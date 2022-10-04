泰晤士河灘尋寶 中國留學生撿到青柳瓷碎片
中國留學生張勝佳到英國倫敦留學，偶然發現有人在泰晤士河灘的淤泥裡「撿破爛」。深入了解後發現，「撿破爛」在數百年前曾經是一種職業，很多窮孩子以此為生，被稱為「泥濘尋寶」（mudlarking）。
紫牛新聞報導，張勝佳是廣東潮汕人，大學時讀室內設計。2020年，到英國倫敦攻讀純藝術（Fine Art）碩士。
前段時間英國新冠疫情比較嚴重，沒什麽地方可去的他，每天站在陽台看著泰晤士河，偶然發現有人在河灘上搜尋，才進一步知道了「泥濘尋寶」。
各時代物品 沉積在河中
倫敦有2000餘年歷史，泰晤士河從這座城市穿過。各個時代都有物品沉積在這條河，由於淤泥厭氧，埋藏的物品保存得不錯。
受到大海的影響，泰晤士河早晚潮汐落差達到7米，每天都有垃圾碎片被翻上來。其中大部分是沒有價值的東西，但也有一些值錢或者有考古價值的東西。
18世紀工業革命開始後，倫敦人口迅速增多，大量貧民住在泰晤士河兩岸，有人就在河灘爛泥挖掘值錢東西。如今，泰晤士河的「泥濘尋寶」活動依然在繼續，不過已經由窮孩子轉變成熱中歷史和考古的人在尋寶。
泰晤士河被認為是英國最豐富的考古遺址之一，也可能是世上最大考古遺址之一。由於淤泥裡的東西可能會被潮水帶進大海，因此倫敦博物館也鼓勵市民到河灘尋寶。
「泥濘尋寶」需要向倫敦港口管理局申請，挖掘區域、深度都有要求，一般不能超過3英寸。挖掘禁止粗暴作業，翻出泥土後還需要填平，不能留下明顯的痕跡。如果發現了值錢或有考古價值的物品，必須向倫敦博物館報告。
潮水突上漲 險些困河灘
在泰晤士河尋寶也有一定的危險，這條河潮水落差大，浪急水冷，而且河道有些彎曲，通向出海口的地方特別窄，只有退潮的那兩個小時比較安全。
有一次，張勝佳往回走的時候，發現原先露出水面的一段河灘已經被潮水淹沒。多虧岸上的英國老大爺告訴他怎麽走，而且跑步接力幫他指路，他跟著跑了幾百米，終於找到一個梯子爬了上岸。張勝佳也曾整隻腳陷入爛泥，靠朋友的幫忙才脫困。
張勝佳在泰晤士河灘撿了兩年「破爛」，找到過上世紀30年代的紅寶石戒指、維多利亞時代的梳子、古羅馬時期的馬賽克地磚還有大量的動物牙齒。不過更多是沒有什麽價值的垃圾，如宜家的叉子、破碎的杯子把手、啤酒瓶、舊手機等。
張勝佳找到不少青花瓷碎片。起初他以為這是破碎的中國瓷器。直到他在倫敦二手市場上買到一個1990年出產的青花瓷盤子，花紋和他撿到的碎片一樣，他才開始研究英國人在18世紀仿照中國青花瓷生產的青柳瓷（Blue Willow）。
碎片藏故事 成畢業設計
「青柳瓷」碎片這類物品在泰晤士河灘上很不起眼，張勝佳卻認為它們能透露出很多在博物館裡看不到的故事。英國人對異域東方的想像在工業革命的幫助下變成了民眾餐桌上的瓷盤，後來成為碎片被人扔進泰晤士河，經過歲月的沖刷出現在河灘上，被一個中國留學生撿了起來，做成一件畢業設計。
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