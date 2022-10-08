劉強東性侵案 纏訟4年庭外和解 誰是贏家？

劉強東明州性侵案纏訟四年。(取材自微博)

前言：劉強東明州性侵 案達成庭外和解，意外結局讓外界解讀為「女方沒底氣，男方耗不起」。不公開的和解案內容令人好奇，縱使劉婧堯被貼上「仙人跳」的標籤，但女權運動者仍一路相挺相隨。這場纏鬥四年的訴訟，到底誰是贏家？

中國電商巨頭京東創辦人兼首席執行官劉強東2018年在美國明尼蘇達州 涉嫌性侵被捕，纏訟四年後，劉強東與指控他性侵的25歲中國學生劉婧堯（Jingyao Liu）達成庭外和解以終止民事訴訟。

BBC中文網報導，該案原定於10月3日在明尼蘇達州地區法院開庭。雙方律師在一份聲明中稱同意擱置分歧並解決法律糾紛。事後，劉強東向「被這件事困擾的所有人，尤其是我的妻子」道歉，並補充稱，「希望我的生活和工作能夠盡快恢復正常」。

被告劉強東 反轉被遭仙人跳

2018年，劉婧堯正在明尼蘇達大學學習，她受邀參加劉強東和其他中國高管組織的社交晚宴。監控視頻顯示，劉強東和劉婧堯來到了她居住的公寓。

劉婧堯說，她在晚宴上被劉強東和其他客人強迫大量飲酒。她稱，當他們乘坐同一輛車時，劉強東對她進行身體上的侵犯，她表示，劉強東後來跟隨她到了公寓，不顧她的反抗強姦了她。

而劉強東表示，女方沒有過度醉酒，並且是她自願邀請他前往其住處，在那裡他們發生了自願的性行為。

幾周後，當地檢察官拒絶正式起訴劉強東，稱存在「重大證據問題」，將使指控難以證明。

2019年4月，劉婧堯對劉強東提起民事訴訟，指控他進行性侵，並要求獲得至少5萬美元的賠償。法院認定她的索賠有足夠的理由進行民事審判，他的公司也可能被判對部分損害賠償負責。

在她提起訴訟後不久，網上出現了警方執法紀錄儀拍攝的片段。視頻顯示，劉強東和劉婧堯在他們吃飯的餐廳外和她的公寓樓裡有互動，還有劉婧堯在事發後不久對警方的談話。

毋庸置疑的是，這些片段在中國公眾中產生了持久影響，激起了對劉強東的支持和對劉婧堯的質疑。她被貼上了「撈女」和「蕩婦」的標籤。

監控畫面拍到劉強東與劉婧堯一起回到公寓(上、中圖)，最下圖是劉強東被警方帶走。(取材自微博)

在和解消息傳出的幾個小時後，中國社交媒體上的許多評論者似乎認為，這一結果印證了劉婧堯的提告是為了獲取賠償。一些人將劉強東描述為「仙人跳」的受害者，即在性關係後進行的敲詐。

原告劉婧堯 和解或許是種解脫

自發起訴訟以來，劉婧堯一直保持低調，繼續她在密蘇里州華盛頓大學的研究生課程。

她的律師告訴BBC，這一事件和公眾的詆毀使她患上了永久性的創傷後應激障礙（或譯「創傷後壓力症候群」，PTSD)，她不想回到中國，因為她害怕會受到劉強東和當晚晚宴上其他人的反擊。

