專科生逆襲 山東小伙攻史丹福 雲南小伙被清華相中

何世豪在義診現場。(取材自封面新聞)

前言：山東醫學 專科生廁所苦讀，升本科、考研讀博，甚至到美國大學與頂尖人才交流。雲南農大生樂在耕種、翻地，不想當網紅，只想「帶著成果回大山」。不一樣的學霸，但卻同樣明白自己的熱愛與方向，做出他們「最大的努力」。

一條名為「我是如何從專科到史丹福的」視頻在網上走紅。紅星新聞報導，一個在學習上自暴自棄、沒開竅的專科生何世豪，夜夜在廁所苦讀的經歷激勵網友，專升本後考上首都醫科大學碩士、博士，網友讚他是「專升天」、「真實的凡人修仙傳」

何世豪自述：

我1995年出生，老家山東菏澤。2013年高中畢業到山東醫學高等專科學校讀書。我的父母都是醫師，2003年非典時爸爸就在抗疫一線。我覺得醫師職業比較偉大，所以我高考雖然只考了專科，依然選擇了臨床醫學。

專科第一次期末考的時候，我居然考了班級前10名，加上宿舍曾發生不愉快的事情，我覺得我和周圍人未來規畫有些不一樣，於是決心好好學習。

我們宿舍晚上是斷電的，無法開燈，我唯一能學習的地方就是男廁所。廁所旁邊的暖水器上有一盞長明燈。沒有桌子，我就把臉盆扣過來當桌子用，藉著光看內科、外科、英語四六級，為專升本做準備。

何世豪本科階段寢室的學習桌面。(取材自封面新聞)

要麼5點睡 要麼5點起

晚上很多人去廁所，看到我一個人抱著臉盆學習，都覺得我腦子是不是有什麼問題。但後來他們習慣了，晚上我不在那兒，他們還害怕呢。我晚上就在廁所學到4、5點，所以他們就給我起外號「何5點」，到現在我視頻平台的簽名還是「要麼5點睡，要麼5點起」。

當時專升本考試只有一次機會，不像高考、考研可以二戰三戰。山東醫學專升本名額也比較少，我在2018年完成本科學業，並決定報考中國神經外科最好的學校——首都醫科大學。

考研過程中，最初身邊人並沒有給予太多支持。填寫志願時，我發現大部分的高校招生簡章明確寫了不接收第一學歷為專科的臨床醫學學生報名。經過反覆確認後，得到了來自首都醫科大學的支持，確認了我的報考資格。

第二個支持則來自我爸。我們關係比較冰。但考研，是他最支持我的一次。

考研筆試結束，我覺得考不上，就沒有購買去北京複試的火車票。沒想到我過了複試線，天壇醫院讓我去參加面試 。當時我還在實習，也沒請假，都不知道該怎麼辦了。我爸二話沒說，請年假開車帶我去北京，一路開了十多個小時。

英語很流利 驚艷面試官

備戰考研的一年裡，我一直熬夜，凌晨3點多睡、早晨7點起床學習。一直熬夜導致肝功能不太好，檢查發現轉氨酶超過200，正常應該不超過40。

考研面試時，我知道專升本學生的科研經歷，和頂尖學校學生沒有可比性。我認為自己最大的優勢在於英語，所以當時我所有問題都是按英文準備的。

我印象很深，自我介紹的時候，可能我口語比較地道，原本低頭打分的教授抬頭看了看我。英語聽力時，要求中文翻譯，我不僅中文翻譯完還用英文進行總結。面試出來後，聽到發布錄取時，我當時一下就哭了。

我的碩士生導師王嶸教授是知名腦血管專家，教授「英雄不問出處」錄取我，是我最大的恩人。我也非常感謝博士生導師趙元立教授，他支持我繼續深入地研究煙霧病。

何世豪（中）和他的碩導王嶸教授（左）、博導趙元立教授（右）。(取材自紅星新聞)

煙霧病（Moyamoya disease）是腦血管進行性狹窄或閉塞，代償產生的新生血管在造影就像煙霧一樣。它在中國等亞洲國家發病率比較高，可能導致兒童和中青年腦梗或腦出血，甚至危及生命。目前還找不到明確的致病基因，很多臨床治療也不能痊癒。

