扛著文化自信大旗與眾多質疑 書法博士來了

書法成為一級學科後，預料將推進書法學習風潮，圖為消博會上的書法攤位。（新華社）

教育部 通過書法 列入一級學科，意謂著往後將會出現「書法博士」。但這門博士引發了公眾討論，怎麼評分？研究什麼？出路好嗎？為了鍍金學位？還是為緩解就業 壓力？肩負起文化自信的新科博士，可不是「寫寫字就好」。

中國國務院學位委員會、教育部日前印發「研究生教育學科專業目錄（2022年）」、「研究生教育學科專業目錄管理辦法」新版目錄，將「美術與書法」正式列為一級學科，可設博士學位，自2023年下半年啟動招生。

紅星新聞報導，從2021年12月10日徵求意見到正式定位一級學科，不到一年時間。書法成為一級學科、特設博士專業學位類別的合理性、必要性以及學科未來發展和學生就業形勢的討論不斷湧現。

公開資料顯示，中國美術學院在1963年首設書法大學學系。但在本次新版「目錄」落地之前，書法類專業均按藝術類招生，是與美術類、音樂類等並列的四年制本科專業（部分院校設有專科）。

高校中的書法專業課。（取材自觀察者網風聞社區）

全國140大學設科系

據不完全統計，在新版「目錄」發布之前，中國有約140所大學設置了書法類大學科系，另有近34所大學及研究所在招收書法類研究生。其中鄭州大學、山西師範大學、曲阜師範大學、西安工業大學、紹興文理學院等高校已建立了作為二級學院的書法學院。

那麼，書法專業被列入一級學科意味著什麼？中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示：「成為了一級學科，就意味著可在其分支下，繼續設立二級學科，空間比二級學科等拓展了許多。」

書法成為一級學科後，預料將推進書法學習風潮。圖為川渝大學生書畫大賽作品展示。（中新社）

就業方式 相對單一

某考研培訓機構書法專業的張老師表示，書法專業學生畢業後，大多會選擇從事書法教學工作，但由於當前全國中小學書法教育教師崗位尚未真正設立，因此多數畢業生只能從事硬筆或毛筆書法培訓，就業方式相對單一。因此，更多書法本科專業學生迫於就業壓力，選擇了繼續深造。

另一名考研機構書法方向的培訓人員李老師表示，大多數學生選擇攻讀書法專業碩士或博士，都是為了獲得更多就業機會、拓展未來晉升空間。 「比如要進入權威的書法協會，或在大學任教，想要獲取更高的職稱評定，學歷就是一道門檻。」

湖北美術學院2022年1月發布的「2021屆湖北美術學院畢業生就業質量報告」顯示，書法學專業畢業生就業單位行業主要在教育 （33.33%），文化、體育和娛樂業（33.33%），租賃和商務服務業（33.33%）。

有門檻 橫向競爭低

但對於書法設立為一級學科是為了緩解就業壓力的說法，儲朝暉並不認同。他認為，書法專業能吸納的就業崗位並不多，且專業性很強，要通過增設博士點來實現擴大就業這一觀點站不住腳。同時，由於書法的專業性強，畢業生的就業雖然面上比不上其他專業廣，但門檻的存在就意味著橫向競爭會低一些。

儲朝暉認為，書法進入一級學科後，將鼓勵更多人重視書法學習，也傳遞出中國教育中對傳統文化的弘揚。

而對於書法專業邁入一級學科建設進程的教學意義，中央美術學院教授、國家主題性美術創作研究中心副主任于洋就在近期公開刊文指出：書法專業長期掛靠在文學、藝術學、美術學等其他專業中，現在的書法學科發展現狀並不能完全適應時代的變化，需要思考資源配置是否合理、優質教師資源是否短缺等問題。

書法成為一級學科後，預料將推進書法學習風潮，圖為昆明市博物館展出的書法作品。 （中新社）

書法專業 長期掛靠他科

北京青年報指出，書法升級為一級學科，也是文化自信的再出發。書法藝術是中國獨有的一門藝術，之前一直在美術學科下面，是二級學科，如今與其並列，這對書法「走向世界」來說，具有非常重要的戰略性意義。

