為節省成本，黑心商家會用豬脖子肉或鴨皮、鴨架子肉等邊角料，加上食用色素增加色澤，乙基麥芽粉改善香味做成香腸。（視頻截圖）

淡奶瞬間變羊湯，蜂蜜可能不是蜜蜂採集的，「海克斯科技」被博主拿來比喻食材化腐朽為神奇，顛覆許多人的三觀，左手科技、右手狠活掌握了流量密碼，但傷害了誰？

近來「海克斯科技」一詞，在網路暴紅，這個出自遊戲「英雄聯盟」的詞語，特指一種魔法和科技融合的頂尖技術，但在短視頻博主口中，它成為了將食材「化腐朽為神奇」的方式。

中新周刊報導，據博主揭露，奶茶是用奶精粉和植脂末調配而成；牛排是用碎肉和邊角料壓製而成；燕窩則是明膠片和植脂末加糖漿泡出來的；一勺三花淡奶入鍋，自來水立刻變成白色羊湯……，這些展現「科技與狠活」的博主們，一月漲粉百萬，有人說玩轉了「海克斯科技」，就掌握流量密碼。

三花淡奶加入鍋中，瞬間變成「羊湯」。（視頻截圖）

一勺淡奶 湯立刻變白

隨著事件持續發酵，坊間對此呈兩極分化的態度。支持者認為，博主利用所學，揭露無良商家欺騙消費者的行徑；反對者則認為，汙名化食品添加劑會影響中小企業生存。

那麼，「海克斯科技」究竟傷害了誰？令「海克斯科技」紅遍網路的，其實是兩名短視頻博主，劉慫和辛吉飛。

東北小伙劉慫在瀋陽經營烤肉店，從事餐飲行業四年多，作為美食 博主，他先前發布的內容大部分為正經烹飪教學，8月，伴隨著「一勺三花淡奶」的視頻，讓劉慫徹底成為了頂流。

視頻中，做菜30年的老師傅正在熬骨頭湯，熬兩個小時湯色都未變白，老師傅表示，這還需要泡一夜。劉慫聽罷，向清水鍋中挖了一勺三花淡奶，攪拌兩下，湯立刻變白。

老師傅一臉尷尬：「這不是騙人嗎？」隨後「一勺濃縮羊膏」、「一勺豚骨香膏」、「炒焦糖色」、「芝麻精油調芝麻醬」等一系列視頻中的「煉金絕活」，讓劉慫的視頻熱度不斷上升。與此同時，同為東北小伙的辛吉飛，也出道了。

如今，美食博主辛吉飛被觀眾稱為「東北絕命毒師」、「霍格華茲（Hogwarts）中國分校區唯一指定魔藥學教授」。和劉慫類似，從事餐飲行業的辛吉飛曾以製作販賣烤麵筋為生，因此接觸了不少食品添加劑。

從8月開始，辛吉飛陸續發布一系列「科技視頻」，例如糖水加香精合成的蜂蜜、沒有肉的澱粉腸、明膠片混合糖漿製成燕窩等一系列視頻，伴隨著他標誌性的歪嘴表情和魔性的那句「這都是純純的科技與狠活兒」，讓他30天漲粉600多萬。

各視頻平台美食區，迅速被兩位東北小伙席捲，截至9月29日，某短視頻平台中，話題#海克斯科技#的播放量超過15.2億次、#科技與狠活#的播放量超過9億次、#三花淡奶#的播放量超過5.7億次。

科技狠活 毀外賣生意

不少觀眾認為，二位博主視頻，粉碎自己對外賣食品的喜愛，親媽苦口婆心20年沒有勸明白的事，被「科技與狠活」迅速勸誡。

很快，爭議來了，不少人認為，辛吉飛和劉慫是在製造焦慮和低價有罪論，誘導消費者不信任價格便宜的商品，產生惡劣影響。

在火了一個月後的9月22日，辛吉飛注銷了自己的短視頻平台帳號，注銷前他還曝光了自己與平台客服的一段錄音。

錄音中，客服稱辛吉飛的視頻被舉報，希望他可以調整創作方向，但辛吉飛並不接受，並稱做短視頻不是為了變現，掛了電話後，就將有600多萬粉絲的帳號注銷了。

注銷後，辛吉飛公開表示，自己拍攝那麼多視頻初衷是想勸朋友們注重健康，合理膳食，如果自己的視頻給大家帶來了傷害，自己深表歉意。

老吳在河南 鄭州經營一家羊湯館，同時開通外賣業務，最近經常有消費者在外賣單中備註「如果是科技狠活做的，我就不要了」；老吳無奈表示：「我熬湯的全過程，我很想開直播，但是晚上我還得去上貨，白天還要招呼客人，還有很多事情要做。」

