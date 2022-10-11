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年退休逾2000萬人 「60後新老人」怎麼養老?

中國新聞組／整理
中國銀髮族近郊旅遊興盛。圖為河北省秦皇島天下第一關景區。（中新社）
中國銀髮族近郊旅遊興盛。圖為河北省秦皇島天下第一關景區。（中新社）

1960年代出生的「60後新老人」，據統計每年將超過2000萬人退休，他們該如何養老？作為改革開放後參加工作的第一代，他們普遍有厚實的積蓄能支撐老年生活，「不給小孩添負擔」的想法，似乎頗具代表性。

「到了退休的年齡，回頭再來看我們這代人，好像還挺特別的。比如說，我們是改革開放以後參加工作的第一代人、恢復高考的第一批大學生、第一批打工妹、第一代承受獨生子女壓力的人。」60歲的黃偉(化名)剛從湖南一家國有企業辦理退休，從10月開始領取退休金

中國經濟周刊報導，黃偉的總結大致說來是這個群體的素描，正因為這些時代烙印與群體特徵，像他這樣的60後——1960年代出生，如今60歲左右的人們，被稱為「新老人」，近年來陸續進入退休年齡。

60後是一個超級龐大的群體，統計數據顯示，上世紀60年代是中國人口出生高峰期，人口出生率超40‰，總出生人口數為2.45億，其中，1963年出生人口最多，達2934萬人。

這意味著60後將以每年2000多萬人的規模進入退休年齡，有媒體將此稱之為「史上最大規模退休潮」。

中國社科院副研究員楊舸認為，60後這批人將於「十四五」期間逐步進入老年期，推動老齡化進程的突然加速。據預測，「十四五」期間60歲及以上老年人口的規模年均增長約1000萬，遠高於「十三五」期間年均增長700萬的增幅。老齡化進度的加快帶來勞動力結構的迅速變化，也引起醫療保險、養老金等公共支出的快速增長，給社會運行機制的及時調整帶來挑戰。

60後重視運動保健。（取材自中國經濟周刊／視覺中國圖）
60後重視運動保健。（取材自中國經濟周刊／視覺中國圖）

★幹事創業 最佳年齡

黃偉自稱是時代的幸運兒，讀大學的時候，他們是真正的天之驕子，畢業分配工作到了一所大學教書，成為一名教授，在業內頗有名聲；20年前，他轉型去了一家大型企業，成為一名上市公司高管。

儘管已經開始領退休金，黃偉仍在公司照常上班，其收入遠高於退休金。他說，在這家公司，像他這樣的60後同事還有不少人，繼續擔任著重要崗位。

58歲的邱小英(化名)退休前是一名事業單位中層幹部，她說：「我覺得現在才是幹事創業的最佳年齡，工作經驗豐富、社會資源多，而且孩子們都大了，沒有家庭顧慮，一心撲在工作上。」她退休後，又去了一家民營企業擔任管理人員，幹勁十足。

作為一名60後，湖南一家民營醫藥上市公司董事長說：「我現在身體很好，每天運動兩個小時，要兩個年輕人陪練，一個人還陪不動。」在他未來十年的計畫中，「退休」兩個字還有點遙遠。

也有退休京劇家開辦兒童京劇社，退休後全心投入到培養孩子的事業，他認為，「現在才是幹事創業的最佳年齡」。

據統計發現，上世紀60年代出生的上市公司董事長共有2625人，在董事長總數量中占比54%；已經超過60歲的董事長有774人，占比16%。1960年後出生的總經理共有4564人，在總經理中占比95%；已經超過60歲的總經理有461人，占比10%。

毫無疑問，這個群體是中國企業界的頂級菁英，雖然年屆花甲，但可以預期的是，在未來十年，他們仍將是中國絕大部分上市公司的掌舵者，「老驥伏櫪，志在千里」是他們的寫照。

此外，有些公司的基層崗位也傾向於聘請60後，不少物業公司清潔、保安崗位員工年齡普遍在50歲、60歲以上。某物業公司管理層員工說，保安、清潔工作又髒又累，時間長、工資低，招不到年輕人。

相對於城市裡的同齡人，農村60後的生活是另一番截然不同的景象。

「農村人哪有退不退休的，該種田還是種田。」63歲的楊桂榮(化名)說，兩個小孩一個遠在南京，另一個在當地縣城買了房，他自己則住在鄉下老家，種田種果樹，養雞養鴨。

他覺得這樣的日子很好，不像年輕的時候要拚命幹農活養家餬口，「現在是幹點養生活，想做多少就多少，想什麼時候做就什麼時候做」，每年的收成也算不錯，「不用買米，小菜也夠吃，上街買點肉才要花錢」。

回到鄉下老家，尹鵬(化名)曾去過採石礦抬石頭，卻發現終究頂不住，「腰承受不起了」。不過，他並不缺活幹。「現在，60多歲在農村算是年輕人，只要願意做，就有人喊你做工」。

