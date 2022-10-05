12金花 中女籃寫歷史

中國女籃在世界杯奪得亞軍。(Getty Images)

中國女籃在本屆世界杯獲得亞軍，隊員在滿屏「無畏金蘭」聲援下激動相擁。曾經她們拿下史上最差成績，只能看著日本 隊奪冠照片埋頭苦練。時隔28年追平了歷史最佳成績，12朵金花用實力讓人記住她們的名字。

10月1日，2022年女籃世界杯在澳洲 雪梨落幕，中國女籃時隔28年再次獲得世界大賽亞軍。這群平均年齡不到25歲的姑娘把自己寫進了中國籃球的歷史，瀟湘晨報更直言「不允許你還不認識她們」。

楊力維／27歲 妹妹也是國家代表隊

楊力維的妹妹是在東京奧運 三人籃賽出名的楊舒予。姊妹倆起初打籃球只是「鍛鍊鍛鍊」，沒想到雙雙進入國家隊，2021年分別代表中國隊參加奧運。

本屆世界杯對陣澳洲的半決賽裡，李夢因為高燒不退無法出賽，楊力維拿下18分4助攻2抄截，緊緊咬住比分。

高大的李月汝被稱為「最萌中鋒」。(新華社)

李月汝／23歲 最萌大中鋒

身高201公分的李月汝由於長相可愛，媽媽經常喊她「寶寶」、「寶兒」，教練也喊她「大寶」。甜萌的外表和颯爽的球風，被稱為「最萌大中鋒」。她在東京奧運抱著隊友痛哭的畫面，球迷記憶猶新。

本屆世界杯上，李月汝每場都首發出場，與美國隊決賽中，她10投8中拿下全隊最高的19分12個籃板，成為中國女籃定海神針。

李夢／27歲 球星詹姆斯粉絲

李夢5歲就開始接觸籃球，因為球星詹姆斯的關係，她喜歡別人叫她「勒布朗夢」。5場小組賽中，李夢場均攻下14.6分，是中國女籃隊的得分王。

小組賽對美國，她拿21分幫助中國將比賽懸念留到了最後。淘汰法國的比賽，李夢帶著高燒上場依然拿下全隊最高的23分。

李夢因為高燒，半決賽和決賽都無法上場。在中國隊合影時，她穿上了寫滿隊員名字的T恤，讓大家不要留有遺憾。

王思雨／27歲 比賽型選手

最後時刻的關鍵搶斷和兩罰全中，王思雨是中國女籃進入世界杯決賽的直接締造者。

從雅加達亞運會開始，她跟隨女籃一路走來。雖然身體條件並不是突出，但她總是能遇強則強。前任國家隊教練曾評價她是比賽水平大於訓練水平的球員。

瘦高的韓旭是籃下守護神。(新華社)

韓旭／23歲 人稱女版周琦

出生在籃球世家的韓旭因為瘦高的身材被人稱為「女版周琦」，18歲便在世界杯上大放異采。從WCBA再到WNBA，韓旭成為了選秀順位最高的中國女籃球員。

這屆世界杯上，韓旭當選半決賽MVP，並入選了賽事最佳陣容。澳洲主教練同時也是韓旭在WNBA球隊的主教練說：「韓旭太難防了，非常全面，我的弟子今天對我下手有點太狠了。」

李緣／22歲 破格招進國家隊

身高170公分的李緣在場上很不起眼，從未打過職業比賽的她在2018年被破格招進國家隊，令她一直飽受質疑。這次對陣法國的比賽，替補出場的她拿下10分7助攻，成了幫助球隊獲勝的關鍵。

黃思靜／26歲 差點成了足球隊員

黃思靜來自足球世家，淘汰賽第一場面對法國的比賽，黃思靜出戰38分30秒，也就是全場休息了1分30秒。與澳洲比賽最後時刻，黃思靜冷靜投中追平比分的進球。

張茹／23歲 曾為隊友吶喊到頭暈

張茹在12歲時，因為參加籃球訓練營意外走上職業之路，8年後她進入國家隊。本屆比賽中，張茹雖然只是替補，但她每一場激情加油，甚至吶喊加油到頭暈。李夢無法比賽後，張茹臨危受命頂替她的位置。

潘臻琦／27歲 「亞軍魔咒」

潘臻琦似乎一直有個「亞軍魔咒」，除了2019年拿到軍運會冠軍，其他的全運會、WCBA、亞洲杯全是亞軍，現在又多了一個世界杯亞軍。

武桐桐／28歲 鄭薇上任表現出色

武桐桐進入國家隊後一直得不到什麽表現的機會，直到鄭薇上任，她的機會才越來越多。這屆世界杯決賽，她拿下13分拚到受傷離場，讓所有球迷為之動容。

迪拉娜／25歲 最後時刻趕上世界杯

來自新疆的迪拉娜最後一刻才進入世界杯名單。她在本屆世界杯最出色的表現是小組賽對陣美國，面對高水平的美國運動員，迪拉娜拚盡全力防守，讓比賽打到最後時刻。

金維娜／30歲 有召必應的老將

金維娜是隊裡年齡最大的隊員。這屆比賽她出場機會不多，但在李夢缺陣後，主教練依舊把機會給了她。對陣澳洲關鍵時刻的上籃、打美國半場的壓哨三分都很關鍵。

女籃重返榮耀 他是大功臣

時隔28年闖入世界杯比賽後，女籃姑娘們將主教練鄭薇拋向空中，享受著勝利的喜悅。在社交媒體上，眾多球迷也在感謝著「許利民」。

瀟湘晨報報導，2016年里約奧運，中國女籃小組未能出線僅獲第十名。這也是中國女籃歷史最差戰績。隨後功勳老將陳楠告別國家隊，外籍教練馬赫也離職而去。在這個至暗時刻執掌女籃教鞭的，便是許利民。

許利民上任後做的第一件事，就是把日本隊亞洲杯奪冠的兩張照片掛在訓練館的牆上。2015年時，中國女籃在亞洲杯決賽中以35分慘敗日本女籃。許利民說：「我們要天天能夠看到它，每時每刻都要看到它，不打敗她們就不把它摘下來。打敗一次摘下來一張，打敗兩次摘下來兩張。」當時的中國女籃要突破的，是日本女籃這道坎。

他做的第二件是選擇了兩位此前甚至都一天職業籃球都沒打過的小姑娘入隊。一位是剛剛高中畢業的18歲的韓旭，另一位是17歲身高不到1米7的小個子李緣。

此後，在許利民幾近苛刻的訓練模式下，中國女籃從基本功，防守動作，進攻思路等等方面，一個細節一個細節打磨。

「能贏100分，絕不贏99」

2018年亞運會中國女籃戰勝日本，並且重新奪回亞運會冠軍，正式開啟了復興之路。

2020年女籃戰勝了英國和西班牙提前鎖定東京奧運門票。在與南韓比賽中，領先30分的姑娘們開始有些鬆懈，頻繁被對手追分。

許利民叫下暫停後開始怒斥球員「球贏了嗎？在這胡來！你們要有點出息！」彷佛中國隊才是落後的一方。最後中國40分大勝對手，也有了那句關於中國女籃經典的「能贏100分，絕不贏99」。

報導指出，東京奧運上，許利民因為跟腱斷裂，大部分時候都坐在輪椅上。小組賽面對強大的澳洲，這次許利民對球員們說：「這個台階必須要跨過去，我就相信你們。」