十一動起來／跑酷、騎行… 新興運動正夯

北京市民在東城區一河道內玩水上活動。（中新社）

今年十一假期，跑酷、陸衝、飛盤、騎行、皮划艇、腰旗橄欖球…這些刺激、時尚 的新興運動正在中國年輕人中快速風靡，且催生出旅遊新業態。長假期間，有人玩出新花樣，也有人抓住節假日的生意旺季，瘋狂「賣服務」一心搞錢。

今年十一假期，在長沙工作的河南人林皓選擇了一個新穎的遊玩計畫。他組織20餘名騎行發燒友開展「建築騎觀」活動，在騎行中感受長沙古街、古建築文化魅力。

中新社報導，「步行太慢，開車太快，騎上單車遊覽一座城，才不會錯過美好風景。我們的騎行線路貫穿長沙潮宗街、都正街、賈誼故居、天心閣這些古街、古建築。」林皓說。

騎行一日遊 熱度增80%

同程旅行發布的「2022十一假期旅行趨勢報告」顯示，飛盤、腰旗橄欖球、漿板、騎行、皮划艇等各類輕戶外運動成為年輕遊客群體關注的熱門體驗項目。攜程發布的2022年十一預測報告也顯示，近期飛盤、皮划艇、騎行一日遊產品的搜索熱度分別增長50%、74%和80%。

「很多城市結合自身旅遊特色在假期推出騎行主題線路。北京 的騎友說，今年十一，當地旅行社就上線了胡同裡尋找京味兒、京劇尋根之旅的主題定製產品。」林皓說。

在長三角地區，新城市運動也成為民眾假期的休閒選擇。上海奉賢、青浦等目的地的「水上奇趣」之旅系列因含有皮划艇競技、龍舟團體比賽在驢媽媽旅遊網熱銷。「含有時尚運動的周邊遊產品，成高頻遊客新寵。今年十一，和熱門的皮划艇、飛盤等相關的旅遊產品訂單量同比去年提升20%以上。」驢媽媽旅遊網CEO鄒慶齡表示。 成都白領馮琳沙到成都錦城綠道練習陸地衝浪。（中新社）

許多旅遊平台也及時推出新潮玩法的產品響應年輕群體需求。「在成都的大小湖泊上，槳板運動已『破圈』而出。我約了5個朋友去玩。」「90後」何琴在線上訂購了超火的槳板運動。

槳板運動 玩法更多樣

她說，根據不同板型，商家開創槳板瑜伽、槳板釣魚、攀爬槳板、冥想等新玩法，甚至跨界在槳板上玩起高爾夫和飛盤。「槳板運動新鮮感、年輕化的特點，吸引大批年輕人樂在其中，有的還帶寵物一起玩。」

新城市運動正以多元、年輕、趣味的新姿態在中國解鎖城市生活新方式，成為城市裡一種新生活潮流和新消費增長點。在各大社交平台上，飛盤、腰旗橄欖球、漿板等成為熱詞，還有各式玩法攻略。

專家表示，新城市運動興起，意味著更多人接觸和喜愛上運動型生活方式，也與各地推進宜居、宜遊、宜運動城市建設密不可分。新城市運動除帶動場館服務業、體育培訓業和體育用品製造業發展，也正借助互聯網開拓一條屬於體育產業的社群 之路，將通過民間賽事IP化和競技遊戲化，進一步實現「流量變現」。

「城市騎行、划槳板、飛盤等這類運動具有易上手、強社交性、適宜拍照、場地限制不大等特點，正成為本地遊新寵。更多女性的加入，也帶動了新城市運動風潮。」鄒慶齡說，和新城市運動相關的新消費場景、新社交玩法將不斷升溫。 玩飛盤也成為年輕遊客關注的熱門體驗項目。（中新社資料照片）

為迎合消費人群的轉變，一些「沉浸式、體驗式」的新消費場景，也成為吸引年輕人的「熱門打卡地」。沉浸式實景推理館是家住廣州市的王偉健和朋友們常相聚的地方。

沉浸式體驗 征服年輕人

店面負責人表示，這種沉浸式的體驗很受年輕人的喜歡，通常一個月能開300多場遊戲，遇到假期，一個月能達到400多場。而江蘇常州金壇區仙姑村的稻田咖啡館，讓這個曾經不知名的小村子在網上迅速走紅，吸引越來越多的遊客前來觀光。