添加劑增幸福感 超範圍濫用變挖坑

事實上，劉慫和辛吉飛如今做過的事情，十幾年前就有人做過，只是當年沒有短視頻平台。

十多年前，首都保健營養美食學會會長王旭峰，還是一名講師，在課堂中他向學員展示常見的色素、香精、甜味劑、增稠劑、酸度調節劑、防腐劑等食品添加劑。同時又做了個演示實驗，現場可以通過食品添加劑，調製成人們熟悉的各種口味飲料。

「東北絕命毒師」辛吉飛介紹食物系列影片，席捲各視頻平台美食區。（視頻截圖）

結果有學員把錄像發到了社交媒體，第二天王旭峰就火了，那時「絕命毒師」還沒有開播，網友們稱他為「化學老師」。當年就有食品生產廠家指責王旭峰，「一個實驗把市場搞壞掉了。」

十多年後，王旭峰表示，關於食品添加劑的態度，自己始終保持三個觀點：第一，不反對食品添加劑，但是反對非法添加物。王旭峰說：「其實大部分食品添加劑只要在合法的劑量、用法和用量範圍內使用，都是沒問題的；但是非法添加物不可以添加到食品中。」

王旭峰介紹稱，很多消費者至今仍不清楚什麼是食品添加劑？什麼又是非法添加物？其實近20年來曝光涉及食安的重大問題，真正和食品添加劑有關的情況少之又少。

零添加純天然 都是噱頭

「三聚氰胺、福爾馬林、蘇丹紅這些都不是食品添加劑，而是非法添加物，是必須禁止添加進食品的。」王旭峰說。

首都保健營養美食學會會長王旭峰，展示人工合成牛肉丸的製作方法。（取材自中國新聞周刊，受訪者提供）

第二，支持合理使用，反對超劑量、超範圍的濫用。王旭峰說，「拿鹽舉例，每人每日攝入5克鹽，是安全範圍，但長期每日攝入50克鹽，就會導致很嚴重的健康問題。食品添加劑也是同樣，國家有著嚴格的使用規範和標準，違反的代價很嚴重。」

王旭峰提到最近大熱的「三花淡奶」，「這個就是很典型的情況，三花淡奶使用範圍是調製咖啡 、製作甜品、奶茶等，用淡奶來做羊湯，這就叫做超範圍濫用。」

第三，不排斥添加食品添加劑的食物，但是要遠離那些營養價值很低，卻添加了很多食品添加劑的對健康無益的食物。

這些年來，不少食品廠家和經銷商打著「零添加」、「純天然」、「無蔗糖」的噱頭銷售產品，在王旭峰看來，這些說法從營養學和食品安全的角度上站不住腳。

「拿油條舉例子，不添加任何添加劑，就是油炸麵糰，但我們不能認定這樣的食品就是健康的食品。」王旭峰說。

辛吉飛從8月陸續發布「科技視頻」，伴隨標誌性的歪嘴表情和那句「這都是純純的科技與狠活兒」，讓他30天漲粉600多萬。（視頻截圖）

但是對於餐廳中料理的烹飪食品，外賣送來做好的餐食，想要最終評估其食品添加劑使用是否超標或是濫用，的確很難。「但即便如此，商家有沒有良心，也與是否添加食品添加劑無關。」王旭峰說。

食品添加劑是否超標？王旭峰仍然給出了自己的辨別方法。「當見到那些顏色非常漂亮、口感格外獨特、香味異常濃郁、價格特別低廉的食物，就要思考一下這其中的貓膩了。」

如今，食品添加劑早已成為了食品產業中的一部分。風波中，人們只看到了過量和濫用帶來的後果，而忽略了食品添加劑對於生活幸福指數的提高。