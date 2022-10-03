鄱陽湖乾旱縮小8成 候鳥季「烤」驗來了

水位持續下降，鄱陽湖進賢段水域灘塗在水流分支的沖刷下，呈現「大地之樹」景觀。(新華社)

湖水乾涸、地面龜裂，沉默的「生命之樹」橫亙在鄱陽湖區，在經歷超過兩個月的乾旱後，鄱陽湖水域已縮小八成。灌溉、飲用水、農漁穫令人們發愁，江豚死亡、緊接著到來的候鳥季，昭示著江西的「烤驗」還沒完。

今年第一批越冬候鳥—九隻白琵鷺落在鄱陽湖時，江西省部分地區已經超過50天無有效降雨了。按照往年規律，10月下旬，70多萬隻候鳥將緊隨其後，陸續來到水草豐美的鄱陽湖過冬。但今年迎接牠們的將是大片難以棲息的乾裂灘塗，以及長勢過高、難以下嚥的苔草。

都昌縣候鳥自然保護區管理局局長李躍算了算，九隻白琵鷺所在的馬影湖是都昌縣為數不多的大面積水域，有1800畝，大約只夠一、兩萬隻鳥支撐近一個月。

一頭已經死亡的江豚躺在湖灘上，頭部附近有一攤暗紅色的液體疑似血漬，附近有多條死魚。（視頻截圖）

★長江江豚 疑似擱淺死

中國青年報報導，日前，一隻長江江豚疑似因擱淺死在鄱陽湖松門山水域的灘塗上。江豚處於鄱陽湖生態系統食物鏈頂端，生活在鄱陽湖的江豚占種群總數近一半，牠的健康意味著鄱陽湖的健康。

往年的這個時候，鄱陽湖還有較大水面，江豚往往是分散分布的，但是今年9月初，中國科學院水生生物研究所副研究員梅志剛在鄱陽湖調研時發現，水位接近枯水期極枯時期，牠們都聚在鄱陽湖北部及通江水道的開闊水域。在今年夏天的持續高溫 下，這群散熱能力差的哺乳動物只能躲在有限的深水區域。

江西省上饒市餘干縣的江豚灣位於鄱陽湖東南岸，這裡以江豚多聞名。但是今年，梅志剛第一次沒有在這裡觀測到江豚。江豚跑到了附近的信江支流的瑞洪大橋。橋梁附近因為人類活動多，通常不是江豚棲息的第一選擇，「但豚隨魚遷，牠們為了一口吃的，追著魚走，今年沒得選了」。

梅志剛從2008年起在鄱陽湖觀測江豚，他解釋，如果低枯水位出現在冬季，水退得慢，魚會離開沙坑向更深處游，江豚能及時隨著魚離開。但今年水退得快，加上水溫和水位下降規律不匹配，江豚很可能被困在沙坑裡。

去年冬天飛到鄱陽湖的越冬候鳥。(新華社資料照片)

★魚草減少 鳥類難覓食

魚和草都是鄱陽湖水生生物生存的基石。今年枯水期提前，四面環水的濕地出露過早，濕生、旱生植物過早萌發生長，等雁類來到後，植物已經變老、變硬。

而對水生植物來說，長在湖底的沉水植被在7、8月正處於生長期。枝葉還沒長好、沒來得及通過光合作用為根部儲存養分時，就幾乎全部乾死。南昌大學教授胡振鵬指出，沉水植被能給水生動物提供食物、生活棲息和隱蔽場所，又可以增加水中的溶氧量、淨化水質。

魚和草的減少，也牽動著每年來鄱陽湖越冬的候鳥。

在水文情況較為正常的年份，鄱陽湖從9月中下旬開始退水，10月水位降至12米左右，大批候鳥來到鄱陽湖越冬。在緩慢退水的過程中，沼澤、泥灘逐漸露出，為候鳥提供源源不斷的螺蚌、魚蝦和沉水植物。

在9月21日第一批候鳥抵達時，鄱陽湖星子站的水位已經退到了7.33米。鄱陽湖枯水期提前讓候鳥的覓食行為發生改變。

江西師範大學生命科學學院副教授李言闊從2008年起，參與鄱陽湖的候鳥的監測工作，他發現2010年以來，候鳥向鄱陽湖周邊藕塘、農田等人工濕地的擴散趨勢愈發明顯。乾旱和洪水 對於沉水植被的生長都很不利，植食性的鶴類、雁鴨類，找不到食物就會往稻田裡走。

2022年8月19日，江西九江，鄱陽湖裸露的湖底因乾旱龜裂。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

