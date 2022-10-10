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手機入殮師 年收入百萬都做些什麼？

中國新聞組／整理
70年代摩托羅拉「大哥大」移動電話的拆解。（取材自AI財經社，圖蟲創意）
70年代摩托羅拉「大哥大」移動電話的拆解。（取材自AI財經社，圖蟲創意）

手機已成為許多人的情感載體，廢棄後如何安放？「手機入殮師」不用膽大、但要心細，透過拆解裝裱藝術，讓廢棄手機不再是時代的眼淚，為主人找回電子產品的靈魂。

手機成為許多現代人不可或缺的必需品，新職業「手機入殮師」先行一步，窺見市場機會，讓廢棄手機有了不同風貌，並快速實現年入百萬（人民幣，下同，約14萬528美元）夢想。在其背後，也折射出了手機回收行業的一片藍海。

微信公眾號AI財經社報導，1996年出生的林西是一名有3年拆解經驗的「手機入殮師」，她的工作是為舊手機完成一場「賽博」儀式的告別。

2021年暑假，一名年輕用戶找到林西，表示自己在2014年購入的錘子T1雖已報廢，但T1設計者羅永浩帶給他的回憶讓他念念不忘。他要求林西將T1裝裱後妥善「入殮」，作為紀念。林西花了大約一周時間完成作品。由於羅永浩的人生一直被流言蜚語包圍，林西在裝裱的底板上還增加了一個彈幕設計。

諾基亞早期手機3650的拆解。（取材自AI財經社，圖蟲創意）
諾基亞早期手機3650的拆解。（取材自AI財經社，圖蟲創意）

拆解裝裱 粉絲逾百萬

這個職業興起的背後，也伴隨著整個手機回收行業的上升，據統計，2021年，中國手機社會保有量達18.56億支，但新增閒置的手機進入正規回收領域不足50%。

所謂「手機入殮」，本質上是一種拆解裝裱藝術。「入殮師」們將廢棄手機拆解，並將零支件以具有「賽博美學」的形式展現出來，進行重新陳列和布局，最終，將手機以二維平面的形式封塑進相框，由此完成「入葬」。

林西的工作室位於山東濰坊，占地面積約500平方米，裡面擺滿精密的拆解機器、裝裱工具，還陳列許多已經完工的裝裱作品。

2021年底，潤米諮詢創始人劉潤找到林西，請她對小米手機1-4系列做拆解設計，隨後，劉潤將四款手機裝裱作品寄給了雷軍。雷軍看了大為感動，發了微博詢問網友：「自己的小米1是不是也可以像這樣拆掉，留作紀念？」

林西團隊為劉潤做的小米手機1-4系列。（取材自AI財經社，圖蟲創意）
林西團隊為劉潤做的小米手機1-4系列。（取材自AI財經社，圖蟲創意）

雷軍對作品的認可，鼓勵著林西在拆解裝裱的路上越走越遠。目前，她的全平台粉絲數量已超過了100萬。

林西剛開始成為裝裱師，源於一場純粹的機緣巧合。2019年她還在英國讀書，偶然接觸到了國外裝裱藝術，在她眼中，這種以「廢物利用」為核心概念的形式非常有趣。她靈機一動，「既然我有那麽多捨不得扔的電子設備，是否都可以做成藝術品？」

「用過的手機不要丟，讓我幫你稍加設計一下。」抱著試一試的態度，曾活躍在社交平台的「顏值主播」林西在抖音發布了第一條手機拆解視頻。意外的是，短短幾天，就收到200多張訂單，林西陸續花了半年時間才將訂單交付。

開始時，找林西做「手機入殮」的客戶千奇百怪，有人郵寄來了70年代的初代摩托羅拉「大哥大」；也有人要求將自己早年的諾基亞3650手機裝裱為紀念品。

林西表示，有的手機是戀人的定情信物或是愛人的遺物，還有人郵寄來了世界上第一代量產的安卓手機HTC G1、初代iPhone、價值20萬的Vertu，甚至是索尼CMD-Z1這種早已停產的初代「掌中寶」，每支手機背後，都藏著主人一段獨特的人生記憶。

林西的工作室漸漸打開了知名度，工作室拆解的品項也更為豐富。去年，林西接到了一個手表拆解的訂單，手機主人同時寄來了一枚鑽戒。交流後林西得知，這只手表是手機主人的妻子在結婚時送給他的；7年後，妻子病重，離開了人世。

收費近千 訂單依舊多  

對於這只手表，故事的手機主人捨不得戴，捨不得磕碰，更害怕丟失，於是他找到了林西，想讓她把這只手表和自己送給妻子的鉆戒放在一起。得知故事後，林西設計了一棵「愛情樹」，手表的零件路線層層疊加，最終匯合在終點，而終點則是象徵著兩人美好愛情的戒指。

林西為用戶定製的錘子T1手機裝裱。（取材自AI財經社，圖蟲創意）
林西為用戶定製的錘子T1手機裝裱。（取材自AI財經社，圖蟲創意）

現在，要想拆解裝裱一只手機的價格不算便宜，如果是常規的手機型號，林西的團隊將收取598元的手工費；根據複雜程度，還可能收取至少300元的設計費。不過雖然一次普通的「入殮」花費將近千元，工作室的訂單依舊源源不絕。