她最初似乎決心要繼續打官司。在2019年接受「紐約時報」採訪時，她表示自己永遠不會和解，因為這意味著要簽署保密協議。

但支持者認為，隨著公開庭審這場戰鬥的臨近，她的壓力越來越大，難以承受。

中國女權活動人士梁曉雯稱，和解的消息傳出後不久，她就給劉婧堯發了短信。「她說她想戰鬥到最後，但這非常困難。」梁曉雯對BBC說。

「對她來說，和解是一種解脫，但她對自己不能堅持到底感到內疚。她非常感謝所有相信她的人，她說她會盡最大努力幫助其他有同樣情況的人。」

MeToo運動 在中影響力遇挫折

隨著庭審告一段落，中國公眾可能不再有機會近距離觀察一樁備受矚目的中國#MeToo案件的法庭交鋒。

BBC報導，由於明尼蘇達法院公開了大部分審前法庭紀錄，並向公眾開放聽證會，中國民眾和媒體能夠在前所未有的程度上關注該案。

這與不透明的中國法律體系形成鮮明對比。在中國，許多備受矚目的案件閉門進行，網上的帖子和評論受到嚴格審查。

隨著和解的達成，此類案件在其他地方是否會有不同結果的問題將沒有答案。一些法律專家認為，劉婧堯在美國勝訴的可能性比在中國更大。

但和解所引發的一個更大問題是，中國的#MeToo運動將受到怎樣的影響。此案發生在幾起備受關注的案件之後，這些案件被法庭駁回或撤銷了刑事指控。活動人士稱，這些結果向性侵受害者發出了令人沮喪的信號。

報導指出，該運動還面臨著活動人士受騷擾和失蹤，以及網上越來越多的審查和敵意。例如，劉婧堯的支持者稱，他們在社交媒體上關於此案的新消息遭到了審查。有微信帳戶據報因支持她而被屏蔽。

但梁曉雯認為，和解最終「對劉婧堯和#MeToo來說都是一個勝利」。她稱，劉婧堯選擇公開自己的經歷，已凝聚了這場運動。

誤會及分歧 和解聲明兩關鍵詞

「劉強東先生和劉婧堯女士於2018年在明尼蘇達州的一次偶然事件所造成的誤會(misunderstanding)，占用大量社會資源，也給彼此家庭造成深重困擾。今天，為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除分歧(difference)，達成和解，為這次事件畫上句號。除以上聲明，劉婧堯女士及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其他的聯合聲明。」

劉強東明州性侵案在一紙和解聲明下告終，在纏訟四年後，這樣的結局雖然來的令人猝不及防，但在民事或者刑事案件中很常見。案件進展至今，雙方談不攏的一個核心問題就是賠償金額。

劉強東與章澤天的知名度很高，經常被中國媒體報導。(取材自微博)

財經E法聯繫上多位身在美國、且密切關注該案件的法律人士，試圖了解雙方在庭審前夕達成和解的原因。

長期追蹤該案的明州律師周東發表示，聲明是雙方律師仔細商榷過的，可以說每一個字都是經過仔細推敲的。在雙方的證據和證詞已經得到充分披露的情況下，和解可能是為了避免案件走向的不確定性。

周東發認為，聲明中提到的雙方當事人和家庭遭受的深重的困擾，是雙方的共識，他進一步指出，聲明中有兩個關鍵詞值得關注。

第一個關鍵詞是「 誤會」（misunderstanding）。

這對事件的定性是雙方共同讓步。對於劉強東一方來說，是女方的舉動讓他產生誤會；對於劉婧堯一方來說，從此前指控「被性侵」到「誤會」的變化，也是一大讓步。周東發認為劉婧堯的退步應該說是不得不退，因為她的「被性侵」一說，核心證據前後變化太大。能贏得陪審團支持的機會不大，所以讓步。

第二個關鍵詞是「 分歧」 ( differences )。

周東發認為，這裡的分歧很可能指的是和解的金額。在他看來，案件在走到庭審這一步前的和解金額，一定是天價。劉強東方最初不同意女方提出的賠償數額，案件才會走向庭審。現在突然和解，這意味著和解的金額應當是低於女方此前的要求，並由雙方協商而定。

劉強東與孕妻章澤天9月中旬被拍到在美國明尼蘇達州的明尼亞波利斯市逛賣場。(取材自微博)

和解金飆高 從五萬變千萬美元

京東創辦人劉強東（左）與妻子章澤天。(取材自Instagram)

報導指出，周東發分析，此前雙方提交給法院的證據和證詞都非常明確，提前達成和解，「實在很意外，但也在情理之中」。和解在美國的民事、刑事案件很常見，如果不和解的話，不管是哪一方贏，另一方都會上訴，這意味著將進入曠日持久的訟戰，「和解對雙方都是明智的選擇」。