★草型湖泊 可能變藻型

報導指出，鄱陽湖作為最大的通江湖泊，就像掛在長江中下游的一個葫蘆，為長江下游貢獻了近五分之一的水量，是維持著長江健康必不可少的調蓄池。長江汛期時，它把水一口氣吸進鄱陽湖裡，等到枯水期，再吐出湖裡的五河來水。

這種季節性水文變化造就了鄱陽湖的物種多樣性：當水量減少時，濕地生態系統演變為陸地生態系統；當水量增加時，又演化為濕地生態系統。鄱陽湖裡的植被也像同心圓，從外向內每層都不同。

獨特的生態環境，讓鄱陽湖成為亞洲最大的越冬候鳥棲息地。對於70多萬隻南遷的越冬候鳥來說，鄱陽湖是牠們跨越數千公里後的終點站。這些旅客包括全球98%的白鶴、80%的東方白鸛和一系列珍稀鳥類。

胡振鵬認為，如果不加強保護，鄱陽湖有可能從「草型湖泊」向「藻型湖泊」轉變，即沉水植物很可能被藻類取代，一旦變成藻型湖泊，生物多樣性將大大減弱。

截至9月底，都昌縣水利局正按照「五個月不下雨」的預案進行用水分配，首次啟動了內湖水源新妙湖、大沔池，作為縣城人飲用水的備用水源，地方鄉鎮則在一個月裡挖了200多口深水井保障農村人飲用水。

人的生存基本沒有問題，鳥卻不一定。

日前，吉林向海保護區觀測到六隻抵達的白鶴，這裡是鄱陽越冬白鶴的中途停歇點。但人們不知道，大部隊什麼時候會抵達鄱陽湖，江西省將在乾旱中迎來生態大考驗。

部分水稻因為反常天氣產生蟲害。（取材自南方都市報）

●3個月沒下雨 農民找水救田

臨近鄱陽湖的江西九江市都昌縣春橋鄉，人口只有1.7萬人，耕地面積則近3萬畝。

南方都市報報導，環鄱陽湖地區是江西的糧食主產區。春橋鄉水利工程比較脆弱，以前澆地，靠的是2萬畝水田，水源主要來自山塘和小型水庫。但如今距離最近的水庫已乾，800多口山塘也乾了三分之一，剩下的山塘大部分是「門口塘」，用來防火、保障村民生活用水，不能抽。

「三個月沒下雨啊，我活了56歲，就沒見過這麼大的乾旱。」春橋鄉老山村的農戶余望水說。眼下正是中稻的灌漿抽穗期，稻田能不能「喝飽」水決定著今年的水稻產量。

「今年的旱情來得早，並且時間長，正好處在晚稻吐穗期，特別是十方、堰上兩個行政村，在沒有抗旱水源的地方，晚稻基本上絕收。」春橋鄉一級主任科員石林指出，在今年的大旱面前，晚稻和棉花影響大，乾旱缺水農作物面積達到1萬786畝。

儘管抗旱機站也啟動了，但是水源基本殆盡，農業抗旱救災主要還是以流動式的小型電動泵為主。打井取水也是個辦法。

九江市農業局專家組去春橋鄉春橋平田阪調研，看到百餘畝水稻正處於用水期，而水源已經枯竭，專家組當即表示，應落實打井經費，根據需要打一至兩口抗旱機井。

老山村還沒有等來打井的消息，但余望水等不及了。眼下，他一門心思要把最後的100多畝中稻田，從蟲子的嘴裡奪回來。

余望水撕開一根發白的稻子稭稈，懸日當頭，稭稈裡的乳白色的蠕蟲扭動。二化螟，是中國國內水稻危害最大、也是最常發的害蟲之一。

七、八天前，群蟲盯上了余望水幾十畝的中稻田，因為這裡還能找到一點水。余望水找人來打藥，但地裡太乾了，打藥無法收效。藥打不死蟲子，他心裡早有底，但還是不願放棄。

報導指出，端午節 後，余望水和整個都昌縣的農戶們，經歷了前所未見的乾旱。

一個月沒下雨。余望水開始緊張起地裡的稻子。他到處找水，池塘裡、水壩上，能囤水的地方都囤起來。

兩個月都沒下雨，余望水坐不住了，他請人來收割，一畝地只收了四、五百斤稻米，和去年每畝1300斤(約650公斤)的收成比，現在就是個零頭。一畝要是收不到1000斤，就是個虧。

三個月都沒下雨，是時候要做割捨了。早稻歉收，晚稻絕收，保中稻，能保多少就是多少。

近水塘的、地勢低的，應該也能保下來。他買了3個電泵、700米電線、水管，把山塘、水庫及自己存攢著的水，一點一點打到山頭的田裡去。

他覺得自己能撐到現在，好在算是還有點經驗，自家幾個池塘管得還算好。