、大量攝入的情況，按標準規定使用的食品添加劑，所謂的『長期大量』的情況是不存在的，一般不會產生危害。」

其實所謂「零添加」醬油，並非只在國外售賣。某電商平台顯示，海天「0金標生抽」的配料表為水、非轉基因大豆、食用鹽（未加碘）、小麥、白砂糖、酵母提取物等，與網友口中的「國外售賣的海天醬油」一致。不過，這款產品價格要貴出不少。

另外，還有媒體調查發現，中國現行的行業標準「配製醬油」，該標準的起草單位就包括「佛山市海天調味品食品股份有限公司」。同時，發現海天味業參與修訂、制訂起草了多項國家標準計劃。

海天味業的醬油，被爆針對內外銷的添加劑搞雙標（取材自微博）

業績變臉 海天積極澄清

海天味業這麼積極澄清，與其2021年以來業績突然「變臉」有關。

財報顯示，2021年海天味業實現營收 人民幣250.04億元，同比增長9.71%，歸母淨利潤 人民幣66.71億元，同比增長4.18%，扣非淨利潤人民幣64.29億元，同比增長4.09%。而在當年年初，海天味業將收入目標定為人民幣264.4億元，利潤目標定為人民幣75.6億元，對應的預期增長率分別為16.48%和18.09%。顯然，最終成績單遠沒能滿足當初的期望。

今年以來，海天味業的頹勢依舊在延續。上半年，海天味業實現營收人民幣135.32億元，同比增長9.73%，歸母淨利潤人民幣33.93億元，同比增長1.21%。對於增速放緩的原因，海天味業在2021年報中表示：這一年外部環境發生非常大的變化，新冠疫情餘波未平、消費需求疲軟、各種原材物料價格上漲、社區團購惡性競爭、限電限產導致供應趨緊等等。多番因素疊加下，導致海天味業自2021年年初創下逼近人民幣220元/股的股價 新高後，一路下跌。截至9月30日收盤，海天味業的股價為人民幣82.82元/股，較高位時跌幅超過6成，市值也相應蒸發超人民幣6000億元。

海天味業的醬油，被爆針對內外銷的添加劑搞雙標。（取材自中國新聞周刊）

行業發展 進入存量競爭

海天味業近期的疲軟，也和中國醬油市場日益飽和分不開。行業發展進入存量競爭，中低端醬油的需求量已頂到市場天花板，消費升級勢在必行。近年來，海天味業陸續推出了0系列產品、有機產品，頭道系列、減鹽等高端產品。然而，由於市場競爭充分，消費者對調味料的價格敏感度相對偏低。超市售貨員表示，銷量最高的還是定價在人民幣10元左右的醬油產品。至於高端醬油，往往打折促銷的時候銷量才能好一些，但複購率很低，很多時候不過是「一錘子」買賣。

海天煉成醬茅 「一瓶醬油貴過一桶油」

一瓶小小的海天醬油，之所以會引起如此軒然大波，還因為它的消費群體實在太多了。

中國新聞周刊報導，數據顯示，2021年，海天味業僅醬油業務就收入人民幣141.88億元，銷量達266萬噸，其醬油市場占有率為17.7%，遠超身後的中炬高新、李錦記、加加、千禾等品牌，是絕對的龍頭。

北京市民在超市中買醬油。( Getty Images)

佛山醬園改革 誕生大廠

海天味業的誕生，源於1955年廣東佛山地區的一場「醬園改革」。彼時，佛山當地25家醬園合併重組，變成了一家新的醬油廠。當時，海天醬園的規模最大，遂將組建後的醬油廠命名為「海天醬油廠」。

不過受限於產能不足，一直到20世紀80年代，海天醬油銷售範圍都只局限於華南地區和海外的唐人街。彼時在雪梨唐人街，海天醬油甚至會限購，每人限購3瓶且不送貨。

1994年，在國企改革的浪潮下，海天啟動股份制重組為有限責任公司，改為「佛山市海天調味食品公司」。時任總經理的龐康，豪擲3000多萬引進一條國外生產線，海天的產能由此大為提升。

產能問題解決了，接下便是如何賣出去。

在調味品市場，餐飲渠道歷來是大頭。海天味業通過與新東方廚師技校合作，培養廚師使用海天醬油的習慣。這種「從娃娃抓起」的方法，讓海天味業順利打破李錦記引以為傲的餐飲渠道。

此外，海天味業的暢銷還離不開獨特的銷售策略。公開資料顯示，海天味業會在每個區域市場內設置多個經銷商，使經銷商之間產生相互競爭的賽馬效應。

正是由於這種機制，海天味業的二級分銷得以在廣泛的渠道和區域完成覆蓋、覆蓋、再覆蓋。截至2020年底，海天味業的經銷商總數達7051家，直控終端網點超過50萬個。相較之下，中炬高新旗下的廚邦品牌，同期經銷商數量僅有1400家。

2014年，海天味業在上交所完成上市，此後一直保持著兩位數的增長速度。數據顯示，2014-2020年，公司營收年均增速為15.3%，歸母淨利潤年均增速則是達到了驚人的21.9%。

得益於此，海天味業股價也是一路飄紅。2019年9月，海天味業市值超越人民幣3000億元，首超萬科，被網友戲稱「賣房幹不過賣醬油」。2020年8月，海天味業總市值突破人民幣5000億元，一舉超越中國石化，亦被外界戲稱「一瓶醬油貴過一桶油」。海天味業也由此被很多投資者稱為「醬茅」。