起步不嫌晚 現在即起點

2021年，我留在首都醫科大學天壇醫院讀博。與此同時，我的研究遇到瓶頸，想去國外交流，但錯過了史丹福大學的面試邀請。史丹福大學聽聞我去山區義診服務，願意再給我一次機會，我也順利通過面試。

最後，我想說的是，周圍人可能會帶有色眼鏡來看待第一學歷為專科的人。找工作時，我可能也會受限於第一學歷。我的想法是盡全力成為這個領域最好的之一。我也是付出了200%的努力，才抓住了來之不易的機會。

我對第一學歷不好的同學的建議：找到一個自己感興趣的方向，記住你的熱愛與遺憾，做應該做的努力，無論什麼時候都不晚，現在是你唯一的起點。

種草藥咖啡 雲南生突暴紅

「歡迎報考雲南農業大學，我們這裡真的不用天天挖地……」戴著眼鏡、方形臉、皮膚黝黑的丁習功是雲南農大中草藥專業2021級學生，話音剛落，他身後的耕地就傳來轟隆隆的拖拉機聲響。

被問到最近一次挖地是什麼時候？他接著說「就……剛剛」，用了不同方式種植的中草藥，還要觀察不同的發芽率。

就怕挖地嚇跑年輕人，熱愛農業的他強調「農學生真的不是每天都去挖地的」，只有在實踐課裡才會去學習農業機械和實操。平時和一般的大學生一樣，也要上很多理論課。

環球人物雜誌報導，「土味」的背景、反轉的劇情，加上他「一本正經的搞笑」，在各大高校花式招生宣傳之際，別人是「招生簡章」，而丁習功被稱為「招生減章」。

許多人就是這樣認識「丁同學」，並關注到低調的農學專業。丁習功日前還被清華大學勞動教育課在短視頻平台「隔空喊話」，被網友笑稱「挖牆腳」。

丁習功與他的同學合影。（取材自環球人物雜誌）

丁習功自述：

我是個在農田裡長大的人。我的家鄉在雲南楚雄彝族自治州的小鄉村，我從小就一直跟著家裡幹活，餵豬、放牛、割牛草、收玉米啊。

上大學後，中藥和咖啡是我最喜歡的兩項學習內容。中藥不用說，和我的專業相關，從小也了解一些，而咖啡是我之前從來沒接觸過的東西。

我從沒見過咖啡樹長什麼樣，不知道咖啡什麼味道，一直覺得它是別人口中昂貴、優雅的存在。但現在，我不僅可以親自種咖啡、泡咖啡，還可以帶著有我們學校logo的小杯杯，喝到很多好喝的咖啡，這就是屬於農學生的幸福哦。

丁習功現在會種咖啡、泡咖啡。（取材自環球人物雜誌）

你看我的皮膚這麼黑，都是從小曬到大的。現在每次放假回家，我也希望給父母多做些農活，這樣我去上學後他們就能輕鬆一點。對於互聯網上的事情，他們也聽說了一些，但不太清楚。

我只是一個種地的、一個腳底上經常沾著泥的年輕人，不是什麼「網紅」。比起研究什麼自媒體，我更喜歡研究一些種植技術和農產品。

我也不會刻意花很多精力去運營自己的帳號，沒什麼流量焦慮。不過，走紅確實是一個很神奇的體驗。開學後真的有學弟學妹和我說，他們是看到我的視頻才來報名的，還說我比視頻裡看起來皮膚白一點哦。

努力的目標 想改善農村

說起我報考雲南農大的原因，就必須要提到朱有勇院士（中國工程院院士、雲南農業大學名譽校長、雲南省科學技術協會主席）。

丁習功開拖拉機挖地。（取材自環球人物雜誌）

他是我的偶像，我特別敬佩的一個人。作為一個院士，他紮根農村，經常跟著農民一起下地、生活。他有一句話我一直記著，叫「把論文寫在大地上」，他還會把成果無私地分享給村民。

成為像朱院士一樣厲害的人，我可能是遠遠達不到的。但我會盡力向這個目標靠近，做一些對大家有用的事情。

我曾經發過一句話：「努力讀書走出大山不是為了逃離大山，是為了更好地回到大山」。我希望以後自己也能在地裡做出好的實驗，把成果帶給邊遠山村的群眾，讓他們的生活得到真正的改善。

至於現在，我最大的目標就是努力學習知識，把地翻好、把書讀好，因為有這樣的機會很不容易。