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躺吃旅行 中國年輕人求放鬆

中國新聞組／整理
避開人群，遊客在海南三亞大小洞天旅遊區遊玩。（新華社）
避開人群，遊客在海南三亞大小洞天旅遊區遊玩。（新華社）

中國年輕人正將「躺平主義」帶進旅遊？愈來愈多民眾放棄「數人頭」模式，遠離網紅景點，在十一長假中，「反向出遊」找冷門城市冒險、「躺吃旅行」挑舒服飯店待著，想吃什麼打開軟件點外賣，不出門逛逛也沒關係，「隨興度假」身心放鬆最重要。

2021年5月，一條「五一酒店外賣訂單漲2倍」話題衝上熱搜，「躺吃旅行」名詞開始被公眾認識。2021年十一期間，全國有近3000萬名餓了麼用戶在出遊期間選擇了「躺吃旅行」，而今年，更多年輕人在酒店裡，身體力行實踐「躺吃旅行」。

坐上高鐵 小鎮微旅行

每日人物報導，姜寧在十一開始前帶著電腦去江西景德鎮。從上海虹橋站出發，坐高鐵只要293元（人民幣，下同，約41.17美元），4小時後，出站時已是晚上。這座說不清是四線、六線，還是18線的小城，沒有高樓大廈和迷人眼的霓虹燈，到處都是青花瓷的元素。

小城花銷不大，可以盡情享受最好的酒店，姜寧選擇了市場價900元的凱悅甄選酒店，兩人合住，一人只需要450元。五星級酒店有著頂級的硬件設施和服務，燈光窗簾是自動打開的，房間有激光4K投影，科勒的衛浴、金可兒的床墊、以及躺起來像泡在雲裡的蠶絲被，舒適度直接拉滿。

姜寧最滿意的還是地理位置，出門不遠就是文創街區，每天睡到自然醒，再出門逛逛集市，吃點江西菜。她回憶，那兩天的假期像是放慢到0.5倍速，「感覺度過了舒服的一周」。

有人在汕尾實現生蠔自由。（取材自每日人物）
有人在汕尾實現生蠔自由。（取材自每日人物）

疫情之下，旅遊成了一件充滿不確定性的難事，有特色、高顏值的酒店成為一些年輕遊客的新寵。這些酒店提供「一價全包」的服務，把住宿、餐飲、娛樂全部打包，讓客人足不出酒店，也能盡興。

據同程旅行數據，中秋節後，各類休閒度假主題的高星級酒店用戶關注度上漲130%，主力人群是80、90後，露營、溫泉和古鎮古城附近的度假酒店尤其受到青睞。根據去哪兒提供的數據，冷門小城高星酒店的預訂量增長尤為明顯，比2021年同期增長四成，比2020年增長五成。黑龍江鶴崗、陜西漢中、湖北荊門和青海海東等地脫穎而出。

網友張土土在小紅書寫到自己到鶴崗旅遊躺平的經歷，他以一晚300元代價，住宿當地五星級酒店，睡高級床墊、免費桑拿。

餓了麼聯合飛豬發布的2022「十一躺吃旅行消費趨勢」提到，從9月26日開始，青島、長沙等部分出遊熱點城市的美食搜索量明顯增長，上海、杭州、成都、南京、青島、廣州等將成為熱門躺吃目的地。

對於這類想要睡到中午，白天不出門、房間點外賣、不去逛景點、出門吃消夜的「躺吃旅行」新流派，中國青年報引述業內人士評論稱，年輕人先躺為靜的背後，是工作上加不完的班，尤其疫情時代讓家裡、宿舍變成辦公室，導致他們休假時只想拋開3C產品，到工作無法觸及的地方，找張舒適的床躺下。

消除疲勞 成首要追求

有旅行社業者表示，對於承受壓力已久的年輕人來說，躺平旅行或許不是旅遊，而是一種「療養」方式，加上新時代的年輕人並不熱中於傳統的旅遊景點，也厭倦雷同的景區，使得消除疲勞成為他們的首要追求。