可以說，書法學科地位的提升，不只是書法界的事情，更是文化界、教育界的事情；不僅是推進美育、德育教育的重要契機，也吹響了民族文化更上一層樓的號角。相信在這一學科的重要性得到充分彰顯之後，其也能形成必要的良性循環，讓更多的人注重書法學習。

學科存在感低 出路不樂觀

「書法需要博士嗎？」不僅是教育、學術界在討論，就連業餘書法愛好者和網民也關切。書法如今像文學、數學這樣的傳統科目一樣作為一級學科設立博士，但已有網友對書法的評判標準提出質疑，「什麽樣的書法才算是好的書法？」，書法與數理化這樣的科目不同，沒有很明確的、人人都認可的標準。

也有人擔心書法會不會成為學歷「鍍金」的捷徑，更實際的問題是：書法博士畢業出來能幹啥？難道在培訓班教人寫字嗎？

評判標準 大師也說不出

觀察者網風聞社區用戶分享一段書法專業難以判斷的故事：

90年代初，歐陽中石先生在北京師範大學首創書法專業，受到社會的關注甚至是爭議。期間，歐陽先生想邀請起啟功先生幫忙做書法教育，但是，啟功先生「再三婉拒」，他說了一句非常著名的話：「寫成什麼樣就叫書法博士？寫成什麼樣就叫書法碩士？沒有標準，無法判斷」。

對於書法博士的標準還有待學界討論，但大眾卻先引發了對高校書法專業的好奇。

紅星新聞、揚子晚報分別採訪兩位書法研究生，透過他們的經驗來了解「書法到底在研究什麼」。

「將書法專業的博士學位單列，我看到這個消息很興奮。」本碩均在首都師範大學攻讀書法專業的王同學説，這一政策的落地，會大大鼓勵包括自己在內的更多書法專業碩士、博士研究生在書法領域多做有價值的研究，也看到了國家對這一專業的鼓勵和推進。

王同學表示，書法專業被單列為一級學科招生前，他覺得這門學科「存在感」很低。「我們過去考研從來不説考書法學，而是説考美術學，拿到的錄取通知書也是中國書法文化研究院下設的美術學中國書法史方向」。

據王同學介紹，自己所在學校開設的書法專業本科教學，主要包括素描、水彩等內容，在本科時，還會要求學生每年學習「篆隸楷行草」等多個書法種類。

目前書法專業的職業出路仍以教職居多，圖為湖南常德市安鄉縣安豐鄉出口洲中學在上書法課。（新華社）

技法學習 研究生偏重

「本科更多是基礎的通識教育，但研究生學習就更偏重技法上的學習。」王同學介紹，在研究生第二個學期以後，每個學生必須選擇自己喜歡或擅長的一門書體，進行專業實踐的學習。到畢業時，學碩需要提交一件書法作品，專碩則會要求提交兩件。

當然，書法專業的碩士教學，發表論文也同樣是必須。王同學介紹，書法專業的學生也同樣需要在讀研期間積極發表論文，甚至從研一下學期開始，導師就會給學生安排論文題目，一直到研三都需要寫論文，並爭取在諸如「中國書法」等刊物上發表。

博士培養 重學術研究

而南京藝術學院書法研究生王吉凱也解答了關於「書法研究生到底研究什麽的」問題。他指出書法博士的培養會更多側重書法教育層面和學術研究層面。這也與不少人以為書法研究生就是天天寫字很不同。

王吉凱認為書法學科升級是必然的，一方面現在報考書法專業的學生增多了，以往作為美術學科下的書法專業方向不再適應。另一方面書法藝術也應當在教育中普及。

他認為書法專業在近些年受到重視的原因是國家的「文化自信」，許多外來文化不斷影響青少年的審美認知，提倡書法、戲曲、中醫等傳統文化藝術是很有必要的。王吉凱覺得，書法進入一級學科傳遞出中國對書法這門傳統藝術的重視，這將會鼓勵更多人重視學習書法。

但目前書法專業的就業情況確實不算樂觀，在書法博士出現後，有沒有足夠的優秀師資、書法學科要如何做出適應時代發展的調整？這些問題都有待解決。