另外，中國各地打造新型主題小鎮，助力鄉村振興。央視網報導，在河北省館陶縣壽東村，曾是農民的師獻巧是第一個學做糧食畫的村民。她成為一名糧畫師後，收入翻了好幾倍，如今，整個壽東村依托糧畫產業，由一個省級貧困村變成聞名全國的糧畫小鎮。河北省館陶縣壽東村旅遊公司經理韓曉雪表示，一幅「清明上河圖」當年賣出了6萬美元（約人民幣43萬元）的高價。 師獻巧在製作糧食畫。（新華社）

在山西省沁水縣的蜜蜂小鎮，數排新修建的亭子裡整齊擺放著一盒盒蜂箱，蜂農趙建明趙建明表示，蜜蜂小鎮將養蜂和旅遊結合在一起，不僅讓小鎮成為「網紅打卡地」，還拓寬銷售渠道，增加收入。他表示，自己有160箱蜂，20多天就採了4噸多蜂蜜，能獲得利潤約5至6萬元（人民幣，下同，約7026至8432美元），守在家門口就能掙到錢。

十一賺起來 當伴娘、去餵貓狂撈錢

十一長假期間，有一批年輕人，不出門旅行、不在家躺平、不聚會社交，一心賺錢。他們抓住節假日的生意旺季，「賣服務」瘋狂營業。

出租伴娘 一場400元

深燃財經報導，十一長假是舉辦婚禮的高峰期，婚禮上，伴郎、伴娘是不可或缺的角色。但這兩年，因為疫情，經常有原定的伴娘臨時無法到場，因此，「出租伴娘」的生意逐漸火爆，每場三至四百元，演到你流淚。 職業伴娘是新興起的行業。（取材自新聞晨報）

來自洛陽的珍妮（化名）這個十一假期已經接了四單。珍妮說，伴娘的角色並不好當，需要體力、情商雙在線，有眼力見。但好處是，日薪高、現結，「還能吃免費的大餐」。她說凌晨五、六點，就要去新娘家陪著化妝，一直「工作」到下午婚禮結束。婚禮前也會抽空和新人見面，彩排、對流程，設計接親遊戲。

長假期間，另一項年輕人埋單的剛需業務，是上門餵貓。北京女孩「貓爺seven」（化名）承擔20隻貓咪的餵養重任。她每次上門服務的時間，不低於半小時，更多的時間要花在路上，路程遠、節假日收費就要更高一些。 「貓爺seven」會幫上門服務的貓咪拍照，發給主人。（取材自微博）

伺候毛孩 一周5000元

這一周假期，她預計能賺到5000元左右。

每次上門餵貓，「貓爺」都會自備口罩、腳套、一次性pv手套、垃圾袋等工具，並全程錄像；服務結束後，還要過一遍全屋狀態，看看貓糧、水碗、貓砂盆是否裝滿，門窗有沒有關好，確保貓咪安全。現在，她還會把上門服務的過程剪成vlog，既是紀錄，也算是開發出一項新技能。

還有一些年輕人搞錢的技能不算獨特，變現性價比低，只能靠「勤勞致富」。小漁（化名）無意中在社交平台發現，有人在海邊沙灘上代寫訂製祝福，再拍成照片或視頻賣給買家，每單幾元到幾十元不等，生意非常好。小漁住在海南文昌一個離海邊不到500米的小區，正好每天去海邊寫寫字，賺點伙食費。」「海邊代寫」在學生圈子裡很流行，許多讓她代寫的內容，要麼是送給同學的祝福，要麼是對偶像的表白。

她覺得自己這賺的實在是「辛苦錢」。「為了圖片好看，寫字的位置要盡量離海水近，但漲潮時很容易被浪沖掉，根本沒有修改的可能，不得不重寫，有時候要寫十遍才能成功，一天下來身體真扛不住。」

海邊代寫 每單20元

小漁根據文字、圖案複雜程度，照片或視頻拍攝需求不同，價格從7元到35元不等。她估算，十一假期，滿打滿算每天能接50單，按平均每單20元算，一周最多賺7000元。 海邊日出時代寫的生日祝福。（取材自深燃財經／受訪者供圖）

小漁常被人盜圖，拿去賣錢或引流，「這圈子雖然相對小眾，但門檻低、市場亂，價格也很卷。」更重要的是它可能只是年輕人裡流行的一陣風，風一過生意就沒了。不過，這次也給了她一些新啟發：「我家在青島，等冬天回去，還可開發雪地代寫業務。」