楊思思告訴每日人物，她的旅遊體驗一直不好。大學時，她跟父母報了六天五夜的旅行團，一天逛完一個城市緊湊的行程，讓她下車第一句總問「這是哪兒？」

有人待在飯店打發時間。（取材自新華網）
有人待在飯店打發時間。（取材自新華網）

今年她第一次把目標定在省內，帶著爸媽去浙江省金華市的武義縣，楊思思選了一個四星級的唐風度假酒店，就建在縣城的一座森林公園裡，園區很大，酒店和園林溫泉景區相鄰，配備不同的藥浴和私湯。整整三天，楊思思和爸媽沒有出園區的門，這裡吃喝玩樂一應俱全，每晚還有客房服務專門送來的甜湯，宣蓮、銀耳和花生，天天不重樣。

平時，楊思思睡眠質量一直不好，多夢又易醒，但那幾天，她每天都能一覺睡到天亮，突然之間，「找到了旅行的真正意義」。

反向出遊 不做攻略

在十一長假裡，上海迪士尼、安徽黃山人流爆量的畫面勸退了不少年輕人。不想為了排隊累得半死，旅人開始將目光放到冷門小城。這些非著名旅遊小城，卻因為偶然的機緣巧合，成了年輕人更個性化的目的地，無需做過多攻略，未知、輕鬆、驚喜就成了「反向旅行」最大的樂趣。

鈦度號「互聯網的那些事兒」報導，連續加班多日的麥子發了訊息求助朋友群，「求推薦可以躺幾天的海邊城市，不要熱門景點，有陽光安靜，躺得舒服就行」。之前旅行她都會提前做好各種打卡攻略，但現在她只想選一個陌生的城市，不打算看任何景點，主要任務就是躺得舒服，最後她選了珠海。

B站UP主「nya醬的一生」用視頻分享自己「0攻略」在雲南玉溪撫仙湖附近遊玩的經歷，「有啥吃啥走哪看哪」，引起不少認同感。

擺爛式旅行及反向旅遊的出現，並非要和傳統旅遊形式唱反調，年輕人只是想躺得更舒服。

報導指出，今年十一假期，這種旅遊新趨勢更加明顯。據去哪兒數據顯示，截至9月22日，全國「小城」酒店預訂間夜量同比2020年增長七成，其中高星酒店預訂間夜量增幅明顯，同比2021年同期增長四成，同比2020年增長五成。

黑龍江鶴崗、陜西漢中、新疆克拉瑪依、海南保亭、青海海東、陜西延安、遼寧遼陽、湖北荊門、海南文昌、黑龍江伊春等非傳統典型的旅遊城市四星、五星酒店暑期預訂量同比2021年增長均超3倍，其中黑龍江鶴崗最為誇張，增幅最高達7倍。

即興度假 說走就走

在杭州工作的王女士，此前十一假期都會提前一個月訂出遊計畫，但這次她決定再等一等。「今年提倡就地過節，我們也不想太折騰，可能會臨時再考慮怎麼安排，過個即興、輕鬆的假期。」王女士說。

臨時決策、本地探索、小眾玩法式的「即興度假」，在這次十一長假成為新趨勢。越來越多民眾在家門口尋找「詩和遠方」，「即興度假」已成新趨勢。

錢江晚報報導，美團日前發起的十一出遊調研顯示，相比以往提前一周甚至半個月制訂出遊計畫，這個假期人們更傾向於在出遊前三天內、甚至當天尋找本地周邊休閒度假的好去處。

和王女士有同樣想法的人不在少數。上海從事廣告營銷行業的付先生時表示，往年他會提前通過「拼假」的方式安排行程，但今年打算將假期打散，「計畫打卡上海周邊不同的酒店，爭取每天有些不一樣的玩法」。

美團數據顯示，防疫常態化下，用戶出行決策時間明顯縮短，長假期間的出遊臨時化特徵愈發明顯。

為響應就地過節要求，用戶出遊半徑也隨之縮短。調研中有七成用戶表示，十一將選擇省內、市內遊，打卡景點樂園、泡酒店宅民宿、吃喝玩樂探店成為受訪用戶「即興度假」的主流選擇。

美團數據顯示，假期前一周，本地遊、周邊遊等關鍵詞搜索量環比暴漲440%。北京、上海、南京、蘇州、廣州、成都、深圳、杭州等城市搜索增幅明顯。其中，用戶搜索熱度漲幅最高的目的地品類分別是景點、公園、博物館、溫泉、動物園。

十一長假期間，小鎮、古城受到青睞，雲南省大理白族自治州沙溪古鎮迎來旅遊旺季。 （...
十一長假期間，小鎮、古城受到青睞，雲南省大理白族自治州沙溪古鎮迎來旅遊旺季。 （中新社）

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