統計數據顯示，中國就業人口中，60歲以上人員占比為8.8%。BOSS直聘平台數據顯示，2022年以來，該平台上活躍的55歲以上求職者數量同比上漲27%；崗位描述裡明確「歡迎退休人員」的崗位同比上漲33%。

同時，老年就業得到了政策層面更多支持。「十四五國家老齡事業發展和養老服務體系規畫」指出，加強老年人就業服務，鼓勵各地建立老年人才信息庫，為有勞動意願的老年人提供職業介紹、職業技能培訓和創新創業指導服務。

「60後新老人」感慨，他們這代人，養老更多靠國家，也要靠自己。（取材自中國經濟周...
「60後新老人」感慨，他們這代人，養老更多靠國家，也要靠自己。（取材自中國經濟周刊／視覺中國圖）

★多靠國家 更靠自己

薇姐(化名)，今年已經56歲，去年退休。年輕時，夫妻都忙於工作，沒有要小孩，直到她45歲才生一胎，今年兒子11歲，正讀小學五年級，「退了休，就是管孩子；不過，別人是管孫子，我是管兒子。」薇姐說，至於養老，既很現實，也很遙遠。

從另一個方面看，楊舸表示，相對於40後、50後的多子女家庭，獨生子女政策讓60後在退休之時有更多的積蓄，以及更輕的家庭負擔。

而在黃偉看來，「我們這代人，養老更多靠國家，也要靠自己，養兒防老有點談不上。如果現在不上班，我現在的退休金要生活是夠用了」。

中國養老保險制度自上世紀90年代建立以來，從縣級統籌起步，逐步提高統籌層次。數據顯示，截至2021年末，全國基本養老保險參保人數達10.3億人。2012年以來，企業退休人員月人均養老金從1686元（人民幣，下同，約236美元）增長到2987元，城鄉居民月人均養老金從82元增長到179元。

中國人民銀行發布的「2019年中國城鎮居民家庭資產負債情況調查」顯示，戶主年齡為56至64歲的家庭戶均總資產最高（355.4 萬元），且戶主年齡為65歲及以上居民家庭投資銀行理財、資管、信托產品的均值為23.9萬元，是總體平均水平的1.4倍，遠高於其他年齡段水平。

此外，多位60後表示，自己身體條件好，孩子成家以後，自己單獨生活更自由，也能避免家庭糾紛。

未來，選擇專業養老機構的60後也會有更大的選擇空間。據規畫，「十四五」期間，全國養老服務床位總量目標是達到900萬張以上。

★大媽主播 玩轉抖音

「剛剛退休，每天出門，老公、女兒以為她去跳廣場舞了，結果，她去說脫口秀了。」9月14日，長沙市政協主席陳剛為長沙代言，提到了一名「只應長沙有」的大媽，就是「脫口秀大會」熱門選手58歲的黃大媽(化名)。

黃大媽退休前是長沙一家大型商業公司的基層工會主席，工作時就很活躍。

另一名大媽主播說：「忘記年齡，開開心心做抖音！60後的我在抖音找到存在感。」

60後將成為「史上最大規模退休潮」。圖為市民在上海銀行排隊領取養老金。（取材自中...
60後將成為「史上最大規模退休潮」。圖為市民在上海銀行排隊領取養老金。（取材自中國經濟周刊）

●消費力更強大 銀髮經濟爆發式增長

60後確實看到了不同的風景。在工作年齡段，他們親歷改革開放40餘年，特別是互聯網與移動互聯網大潮，讓他們的退休生活顯得更加多元化。

60後對移動互聯網玩法一點都不陌生，而且，隨著他們步入退休階段，銀髮經濟隨之爆發式增長。

楊舸認為，相對於以前的老人，60後有更強的消費能力，而且人數有規模效應，今後會給養老產業、醫療健康、旅遊產業等帶來新的增長潛力。

京東消費及產業發展研究院發布的「銀髮經濟崛起——2021老年用戶線上消費報告」顯示，2021年前3個季度，56歲以上用戶在旅遊度假上的成交額同比增長超過10倍，本地周邊遊、園藝生活、花卉綠植、文玩收藏成交額均有明顯增長。2021年前3個季度，56歲以上用戶網購手機的成交額同比增長99%。此外，老年人在新型家電上的消費也明顯增長。

中國社會科學院發布的「旅遊綠皮書：2020至2021年中國旅遊發展分析與預測」顯示，有超過23.9%的60後個人旅遊消費開支超過5000元，高於70後、80後，也高於90後、00後。

儘管暫時沒打算離開工作崗位，黃偉還是設想過今後悠閒自在的生活，為此，他幾年前在湖南瀏陽農村與當地村民共建一套住房，租期20年，村民平時自住。等到正式退下來，他期待著歸隱田園。

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