同時，拆解的對象變得越來越五花八門，電腦、鍵盤、手表，甚至是挖比特幣的礦機，高達戰士、奶粉罐、大疆無人機，都成為了拆解工作中的組成支分。除了用戶訂單，企業訂單也逐漸增多，不少廠商認為，拆解裝裱能幫助產品達到別具一格的宣傳效果。

在手機廠商一側，拆解服務也正在成為「標配」。2021年初，小米商城上線了售價為199元的「機」藝重塑服務，消費者可將舊款的小米手機進行拆解裝裱。

小米推出的官方手機裝裱服務。（取材自AI財經社，圖蟲創意）
小米推出的官方手機裝裱服務。（取材自AI財經社，圖蟲創意）

同一時間，魅族也推出了免費的「時光機裝裱」服務，用戶只需在魅族社區寫下與手機互相陪伴的故事，獲得官方評優的故事就有可能被選中。實際上，早在2018年，魅族就已經對拆解業務開始試水溫，當年上線的「魅族Care時光機」服務，售價為299元。

2021年9月，realme GT Neo2發布會的邀請函，便是一張手機散熱系統的拆解裝裱圖，這張看起來賽博感十足的邀請函，成為發布會的一大亮點，也再度讓拆解裝裱的生意走入了大眾視野。

直播帶貨 1晚賣10萬

現在，隨著林西的生意漸漸打開，她每月會進行20天左右的直播帶貨。她透露，一晚直播帶貨銷售額最高能達到10萬元左右，同時，她還開設了線上線下相結合的拆解設計課，帶新手們入行，線下的課程收費在1至6萬元不等。截至目前，林西的線下徒弟已經有近30個，也有學生選擇直接留在工作室。

林西表示，雖然拆解裝裱師的技術門檻很低，但需要自身具有一定的審美和藝術追求，而不單單是進行流水線式的拆解。據「Tech星球」報導，如果做一個兼職的拆解裝裱師，每個月的收入大概在2000元左右，如果成為全職，月入可達5000至10000元。

目前看來，林西工作室的收益較為可觀，據她介紹，2021年一年，工作室核心設計人員只有4至5個，團隊總數不超過20個人，共創造出了近300萬元的營收。

逾半舊機 放著未利用

與龐大的手機擁有量相比，目前中國的廢舊手機資源回收利用率只有4％左右，據「中國循環經濟協會」研究結果顯示，中國手機廢棄後的閒置留存率約為54.2%；這意味著，超過一半的廢舊手機是躺在家裡。

一方面，廢棄的手機電池中含有的鉛、汞、鎘等重金屬，讓它的汙染強度達到了普通乾電池的100倍，可以汙染6萬升水，相當於3200桶的桶裝水。如果把閒置手機隨意丟棄，將對自然環境造成不可逆的傷害。

閒置手機 移動的金礦

另外不為人知的是，閒置的手機實際是一座移動的「金礦」，根據「華新綠源環保」發布的手機拆解數據顯示，在電子產品中沉澱的金屬資源，其含金量遠高於原生礦山。華為曾表示，每拆解1000萬支手機，可以回收超過120公斤黃金，相當於2萬1000枚奧運會獎牌的含金量，同時可以回收87噸銅，相當於19萬枚奧運會獎牌含銅量。

2021年中國手機社會保有量達18.56億支，但進入回收領域不足50%。（Get...
2021年中國手機社會保有量達18.56億支，但進入回收領域不足50%。（Getty Images）

手機回收的目前已經誕生了如「愛回收」、「轉轉」、「閒魚」等一批3C產品回收電商。其中，「愛回收」從2011年創業開始，入局最早；「轉轉」和「閒魚」則背靠微信九宮格和淘寶平台等天然流量，入局雖晚卻後發先至。

憂洩隱私 不願交平台

由於回收行業起步較晚，用戶回收意識還有所欠缺等多重原因，中國目前的手機回收還實在算不上一門好生意。

據艾媒諮詢統計顯示，2021年依然有37.8%的網民不信任二手電商平台，33.3%的用戶沒有接觸過相應的APP。除此之外，信息風險、隱私洩露等問題，也讓人們無法安心將自己的舊手機交給二手電商平台。

要讓二手平台和手機行業整體繁榮起來，人們對於手機回收使用效率的認知意識還需提升。例如據「轉轉」統計，用戶通過交易上億件閒置物品，實現了超過180萬噸的碳減排量；平台累計減少能源消耗2372.4GWh，相當於節約了2019年北京市6%的發電量。

電子產品雖然在生活中被淘汰，但透過拆解裝裱行業，可記錄人生痕跡。（Getty I...
電子產品雖然在生活中被淘汰，但透過拆解裝裱行業，可記錄人生痕跡。（Getty Images）

未來，我們不用的舊手機如何處理和妥善回收？如「手機入殮」等新興行業，也為我們打開了另一道思路。

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