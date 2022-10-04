泰晤士河灘尋寶 中國留學生撿到青柳瓷碎片

張勝佳將撿來的青柳瓷碎片，做成畢業設計。(取材自紫牛新聞)

中國留學生 張勝佳到英國 倫敦留學，偶然發現有人在泰晤士河灘的淤泥裡「撿破爛」。深入了解後發現，「撿破爛」在數百年前曾經是一種職業，很多窮孩子以此為生，被稱為「泥濘尋寶」（mudlarking）。

紫牛新聞報導，張勝佳是廣東潮汕人，大學時讀室內設計。2020年，到英國倫敦攻讀純藝術（Fine Art）碩士。

前段時間英國新冠疫情比較嚴重，沒什麽地方可去的他，每天站在陽台看著泰晤士河，偶然發現有人在河灘上搜尋，才進一步知道了「泥濘尋寶」。

各時代物品 沉積在河中

倫敦有2000餘年歷史，泰晤士河從這座城市穿過。各個時代都有物品沉積在這條河，由於淤泥厭氧，埋藏的物品保存得不錯。

受到大海的影響，泰晤士河早晚潮汐落差達到7米，每天都有垃圾碎片被翻上來。其中大部分是沒有價值的東西，但也有一些值錢或者有考古價值的東西。

18世紀工業革命開始後，倫敦人口迅速增多，大量貧民住在泰晤士河兩岸，有人就在河灘爛泥挖掘值錢東西。如今，泰晤士河的「泥濘尋寶」活動依然在繼續，不過已經由窮孩子轉變成熱中歷史和考古的人在尋寶。

泰晤士河被認為是英國最豐富的考古遺址之一，也可能是世上最大考古遺址之一。由於淤泥裡的東西可能會被潮水帶進大海，因此倫敦博物館 也鼓勵市民到河灘尋寶。

「泥濘尋寶」需要向倫敦港口管理局申請，挖掘區域、深度都有要求，一般不能超過3英寸。挖掘禁止粗暴作業，翻出泥土後還需要填平，不能留下明顯的痕跡。如果發現了值錢或有考古價值的物品，必須向倫敦博物館報告。

潮水突上漲 險些困河灘

在泰晤士河尋寶也有一定的危險，這條河潮水落差大，浪急水冷，而且河道有些彎曲，通向出海口的地方特別窄，只有退潮的那兩個小時比較安全。 張勝佳在河邊「泥濘尋寶」。(取材自紫牛新聞)

有一次，張勝佳往回走的時候，發現原先露出水面的一段河灘已經被潮水淹沒。多虧岸上的英國老大爺告訴他怎麽走，而且跑步接力幫他指路，他跟著跑了幾百米，終於找到一個梯子爬了上岸。張勝佳也曾整隻腳陷入爛泥，靠朋友的幫忙才脫困。

張勝佳在泰晤士河灘撿了兩年「破爛」，找到過上世紀30年代的紅寶石戒指、維多利亞時代的梳子、古羅馬時期的馬賽克地磚還有大量的動物牙齒。不過更多是沒有什麽價值的垃圾，如宜家的叉子、破碎的杯子把手、啤酒瓶、舊手機等。

張勝佳找到不少青花瓷碎片。起初他以為這是破碎的中國瓷器。直到他在倫敦二手市場上買到一個1990年出產的青花瓷盤子，花紋和他撿到的碎片一樣，他才開始研究英國人在18世紀仿照中國青花瓷生產的青柳瓷（Blue Willow）。

碎片藏故事 成畢業設計